УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13200 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
510 1

За добу в ЗСУ виявлено 20 нових випадків COVID-19, хворіють 159 осіб, - Командування Медсил

За добу в ЗСУ виявлено 20 нових випадків COVID-19, хворіють 159 осіб, - Командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу підтверджено 20 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, хворіє 159 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"Станом на 10:00 30 липня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 159 осіб. Загалом за час пандемії одужали 612 осіб, летальних випадків - 5", - йдеться в повідомленні.

Так, за минулу добу зареєстровано 20 нових випадків COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовці, Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь – 1 працівник ЗСУ, Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець).

Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 14 осіб (Київська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 3 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ, Житомирська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ). Зазначається, що стан здоров’я всіх пацієнтів задовільний

Також читайте: Зростання випадків COVID-19 у Києві пов'язане виключно з інфікуванням молоді, - Рубан

Всього на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 580 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 103 особи.

Як повідомлялося раніше, в Україні зафіксовано добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 – 1197 нових випадків, померли 23 особи, загалом - 68 794 інфікованих.

За добу в ЗСУ виявлено 20 нових випадків COVID-19, хворіють 159 осіб, - Командування Медсил 01

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7666) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Багато. Швидкого одужання нашим воїнам.
показати весь коментар
30.07.2020 11:05 Відповісти
 
 