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Новини Коронавірус і карантин
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Дитячі табори зможуть працювати лише в зеленій і жовтій епідемічних зонах, - МОЗ

Дитячі табори зможуть працювати лише в зеленій і жовтій епідемічних зонах, - МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що дитячі табори з 1 серпня зможуть працювати лише в регіонах, що розташовані в зеленій і жовтій епідемічних зонах, визначених в умовах адаптивного карантину.

Про це Степанов заявив під час брифінгу 30 липня, передає Цензор.НЕТ.

"Робота дитячих таборів буде можлива в зеленій і жовтій зонах. У помаранчевій і червоній вона буде заборонена", - зазначив міністр.

За словами Степанова контроль за роботою дитячих таборів під час карантину здійснюватимуть Держпродспоживслужба, ДСНС, представники місцевої влади.

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Зазначимо, Україну планують поділити на чотири зони карантину - зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Які табори??? Про що мова?
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30.07.2020 10:57 Відповісти
Текст заголовка ппц))) мурахи по шкирі...
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30.07.2020 11:48 Відповісти
 
 