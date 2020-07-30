"Укравтодор" до кінця літа відремонтує половину із запланованих на цей рік 4,2 тис. км доріг, - Кубраков
Державне агентство автомобільних доріг України нині здійснює ремонтні роботи майже на 3,9 тис. км доріг, що становить понад 90% від запланованих на 2020 рік 4,2 тис. км доріг.
Про це повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, верхній шар дорожнього покриття вже покладено на 1159,8 км доріг. За його прогнозами, до кінця літа верхній шар буде облаштовано вже на 2-2,5 тис. км доріг.
Кубраков повідомив, за дев'ять місяців роботи його команди "Укравтодор" уклав договори на суму близько 107 млрд грн, що включає як чинні контракти попередніх років, так і нові проєкти на 2020 рік і роботи на 2021 рік.
При цьому він уточнив, що за попередні п'ять років загалом були оголошені тендери на 211 млрд грн.
"Середня економія на торгах за період моєї роботи – 7%, середня кількість учасників – 3,5. Порівнюємо із попередніми періодами – за 2016-2018 конкуренція становить 4,6% із 2,8 учасниками, а в 2015-2020 – 6,2% із 3 учасниками. Тобто завдяки підвищеним кваліфікаційним вимогам та типізації тендерної документації нам вдалося підвищити показник економії. 7% – це нормальний показник, який свідчить про те що є реальна конкуренція між учасниками та що очікувана вартість тендерів відповідає ринковим умовам", - додав глава агентства.
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але тут про інше - до девятого місяця виконали лише половину з запланованих 4,2 тис км...
на решту залишилось лише 4 місяці з осінніми дощами і грудневими морозами...
значить, розкрадуть...от і така красава зелька
Наверно ранее вы с закрытыми глазами ездили...
Зачем ты вспомнил о барыге который барыжил и продолжает бырыжить своими киноподелками в паРаше??
Но в дерьме нет...и не может быть жемчужин..
Голосно зелені кричать, коли обіцяють...
Схоже що на двох тисячах км «велике будівництво» й зупиниться...
А за часи Пороха, без «великих будівництв»- За даними Держагентства автомобільних доріг (Укравтодор), за 2018 рік у країні відремонтували або реконструювали 3,8 тис. км доріг загального користування. У 2017-му цей показник був відчутно меншим - 2,1 тис. км, а до того і зовсім лише 927 км.