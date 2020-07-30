В Україні зафіксовано добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 - 1197 нових випадків, померли 23 особи, загалом - 68 794 інфікованих

Станом на ранок 30 липня в Україні лабораторно підтверджено 1197 нових випадків захворювання на коронавірус, 23 особи померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок четверга 68 794 особи, видужали - 37 394 і померли від початку пандемії від COVID-19 1673 особи.

Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 29 727 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (199) та у Львівській області (131).

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Зазначимо, що в Україні найбільша кількість хворих на COVID-19 за добу фіксувалася 26 червня 2020 року (1109 осіб) і 25 липня 2020 року (1106 осіб).