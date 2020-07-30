"Укравтодор" до кінця літа відремонтує половину із запланованих на цей рік 4,2 тис. км доріг, - Кубраков

Державне агентство автомобільних доріг України нині здійснює ремонтні роботи майже на 3,9 тис. км доріг, що становить понад 90% від запланованих на 2020 рік 4,2 тис. км доріг.

Про це повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, верхній шар дорожнього покриття вже покладено на 1159,8 км доріг. За його прогнозами, до кінця літа верхній шар буде облаштовано вже на 2-2,5 тис. км доріг.

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Кубраков повідомив, за дев'ять місяців роботи його команди "Укравтодор" уклав договори на суму близько 107 млрд грн, що включає як чинні контракти попередніх років, так і нові проєкти на 2020 рік і роботи на 2021 рік.

При цьому він уточнив, що за попередні п'ять років загалом були оголошені тендери на 211 млрд грн.

"Середня економія на торгах за період моєї роботи – 7%, середня кількість учасників – 3,5. Порівнюємо із попередніми періодами – за 2016-2018 конкуренція становить 4,6% із 2,8 учасниками, а в 2015-2020 – 6,2% із 3 учасниками. Тобто завдяки підвищеним кваліфікаційним вимогам та типізації тендерної документації нам вдалося підвищити показник економії. 7% – це нормальний показник, який свідчить про те що є реальна конкуренція між учасниками та що очікувана вартість тендерів відповідає ринковим умовам", - додав глава агентства.



