Поліція затримала 25-річного чоловіка, який спалив прапор України на Луганщині, - МВС
Сьогодні до чергової частини Новопсковського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Можняківка, біля одного з магазинів, невідомий зірвав і підпалив Державний прапор України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
На місці події поліцейські протягом години встановили особу правопорушника. Ним виявився 25-річний чоловік, який, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, зірвав прапор із флагштока і спалив його.
Зараз слідчі встановлюють обставини правопорушення, очевидців події та опитують свідків.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України "Наруга над державними символами".
Топ коментарі
+62 Денис Власенко
показати весь коментар30.07.2020 11:07 Відповісти Посилання
+40 Orel Orlov
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+26 Богдан Т
показати весь коментар30.07.2020 11:09 Відповісти Посилання
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Так що все по тексту ...
Єдине , я надіюсь - що тепер він тривалий час буде несвобідний (і випити та покурити - там не дать)
"Там жи ш наши люді - такіє же прєзідєнти, как і ми!" © барига Оманський
Це нащадки тих, кого на тєлєгах, завезли з Псковської області, у вимерлі після після Голодомору 30-х, українські села.
«Їзиковую проблєму», кассаби вирішували кардинально.
НЕ ТРЕБА ЙОГО САДЖАТИ - ЙОГО ТРЕБА ПОЗБАВИТИ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ І ДАТИ ГРОЩІ НА БІЛЕТ ДО АМУРУ ЧИ ЯКУТІЇ, ТАМ ЙОГО ЧЕКАЄ ГАРНЕ ЖИТТЯ