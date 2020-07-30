Епідемія коронавірусу з квітня по червень залишила без роботи в Іспанії понад мільйон людей
Понад мільйон людей залишилися в Іспанії без роботи в період з квітня по червень у зв'язку з епідемією коронавірусу, свідчать дані опитування, активного населення, проведеного Національним інститутом статистики, і поширені у вівторок Національним телерадіомовленням Іспанії.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
Згідно з опублікованими статистичними даними, від ускладнення епідеміологічної ситуації в Іспанії найбільш постраждав сектор послуг, також скоротилася кількість працевлаштованих жінок.
Особливо складна ситуація з безробіттям складається нині в Каталонії, Мадриді, Андалусії та Кастільї-Ла-Манчі.
Від початку епідемії COVID-19 в Іспанії виявлено зараження майже у 326 тис. осіб, 28,5 тис. пацієнтів померли.
Як повідомлялося раніше, кількість прихованих безробітних (тих, хто був відправлений у неоплачувану відпустку або переведений на часткову зайнятість) в Україні становить 3,1 млн осіб, або близько 17% всієї робочої сили країни. Про це повідомила на пресконференції в Києві економічна експертка Центру економічної стратегії Дарина Михайлишин, представляючи результати дослідження ринку праці.
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