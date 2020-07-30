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"Укравтодор" до кінця літа відремонтує половину із запланованих на цей рік 4,2 тис. км доріг, - Кубраков

Державне агентство автомобільних доріг України нині здійснює ремонтні роботи майже на 3,9 тис. км доріг, що становить понад 90% від запланованих на 2020 рік 4,2 тис. км доріг.

Про це повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, верхній шар дорожнього покриття вже покладено на 1159,8 км доріг. За його прогнозами, до кінця літа верхній шар буде облаштовано вже на 2-2,5 тис. км доріг.

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Кубраков повідомив, за дев'ять місяців роботи його команди "Укравтодор" уклав договори на суму близько 107 млрд грн, що включає як чинні контракти попередніх років, так і нові проєкти на 2020 рік і роботи на 2021 рік.

При цьому він уточнив, що за попередні п'ять років загалом були оголошені тендери на 211 млрд грн.

"Середня економія на торгах за період моєї роботи – 7%, середня кількість учасників – 3,5. Порівнюємо із попередніми періодами – за 2016-2018 конкуренція становить 4,6% із 2,8 учасниками, а в 2015-2020 – 6,2% із 3 учасниками. Тобто завдяки підвищеним кваліфікаційним вимогам та типізації тендерної документації нам вдалося підвищити показник економії. 7% – це нормальний показник, який свідчить про те що є реальна конкуренція між учасниками та що очікувана вартість тендерів відповідає ринковим умовам", - додав глава агентства.

Укравтодор до кінця літа відремонтує половину із запланованих на цей рік 4,2 тис. км доріг, - Кубраков 01
Укравтодор до кінця літа відремонтує половину із запланованих на цей рік 4,2 тис. км доріг, - Кубраков 02

Автор: 

дороги (3074) ремонт (2320) Укравтодор (1200) Кубраков Олександр (448)


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Топ коментарі
+5
Плохо не в самом факте строительства дорог...а в гнилом пиаре на них...тем более что большая часть этих дорог начала ремонтироваться при попэрэдниках..
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30.07.2020 10:53 Відповісти
+5
ремонт дорог и велся в больших масштабах, начиная с 2016. сейчас пока что, слава богу, он продолжается. но мне кажется, что на данный момент это скорее последние потуги, брошены все средства на дороги, забив на все остальное. потрачен на дороги практически полностью весь огромный фонд борьбы с коронавирусом. если при Гройсмане ремонт дорог был скорее следствием общего экономического роста, реформы децентрализации и был планомерным и соразмерным бюджету, то сейчас это больше похоже на показуху, стахановщину, не обоснованную реальными экономическими показателями.
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30.07.2020 10:56 Відповісти
+4
А я вижу что ты...и такие как ты пытаетесь найти жемчужину в куче зеленого дерьма..
Но в дерьме нет...и не может быть жемчужин..
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30.07.2020 10:57 Відповісти
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Ремонт дорог ведется в больших масштабах - это факт,здесь зелька красава.
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30.07.2020 10:42 Відповісти
За рахунок місцевого самоврядування, соціальних виплат і боротьби з коронавірусом.
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30.07.2020 10:51 Відповісти
опять вранье...Вам так хочется все обгадить или просто с методички копипастите?
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30.07.2020 10:54 Відповісти
Це офіційна інформація - якщо не варить кебетя, то це Ваша особиста проблема.
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30.07.2020 10:55 Відповісти
брехня..покажіть офіційній хоч один документ який підтверджує ремонт і будівництво міжміських доріг за рахунок місцевого самоврядування...хоч один!
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30.07.2020 10:58 Відповісти
Кабмин выделил Укравтодору 35 млрд из Фонда борьбы с COVID-19.
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30.07.2020 11:03 Відповісти
А у Фонд борьбы с COVID-19 гроші перечислені за рахунок урізання соцвиплат і місцевого самоврядування. Це дуже важкий ланцюжок для розуміння, якщо мозок пошкоджено телевізором.)))
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30.07.2020 11:07 Відповісти
або його й не було ))
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30.07.2020 11:09 Відповісти
а де було сказано виключно про ремонт міжміських доріг? дороги є і в містах і вони теж ремонтуються і саме за рахунок місцевих бюджетів, які наповнюються завдяки реформі децентралізації.
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30.07.2020 11:07 Відповісти
Вам ще раз повторити - офіційна інформація кабміну - 35 лярдів взято з Фонду по боротьбі з ковід і передано на будівництво доріг, бо Ковід подолано.
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30.07.2020 11:09 Відповісти
в чем вранье? истрачено на дороги почти 40 млрд. гривен из фонда борьбы с коронавирусом! какое, спрашивается, дороги имеют отношение к коронавирусу?? это официальная информация Минфина - заходите на сайт и читайте
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30.07.2020 10:57 Відповісти
про це й в цензорі пишуть..не за один раз, а поступово вибрали майже 40 млрд...
але тут про інше - до девятого місяця виконали лише половину з запланованих 4,2 тис км...
на решту залишилось лише 4 місяці з осінніми дощами і грудневими морозами...
значить, розкрадуть...от і така красава зелька
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30.07.2020 15:49 Відповісти
та їм хоч сци в очі, все рівно "зелька красава"...
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30.07.2020 16:48 Відповісти
Все делается за счет налогоплательщика,все остальное просто болтовня.
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30.07.2020 11:04 Відповісти
Ага, тільки вам роблять дороги, забираючи гроші з інших напрямків, а мало б усе фінансуватися в повному обсязі. Все як в СРСР - будували заводи, забираючи в людей хліб. То в чому заслуга зєлібоби?
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30.07.2020 11:34 Відповісти
ремонт дорог и велся в больших масштабах, начиная с 2016. сейчас пока что, слава богу, он продолжается. но мне кажется, что на данный момент это скорее последние потуги, брошены все средства на дороги, забив на все остальное. потрачен на дороги практически полностью весь огромный фонд борьбы с коронавирусом. если при Гройсмане ремонт дорог был скорее следствием общего экономического роста, реформы децентрализации и был планомерным и соразмерным бюджету, то сейчас это больше похоже на показуху, стахановщину, не обоснованную реальными экономическими показателями.
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30.07.2020 10:56 Відповісти
А судя по качеству ремонта, зарабатывают на выборы.
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30.07.2020 10:46 Відповісти
вранье... я никогда еще не видел в Украине чтобы так качественно имасштабно делали дороги!
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30.07.2020 10:48 Відповісти
А пять лет до этого ты на диване сидел и никуда не выезжал...что не видел??
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30.07.2020 10:51 Відповісти
я всю Украину вдоль и поперек проезжаю за год... такого масштаба и качества ранее и в помине небыло...так что Ваш вопрос считаю провокационным!
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30.07.2020 10:53 Відповісти
Этот масштаб начался еще при предыдушей власти...сейчас доделывают начатое...
Наверно ранее вы с закрытыми глазами ездили...
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30.07.2020 10:54 Відповісти
я говорю о том что делаю сейчас и чего не делала предыдущая власть ...хватит выгораживать барыгу!
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30.07.2020 10:56 Відповісти
брехня! дороги начали масштабно делать начиная с 2016 года!
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30.07.2020 10:59 Відповісти
Я и не собирался выгораживать зеленскаГа...
Зачем ты вспомнил о барыге который барыжил и продолжает бырыжить своими киноподелками в паРаше??
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30.07.2020 10:59 Відповісти
А з Києва до БЦ - теж Зе зробив?
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30.07.2020 10:54 Відповісти
Укравтодор к концу лета сп#дит половину суммы от запланированной. Как говорится, все по плану. 😎
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30.07.2020 10:49 Відповісти
А вторую половину?? В дождь и снег?? Или до конца следующего лета??
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30.07.2020 10:49 Відповісти
шо ж всам все не так ? дороги не делают - плохо.. делают - тоже все не так....сами то хоть что кроме критики умеете?
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30.07.2020 10:51 Відповісти
Плохо не в самом факте строительства дорог...а в гнилом пиаре на них...тем более что большая часть этих дорог начала ремонтироваться при попэрэдниках..
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30.07.2020 10:53 Відповісти
лично мне пох приком что и где лишьбы дороги были и в этом вижу пока только плюсы.... и еще вижу что очень хоцца многим попередников повыгараживать....результат он или есть или нету
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30.07.2020 10:55 Відповісти
А я вижу что ты...и такие как ты пытаетесь найти жемчужину в куче зеленого дерьма..
Но в дерьме нет...и не может быть жемчужин..
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30.07.2020 10:57 Відповісти
При попередниках дороги будувались, але не доводили піар до грані психіатрії. Будували майже мовчки. Я тепер розумію зелебобіків - їм просто треба картинка для счасливого життя. Дуже шкода, що ЗМІ деградувало їх до рівня собак Павлова.
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30.07.2020 11:32 Відповісти
так это ж вам, олухам, зрадофилам, все было не так!
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30.07.2020 11:00 Відповісти
А Бубочка сказал про 4 тыс дорог...а тут 4 тыс км
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30.07.2020 11:24 Відповісти
""Укравтодор" к концу лета отремонтирует половину из запланированных на этот год 4,2 тыс. км дорог" - "Сеть автомобильных дорог общего пользования включает 172,4 тыс. км дорог, из них с твёрдым покрытием - 164,1 тыс. км". Ещё останется отремонтировать 162 тыс. км дорог. Зеленский явно не успеет, даже если досидит до конца своего срока, а после обманом пролезет на второй срок.
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30.07.2020 12:18 Відповісти
Ну, хорошо - "половина плана будет выполнена к концу лета". А ВТОРАЯ половина??? К концу зимы???
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30.07.2020 12:24 Відповісти
"ремонт",- слово досі корупційне і нічого в дійсності не відображає, я вважаю є два показники,- нова дорога з нуля, і повна заміна верхнього шара покриття,- все інше то от лукавого і є тільки предметом корупції, а поставили 10 латок на один километр ума багато не потрібно
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30.07.2020 12:37 Відповісти
нажаль заміна верхнього шару у нас дуже малоефективна і дає результат на 2-3 роки, потім знову руйнується. тому що недостатня основа і перегрузи. там де зроблена хороша основа - з дорогою довгі роки нічого не відбувається (приклади - Бориспільська траса, М-03 Київ-Харків-Довжанський)
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30.07.2020 16:51 Відповісти
А іншу половину взимку???
Голосно зелені кричать, коли обіцяють...
Схоже що на двох тисячах км «велике будівництво» й зупиниться...
А за часи Пороха, без «великих будівництв»- За даними Держагентства автомобільних доріг (Укравтодор), за 2018 рік у країні відремонтували або реконструювали 3,8 тис. км доріг загального користування. У 2017-му цей показник був відчутно меншим - 2,1 тис. км, а до того і зовсім лише 927 км.
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30.07.2020 15:15 Відповісти
 
 