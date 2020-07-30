Білорусь і Україна домовилися про посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах

Білорусь і Україна домовилися про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

До Міністерства закордонних справ почергово були запрошені Посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев і радник-посланець, виконувач обов'язків керівника Посольства України в Білорусі, Петро Врублевський.

"З урахуванням підтверджених відомостей про участь деяких затриманих у бойових діях на території Донецької та Луганської областей України, українського походження і наявності також українського громадянства у деяких з них у Петра Врублевського запрошено релевантну інформацію, яка може бути використана для всебічного аналізу й оцінки причин їхньої присутності в Білорусі", - йдеться в повідомленні.

До російської сторони доведено предметну інформація про затриману правоохоронними органами напередодні на території Білорусі групу російських громадян, яка належить до так званої приватної військової компанії "Вагнер".

У Посла Росії запитано ґрунтовні роз'яснення щодо цілей та інших аспектів прибуття і перебування в нашій країні зазначеної організованої групи осіб, багато членів якої мають доведений досвід участі в збройних конфліктах.

"З урахуванням зазначеного загрозливого факту, а також проведення в цей момент у Білорусі виборчої кампанії, з українською стороною досягнуто домовленості про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах", - зазначили в МЗС Білорусі.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

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У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.