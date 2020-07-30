Росія значно збільшила кількість своїх фрегатів і новітніх підводних човнів у Чорному морі, - НАТО

Останнім часом Росія значно збільшила кількість своїх фрегатів і новітніх підводних човнів у Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила командувачка надводними силами в морському командуванні НАТО Жанетт Моран у програмі "Насправді: Світ" на телеканалі "ДІМ".

За її словами, Чорне море становить величезну цінність з точки зору міжнародної торгівлі, і при цьому свобода судноплавства і доступ до торговельних маршрутів і берегової інфраструктури залишається нагальною потребою країн Причорномор'я і необхідною умовою їх економічного благополуччя.

"Як ви, напевно, знаєте, близько 80% всієї торгівлі проходить морськими шляхами, і наше завдання - забезпечити кожній нації право на вільний доступ до моря", - додала Моран.

Водночас, зазначила вона, Чорне море має свої особливості. "Насамперед слід згадати, що судноплавство в ньому регулюється Конвенцією Монтре, відповідно до якої країни, які не мають виходу до Чорного моря, не можуть залишатися в ньому більше ніж на 21 добу поспіль. Інша особливість - прагнення Росії змінювати існуючі кордони і швидке нарощування своєї мілітарної присутності в регіоні. Останнім часом Російська Федерація значно збільшила кількість своїх фрегатів і новітніх підводних човнів у Чорному морі. Для Альянсу така активність не стала сюрпризом. Як блок НАТО, ми переконані, що важливо посилити також свою присутність у цьому регіоні", - заявила командувачка надводних сил у морському командуванні НАТО.

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Вона додала, що Альянс виступає за стабільність у регіоні й економічне благополуччя країн, які межують з Чорним морем, і в НАТО переконані, що ці самі ідеї близькі всім країнам Чорноморського регіону.