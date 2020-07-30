У Києві антирекорд захворюваності на COVID-19: за добу - 199 нових випадків (оновлено)

Станом на ранок 30 липня в Києві зафіксували 199 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

На сьогодні в столиці вже 8131 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 132 киян. Перемогли хворобу 2877 мешканців столиці.

Водночас захворювання на коронавірус підозрюють у 17 097 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зафіксовано добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 - 1197 нових випадків, померли 23 особи, загалом - 68 794 інфікованих

Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, серед захворілих 59 жінок віком від 18 до 88 років, 135 чоловіків віком від 18 до 74 років, 2 дівчинки - 7 і 16 років і 3 хлопчики від 3 до 12 років.

"Така кількість хворих пов'язана зі спалахом коронавірусу в гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Там за минулу добу зафіксували ще 81 випадок захворювання", - написав він.

У лікарні столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 95, у Деснянському - 28, у Дніпровському, Оболонському та Голосіївському районах - по 14 випадків.

Нагадаємо, попередній добовий антирекорд у Києві зафіксовано 16 травня 2020 року, тоді захворіли 153 особи.