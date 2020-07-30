Затримання російських бойовиків у Білорусі - доказ того, що найманці РФ, які воювали на Донбасі, використовуються в інших точках світу, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України уважно стежить за ситуацією навколо затримання білоруськими правоохоронцями кількох десятків російських бойовиків.

Про це йдеться в заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

У МЗС зазначили, що Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил і незаконних збройних формувань, що брали участь у бойових діях на Сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу.

"Виявлення цих бойовиків у Білорусі підтверджує цей факт і свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів. У зв’язку з цим наголошуємо, що Україна розвиває добросусідські відносини із сусідньою Білоруссю, всебічно підтримує її суверенітет і незалежність", - зазначили в МЗС України.

Питання щодо можливої екстрадиції чи інших правових дій будуть вирішуватися відповідними правоохоронними та спеціальними органами.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

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У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

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