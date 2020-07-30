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У Білорусі шукають ще майже 170 бойовиків ПВК Вагнера, проти вже 33 затриманих порушено справу про підготовку теракту

У Білорусі шукають ще майже 170 бойовиків ПВК Вагнера, проти вже 33 затриманих порушено справу про підготовку теракту

Радбез Білорусі повідомив, що після затримання під Мінськом російських бойовиків порушено справу про підготовку теракту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це повідомив держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков.

Равков заявив, що до 200 бойовиків перебували на території Білорусі, 33 затримані, зараз тривають пошуки інших.

Видання зазначає, що Равков виступав у ЦВК перед кандидатами в президенти. Так, кандидат у президенти Білорусі Андрій Дмитрієв, який був присутній на зустрічі, зазначив, що кандидатам доведено, що в країні 170 бойовиків, навчених підривній і снайперській діяльності, що є ризик переважно на масових заходах. Равков також розповів, що під Псковом і Невелем формуються ще якісь угруповання.

"Питання, коли будуть якісь ноти Російській Федерації? Якщо це так, мають спільно реагувати органи безпеки двох країн", - упевнений Дмитрієв.

Він розповів, що, за словами Равкова, деякі затримані нібито дають свідчення, що "приїхали робити революцію".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Також читайте: Росія не повідомляла Білорусь про перекидання сил ПВК через територію республіки, - Радбез Білорусі

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Деякі затримані в Білорусі бойовики значаться в базі "Миротворця": вони воювали на Донбасі і в Сирії. ПЕРЕЛІК+ФОТО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Читайте також: Росіяни вже ледве не кажуть, що ми самі їхніх бойовиків до себе завезли, - Лукашенко

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

Автор: 

Білорусь (7968) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+20
Усатое трепло должно всех расстрелять, иначе моль пришлет новых.
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30.07.2020 10:04 Відповісти
+17
***** пришлет новых при любых раскладах...губерния должна быть под контролем...
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30.07.2020 10:06 Відповісти
+15
Кожна ****, яка сприяла загибелі українських військових повинна здохнути! Незалежно від віку і статі, не сьогодні, так завтра, Крапка !!!
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30.07.2020 10:22 Відповісти
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В федеративній державі Річ Посполита люди були більш вільними, ніж в Московії. Хоча якщо ви бажаєте повтору перетворення ваших храмів в арсенали і наступних підривах як при Петрі, чи знищення ваших сіл гебнею, як в 40-х, то ваше мазохістське право. у вас вибіркова пам'ять, ви знаєте про Хатинь і не хочете знати про деревню Валежник, знищену гебнею.
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30.07.2020 11:17 Відповісти
и что мне с той речи посполитой - пойти холопом наняться к какому пану или что? пойти сбудавать мазанку какую с земляным полом и жить там или что? может я обязательно должен оказаться в замке, а на меня все пахать будут?
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30.07.2020 11:25 Відповісти
Колзозник сам себе на хвост наступил...25 лет...четверть века втирал пиплу что без паРаши белорусия щагнется...что без рынка паРаши не ьудкт рабочих мест и зарплат...и теперь это уже записано у пипла на подкорке...ни какого сопротивления паРаше там не будет...
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30.07.2020 10:17 Відповісти
W razhod ruzkih kurw !
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30.07.2020 10:17 Відповісти
Лука не Зешмаркля з унилою Баригою,в нього розмова коротка,навіть з кацапами.Подивимось як воно далі буде.
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30.07.2020 10:19 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

В декабре 2019 года мы сообщали о размещении личного состава спецподразделений ВС РФ в Беларуси.
Мы называли номенклатуру частей, приблизительное количество и места дислокации.
Судя по всему спецслужбы Беларуси знали об этом, но не предпринимали никаких действий до определенного момента.
Сигналом на проведение операции стало количественное увеличение этих подразделений накануне намеченных выборов президента Беларуси.
В России просто недооценили спецслужбы Беларуси.
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30.07.2020 10:19 Відповісти
Кожна ****, яка сприяла загибелі українських військових повинна здохнути! Незалежно від віку і статі, не сьогодні, так завтра, Крапка !!!
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30.07.2020 10:22 Відповісти
В госдуре заявили, что с задержанием 33 российских туристов в Беларуси не все так однозначно и призвали воздержаться от поездок в Беларусь.
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30.07.2020 10:24 Відповісти
А то будет, как с Грибом, только наоборот? Выдадут в Украину?
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30.07.2020 10:40 Відповісти
Ну, не знаю. Якщо це допоможе Лукашенкові переобратися, то хз... А в Путіна і без того репутація гівна. Одним зашкваром більше...
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30.07.2020 10:25 Відповісти
Після виборів цих гандурасів відпустять, так як вони свою справу зробили. Стадо повелося і проголосувало правильно.
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30.07.2020 10:29 Відповісти
Головне,щоб у процесі розлідування не вийшли на самих себе...
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30.07.2020 10:32 Відповісти
если они типа транзитом ехали, нафига им в какой-то санаторий переться, могли и в гостиннице пожить, значит они там планировали зависнуть надолго, как раз до выборов
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30.07.2020 10:32 Відповісти
Где пригожинские отмазчики, что все 170 рыл транзитом шли пешком на Судан через Беларусь. Как и вчерашних 30.
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30.07.2020 10:33 Відповісти
Кремлевские "кандидаты" противники Лукашенко делают вид что ни при делах?
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30.07.2020 10:39 Відповісти
СМИ сообщают что Беларусь была всегда перевалочной базой и базой отдыха, лечения, ожидания боевиков, в т. ч. для Уклаины-ЛуганДона... Но перед выборами их используют для ... возможно для введение военного положения...
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30.07.2020 10:42 Відповісти
Бацька, ти вже опіздав. Народ тебе ладен обміняти хоч на що завгодно, навіть на прокацапських *********** прихвостнів. Вже час подумати де будеш ховатися. Утікай!
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30.07.2020 10:42 Відповісти
Еще один спалился.
Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало бежал с семьей в Москву. Теперь оттуда изобличает "режим Лукашенко".
https://www.bbc.com/russian/news-53524669
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30.07.2020 10:43 Відповісти
Лука хоть знает кого искать, а у Зе все свои во всех "сторонах"...
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30.07.2020 10:58 Відповісти
Лука хоть знает кого искать, а у Зе все свои во всех "сторонах"...
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30.07.2020 10:59 Відповісти
...дают показания, что "приехали делать революцию"
Источник: https://censor.net/n3210942

Воины света недоделанные.
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30.07.2020 11:06 Відповісти
Воїни світла не робили революцію, система не змінилась.
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30.07.2020 11:08 Відповісти
Начитались , деды воевали и Ушли в Партизаны, а Луку назвут фашистом , как всегда , ничего не меняется.
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30.07.2020 11:06 Відповісти
а они все ходят в пранжах с ак 47 и жрут бульбу да???
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30.07.2020 11:11 Відповісти
Всем сябрам отступать в Вейшнорию и занять оборону
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30.07.2020 11:13 Відповісти
Если Лукашенко против РФ, то выходит он теперь друг Украины?
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30.07.2020 11:15 Відповісти
"Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?"

Многие через Минск - опять же с обеих сторон - уезжали на Запад. Пережидали опасные времена тоже здесь. А «зеленые человечки» спокойно въезжали в Украину со стороны Беларуси и точно так же выезжали.https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387547/
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30.07.2020 11:18 Відповісти
Ищут пожарные, ищет милиция...
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30.07.2020 11:56 Відповісти
Самое смешное то как вычислили пойманых вагнеровцев Русские туристы странно себя вели - не бухали
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30.07.2020 11:57 Відповісти
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30.07.2020 12:08 Відповісти
Ни о какой договоренности Лукашенко с Хутиным, в отправке боевиков в Беларусь, не может быть и речи. Ведь, как известно, что дворцовые СМИ и интернет московии жестко мочат Лукашенко.
Лукашенко не оправдал надежды Хутина, так как Лукашенко более 25 лет водил Хутина за нос с так называемым "союзным государством". И хутин ему не простит.
В ситуации, в которой находится Беларусь, недопустима смена президента. Там нужен опытный, проверенный профессионал, которым в своем деле является Лукашенко. Только глупцы до сих пор не поняли, что Лукашенко еще и патриот Беларуси.
Выборы по принципу "абы не Лукашенко" это идиотизм.
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30.07.2020 12:37 Відповісти
Кстати с "союзным государством" Лукашенку пришлось водить за нос не только Хутина, но и множество совковых, скрепных беларусов. Надеюсь за 26 лет в Беларуси скрепных стало меньше (часть вымерли, а часть изменили позицию). Но еще есть. Поэтому и сейчас риторика о "союзном государстве" у него кажись еще не полностью ушла. Но время играет на Беларусь.
Хотя от риторики о "союзном государстве" беларусским патриотам наверно пришлось понервничать. Я им искренне сочувствую. Но я все таки надеюсь, что большинство патриотов все понимали.
Жыве Беларусь!!!
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30.07.2020 12:44 Відповісти
Как бывший начальник научно-методического отдела я вам поясню, что для понимания ситуации необходим правильный методический подход. А именно для начала сформировать ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ перечень возможных ситуаций:
1. история в пользу Бацьки с ведома Бацьки
2. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
3. история во вред Бацьки с ведома Бацьки - исключено
4. история во вред Бацьки без ведома Бацьки
5. история никакого отношения к Бацьке не имеет- например они собирались транзитом в Хорватию.
Вот и анализируйте варианты!
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30.07.2020 13:02 Відповісти
В плен не брать.. ( идеально если окажут сопротивление).. Ну а если немного юмора. То главное не дать им уйти в полтавские степи, там они в кукурузных полях затеряются век не найдут.( есть примеры), а дальше по кукурузе, по кукурузе в Крым или ОРДЛО ( благо бессрочное и полномасштабное "прекращение" огня)
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30.07.2020 13:26 Відповісти
А що в Біларусі вже відмінили смертну кару? Розстріляти!
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30.07.2020 14:37 Відповісти
Опыт Украины все-таки чему то научил...
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30.07.2020 14:47 Відповісти
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