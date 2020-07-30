НАБУ повідомило про підозру шостому учаснику угруповання у справі про масштабну корупцію в "Укравтодорі"

У справі про масштабну корупцію в "Укравтодорі" з'явився новий підозрюваний. Ним став бенефіціар групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України. Бізнесмен підозрюється в наданні ексглаві "Укравтодору" неправомірної вигоди та її легалізації на території Польщі.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"На виконання доручення Окружної прокуратури міста Варшави, у межах спільного розслідування на території України, НАБУ та САП, повідомили бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, про підозру в наданні колишньому в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України (далі — Укравтодор) неправомірної вигоди та її легалізації на території Польщі", - йдеться в повідомленні агентства.

Процесуальну дію виконано 28 липня 2020 року в межах розслідування спільної слідчої групи у складі НАБУ, САП, Центрального антикорупційного бюро (Польща) та Окружної прокуратури Варшави.

Таким чином, загальна кількість учасників злочину сягнула шести осіб, підсумували в НАБУ.

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Як повідомлялося раніше, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника "Укравтодору" Славомира Новака.

21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі висунули звинувачення в керівництві ОЗУ.

Нагадаємо, Новак був призначений Кабінетом Міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. обіймав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку із закінченням своєї трирічної каденції.

У вересні 2019 року Кабінет Міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").