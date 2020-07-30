За добу в ЗСУ виявлено 20 нових випадків COVID-19, хворіють 159 осіб, - Командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу підтверджено 20 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, хворіє 159 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"Станом на 10:00 30 липня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 159 осіб. Загалом за час пандемії одужали 612 осіб, летальних випадків - 5", - йдеться в повідомленні.

Так, за минулу добу зареєстровано 20 нових випадків COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовці, Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь – 1 працівник ЗСУ, Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець).

Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 14 осіб (Київська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 3 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ, Житомирська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ). Зазначається, що стан здоров’я всіх пацієнтів задовільний

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Всього на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 580 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 103 особи.

Як повідомлялося раніше, в Україні зафіксовано добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 – 1197 нових випадків, померли 23 особи, загалом - 68 794 інфікованих.