Разумков про можливе призначення Кравчука в ТКГ: Це людина з великим досвідом, яка буде більш ніж корисною у цьому процесі
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що в разі, якщо перший президент України Леонід Кравчук очолить українську делегацію в Тристоронній контактній групі в Мінську, він буде більш ніж корисним.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Разумков сказав на пресконференції в Харкові.
"Я переконаний, що будь-які зміни мають іти на користь нашої держави. Якщо ми говоримо про Леоніда Макаровича, то це людина з великим досвідом - він буде більш ніж корисним у цьому процесі", - сказав спікер Ради.
Разумков також зазначив, що хотів би особисто подякувати попередньому главі української делегації Леоніду Кучмі, який доклав максимум зусиль і ділився своїм досвідом у межах роботи ТКГ.
Напередодні стало відомо, що Леонід Кучма вийшов із ТКГ з питань Донбасу, в якій він очолював українську делегацію.
Пізніше президент Володимир Зеленський назвав імовірних кандидатів на посаду глави української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу.
"У нас є кілька претендентів. Один із претендентів, ви знаєте, наш віцепрем'єр-міністр Резніков. Ми також говоримо з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. І є ще кілька кандидатур. Найближчими днями буде офіційна інформація", - зазначив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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БлаЗЕнь зламався, несіть наступного!
Зебіли! Ви зробили це разом, та зливаєте Україну теж разом.
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Каковы будут заслуги этого деятеля на этот раз ?
Читайте Конституцию СССР от 1977 года: "добровольный союз равноправных республик".
Впрочем, лохторат ОПЖЗ действительно заслуживает попадания в "русский мир". Вопрос лишь: почему должны страдать нормальные люди, то есть избиратели ЕС ?
А до этого Крым в состав Украины не входил? Ты вообще чей будешь,
козакказачёк?
І як прибалти з кавказцями без такої чудової угоди (оригіналів якої не існує) обійшлись ?
Раджу ТОБІ прочитати текст тієї угоди,бо,видно,крім назви,суті й не знаєш.Ця угода-намагання запобігти розпаду сср,хоча б в межах трьох республік,це створення СНГ,з відкритими кордонами,зв'язками,і т.п. Там же була підписана окрема угода про спільний контроль над ядерною зброєю.
Може відразу Суркова або Козака з української сторони запросити ?
Перша п'ятірка блоку мала такий вигляд:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кравчук Леонід Макарович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Довженко Валентина Іванівна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Медведчук Віктор Володимирович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шуфрич Нестор Іванович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80) Бойко Юрій Анатолійович
Да, и у "несведущих болванов" могут быть все основания трактовать слово в таком написании на свой лад.
Россиянин, ступай отсюда. Люби своего Царя, и забудь про Украину.
Можешь https://webmaster.pp.ua/u/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B.m3u тут посмотреть на мою "рассею".
Я поэтому тебе даже этимологию слова подсказал. ))
А по поводу трактовки от "несведущих баранов", могу тебе сказать, что у меня был одноклассник по фамилии Гетман.
Вот тебе и ассоциация, и повод. ))
Я рад, что тебе мой "ымперский трёп" понравился! ))
Это всегда так бывает, когда по существу больше возразить нечего.
В общем, нечем крыть - крой валетом.
Жду в гости у себя в "ымперском" городе, попробуешь хотя бы блюда местной кухни, а то видать кенгурятна уже приелась. )))
Хоча,так,правильна цифра: 10156 % (ЗМІ округлили для ефекту).
А Кравчук працював і працюватиме на Кремль,результати його президенства очевидні.
ЦЕ ДИРЯВА ЛЮДИНА РОДОМ З РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.
Я б сказав що це комуняцький PDRS з великим очком після роботи у комуняцькій партії
Содомітам довіри немає
А вот ранее ещё в начале оккупационной войны кремля против Украины, теперь ставший продажным - капитулянтом гадкий экс-коммуняка Л. Кравчук официально заявлял, дословно: никогда, ни при каких условиях даже клочком своей территории поступаться нельзя, и если меня спросят: " Родную землю отдать или умереть?" - я выбираю последнее. Да, смерть, потому что иначе ничего не будет: ни народа, ни нации, ни истории - выжженное поле останется. Народ как субъект истории существовать перестаёт - вот что опасно: не случайно же имена царей, государственных деятелей, которые, я знаю сколько, но множество веков назад свои земли от захватчиков не уберегли, история не сохранила - они в Лету канули, из памяти потомков стерты. Земли, повторяю, отдавать нельзя, права на это ни президент, ни Верховная Рада не имеют. Вынеси сегодня на украинский референдум этот вопрос, и я убежден: 85 - 90 процентов участников скажут: ни пяди родной земли не отдавать агрессору и бороться до полной победы над кровавым врагом оккупантом!
Вот и верь такому гнусному проклятому предателю, Кравчуку -Иуде, который последние время стал маниакально поддерживать продажных кремлёвских слуг- холуёв ЗЕбилов - капитулянтов в их преступной капитуляции Украины на милость проклятой паРаши..с потерей территориальной целостности потом и суверенитета нашей державы.
Они очень опытные "переговорщики" и очень красиво сдадут и саму Украину.
Перший ..резидент незалежної України продажний комуняка Кравчук знову відзначився ворожими заявами на адресу своєї країни і Українців. Він знову виступив в ефірі ворожої Україні російської профашистської пропагандистської програми "60 хвилин", яку ведуть вороги України Попов і Скабеева. Де заявив, знищення пам'ятників кривавим катам комуно фашистських лідерів і військових діячів в тому числі і кремлівським окупантам держави -УНР, зокрема і кривавому катові жукову в Одесі, нібито суперечить українським реаліям, а сам Закон не відповідає національним інтересам України. Не всі люди (а це: сепаратисти, комуно фашисти, терористи, капітулянти, колаборанти, фашисти )(уйла ....) в Україні так ставляться до того, що відбувається з символами (кривавої тюрми народів) срср. Але, в Україні прийнято Закон про декомунізацію, де сказано, що символи кривавого срср повинні бути зняті. На жаль Закон треба виконувати або призупинити потім і знищити сам Закон каже Кравчук. Наші люди по-різному ставляться до цих подій. Закон про декомунізацію, не зовсім відповідає інтересам всього народу України ", - зазначив продажний кремлівський холуй комуняка -Іуда Кравчук.
Видно він кремлівський яничара вже мріє про пам'ятники по всій Україні, його улюбленим коммуно фашистам: кривавим катам сталіну, бєрії, зюганову, кагановичу... і фашистам гітлеру, )(уйлу, жирику ... і іншим лютим ворогам України винних у смерті мільйонів Українців. І що тепер він продажний зрадник буде вирышувати долю України в антиукраїнських мінських змовах?
20.02.2019 11:31
Как российская пропаганда использует слабости наших авторитетов
Леонид Макарович не первый раз гостит в этом эфире (у Скабеевой).
К примеру, перед Новым годом он уже пытался в «60 минутах» пробежать между капельками.
Он то говорил какие-то разумные вещи, то вдруг начинал заискивать перед парой кремлевских пропагандистов:
«Вы, конечно, хорошие люди, и я всегда с удовольствием смотрю ваши передачи и [ценю] вашу смелость».
Кто «хорошие люди»? Вот эти манипуляторы? В чем их «смелость», как можно смотреть их «с удовольствием»?
И если Кравчук вправду «всегда смотрит» их (в таком случае сочувствую ему), то, наверное, должен бы знать, с кем имеет дело.
Еще неуместнее звучали заявления Кравчука по поводу предоставления Украине летального вооружения США: «Американское оружие не поможет, как не поможет и российское оружие миру НА Украине. Надо чтобы - ни американского, ни российского. Когда будет мир, оружия не будет!».
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2644282-osibka-********-i-recidiv-tolocko.html
Можливо, у порівнянні з випускниками трускавецьких універів, він поки швидче складає з літер слова...
(Vasyl Pokornyi)
А какой у него опыт? В чем? В *************** движении?
Кравчук любитель повыступать на шоу "60 Минут", также там выступают: Гордон, Шарий, Савченко, Кива...
С Шариём всё давно понятно, но Савченко, Гордон, Кива там выступали когда в Украине ещё их считали про-украинскими политиками.