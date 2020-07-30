Разумков про можливе призначення Кравчука в ТКГ: Це людина з великим досвідом, яка буде більш ніж корисною у цьому процесі

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що в разі, якщо перший президент України Леонід Кравчук очолить українську делегацію в Тристоронній контактній групі в Мінську, він буде більш ніж корисним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Разумков сказав на пресконференції в Харкові.

"Я переконаний, що будь-які зміни мають іти на користь нашої держави. Якщо ми говоримо про Леоніда Макаровича, то це людина з великим досвідом - він буде більш ніж корисним у цьому процесі", - сказав спікер Ради.

Разумков також зазначив, що хотів би особисто подякувати попередньому главі української делегації Леоніду Кучмі, який доклав максимум зусиль і ділився своїм досвідом у межах роботи ТКГ.

Напередодні стало відомо, що Леонід Кучма вийшов із ТКГ з питань Донбасу, в якій він очолював українську делегацію.

Пізніше президент Володимир Зеленський назвав імовірних кандидатів на посаду глави української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу.

"У нас є кілька претендентів. Один із претендентів, ви знаєте, наш віцепрем'єр-міністр Резніков. Ми також говоримо з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. І є ще кілька кандидатур. Найближчими днями буде офіційна інформація", - зазначив глава держави.

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