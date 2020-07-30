Суд заарештував на 2 місяці підозрюваних у здійсненні серії вибухів у Києві

За клопотанням прокуратури міста Києва Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці без права застави двох осіб, підозрюваних у скоєнні терористичних актів на території міста Києва з використанням саморобних вибухових пристроїв.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з рішенням суду, підозрювані перебуватимуть під вартою до 19.09.2020 року включно. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко розповів подробиці затримання організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали $500 тис. за припинення мінувань

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України встановила і затримала двох організаторів серії вибухів у Києві. За попередньою версією слідства, учасники групи, використовуючи саморобні вибухові пристрої, влаштували вибух біля входу на станцію метро "Шулявська" і в житловому будинку на столичному Подолі.