Суд заарештував на 2 місяці підозрюваних у здійсненні серії вибухів у Києві
За клопотанням прокуратури міста Києва Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці без права застави двох осіб, підозрюваних у скоєнні терористичних актів на території міста Києва з використанням саморобних вибухових пристроїв.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з рішенням суду, підозрювані перебуватимуть під вартою до 19.09.2020 року включно. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - йдеться в повідомленні.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 КК України.
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України встановила і затримала двох організаторів серії вибухів у Києві. За попередньою версією слідства, учасники групи, використовуючи саморобні вибухові пристрої, влаштували вибух біля входу на станцію метро "Шулявська" і в житловому будинку на столичному Подолі.
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