В Україні зафіксовано добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 - 1197 нових випадків, померли 23 особи, загалом - 68 794 інфікованих
Станом на ранок 30 липня в Україні лабораторно підтверджено 1197 нових випадків захворювання на коронавірус, 23 особи померли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок четверга 68 794 особи, видужали - 37 394 і померли від початку пандемії від COVID-19 1673 особи.
Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 29 727 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (199) та у Львівській області (131).
Зазначимо, що в Україні найбільша кількість хворих на COVID-19 за добу фіксувалася 26 червня 2020 року (1109 осіб) і 25 липня 2020 року (1106 осіб).
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израсходован всего лишь на 10% ,а значительная его часть растащена по министерствам
не имеющим никакого отношения к противодействию эпидемии.
Так это уже зрада или ещё нет ?
Обновленные данных Державна служба статистики України:
За 5 месяцев 2020 (январь - май) в Украине умерло 239 967 человек.
Из них:
от COVID-19 - 663 человек.
Грипп и пневмония - 2699 человек.
Среди других причин смерти названы:
инфекционные и паразитарные болезни - 3197 человек, туберкулез - 1405,
СПИД - 1355 человека.
От рака - 32 298 человек.
заболевание системы кровообращения - 164 384 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 113 603 человек.
По другим причинам - 11 308 украинца (их них):
ДТП - 882, утопление - 385, пожаре - 554, случайное отравление (кроме алкоголя) - 741, отравление спиртным - 1025, самоубийства - 2435, умышленные убийства - 591 человек.
http://www.ukrstat.gov.ua/
Р.S. Маска самій вже остогидла! Але вдягаю, хоч в маршрутці дивляться з подивом. (((
p.s. Для тех, кому повезло жить в городе с нормальным ОТ и кто не знает, что такое скотовозка - это грузовые списанные спринтеры, которые перевозчики покупают за границей за копейки и кустарно переделывают под перевозку населения. Если вы любите необычные острые ощущения, то вам однозначно хотя бы раз в жизни стоит прокатится на скотовозе утром, где при 18 посадочных местах в часы пик обычно едет 30 человек.
Для того, щоб упевнитися в справедливості такого тверження, не потрібний коронавірус.
Достатньо подивитися на результати голосувань українців за останні 29 років. Кучму, януковоча та вазелинського обирали не коронавіруси і не зареєстровані пацієнти психіатрів.