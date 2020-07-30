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Новини Коронавірус і карантин
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Епідемія коронавірусу з квітня по червень залишила без роботи в Іспанії понад мільйон людей

Епідемія коронавірусу з квітня по червень залишила без роботи в Іспанії понад мільйон людей

Понад мільйон людей залишилися в Іспанії без роботи в період з квітня по червень у зв'язку з епідемією коронавірусу, свідчать дані опитування, активного населення, проведеного Національним інститутом статистики, і поширені у вівторок Національним телерадіомовленням Іспанії.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Згідно з опублікованими статистичними даними, від ускладнення епідеміологічної ситуації в Іспанії найбільш постраждав сектор послуг, також скоротилася кількість працевлаштованих жінок.

Особливо складна ситуація з безробіттям складається нині в Каталонії, Мадриді, Андалусії та Кастільї-Ла-Манчі.

Від початку епідемії COVID-19 в Іспанії виявлено зараження майже у 326 тис. осіб, 28,5 тис. пацієнтів померли.

Як повідомлялося раніше, кількість прихованих безробітних (тих, хто був відправлений у неоплачувану відпустку або переведений на часткову зайнятість) в Україні становить 3,1 млн осіб, або близько 17% всієї робочої сили країни. Про це повідомила на пресконференції в Києві економічна експертка Центру економічної стратегії Дарина Михайлишин, представляючи результати дослідження ринку праці.

Автор: 

безробіття (559) Іспанія (928) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Прошлогодняя эпидемия зебилизма в сочетании с коронавирусом причинила Украине намного больший вред чем в Испании.
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30.07.2020 13:04 Відповісти
В Испании нет Гончарука. А в Украине он есть. Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук.
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30.07.2020 13:09 Відповісти
"Эпидемия коронавируса с апреля по июнь оставила без работы в Испании более миллиона человек" - https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину. Родственница с маленькой дочкой и мужем, которые сейчас находятся в Аликанте, зная кто такой Зеленский, проигнорировали его призывы и остались в Испании. Муж как работал до эпидемии коронавируса так и продолжает работать.
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30.07.2020 13:40 Відповісти
 
 