УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13200 відвідувачів онлайн
Новини
10 697 57

Поліція затримала 25-річного чоловіка, який спалив прапор України на Луганщині, - МВС

Поліція затримала 25-річного чоловіка, який спалив прапор України на Луганщині, - МВС

Сьогодні до чергової частини Новопсковського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Можняківка, біля одного з магазинів, невідомий зірвав і підпалив Державний прапор України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

На місці події поліцейські протягом години встановили особу правопорушника. Ним виявився 25-річний чоловік, який, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, зірвав прапор із флагштока і спалив його.

Зараз слідчі встановлюють обставини правопорушення, очевидців події та опитують свідків.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України "Наруга над державними символами".

Також читайте: МВС має намір посилити контроль за обігом зброї в Україні

Поліція затримала 25-річного чоловіка, який спалив прапор України на Луганщині, - МВС 01

Автор: 

МВС (3511) прапор (486) Луганська область (4892)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+62
Черенок в жопу и на расеюшку
показати весь коментар
30.07.2020 11:07 Відповісти
+40
Теперь запихнуть в задницу рашисткий флаг, поджечь и отпустить через КПП. Сзади короткими очередями танцевать лизгинку.
показати весь коментар
30.07.2020 11:09 Відповісти
+26
Штанці завужені - московський пєтушок - золотий грєбєшок.
показати весь коментар
30.07.2020 11:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Черенок в жопу и на расеюшку
показати весь коментар
30.07.2020 11:07 Відповісти
Ты думаешь ему там позволят "быть диким и свободным" как у него написано на футболке?
Чучело только одичало.
показати весь коментар
30.07.2020 11:20 Відповісти
Без їжі випустять в тайгу і буде там він вільним.
показати весь коментар
30.07.2020 11:36 Відповісти
Оригінал звучить :
So what we get drunk
So what we smoke weed
We're just having fun
We don't care who sees
So what we go out
That's how it's supposed to be
Living young and wild and free

Так що все по тексту ...
Єдине , я надіюсь - що тепер він тривалий час буде несвобідний (і випити та покурити - там не дать)
показати весь коментар
30.07.2020 11:40 Відповісти
Лучше на этом черенке его и повесить.
показати весь коментар
30.07.2020 11:56 Відповісти
Штанці завужені - московський пєтушок - золотий грєбєшок.
показати весь коментар
30.07.2020 11:09 Відповісти
Теперь запихнуть в задницу рашисткий флаг, поджечь и отпустить через КПП. Сзади короткими очередями танцевать лизгинку.
показати весь коментар
30.07.2020 11:09 Відповісти
риги дякують баригам
показати весь коментар
30.07.2020 11:10 Відповісти
а ті хто у власті дякують дібілам
показати весь коментар
30.07.2020 11:13 Відповісти
Сто пудов!
"Там жи ш наши люді - такіє же прєзідєнти, как і ми!" © барига Оманський
показати весь коментар
30.07.2020 12:24 Відповісти
З нашим кривосуддям його хіба що ЗЄпутатом зроблять.
показати весь коментар
30.07.2020 11:10 Відповісти
Тут згоден , з огляду на зебенедіктову і її зезаступника .
показати весь коментар
30.07.2020 12:05 Відповісти
г@ндона на палю!!!
показати весь коментар
30.07.2020 11:10 Відповісти
Така новина має закінчуватись так: древко від прапора витягали за допомогою хірургів...
показати весь коментар
30.07.2020 11:11 Відповісти
Хотелось бы проследить ход подальших событий.
показати весь коментар
30.07.2020 11:12 Відповісти
Кварталу із сватами надивилося )
показати весь коментар
30.07.2020 11:13 Відповісти
Алкаши одни
показати весь коментар
30.07.2020 11:15 Відповісти
А до того він за Зе голосував?
показати весь коментар
30.07.2020 11:19 Відповісти
Не сумнівайтесь.
показати весь коментар
30.07.2020 11:26 Відповісти
Якщо виборець порошенка ? Ви точно в мусарні працювали , бо бездоказово звинувачення ********** використовувати .
показати весь коментар
30.07.2020 12:07 Відповісти
Выборець Порошенко НИКОГДА не сожжёт украинский флаг. Тебе ясно, придурок?
показати весь коментар
30.07.2020 12:33 Відповісти
будит тибе типерь окно в клетку, и рот биззубый...
показати весь коментар
30.07.2020 11:21 Відповісти
Пропоную просто лишити його українського громадянства і викинути з України.
показати весь коментар
30.07.2020 11:22 Відповісти
Підтримую 100%
показати весь коментар
30.07.2020 11:25 Відповісти
Можна ще пустити дезу, що він зливав інфу про переміщення російських сил на Донбасі, а потім його відпустити.
показати весь коментар
30.07.2020 11:26 Відповісти
мушу визнати: від Вас я такої підступності не чекав...мабуть Ви не етнічний українець...
показати весь коментар
30.07.2020 12:07 Відповісти
До чого тут походження , може навіть і українського роду , він просто ненавидить Україну і українське . Шанує "сильну руку" і чекає на "царя" .
показати весь коментар
30.07.2020 12:11 Відповісти
А дізнатись правду не цікаво ? Може й справді ваш колега ?
показати весь коментар
30.07.2020 12:09 Відповісти
Дурні , позбавлення громадянства - є відмовою карати за законом , визнання своєї нездатності до правосуддя , передача влади над людиною іншим країнам .
показати весь коментар
30.07.2020 12:14 Відповісти
Полиция задержала 25-летнего мужчину, который сжег флаг Украины на Луганщине, - МВД - Цензор.НЕТ 1172
показати весь коментар
30.07.2020 11:22 Відповісти
есть ответный ход. Пусть недоумок сожжет флаг ********* и видео в СМИ . копию видео на Лубянку ФСБшникам. Посмотрим что тогда это петушок кукарекать будет
показати весь коментар
30.07.2020 11:23 Відповісти
В сжатой руке у него изъяли 20 фальшивых долларов как благодарность от российского командования
показати весь коментар
30.07.2020 11:31 Відповісти
Зазвичай таким дають 30 фальшивих фублєй.
показати весь коментар
30.07.2020 11:34 Відповісти
Верховний суд США: "Спалення державного прапора - є законним проявом протесту!"
показати весь коментар
30.07.2020 11:33 Відповісти
Дати такому сепару по голові дошкою з цвяхами є простим виявом своїх переконань
показати весь коментар
30.07.2020 11:35 Відповісти
При цьому, строго заборонено завертатися в прапор і використовувати, як накидку, а також вішати його догори ногами, що є нормою в Україні.
показати весь коментар
30.07.2020 11:38 Відповісти
Активний розвал совка почався з розмальовування піонерських краваток , за міцної комуняцької влади за таке жорстоко карали . Тепер українські воїни розмальовують українські прапори своїми автографами і різними написами - так не можна ставитись до Українського прапору , адже це не піонерська краватка .
показати весь коментар
30.07.2020 12:20 Відповісти
На костер вату.
показати весь коментар
30.07.2020 11:38 Відповісти
Верховний суд США: "Спалення державного прапора - є законним проявом протесту!" При цьому, строго заборонено завертатися в прапор і використовувати, як накидку, а також вішати його догори ногами, що є нормою в Україні.
показати весь коментар
30.07.2020 11:40 Відповісти
США вже перестали бути взірцем по багатьом питанням але це ще досі потужна країна, а палити держ прапор це замах на суверінетет країни.
показати весь коментар
30.07.2020 13:11 Відповісти
Цього мальчіка в трусіках треба распять, чисто по-бандерівські в кращих традиціях.
показати весь коментар
30.07.2020 11:42 Відповісти
Облить бензином и подпалить суку!!! Вата хорошо горит
показати весь коментар
30.07.2020 11:44 Відповісти
Новопсковскіє.
Це нащадки тих, кого на тєлєгах, завезли з Псковської області, у вимерлі після після Голодомору 30-х, українські села.
«Їзиковую проблєму», кассаби вирішували кардинально.
показати весь коментар
30.07.2020 11:56 Відповісти
Кастрировать чтобы не рожал себе подобных дебилов
показати весь коментар
30.07.2020 12:06 Відповісти
Могли б і знайти повішеним через муки совісті , але ж ні , то ж мусора ...
показати весь коментар
30.07.2020 12:16 Відповісти
Новопсковский район....
показати весь коментар
30.07.2020 12:34 Відповісти
Педиковатого вида этот придурок, сепараст одним словом.
показати весь коментар
30.07.2020 12:55 Відповісти
Видимо, не сильно был пьян. А мог бы и съесть...
показати весь коментар
30.07.2020 12:57 Відповісти
а теперь этому угребку мошонку поджечь и пусть бежит...
показати весь коментар
30.07.2020 13:00 Відповісти
Сегодня в дежурную часть Новопсковского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Можняковка, возле одного из магазинов, неизвестный сорвал и поджег Государственный флаг Украины. Источник: https://censor.net/n3210959

НЕ ТРЕБА ЙОГО САДЖАТИ - ЙОГО ТРЕБА ПОЗБАВИТИ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ І ДАТИ ГРОЩІ НА БІЛЕТ ДО АМУРУ ЧИ ЯКУТІЇ, ТАМ ЙОГО ЧЕКАЄ ГАРНЕ ЖИТТЯ
показати весь коментар
30.07.2020 13:07 Відповісти
Чому ні в кайданках та з замальованим обличчям, поліціянти відверто посміхаються? Країна повинна знати своїх ворогів! Утримання під вартою та реальний термін без права дострокового звільнення.
показати весь коментар
30.07.2020 13:17 Відповісти
ну а личико то этого дикого и свободного,почему не показали?если б вина не доказана понятно,так здесь же без вариантов,зачем скрывать?ну а следующий шаг-передать его в родимую лугандонию,пусть побудет диким и свободным и свободнодиким,как у него там на труселях написано.
показати весь коментар
30.07.2020 14:29 Відповісти
Яйца - в тиски и прочь- в Раху!
показати весь коментар
30.07.2020 14:40 Відповісти
Лишити громадянства разом з батьками.
показати весь коментар
30.07.2020 14:51 Відповісти
 
 