У Білорусі шукають ще майже 170 бойовиків ПВК Вагнера, проти вже 33 затриманих порушено справу про підготовку теракту

Радбез Білорусі повідомив, що після затримання під Мінськом російських бойовиків порушено справу про підготовку теракту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це повідомив держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков.

Равков заявив, що до 200 бойовиків перебували на території Білорусі, 33 затримані, зараз тривають пошуки інших.

Видання зазначає, що Равков виступав у ЦВК перед кандидатами в президенти. Так, кандидат у президенти Білорусі Андрій Дмитрієв, який був присутній на зустрічі, зазначив, що кандидатам доведено, що в країні 170 бойовиків, навчених підривній і снайперській діяльності, що є ризик переважно на масових заходах. Равков також розповів, що під Псковом і Невелем формуються ще якісь угруповання.

"Питання, коли будуть якісь ноти Російській Федерації? Якщо це так, мають спільно реагувати органи безпеки двох країн", - упевнений Дмитрієв.

Він розповів, що, за словами Равкова, деякі затримані нібито дають свідчення, що "приїхали робити революцію".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

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У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.