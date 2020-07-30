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Білорусь і Україна домовилися про посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах

Білорусь і Україна домовилися про посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах

Білорусь і Україна домовилися про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

До Міністерства закордонних справ почергово були запрошені Посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев і радник-посланець, виконувач обов'язків керівника Посольства України в Білорусі, Петро Врублевський.

"З урахуванням підтверджених відомостей про участь деяких затриманих у бойових діях на території Донецької та Луганської областей України, українського походження і наявності також українського громадянства у деяких з них у Петра Врублевського запрошено релевантну інформацію, яка може бути використана для всебічного аналізу й оцінки причин їхньої присутності в Білорусі", - йдеться в повідомленні.

До російської сторони доведено предметну інформація про затриману правоохоронними органами напередодні на території Білорусі групу російських громадян, яка належить до так званої приватної військової компанії "Вагнер".

У Посла Росії запитано ґрунтовні роз'яснення щодо цілей та інших аспектів прибуття і перебування в нашій країні зазначеної організованої групи осіб, багато членів якої мають доведений досвід участі в збройних конфліктах.

"З урахуванням зазначеного загрозливого факту, а також проведення в цей момент у Білорусі виборчої кампанії, з українською стороною досягнуто домовленості про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах", - зазначили в МЗС Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Радбезі Білорусі не відкидають можливості обмеження доступу до інтернету в країні

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Також читайте: Росія не повідомляла Білорусь про перекидання сил ПВК через територію республіки, - Радбез Білорусі

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Деякі затримані в Білорусі бойовики значаться в базі "Миротворця": вони воювали на Донбасі і в Сирії. ПЕРЕЛІК+ФОТО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Читайте також: Росіяни вже ледве не кажуть, що ми самі їхніх бойовиків до себе завезли, - Лукашенко

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

Автор: 

Білорусь (7968) кордон (4820) росія (66037)


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Топ коментарі
+9
Вони небезпеку чекають зі сторони Украіни ?? Клоуни ! У вас курва відкритий кордон з Козлостаном ! Ви там щось робить! Якщо встигните
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30.07.2020 12:20 Відповісти
+7
А ще треба домовитися, щоб Бєларусь не голосувала на Генасамблеї ООН проти України у питанні Криму.
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30.07.2020 12:19 Відповісти
+7
в кацапских соц сетях уже поднимает вой: бульбофошизды и картофелебиндеравцы арестовали мирных российских мальчиков туристов.. низабудимНепрастим))
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30.07.2020 12:26 Відповісти
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А ще треба домовитися, щоб Бєларусь не голосувала на Генасамблеї ООН проти України у питанні Криму.
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30.07.2020 12:19 Відповісти
Та вони жодного разу на топили на міжнароднх аренах за Украіну , максімум це встримувались
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30.07.2020 12:21 Відповісти
Уважно читайте! Бєларусь голосувала синхронно з Росією щодо кримського питання!
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30.07.2020 12:22 Відповісти
Та я не тільки за кримське питання , там багато було різного стосовно Украіни де Біларусь якщо не проти голосувала так встримувалась
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30.07.2020 12:28 Відповісти
Вони небезпеку чекають зі сторони Украіни ?? Клоуни ! У вас курва відкритий кордон з Козлостаном ! Ви там щось робить! Якщо встигните
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30.07.2020 12:20 Відповісти
Вони не встигнуть, бо там ситуація подібна кримській 2014 року.
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30.07.2020 12:21 Відповісти
Та й силовики там мінімум ватні, а так гебня повна.
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30.07.2020 12:23 Відповісти
Те ж мені так здається...Ну й нехай. На тому тижні іхав автобаном ,бачу вантажвка пхається на біларуських шільдах , на лобовом біларуський прапорець та кацапський - адиннарот...... курва
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30.07.2020 12:26 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSX33dkoUHKoatt0i0OV_Wdcp7tYE811d1zyCjXG-Ccg2SBVVeHr6XESLwt-o4JusM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBC4CG5MSbDuQToyYbyyz7Rs8yoe_0tNayQP_oSxtf2aAgUN6s9f9TNsqFxWfVkPz3He8HjQ0Cpu_mLwlnAuWyAHUm8-c_F2z6a2er4kzQYLsiLdUdlKlUcwQ65GiRRebhDEde5PlBLZbYs2kPHMLVYEeZRus2LsEql-ZIg3a_uSHXPTmclvLx7l6drtVaY1tUiL398Wb-uxvISK6zZ6T4L7c9_cOdgi8aJbw5aoKhnKKoj9HAiuiTU314ep5i9rn4YBAZg-FNr1M6DxUjygpT5H5YY5C2hoiYb6LvQ65D5QDnZL_HBKxBedFFZN9NrnbqirSrOmzWqqeqxYA&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158637419663953?__xts__%5B0%5D=68.ARBC4CG5MSbDuQToyYbyyz7Rs8yoe_0tNayQP_oSxtf2aAgUN6s9f9TNsqFxWfVkPz3He8HjQ0Cpu_mLwlnAuWyAHUm8-c_F2z6a2er4kzQYLsiLdUdlKlUcwQ65GiRRebhDEde5PlBLZbYs2kPHMLVYEeZRus2LsEql-ZIg3a_uSHXPTmclvLx7l6drtVaY1tUiL398Wb-uxvISK6zZ6T4L7c9_cOdgi8aJbw5aoKhnKKoj9HAiuiTU314ep5i9rn4YBAZg-FNr1M6DxUjygpT5H5YY5C2hoiYb6LvQ65D5QDnZL_HBKxBedFFZN9NrnbqirSrOmzWqqeqxYA&__tn__=-R 21 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Так-так, а оце вже пішов жир...
Росія, видно, таки не жартом вирішила скидати "бацьку" й готує в Мінську на вибори "свій Майдан", aka "русскую осєнь" - за тим самим сценарієм, що й у нас пробувала, і що описаний ще у Безменова в лос-анжелеській лекції 1983 р.
А "бацька", як виглядає, здаватися не збирається. От і "похристосуються" з Путіним, прости Боже гріх, - чиє яєчко крепше: чиє КГБ кагебіше. а диктатура диктатуріша, - хто з них двох, насправді, "ефективний менеджер"...
Якби це все не от туй-туй за лісом, од Ірпеня чи Ворзеля рукою подати - то можна було б спостерігати за цією битвою двох "уіцраорів" і з щирим теоретичним інтересом, як це робить оглядач New York Times (тільки мені, на відміну від нього, ще й людей жалко...).
Але для нас тут ціна питання - чи відкриє Росія, в результаті білоруських виборів, проти нас другий фронт, уже на Півночі. Тому, боюсь, єдина розумна річ, яку українець може зробити в цій ситуації - це стулити писка й молитися за Білорусь. У найближчі тижні там обіцяє бути холєрно гаряче літо.
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30.07.2020 16:01 Відповісти
Краще б створили Україно-Білоруський фронт проти мокшанського агресора. )
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30.07.2020 12:22 Відповісти
Ще неможливо, бо там всі проросійські офіцери. Тоді треба переформотувати всю бєларуську армію.
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30.07.2020 12:23 Відповісти
Я маю на увазі бєларуських партизанів.))
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30.07.2020 12:28 Відповісти
В Білорусі настають смутні часи і варто посилити увагу.
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30.07.2020 12:23 Відповісти
Варто було посилити увагу з початку війни .
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30.07.2020 12:33 Відповісти
Сдаётся мне, что Беларусь ращыгрывает большой спектакль перед Украиной и всё это "взаимодействие между пограничными ведомствами" - ни что иное, как очередная кремлёвская многоходовочка с молчаливого согласия Зели. Помните,что в Беларуси спецслужбы и сам презик полностью контролируются рашей!
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30.07.2020 12:36 Відповісти
НЕ буботите. Лучше подумайте - что Украина может извлечь из этой истории!
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30.07.2020 12:26 Відповісти
Совместные антимайданные мероприятия с Лукашенко. Могли ли представить такое воины света на Майдане 6 лет назад. Как все меняется в этом мире.
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30.07.2020 12:26 Відповісти
На собі відчули , коли порошенко їх ***** на нищення поздавав .
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30.07.2020 12:39 Відповісти
в кацапских соц сетях уже поднимает вой: бульбофошизды и картофелебиндеравцы арестовали мирных российских мальчиков туристов.. низабудимНепрастим))
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30.07.2020 12:26 Відповісти
доволі дивно читати про якійсь домовленості у сфері безпеки з відвертим сателітом орди..
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30.07.2020 12:27 Відповісти
Треба було закривати кордон з початку війни , але Сивочола Шмаркля не могла визначитись :торгуємо чи воюємо ! З Білоруссю можна і безвізовий режим , але зараз її немає , замість неї - білорусія ....
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30.07.2020 12:36 Відповісти
Дивно що вам дивно. Після голосування за кремльвського шута)
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30.07.2020 12:37 Відповісти
та дійсно))) ти дурник?
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30.07.2020 12:42 Відповісти
Не дурніший за тебе і пам'ть точно кращу маю .
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30.07.2020 12:44 Відповісти
не чекаю на царя і не створюю собі кумира .
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30.07.2020 12:45 Відповісти
Бачу у притрушених зебілів останній козир "анє адинаковие"
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30.07.2020 12:50 Відповісти
Дурнику , з якого дива визначив мене як прихильника зеШмарклі , ти дурніший , ніж намагаєшся показати .
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30.07.2020 12:53 Відповісти
Нагадати як пеця з лукою у дьосна цілувався та бельмекав про те, що вірить йому..?
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30.07.2020 12:45 Відповісти
Петя багато чого робив і хорошого і поганого. Але так зливатися під кацапню як зеленське, собі не дозволяв
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30.07.2020 12:54 Відповісти
Брешеш , як зеленський з порошенком разом взяті - балотуйся на президента .
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30.07.2020 13:01 Відповісти
А можна приклад навести, що такого зробив в цьому питанні Зеленський чого не робив до нього Порошенко.
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30.07.2020 13:37 Відповісти
Украина сяла запрет на въезд в Украину для российского актера из сериала «Сваты».
Российской актрисе, которая пела в Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину
СБУ разрешила въезд в Украину российским актерам, посещавшим Крым
Украина разрешила въезд в Украину российскому рэперу Элджею, которому ранее запретила въезд
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30.07.2020 13:48 Відповісти
Господи, ну если у Вас только такие примеры, то у меня нет слов. Это уже называется дое...ться. Вы еще приведите в пример запрет программы 1С, на которой бухгалтерский учет по всей Украине де-факто ведется. Я лично считаю что это маразм. К примеру этот российский актер воевал что-ли против Украины. Ну или вел диверсионную деятельность. Нет? А мнение он может иметь какое угодно. У нас даже в Украине находятся утырки, которые в рашку влюблены. Правда при всем при этом, суки, почему-то живут в Украине. Меня к примеру это просто выбешивает. Кто мешает в казламордию уехать на ПМЖ. Тем более у них даже программа какая-то есть по упрощенному получению гражданства. Но нет. Не едут почему-то. А Украину падлы хаят и хвалят казламордию. Так что говорить собственно о кацапе.
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30.07.2020 14:06 Відповісти
Питання було - чим відрізняються дії двох президентів. Вам навели приклад. Приклади.
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30.07.2020 14:10 Відповісти
Ну з тих прикладів я зрозумів, що Порошенко відрізняється від Зеленського тільки тим, що "воював" з кацапськими акторами та не пускав їх в Україну. Я вірно зрозумів?
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30.07.2020 14:18 Відповісти
Судя по внутриукраинским событиям, это уже не слишком важно: власть опять взяли донецкие-ахметовские. Заключительный аккорд - назначение Кравчука, давнего комуняки, приятеля Медведчука.
Всё возвращается обратно в СССР, пока так.
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30.07.2020 12:35 Відповісти
бгг) боевиков завозят братушки, а границу усиляют с Украиной.
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30.07.2020 12:35 Відповісти
Щоб до нас хоч трохи менше їхали .
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30.07.2020 12:37 Відповісти
Менше кого? Риги, приведені мудрим народом знову до влади, допомагають бацькі уникнути Майдану.
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30.07.2020 12:39 Відповісти
Тобою, зебіл, тобою, - риги відновлені на всіх посадах. Тільки подяки ти не дочекаешся...
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30.07.2020 12:51 Відповісти
З твоєю допомогою окупаційний блок був обраний до ради .
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30.07.2020 13:09 Відповісти
Бачиш яке ти жалюгідне?) навіть стрілки перевести не можеш толком
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30.07.2020 13:11 Відповісти
Ця кацапська банда, яку типу пов`язали в Білорусі, це просто запобіжник від куйла на випадок Майдану в Мінську. Просто бацьку кацапи вже настільки в гріш не ставлять що навіть не попередили.
До речі всіх "затриманих" опросили) і відпустили ніхто їх не затримував
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30.07.2020 12:46 Відповісти
Кому й ************ - батько ....
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30.07.2020 12:50 Відповісти
договорились они..
скорее всего со стороны Украины и зашли..
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30.07.2020 13:51 Відповісти
шо уже нельзя менять сало на картошку ...
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30.07.2020 14:51 Відповісти
А что там с Грибом? Наказали кого за похищение украинца с территории бульбашей?
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30.07.2020 15:15 Відповісти
 
 