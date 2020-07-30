УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12998 відвідувачів онлайн
Новини
4 989 40

Затримання російських бойовиків у Білорусі - доказ того, що найманці РФ, які воювали на Донбасі, використовуються в інших точках світу, - МЗС України

Затримання російських бойовиків у Білорусі - доказ того, що найманці РФ, які воювали на Донбасі, використовуються в інших точках світу, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України уважно стежить за ситуацією навколо затримання білоруськими правоохоронцями кількох десятків російських бойовиків.

Про це йдеться в заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

У МЗС зазначили, що Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил і незаконних збройних формувань, що брали участь у бойових діях на Сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу.

"Виявлення цих бойовиків у Білорусі підтверджує цей факт і свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів. У зв’язку з цим наголошуємо, що Україна розвиває добросусідські відносини із сусідньою Білоруссю, всебічно підтримує її суверенітет і незалежність", - зазначили в МЗС України.

Питання щодо можливої екстрадиції чи інших правових дій будуть вирішуватися відповідними правоохоронними та спеціальними органами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі шукають ще майже 170 бойовиків ПВК Вагнера, проти вже 33 затриманих порушено справу про підготовку теракту

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Також читайте: Росія не повідомляла Білорусь про перекидання сил ПВК через територію республіки, - Радбез Білорусі

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Деякі затримані в Білорусі бойовики значаться в базі "Миротворця": вони воювали на Донбасі і в Сирії. ПЕРЕЛІК+ФОТО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Читайте також: Росіяни вже ледве не кажуть, що ми самі їхніх бойовиків до себе завезли, - Лукашенко

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

Читайте: В МИД Украины назвали "страусиным поведением" возвращение Россией ноты протеста из-за парада оккупантов в Севастополе

Автор: 

Білорусь (7968) затримання (4355) МЗС (4172) росія (66037) найманці рф (2065)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Задержание российских боевиков в Беларуси - доказательство того, что наемники РФ, воевавшие на Донбассе, используются в других точках мира, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 804Молодець, на тобі медаль з датами.
показати весь коментар
30.07.2020 10:58 Відповісти
+6
Поршенко и Турчинов Учитесь как надо было действовать.
показати весь коментар
30.07.2020 10:56 Відповісти
+6
Задержание российских боевиков в Беларуси - доказательство того, что наемники РФ, воевавшие на Донбассе, используются в других точках мира, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 5974
показати весь коментар
30.07.2020 11:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это уже давно известно со времен Ленина-сифилитика !
показати весь коментар
30.07.2020 10:53 Відповісти
А весь мир,вместо адекватной реакции на заявление МИД Украины,засунул свой язык в одно место:надо налаживать взаимоотношения с Путиным.
Сколько волка не корми - он всё равно в лес смотрит.
показати весь коментар
30.07.2020 12:28 Відповісти
Расстрелять!
показати весь коментар
30.07.2020 10:54 Відповісти
Другое дело, кому и зачем нужны ли эти доказательства? Можно ведь снова не обращать особого внимания и призывать стороны конфликтов к спокойствию. Пока тебя лично не коснётся, как с Боингом
показати весь коментар
30.07.2020 10:56 Відповісти
Поршенко и Турчинов Учитесь как надо было действовать.
показати весь коментар
30.07.2020 10:56 Відповісти
Задержание российских боевиков в Беларуси - доказательство того, что наемники РФ, воевавшие на Донбассе, используются в других точках мира, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 804Молодець, на тобі медаль з датами.
показати весь коментар
30.07.2020 10:58 Відповісти
20.02.2014, в якості кого мали діяти Порошенко і Турчинов https://censor.net/user/404328 звичайно не напише.
показати весь коментар
30.07.2020 11:03 Відповісти
а чему там учиться нужно ?
показати весь коментар
30.07.2020 11:00 Відповісти
Задержание российских боевиков в Беларуси - доказательство того, что наемники РФ, воевавшие на Донбассе, используются в других точках мира, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 5974
показати весь коментар
30.07.2020 11:01 Відповісти
От тут помилка Турчинова, нащо він її покликав на РНБО?
показати весь коментар
30.07.2020 11:04 Відповісти
скажу больше . колясочницу из колонии выпускать было не обязательно
показати весь коментар
30.07.2020 11:10 Відповісти
Випускати треба було, але так, помаленьку, бюрократія, медогляд, санаторій...
показати весь коментар
30.07.2020 11:19 Відповісти
по частям ?
показати весь коментар
30.07.2020 11:20 Відповісти
Гамалка була зла на Януковича, але не на *****, хі-хі.))))
показати весь коментар
30.07.2020 11:12 Відповісти
Типичная операция прикрьітия . Прикрьівался Турчинов. При том , что Тимошенко бьіла абсолютно права в оценке текущей ситуации.
показати весь коментар
30.07.2020 12:13 Відповісти
чекаємо на заяву сонцесяйного ссанича
показати весь коментар
30.07.2020 10:56 Відповісти
Нема такого поняття "російські бойовики" - це "потусторонні сили".))
показати весь коментар
30.07.2020 10:56 Відповісти
там насколько я догадываюсь весь кипеш поднялся после того как поселились на базе которая в 5 км от резиденции луки . а до этого они спокойно шастали по стране и на хрен не были нужны ни кгб ни самому луке
показати весь коментар
30.07.2020 10:57 Відповісти
Сильное открытие.
показати весь коментар
30.07.2020 10:59 Відповісти
Если пишут доказательство, так предоставте нам его. Голословное блеянье МИДа ничем не подтверждённое. Так сказать, для галочки.
показати весь коментар
30.07.2020 11:05 Відповісти
6-кілометровий Міг підійде?
показати весь коментар
30.07.2020 11:06 Відповісти
тобі зрозуміліше бараняча мова ***** та піськоффа?
Що ще треба доводити: групу ЧВК "Вагнер" взяли у Білорусі.
Зрозуміло, що не на рибалку вони туди приїхали
показати весь коментар
30.07.2020 11:16 Відповісти
Только почему то сучий потрох не ввел визовый режим с террористической страной засрашкой.
показати весь коментар
30.07.2020 11:14 Відповісти
Фактически ввел. Мужланов призывного возраста из паРаши пускали очень ограниченно.
Зеленая шобла пускает всех подряд, в том числе и своих друзей певичек и актеришек, нарушавших законодательство Украины.
показати весь коментар
30.07.2020 11:31 Відповісти
Якщо вусата прутня не розстріляє їх значить продався москалям,як Парашенко.
показати весь коментар
30.07.2020 11:17 Відповісти
Не верю таракану, а где остальные 180 уголовников, это дымовая завеса для лохов, типа таракан патриот бялоруси, и не допустит русский мир, а по факту мы скоро увидим рыло мини путлера.
показати весь коментар
30.07.2020 11:24 Відповісти
Эти тезисы в Госдуме раздавали еще вчера утром.
показати весь коментар
30.07.2020 11:36 Відповісти
Что в других точках мира эти наемники используются это понятно.Зачем только нужно было так подставляться,если в Сирию регулярно летают военные борта. Я думаю,что это способ давления на Лукашенко,будет упрямиться,тысячи "ополченцев" в беларуси создадут народные республики,а росия как всегда включит дурака заявляя что она абсолютно не при делах,это ваш гражданский конфликт,с этими ребятами и договаривайтесь. Есть очень хороший ролик на YouTube 91г. Журнал Фитиль,называется ГЛУХАЯ ЗАЩИТА,показывающий все гнилое нутро росийской армии и той политики которую она ведет.Замечательный ролик с замечательными актерами!
показати весь коментар
30.07.2020 11:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HMT8woywvyM
Фитиль №164-08 "Глухая защита" (1991) - YouTube
показати весь коментар
30.07.2020 11:43 Відповісти
Как одену портупею всё тупею и тупею...
показати весь коментар
30.07.2020 11:45 Відповісти
Бацькау подставили : если не выдаст террористов Украине - сам станет спонсором-пособником терроризма автоматически!
показати весь коментар
30.07.2020 11:41 Відповісти
Кацапские сми рассказиаают, что єто хохли бацьку свергают.
показати весь коментар
30.07.2020 12:04 Відповісти
Кацапские СМИ рассказывают, что бацьку нужно свергнуть.
показати весь коментар
30.07.2020 12:53 Відповісти
Ни о какой договоренности Лукашенко с Хутиным, в отправке боевиков в Беларусь, не может быть и речи. Ведь, как известно, что дворцовые СМИ и интернет московии давно жестко мочат Лукашенко.
Лукашенко не оправдал надежды Хутина, так как Лукашенко более 25 лет водил Хутина за нос с так называемым "союзным государством". И хутин ему не простит.
В ситуации, в которой находится Беларусь, недопустима смена президента. Там нужен опытный, проверенный профессионал, которым в своем деле является Лукашенко. Только глупцы до сих пор не поняли, что Лукашенко еще и патриот Беларуси.
Выборы по принципу "абы не Лукашенко" это идиотизм.
показати весь коментар
30.07.2020 12:49 Відповісти
Кстати с "союзным государством" Лукашенку пришлось водить за нос не только Хутина, но и множество совковых, скрепных беларусов. Надеюсь за 26 лет в Беларуси скрепных стало меньше (часть вымерли, а часть изменили позицию). Но еще есть. Поэтому и сейчас риторика о "союзном государстве" у него кажись еще не полностью ушла. Но время играет на Беларусь.
Хотя от риторики о "союзном государстве" беларусским патриотам наверно пришлось понервничать. Я им искренне сочувствую. Но я все таки надеюсь, что большинство патриотов все понимали.
Жыве Беларусь!!!
показати весь коментар
30.07.2020 12:50 Відповісти
Обнулите его.
показати весь коментар
30.07.2020 13:02 Відповісти
Затримання російських бойовиків у Білорусі - доказ того, що найманці РФ, які воювали на Донбасі, використовуються в інших точках світу, - МЗС України - Цензор.НЕТ 2818
показати весь коментар
30.07.2020 13:10 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ ЛУКАШЕНКО !

а от при свиночолому верескуні такого шось не було...

лише ліпіцька шакаладня мала значення.
показати весь коментар
30.07.2020 13:27 Відповісти
 
 