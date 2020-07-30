Кількість осіб, які вилікувалися від коронавірусу, перевищила кількість захворілих у 6 областях України, - РНБО

Кількість осіб, які вилікувалися від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу в 6 із 24 областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за добу зафіксовано в Києві (199), Львівській (131), Рівненській (105) та Івано-Франківській (104) областях.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 38 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 - смерті і 21 - одужання, зараз в області хворіє 633 людини (на 16 більше за добу);

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зафіксовано добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 - 1197 нових випадків, померли 23 особи, загалом - 68 794 інфікованих

- у Волинській області підтверджено 41 новий випадок захворювання і 65 випадків одужання, зараз в області хворіє 927 осіб (на 24 менше за добу);

- у Дніпропетровській області зафіксовано 30 нових випадків захворювання і 14 - одужання, зараз хворіє 279 осіб (на 16 більше за добу);

- у Донецькій області зафіксовано 4 нові випадки захворювання та 33 випадки одужання. Зараз хворіє 208 осіб (на 29 менше за добу);

- у Житомирській області 43 людини захворіли, 1 випадок смерті і 15 видужали, зараз хворіє 324 особи (на 27 більше за добу);

- у Закарпатській області 70 нових випадків захворювання, 7 - смерті і 57 випадків одужання, зараз хворіють 2915 осіб (на 6 більше за добу);

- у Запорізькій області 12 нових хворих, 9 осіб видужали, зараз хворіє 167 осіб (на 3 більше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 104 нові випадки захворювання та 52 випадки одужання, зараз хворіють 2719 осіб (на 52 більше за добу);

- у Києві 199 нових випадків захворювання, померлих і видужалих немає, зараз хворіє 5122 особи (на 199 більше за добу);

- у Київській області 43 нових хворих, 2 випадки смерті і 36 осіб одужали, зараз хворіє 972 людини (на 5 більше за добу);

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві антирекорд захворюваності на COVID-19: за добу - 199 нових випадків

- у Кіровоградській області за добу 5 нових випадків захворювання і 1 випадок смерті, зараз хворіє 37 осіб (на 4 більше за добу);

- у Луганській області 5 випадків одужання за добу, зараз хворіє 27 осіб (на 5 менше за добу);

- у Львівській області підтверджено 131 новий випадок захворювання на COVID-19, 6 - смерті і 71 випадок одужання, зараз хворіють 6868 осіб (на 54 більше за добу);

- у Миколаївській області 15 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 124 особи (на 14 більше за добу);

- в Одеській області 46 нових випадків захворювання і 32 - одужання, зараз хворіє 1828 осіб (на 14 більше за добу);

- у Полтавській області 17 нових випадків захворювання і 2 - одужання, зараз хворіє 90 осіб (на 15 більше за добу);

- у Рівненській області 105 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 151 випадок одужання, зараз хворіє 1209 осіб (на 47 менше за добу);

- у Сумській області 17 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 2 - одужання, зараз хворіє 139 осіб (на 14 більше за добу);

- у Тернопільській області 70 нових випадків захворювання і 13 - одужання, зараз хворіють 1134 особи (на 57 більше за добу);

- у Харківській області 70 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 48 - одужання, зараз хворіють 1390 осіб (на 19 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області нових випадків захворювання, смерті і одужання не виявлено, зараз хворіє 20 осіб;

- у Хмельницькій області зафіксовано 23 нові випадки захворювання та 11 - одужання, зараз хворіє 171 особа (на 12 більше за добу);

- у Черкаській області 9 осіб захворіли і 19 випадків одужання, зараз хворіють 182 людини (на 10 менше за добу);

- у Чернівецькій області 61 новий випадок захворювання, 78 осіб одужали, зараз хворіє 1239 осіб (на 17 менше за добу);

- у Чернігівській області 44 нові випадки захворювання та 25 - одужання, зараз хворіє 243 особи (на 19 більше за добу).

Також читайте: Данілов про пандемію COVID-19: Це перша біологічна війна, яка охопила весь світ