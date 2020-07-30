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Новини Коронавірус і карантин
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12 областей України та Київ не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

12 областей України та Київ не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 30 липня 12 областей України та Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Таким чином, згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська та Чернівецька області, а також м.Київ.

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12 областей України та Київ не готові до помякшення карантинних заходів, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
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Новий ковід-антирекорд, 1197 за добу.
А фонд по боротьбі вже порожній.

Виявляється, будівництво доріг проти коронавірусу не працює, зараза така.
Асфальтом його не візьмеш.

Може масове тестування і локалізація спрацює, як в країнах з притомною владою? А? Підкажіть їм там хтось.
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30.07.2020 11:43 Відповісти
+3
ні, просто потрібен привід закрити Київ
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30.07.2020 11:55 Відповісти
+3
Бот кирпич, зачем зеленые садят на жесткий карантин западные области и Киев, но не садят на него многомиллионные ватные области?
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30.07.2020 12:16 Відповісти
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https://twitter.com/VolodymyrAriev Volodymyr Ariev
https://twitter.com/VolodymyrAriev @VolodymyrAriev

Новий ковід-антирекорд, 1197 за добу.
А фонд по боротьбі вже порожній.

Виявляється, будівництво доріг проти коронавірусу не працює, зараза така.
Асфальтом його не візьмеш.

Може масове тестування і локалізація спрацює, як в країнах з притомною владою? А? Підкажіть їм там хтось.
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30.07.2020 11:43 Відповісти
Ну ты и тупое.
Если деньги перекинуть с дорог на короновирус, то последний никуда не денется, а вот дорог не юудет. Ты это поняло? Или у тебя задача по методичке - дискредитировать Большую стройку?
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30.07.2020 11:51 Відповісти
Ты самое тупое, не зря ты кирпич.
Сколько тестов проводят ежесуточно в зеленых Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях?
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30.07.2020 11:54 Відповісти
Бог мой как деградировали ботофермы, не могут набрать адекватных.
Запомни - тесты не лечат коронавирус. Тесты отпределяют коронавирус ВООБЩЕ. Не умеют еще тестировать отдельные штаммы вирусов. За это давно бы нобелевку дали. Коронавирус существует всегда и есть у большинства людей, как и иммунитет от него. Если бы тесты начали проводить пару лет назад, то результаты были бы абсолютно такими же как и сейчас.
Люди не мрут от коронавируса. Те, что умерли якобы от коронавируса умерли от осложнений или других хронических болячек, т.к. лечили коронавирус, а воспаление легких и т.д. не лечили, вот люди и умирали. Сейчас во всем мире смертность упала до уровня осложнений от гриппа, т.к. стали лечить не коронавирус, а осложнения.
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30.07.2020 12:05 Відповісти
Це ти "капітан очєвідность"! Бо це все ускладнення після короновірусу.
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30.07.2020 12:12 Відповісти
А как ВОЗ-МОЗ послушать, то пневмонию если корона и вызывает, так практически сразу, а не как после гриппов и ОРВИ.
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30.07.2020 13:22 Відповісти
Всегда были случаи, когда при пневмонии люди сгорали за несколько дней, если ее не вовремя обнаруживали и неадекватно лечили. Особенно часто это было при вспышке 2009 года.
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30.07.2020 15:56 Відповісти
Бот кирпич, зачем зеленые садят на жесткий карантин западные области и Киев, но не садят на него многомиллионные ватные области?
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30.07.2020 12:16 Відповісти
То же самое можно спросить в отношении тестирования: как так могло оказаться, шо Львов бьет рекорды, а в Херсоне - никого? И никто пока ничего доказать, к сожалению, не может.
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30.07.2020 13:26 Відповісти
"Большая стройка" существует только на словах... нет в бюджете такой программы.
И к слову строить 1км дороги за 1 млн дол то ни разу не геройство, а банальный дерибан бюджета на якобы ковид
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30.07.2020 12:42 Відповісти
Ты само то поняло, что высрало? Дерибан на какой ковид? При чем тут ковид к дорогам? Защищаешь своего коллегу по трольской бригаде? Так тупо защищаешь. Гы.
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30.07.2020 13:07 Відповісти
при том что с бюджета выделили целевые средства в размере 60 млрд грн на борьбу с пандемией. А это значит закупить средства защиты для медиков полностью, обеспечить аппаратами вентиляции легких, тесты для медиков и граждан, оборудовать палаты по всем нормам, обеспечить медикаментами, антисептиками и далее по списку до банальной маски.
медицина живет как может, выживает можно сказать, маски и костюмы тупо продали в Китай, росию и на запад, а с целевого фонда взяли минимум половину денег и херачат дороги по цене втрое дороже рыночной цены! а теперь попроси бога включить тебе мозги на минуту и осознай, что вместо того что б защитить медиков (а ведь в первые месяцы каждый 5 умерший от осложнений ковид-19 был медиком, прикинь) бабки закатывают в асфальт при этом банально устроив дерибан завышая официально цены от рынка втрое! вам зедибилам все разжевывать?
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30.07.2020 14:47 Відповісти
Типичный метод троля. Написать ахинею и сдрыснуть и пусть другие расхлебывают все эти фэйки. Если бы каждый 5 умерший был медиком, то медиков бы в мире больше не осталось. Пусть умерло 100000, каждый пятый это 20000 - ты хочешь сказать, что на 100000 умерших 20000 медиков? Да такого количества медиков на 100000 нет ни в одной стране мира. Говномет ты хренов.
Откуда инфа, что с фонда коронавируса забрали половину на дороги? Это уголовка и там сразу братская могила для тех, кто это делал. Любая жопозиция моментально орать будет на всю вселенную. Однако тишина и 3,14здишь только ты. ПНХ ху йлотроль хренов.
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31.07.2020 08:59 Відповісти
открой статистику по Украине, днарь. посмотри сколько погибло. на май месяц из общего числа погибших от ковид 20% составляли медики. не манипулируй тут со своими 100 тыс.
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31.07.2020 10:05 Відповісти
про фонд на ковид вот-с.
https://censor.net/news/3209965/kabmin_polnostyu_raspredelil_sredstva_fonda_borby_s_covid19_infografika

кто ж тут ахинею пишет?
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31.07.2020 10:08 Відповісти
ні, просто потрібен привід закрити Київ
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30.07.2020 11:55 Відповісти
Массового тестирования не было нигде в мире, это все сказки, т.к. в идеале это нужно тестировать всех ежедневно и с быстрой выдачей результата.
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30.07.2020 14:01 Відповісти
полистай новости о тестировании в Германии и Южной Корее
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30.07.2020 14:48 Відповісти
В Германии уж точно всех подряд не тестировали.
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30.07.2020 14:57 Відповісти
И в Корее тоже.
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30.07.2020 15:58 Відповісти
Не переживайте, коронавірус під особистим контролем сцикла.
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30.07.2020 11:45 Відповісти
Продолжайте в том же духе.
Удачи.
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30.07.2020 11:51 Відповісти
Якби зараз провести опитування щодо довіри до зевлади, то який буде результат?
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30.07.2020 12:06 Відповісти
Так проводили недавно.
Посмотри на результат, твой идол даже рыгам проигрывает.
Как тебе показатель?))))
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30.07.2020 12:17 Відповісти
Я питав про зевладу.
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30.07.2020 12:34 Відповісти
А я про пэвладу
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30.07.2020 12:39 Відповісти
В связи с тем что проходил обучение дома, требование к директору школы выдать мне :
1.Линолеум
2. Краски для стен и потолка.
3. Лампочки
4. Санитарный инвентарь и моющие средства.
5. Деньги для подарков на день рождения и день мальчиков и девочек.
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30.07.2020 11:52 Відповісти
Количество коронавирусников неуклонно растет благодаря тотальному пофигизму населения - в транспорте набивается как кильки в банку, маски у многих под мордой висят - ось і маємо Ничего, скоро понедельник, а в понедельник у нас "традиционное" снижение количества заражений - ляшко опять будет дико радоваться как и каждый понедельник.
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30.07.2020 11:59 Відповісти
Латвийским врачам планируют поднять зарплату до 3800 евро

Министерство здравоохранения предложило каждый год постепенно повышать зарплату врачам на 11,5%, чтобы в 2027 году ее размер составил 3833 евро вместо нынешних 2003 евро. Об этом заместитель госсекретаря ведомства Арис Каспаранс, передает https://mixnews.lv/latviya/2020/07/29/latvijskim-vracham-planiruyut-podnyat-zarplatu-do-3833-evro/ Mixnews.lv .
По его словам, ежегодно также планируется на 5% повышать зарплату других медицинских работников и персонала по уходу за пациентами, чтобы в 2027 году она достигла 1096 евро вместо нынешних 766 евро.
На реализацию этого плана ежегодно понадобится 70-75 млн евро.
Новая модель оплаты труда предусматривает введение эквивалента полной ставки и перерасчет тарифов. После введения новой модели основная зарплата будет составлять 70% от вознаграждения медицинских работников, а оставшиеся 30% будут зависеть от различных критериев: количество пациентов, количество и сложность проведенных операций, дисциплина и качество труда и т.п.https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387571/
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30.07.2020 12:03 Відповісти
А що обіцяли нашим лікарям?
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30.07.2020 12:04 Відповісти
Е мое.. Киев не проходит.. Срочно нужно менять критерии не прохода.. Не порядок...
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30.07.2020 13:07 Відповісти
А зима не за горами))))
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31.07.2020 10:23 Відповісти
 
 