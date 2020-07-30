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Явка на місцевих виборах буде меншою, ніж на президентських, приблизно 55-65%, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що явка на місцевих виборах буде 55-65%.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресконференції в Харкові.
"Як свідчить практика, явка на місцеві вибори трохи менша, ніж на парламентські чи президентські, але вона буде зберігатися плюс-мінус 55-65%", - сказав спікер парламенту.
При цьому, за його словами, з урахуванням того, що в Україні відбудуться вибори в ОТГ за новою системою, то і зацікавленість виборців може бути вищою.
Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.
Топ коментарі
+10 oleg1966
показати весь коментар30.07.2020 12:36 Відповісти Посилання
+6 Oljik
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+5 Ali Hasan
показати весь коментар30.07.2020 12:36 Відповісти Посилання
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Юлька виграє!
))
Прогнозує воно!!!