Поліція затримала 25-річного чоловіка, який спалив прапор України на Луганщині, - МВС

Сьогодні до чергової частини Новопсковського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Можняківка, біля одного з магазинів, невідомий зірвав і підпалив Державний прапор України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

На місці події поліцейські протягом години встановили особу правопорушника. Ним виявився 25-річний чоловік, який, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, зірвав прапор із флагштока і спалив його.

Зараз слідчі встановлюють обставини правопорушення, очевидців події та опитують свідків.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України "Наруга над державними символами".

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