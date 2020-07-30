12 областей України та Київ не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 30 липня 12 областей України та Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.
Таким чином, згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська та Чернівецька області, а також м.Київ.
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Новий ковід-антирекорд, 1197 за добу.
А фонд по боротьбі вже порожній.
Виявляється, будівництво доріг проти коронавірусу не працює, зараза така.
Асфальтом його не візьмеш.
Може масове тестування і локалізація спрацює, як в країнах з притомною владою? А? Підкажіть їм там хтось.
Если деньги перекинуть с дорог на короновирус, то последний никуда не денется, а вот дорог не юудет. Ты это поняло? Или у тебя задача по методичке - дискредитировать Большую стройку?
Сколько тестов проводят ежесуточно в зеленых Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях?
Запомни - тесты не лечат коронавирус. Тесты отпределяют коронавирус ВООБЩЕ. Не умеют еще тестировать отдельные штаммы вирусов. За это давно бы нобелевку дали. Коронавирус существует всегда и есть у большинства людей, как и иммунитет от него. Если бы тесты начали проводить пару лет назад, то результаты были бы абсолютно такими же как и сейчас.
Люди не мрут от коронавируса. Те, что умерли якобы от коронавируса умерли от осложнений или других хронических болячек, т.к. лечили коронавирус, а воспаление легких и т.д. не лечили, вот люди и умирали. Сейчас во всем мире смертность упала до уровня осложнений от гриппа, т.к. стали лечить не коронавирус, а осложнения.
И к слову строить 1км дороги за 1 млн дол то ни разу не геройство, а банальный дерибан бюджета на якобы ковид
медицина живет как может, выживает можно сказать, маски и костюмы тупо продали в Китай, росию и на запад, а с целевого фонда взяли минимум половину денег и херачат дороги по цене втрое дороже рыночной цены! а теперь попроси бога включить тебе мозги на минуту и осознай, что вместо того что б защитить медиков (а ведь в первые месяцы каждый 5 умерший от осложнений ковид-19 был медиком, прикинь) бабки закатывают в асфальт при этом банально устроив дерибан завышая официально цены от рынка втрое! вам зедибилам все разжевывать?
Откуда инфа, что с фонда коронавируса забрали половину на дороги? Это уголовка и там сразу братская могила для тех, кто это делал. Любая жопозиция моментально орать будет на всю вселенную. Однако тишина и 3,14здишь только ты. ПНХ ху йлотроль хренов.
https://censor.net/news/3209965/kabmin_polnostyu_raspredelil_sredstva_fonda_borby_s_covid19_infografika
кто ж тут ахинею пишет?
Удачи.
Посмотри на результат, твой идол даже рыгам проигрывает.
Как тебе показатель?))))
1.Линолеум
2. Краски для стен и потолка.
3. Лампочки
4. Санитарный инвентарь и моющие средства.
5. Деньги для подарков на день рождения и день мальчиков и девочек.
Министерство здравоохранения предложило каждый год постепенно повышать зарплату врачам на 11,5%, чтобы в 2027 году ее размер составил 3833 евро вместо нынешних 2003 евро. Об этом заместитель госсекретаря ведомства Арис Каспаранс, передает https://mixnews.lv/latviya/2020/07/29/latvijskim-vracham-planiruyut-podnyat-zarplatu-do-3833-evro/ Mixnews.lv .
По его словам, ежегодно также планируется на 5% повышать зарплату других медицинских работников и персонала по уходу за пациентами, чтобы в 2027 году она достигла 1096 евро вместо нынешних 766 евро.
На реализацию этого плана ежегодно понадобится 70-75 млн евро.
Новая модель оплаты труда предусматривает введение эквивалента полной ставки и перерасчет тарифов. После введения новой модели основная зарплата будет составлять 70% от вознаграждения медицинских работников, а оставшиеся 30% будут зависеть от различных критериев: количество пациентов, количество и сложность проведенных операций, дисциплина и качество труда и т.п.https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387571/