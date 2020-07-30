Реєстрація електронних кабінетів для подачі заяв до вишів розпочнеться 1 серпня о 10:00, - Міносвіти

Реєстрація електронних кабінетів для подачі заяв на вступ до закладу вищої освіти розпочнеться 1 серпня о 10:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

"З 1 серпня з 10:00 розпочинається реєстрація електронних кабінетів для вступників, які подаватимуть заяви в електронній формі. Вступники зможуть подати заяви з 13 до 22 серпня. Хочемо наголосити і заспокоїти вступників, що зареєструвати електронний кабінет вони зможуть протягом всього періоду подання заяв", - йдеться в повідомленні Міносвіти.

Зазначається, що однією з новацій вступної кампанії цього року є можливість подання електронних заяв для вступників з магістратури на основі освітнього рівня бакалавр для тих абітурієнтів, які складали єдиний вступний іспит.

Крім того, стало можливим подання електронних заяв вступниками пільгових категорій, які мають хоча б один сертифікат ЗНО 2017-2020 років. Для цього їм потрібно перед поданням заяв звернутися до одного із закладів вищої освіти із підтверджуючими документами для внесення їх до "Реєстру осіб із спеціальними умовами".

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У міністерстві зазначають, що для подачі заяв до вишів абітурієнти реєструють свій електронний кабінет, а покрокові інструкції і відеороз'яснення про те, як створювати і реєструвати електронний кабінет, розміщені на сайті Міносвіти.

"Ті вступники, які йдуть на бюджет та мають право складати вступні іспити замість ЗНО чи вступають на спеціальності за творчим конкурсом, мають вже зараз зареєструватися в закладі вищої освіти щоб пройти вступні випробування у термін з 1 до 12 серпня. Для вступників на контрактну форму заклади можуть встановлювати додаткові терміни проведення іспитів та творчих конкурсів у період з 13 до 22 серпня", - повідомляють у відомстві.

Крім того, цього року освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" будуть створені у всіх ЗВО, що перебувають у сфері підпорядкування не тільки Міносвіти, а й інших міністерств.

Також тепер у межах окремої квоти участь у конкурсному відборі братимуть не тільки вступники з Криму, але й вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Серед іншого, цього року подання документів та зарахування для здобуття ОС бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на навчання за кошти державного бюджету в межах Квоти-2 (квота-2 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць в ЗВО, яка може бути використана для прийому на основі повної загальної середньої освіти вступників з тимчасово окупованих територій та лінії зіткнення) відбувається в два етапи: основний етап – до 20 серпня, завершальний етап на бюджет та контракт – до 23 жовтня.

В освітньому центрі вступники з ТОТ мають можливість подати до 5 заяв та брати участь у конкурсі на місця державного замовлення в межах спеціальної квоти для прийому вступників з тимчасово окупованих територій на основі повної загальної середньої освіти.