УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12596 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
1 390 27

Явка на місцевих виборах буде меншою, ніж на президентських, приблизно 55-65%, - Разумков

Явка на місцевих виборах буде меншою, ніж на президентських, приблизно 55-65%, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що явка на місцевих виборах буде 55-65%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресконференції в Харкові.

"Як свідчить практика, явка на місцеві вибори трохи менша, ніж на парламентські чи президентські, але вона буде зберігатися плюс-мінус 55-65%", - сказав спікер парламенту.

При цьому, за його словами, з урахуванням того, що в Україні відбудуться вибори в ОТГ за новою системою, то і зацікавленість виборців може бути вищою.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провести вибори в Донецькій і Луганській областях зараз неможливо, - Разумков

Автор: 

місцеві вибори (1366) явка (69) Разумков Дмитро (1528)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Явка на местных выборах будет меньше, чем на президентских, около 55-65%, - Разумков - Цензор.НЕТ 9781
показати весь коментар
30.07.2020 12:36 Відповісти
+6
Vovu popierdolilo.
показати весь коментар
30.07.2020 12:39 Відповісти
+5
Який відсоток буде за слуг народу?
показати весь коментар
30.07.2020 12:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Явка на местных выборах будет меньше, чем на президентских, около 55-65%, - Разумков - Цензор.НЕТ 9781
показати весь коментар
30.07.2020 12:36 Відповісти
Vovu popierdolilo.
показати весь коментар
30.07.2020 12:39 Відповісти
за 2021 г. фото неверно . не вижу на нём лагерной робы
показати весь коментар
30.07.2020 13:02 Відповісти
😀Йагупоп95-й
показати весь коментар
30.07.2020 15:06 Відповісти
Який відсоток буде за слуг народу?
показати весь коментар
30.07.2020 12:36 Відповісти
Розчаровані зелебобіки просто не підуть на вибори, підуть тільки упороті - а це десь 10%.
показати весь коментар
30.07.2020 12:38 Відповісти
"Халва, халва, халва... "(С)
показати весь коментар
30.07.2020 13:31 Відповісти
73% голосуватимуть.
показати весь коментар
30.07.2020 12:39 Відповісти
Явка на місцевих виборах буде меншою, ніж на президентських, приблизно 55-65%, - Разумков - Цензор.НЕТ 8514
показати весь коментар
30.07.2020 12:42 Відповісти
Откуда у этого юного регионала уверенность, что выборы состоятся вообще?
показати весь коментар
30.07.2020 12:42 Відповісти


Явка на місцевих виборах буде меншою, ніж на президентських, приблизно 55-65%, - Разумков - Цензор.НЕТ 7498
показати весь коментар
30.07.2020 12:43 Відповісти
Куди там! Свій би зберегти.
показати весь коментар
30.07.2020 12:56 Відповісти
а-ха) Зериги вже навіть явку на виборах озвучили. Йдіть голосуйте
показати весь коментар
30.07.2020 12:59 Відповісти
Вангуїст..
Юлька виграє!
))
показати весь коментар
30.07.2020 13:01 Відповісти
100 процентов.
показати весь коментар
30.07.2020 13:34 Відповісти
будет меньше/ у барыг развивается интуиция, чувство опасности, обостряется инстинкт самосохранения. /Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
показати весь коментар
30.07.2020 13:03 Відповісти
А если пандемия наберет обороты то и 35%
показати весь коментар
30.07.2020 13:04 Відповісти
Ще одне "молоденове"чмо!!!
Прогнозує воно!!!
показати весь коментар
30.07.2020 13:10 Відповісти
та ні, явка на цих виборах буде меншою не тому що вони не цікаві; а тому що на ці місцеві вибори 73/43%-тні зебіли, які на минулі ходили "по приколу" - на цей раз не підуть.
показати весь коментар
30.07.2020 13:11 Відповісти
Всегда считал Разумкова умным человеком, а он оказывается предсказатель у нас.
показати весь коментар
30.07.2020 13:33 Відповісти
На местных выборах зебилы пролетают независимо от явки. В ватных регионах их голоса уйдут к жопоблокам, в западных- к патриотам, и везде много возьмут местные "крепкие хозяйственники".
показати весь коментар
30.07.2020 13:47 Відповісти
известный прогнозатор и заслуженный вангист Украины
показати весь коментар
30.07.2020 13:57 Відповісти
а на)(ера взагалі на вибори ходити?...скільки жити буду,не піду,і жінку не пущу
показати весь коментар
30.07.2020 14:06 Відповісти
55-65% - явно завышенная явка для Украины на любые выборы. Явно СН собирается вбрасывать и фальсифицировать
показати весь коментар
30.07.2020 14:24 Відповісти
А я пойду, проголосую против зелёной плесени, может мой голос что-то и решит🤔
показати весь коментар
30.07.2020 15:51 Відповісти
Ну, если наш нарид не понимает, что от его громады зависит его удобство...
показати весь коментар
30.07.2020 16:49 Відповісти
 
 