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Новини Коронавірус і карантин
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У Станиці Луганській працюватиме мобільний пункт для охочих пройти ПЛР-тестування на коронавірус, - ОДА

У Станиці Луганській працюватиме мобільний пункт для охочих пройти ПЛР-тестування на коронавірус, - ОДА

У смт Станиця Луганська (Луганщина) має запрацювати пункт для всіх охочих пройти ПЛР-тестування на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА, про це заявив голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"У Станиці Луганській має запрацювати мобільний пункт, де можна буде добровільно здати матеріал для проходження ПЛР-тестування. У разі отримання негативного тесту це дозволить не перебувати на самоізоляції", – наголосив Гайдай.

Нагадаємо, станом на ранок четверга в Луганській області не зафіксовано нових випадків коронавірусу, 5 осіб вилікувалися, зараз хворіють 27 осіб.

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Автор: 

карантин (18172) ОДА (1631) Станиця Луганська (196) Гайдай ЛОГА (921) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Луганська область (4892)


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Перевіряйте їх на **********.
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30.07.2020 12:08 Відповісти
Лавочку що вкрали верніть гади!
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30.07.2020 12:12 Відповісти
Краще би їх перевіряли на знання української мови та лояльність до України.
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30.07.2020 12:13 Відповісти
і безоплатні талони на повидло
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30.07.2020 12:14 Відповісти
безкоштовний тест на коронавірус , гайда всі проходити тестування.
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30.07.2020 14:03 Відповісти
 
 