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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві антирекорд захворюваності на COVID-19: за добу - 199 нових випадків (оновлено)

У Києві антирекорд захворюваності на COVID-19: за добу - 199 нових випадків (оновлено)

Станом на ранок 30 липня в Києві зафіксували 199 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

На сьогодні в столиці вже 8131 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 132 киян. Перемогли хворобу 2877 мешканців столиці.

Водночас захворювання на коронавірус підозрюють у 17 097 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зафіксовано добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 - 1197 нових випадків, померли 23 особи, загалом - 68 794 інфікованих

Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, серед захворілих 59 жінок віком від 18 до 88 років, 135 чоловіків віком від 18 до 74 років, 2 дівчинки - 7 і 16 років і 3 хлопчики від 3 до 12 років.

"Така кількість хворих пов'язана зі спалахом коронавірусу в гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Там за минулу добу зафіксували ще 81 випадок захворювання", - написав він.

У лікарні столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 95, у Деснянському - 28, у Дніпровському, Оболонському та Голосіївському районах - по 14 випадків.

Нагадаємо, попередній добовий антирекорд у Києві зафіксовано 16 травня 2020 року, тоді захворіли 153 особи.

У Києві антирекорд захворюваності на COVID-19: за добу - 199 нових випадків 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19649) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Заселить на лето в общаги КПИ каких то грязных таджиков, а потом вопить о рекордах.
Эту власть надо выносить на вилах.
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30.07.2020 09:52 Відповісти
На кого еще на сваливали? О - таджики - годится.
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30.07.2020 09:56 Відповісти
Имеешь возразить, зедебилко, или так, киздануть что попало?
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30.07.2020 09:59 Відповісти
Не зебилы придумали на таджиков свалить? Или это ты придумал?
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30.07.2020 10:06 Відповісти
А-а, уж конечно, как же, какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы понимаем-с! Вы в университетах не обучались. В квартирах по 15 комнат с ванными не жили.
Как проходит обучение на военных факультетах, тем более не знаете.
Что в конце июля в общежитиях не бывает студентов - для вас тайна за семью печатями!
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30.07.2020 11:16 Відповісти
В Харькове есть, не все уезжали.
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30.07.2020 11:19 Відповісти
А чего-бы и нет. Пускай будут таджики ну не Кличко-же.
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30.07.2020 10:15 Відповісти
Ну, Кличко - редкий гандон, но проверять, что происходит в каждой общаге он не в состоянии.
Ректору - строгий последний выговор, проректора по АХЧ - нахрен и в тюрягу,

Коменданта общежития - нахрен и в тюрягу,
Начальника военной кафедры -нахрен и в тюрягу.
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30.07.2020 11:19 Відповісти
от вам і рекорд...
общага - зло
Дані на 16:00 29 липня: ситуація з COVID-19 в гуртожитку №12 КПІ

https://www.youtube.com/watch?v=aWJbu4Y1G9M
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30.07.2020 10:24 Відповісти
 
 