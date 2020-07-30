Білорусь і Україна домовилися про посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах
Білорусь і Україна домовилися про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.
До Міністерства закордонних справ почергово були запрошені Посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев і радник-посланець, виконувач обов'язків керівника Посольства України в Білорусі, Петро Врублевський.
"З урахуванням підтверджених відомостей про участь деяких затриманих у бойових діях на території Донецької та Луганської областей України, українського походження і наявності також українського громадянства у деяких з них у Петра Врублевського запрошено релевантну інформацію, яка може бути використана для всебічного аналізу й оцінки причин їхньої присутності в Білорусі", - йдеться в повідомленні.
До російської сторони доведено предметну інформація про затриману правоохоронними органами напередодні на території Білорусі групу російських громадян, яка належить до так званої приватної військової компанії "Вагнер".
У Посла Росії запитано ґрунтовні роз'яснення щодо цілей та інших аспектів прибуття і перебування в нашій країні зазначеної організованої групи осіб, багато членів якої мають доведений досвід участі в збройних конфліктах.
"З урахуванням зазначеного загрозливого факту, а також проведення в цей момент у Білорусі виборчої кампанії, з українською стороною досягнуто домовленості про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах", - зазначили в МЗС Білорусі.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.
Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
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У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.
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Так-так, а оце вже пішов жир...
Росія, видно, таки не жартом вирішила скидати "бацьку" й готує в Мінську на вибори "свій Майдан", aka "русскую осєнь" - за тим самим сценарієм, що й у нас пробувала, і що описаний ще у Безменова в лос-анжелеській лекції 1983 р.
А "бацька", як виглядає, здаватися не збирається. От і "похристосуються" з Путіним, прости Боже гріх, - чиє яєчко крепше: чиє КГБ кагебіше. а диктатура диктатуріша, - хто з них двох, насправді, "ефективний менеджер"...
Якби це все не от туй-туй за лісом, од Ірпеня чи Ворзеля рукою подати - то можна було б спостерігати за цією битвою двох "уіцраорів" і з щирим теоретичним інтересом, як це робить оглядач New York Times (тільки мені, на відміну від нього, ще й людей жалко...).
Але для нас тут ціна питання - чи відкриє Росія, в результаті білоруських виборів, проти нас другий фронт, уже на Півночі. Тому, боюсь, єдина розумна річ, яку українець може зробити в цій ситуації - це стулити писка й молитися за Білорусь. У найближчі тижні там обіцяє бути холєрно гаряче літо.
Российской актрисе, которая пела в Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину
СБУ разрешила въезд в Украину российским актерам, посещавшим Крым
Украина разрешила въезд в Украину российскому рэперу Элджею, которому ранее запретила въезд
Всё возвращается обратно в СССР, пока так.
До речі всіх "затриманих" опросили) і відпустили ніхто їх не затримував
скорее всего со стороны Украины и зашли..