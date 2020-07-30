Дитячі табори зможуть працювати лише в зеленій і жовтій епідемічних зонах, - МОЗ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що дитячі табори з 1 серпня зможуть працювати лише в регіонах, що розташовані в зеленій і жовтій епідемічних зонах, визначених в умовах адаптивного карантину.
Про це Степанов заявив під час брифінгу 30 липня, передає Цензор.НЕТ.
"Робота дитячих таборів буде можлива в зеленій і жовтій зонах. У помаранчевій і червоній вона буде заборонена", - зазначив міністр.
За словами Степанова контроль за роботою дитячих таборів під час карантину здійснюватимуть Держпродспоживслужба, ДСНС, представники місцевої влади.
Зазначимо, Україну планують поділити на чотири зони карантину - зелену, жовту, помаранчеву і червону.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.
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