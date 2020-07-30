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Новини Агресія Росії проти України
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Росія значно збільшила кількість своїх фрегатів і новітніх підводних човнів у Чорному морі, - НАТО

Росія значно збільшила кількість своїх фрегатів і новітніх підводних човнів у Чорному морі, - НАТО

Останнім часом Росія значно збільшила кількість своїх фрегатів і новітніх підводних човнів у Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила командувачка надводними силами в морському командуванні НАТО Жанетт Моран у програмі "Насправді: Світ" на телеканалі "ДІМ".

За її словами, Чорне море становить величезну цінність з точки зору міжнародної торгівлі, і при цьому свобода судноплавства і доступ до торговельних маршрутів і берегової інфраструктури залишається нагальною потребою країн Причорномор'я і необхідною умовою їх економічного благополуччя.

"Як ви, напевно, знаєте, близько 80% всієї торгівлі проходить морськими шляхами, і наше завдання - забезпечити кожній нації право на вільний доступ до моря", - додала Моран.

Водночас, зазначила вона, Чорне море має свої особливості. "Насамперед слід згадати, що судноплавство в ньому регулюється Конвенцією Монтре, відповідно до якої країни, які не мають виходу до Чорного моря, не можуть залишатися в ньому більше ніж на 21 добу поспіль. Інша особливість - прагнення Росії змінювати існуючі кордони і швидке нарощування своєї мілітарної присутності в регіоні. Останнім часом Російська Федерація значно збільшила кількість своїх фрегатів і новітніх підводних човнів у Чорному морі. Для Альянсу така активність не стала сюрпризом. Як блок НАТО, ми переконані, що важливо посилити також свою присутність у цьому регіоні", - заявила командувачка надводних сил у морському командуванні НАТО.

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Вона додала, що Альянс виступає за стабільність у регіоні й економічне благополуччя країн, які межують з Чорним морем, і в НАТО переконані, що ці самі ідеї близькі всім країнам Чорноморського регіону.

Автор: 

корабель (1617) НАТО (6543) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+9
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3225182.html Руководителем британской внешней разведки (Secret Intelligence Service) стал Richard Moore

С чем мы всех и поздравляем.
Кадровый разведчик. 11 языков (фарси, дари, арабский, турецкий...).
Личный друг Эрдогана.
Сторонник усиления южного фланга НАТО за счет усилий Турции, Украины и Грузии против России.
За период 2014-2019 восемь раз посещал Украину.
Лично знаком с Порошенко.
Лучшая цитата: "Геополитически, существование России никому уже не нужно, даже самой России".
Сейчас в кацапстане начнется истерика.
tZEinform
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30.07.2020 13:20 Відповісти
+6
З Україною, дає.
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30.07.2020 12:32 Відповісти
+6
Что-то давненько на кацапских подлодках не проводились сварочные работы.....
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30.07.2020 12:33 Відповісти
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Что это ей даёт в противостоянии с НАТО?
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30.07.2020 12:31 Відповісти
З Україною, дає.
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30.07.2020 12:32 Відповісти
jak šo? Čem bolšaja kučnostj riuzgefregatov, tem legče popadanie raketami po nim.
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05.08.2020 01:15 Відповісти
Користуються «пєрємірієм».
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30.07.2020 12:31 Відповісти
Что-то давненько на кацапских подлодках не проводились сварочные работы.....
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30.07.2020 12:33 Відповісти
Готовятся пресную воду в Крым подвозить.
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30.07.2020 12:34 Відповісти
а когда Крым захватывали, вы надеялись будет по другому???
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30.07.2020 12:35 Відповісти
В чем проблема дайте Украине оружие и более надежного партнера против рашки вы не найдете.При наличии оружия украина за полгода загонит рашку под лавку и всем станет дышать легче,а украину бояться НАТО не стоит а рашке стоит и даже очень
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30.07.2020 12:35 Відповісти
С самым лучшим оружием против атомной бомбы - это, как с бумерангом против автомата....
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30.07.2020 12:39 Відповісти
ЯО рашка зассыт применить.
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30.07.2020 12:44 Відповісти
Росія значно збільшила кількість своїх фрегатів і новітніх підводних човнів у Чорному морі, - НАТО - Цензор.НЕТ 2903
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30.07.2020 13:31 Відповісти
Вроде с бомбой, а сидят в крымнаше и мочу пьют - и ничего сделать не могут...
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30.07.2020 12:44 Відповісти
Атомна зброя, це у великому степені: «білий слон».
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30.07.2020 12:46 Відповісти
Бумеранг (Вільха, Томагавк, Байрактар, и пр.) пущеный по АЭС, будет пострашнее ядрёной бомбы
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30.07.2020 12:52 Відповісти
Один выстрел по кацапской АЭС - и Украина станет страной изгоем. Отдадут на растерзание Раше.
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30.07.2020 12:58 Відповісти
Никто не отдаст. Некому будет. Эквивалент 10 000 Хиросим, и... никого не останется
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30.07.2020 13:04 Відповісти
Если ты судишь об АЭС по фильмам, то у меня для тебя плохие новости. Ты можешь как угодно бомбить АЭС, это не приведет к ядерному взрыву и к сколько-нибудь серьезному загрязнению местности.
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30.07.2020 13:09 Відповісти
Это вам на Фукусиме рассказали? Или это - х*йловские мультяшки?
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30.07.2020 13:19 Відповісти
на Фукусиме был ядерный взрыв?
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30.07.2020 13:29 Відповісти
Я думаю после выстрела по кацапской АЭС от Украины тоже мало жизнепригодных мест останется. Или думаешь сначала нужно выстрелить, а потом думать о последствиях?
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30.07.2020 13:30 Відповісти
Думать надо сегодня.(по большому счёту - вчера) Пока существуетэта империя зла - Рашка, ни у кого на планете не может быть уверенности в мирном завтрашнем дне. Этот нарыв должен быть локализован и удалён в кратчайшее время самыми радикальными методами, а не беззубыми обеспокоеностями и осуждениями
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30.07.2020 13:44 Відповісти
Применить атомную бомбу в нашем мире это самоубийство,никто не пойдет на это
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30.07.2020 13:21 Відповісти
после оккупации и аннексии Крыма ядерной страной, нарушения базовых договоренностей это неизбежный следующий этап. просто наличие яо уже ничего не гарантирует. так как в первую очередь - это \была\ в первую очередь ответственность.
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30.07.2020 13:38 Відповісти
Росія значно збільшила кількість своїх фрегатів і новітніх підводних човнів у Чорному морі, - НАТО - Цензор.НЕТ 2531
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30.07.2020 13:46 Відповісти
коли останній раз проводили випробування цього радіоактивного заліза ? скільки його злетить ? скільки вибухне на місці?
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30.07.2020 13:49 Відповісти
Не треба нічого давати - в нас є зброя - Нептуни, але їх треба терміново вводити в дію, ще вчора. Де Пастор?!
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30.07.2020 12:44 Відповісти
Нептун это что панацея,его еще изготовить необходимо и на дежурство поставить
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30.07.2020 13:22 Відповісти
Можна ще побігати з бубном і може з неба кораблі впадуть, я кажу про реальні дії, торпедувати питання розміщення НЕПТУНІВ.
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30.07.2020 13:30 Відповісти
В Чорноморській калюжі ПЛ не ефективні.
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30.07.2020 12:37 Відповісти
Это почему же?
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30.07.2020 14:06 Відповісти
А Петруха Гурзу всем этим фрегатам назло, кааааааак выставил!!!!!!!!!
Всех тепереча перестреляем.
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30.07.2020 12:47 Відповісти
Хворий?))
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30.07.2020 12:48 Відповісти
Зебил, зелемойский вообще хочет сдаться...
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30.07.2020 12:55 Відповісти
Много знает про торговлю и экономику, всем нужен доступ для этого и тут ей мешает конвенция Монтре со своими 21 днями для стран не предчерноморья... Ну либо прикалывается что не знает что это только для военных судов 21 день либо хочет в эсминцах джинсы с бананами на продажу возить
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30.07.2020 12:53 Відповісти
Знищіть мордор - тоді у світі одразу все налагодиться.
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30.07.2020 12:55 Відповісти
пригласить инопланетян со своими технологиями - более реалистичный сценарий.
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30.07.2020 13:00 Відповісти
Сильный флот ваще не нужен на Чёрном море, в случае серьёзной войны он станет жертвой авиации которая перекрывает это море вдоль и поперек
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30.07.2020 13:17 Відповісти
Чем значительно Нарастила??? построила батискаф , алюминиевую лодку.Такое ощущение что россия каждый день спускает авианосцы .А может они тасуют свои баржи и названия меняют.
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30.07.2020 13:18 Відповісти
Новые мультики по ТВ пускают
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30.07.2020 13:21 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3225182.html Руководителем британской внешней разведки (Secret Intelligence Service) стал Richard Moore

С чем мы всех и поздравляем.
Кадровый разведчик. 11 языков (фарси, дари, арабский, турецкий...).
Личный друг Эрдогана.
Сторонник усиления южного фланга НАТО за счет усилий Турции, Украины и Грузии против России.
За период 2014-2019 восемь раз посещал Украину.
Лично знаком с Порошенко.
Лучшая цитата: "Геополитически, существование России никому уже не нужно, даже самой России".
Сейчас в кацапстане начнется истерика.
tZEinform
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30.07.2020 13:20 Відповісти
одна из стран черноморья "продает" для сша малюсинький островок в черном море и монтре для сша отдыхает...у херло опперационка надолго войдет в ступор...
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30.07.2020 13:22 Відповісти
Остров "Змеиный"
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30.07.2020 13:47 Відповісти
Усилила флот,который не воевал две мировые войны и давно превратился в прогулочный? Это бывших "братьев" можно пужать ,а случись что, так найдут вечный приют на дне самого синего в мире!
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30.07.2020 13:22 Відповісти
Раз уж сконцентрировались в одном месте, лучше обстоятельств и не придумаешь для профессиональной, тихой и "чисто случайной" ликвидации этого опасного металлолома. На заметку натовским диверсантам. Чтоб только кнопка от ржавых ядерных ракет осталась у страны, населённой дигинератами в человеческом обличии.
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30.07.2020 13:25 Відповісти
И какой перевес дадут эти "новейшие" подводные лодки в Чёрном море? В нём они могу пригодится только, как покойнику припарки. Другое дело, если только у них там будет база для выхода в Средиземное море. Но только в случае, если Турция их пропустит. А это под большим вопросом.
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30.07.2020 13:31 Відповісти
Так они постоянно плавают в Сирию и обратно.
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30.07.2020 14:10 Відповісти
Плавали, сейчас - сомнительно.
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30.07.2020 14:22 Відповісти
Сейчас это когда? С какого числа?
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30.07.2020 14:26 Відповісти
Не с какого числа, а фоне очередного "ятагана в спину", на фоне продолжения конфликта в Нагорном Карабахе, и перекрытия двух "скрепных" газовых потоков Турцией.
Я ничего не конкретизирую, а лишь сомневаюсь в их курсировании в данное время.
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30.07.2020 14:34 Відповісти
Интересный вопрос затронула эта дамочка из НАТО! Только адресовать его Украина должна ей же, да ещё Турции, как полноправному члену НАТО - с какой стати они беспрепятственно пропускали эти российские фрегаты и подводные лодки в Черное море, отлично зная, что базироваться они будут в захваченном и аннексированном украинском Севастополе? Что - Украина разрешила такой шаг? Нет! Следовательно, "нефиг, дамочка, на зеркало пенять, коль у самой рожа кривая"!
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30.07.2020 13:32 Відповісти
А хто заважає НАТО зробити те саме?
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30.07.2020 13:46 Відповісти
Новейшая это как ? 1987 года ?
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30.07.2020 13:49 Відповісти
Одна - 1989 и шесть - 2013-2016.
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30.07.2020 14:14 Відповісти
після збільшення кількості чекаємо на новини коли чергове корито піде на дно бажано з скрепним екіпажем !
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30.07.2020 13:55 Відповісти
А де їм ще бикувати, як не біля слабких, які не озброювалися, бо поруч був "брат". До берегів США сцикотно? до Китаю сцикотно? Та і до Японії сцикотно? Як там в Сірії, турки далои прикурити?
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30.07.2020 13:58 Відповісти
федерашка отказалась от мирового порядка,поэтому в жопу это монтре
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30.07.2020 14:13 Відповісти
"Монтрё" есть закон (с)
Росія значно збільшила кількість своїх фрегатів і новітніх підводних човнів у Чорному морі, - НАТО - Цензор.НЕТ 129
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30.07.2020 14:28 Відповісти
конвенція
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30.07.2020 16:04 Відповісти
Развивайте "москитный" флот. Против мошкары из пушки, на это способны только рассеяне. .
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31.07.2020 20:12 Відповісти
 
 