Затримання російських бойовиків у Білорусі - доказ того, що найманці РФ, які воювали на Донбасі, використовуються в інших точках світу, - МЗС України
Міністерство закордонних справ України уважно стежить за ситуацією навколо затримання білоруськими правоохоронцями кількох десятків російських бойовиків.
Про це йдеться в заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
У МЗС зазначили, що Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил і незаконних збройних формувань, що брали участь у бойових діях на Сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу.
"Виявлення цих бойовиків у Білорусі підтверджує цей факт і свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів. У зв’язку з цим наголошуємо, що Україна розвиває добросусідські відносини із сусідньою Білоруссю, всебічно підтримує її суверенітет і незалежність", - зазначили в МЗС України.
Питання щодо можливої екстрадиції чи інших правових дій будуть вирішуватися відповідними правоохоронними та спеціальними органами.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.
Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
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У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.
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Сколько волка не корми - он всё равно в лес смотрит.
Що ще треба доводити: групу ЧВК "Вагнер" взяли у Білорусі.
Зрозуміло, що не на рибалку вони туди приїхали
Зеленая шобла пускает всех подряд, в том числе и своих друзей певичек и актеришек, нарушавших законодательство Украины.
Фитиль №164-08 "Глухая защита" (1991) - YouTube
Лукашенко не оправдал надежды Хутина, так как Лукашенко более 25 лет водил Хутина за нос с так называемым "союзным государством". И хутин ему не простит.
В ситуации, в которой находится Беларусь, недопустима смена президента. Там нужен опытный, проверенный профессионал, которым в своем деле является Лукашенко. Только глупцы до сих пор не поняли, что Лукашенко еще и патриот Беларуси.
Выборы по принципу "абы не Лукашенко" это идиотизм.
Хотя от риторики о "союзном государстве" беларусским патриотам наверно пришлось понервничать. Я им искренне сочувствую. Но я все таки надеюсь, что большинство патриотов все понимали.
Жыве Беларусь!!!
а от при свиночолому верескуні такого шось не було...
лише ліпіцька шакаладня мала значення.