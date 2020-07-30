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НАБУ і САП завершили слідство у справі про розкрадання 2,87 млн ​​грн під час зведення бліндажів на Донбасі

НАБУ і САП завершили слідство у справі про розкрадання 2,87 млн ​​грн під час зведення бліндажів на Донбасі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування у справі про завдання збитку в сумі 2,87 млн ​​грн Міністерству оборони України під час зведення інженерних фортифікаційних споруд (бліндажів) на території проведення антитерористичної операції (нині - ООС) у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Досудове розслідування за підозрою директора департаменту капітального будівництва Донецької ОДА у завданні 2,87 млн грн шкоди Міністерству оборони України, завершено. 29 липня 2020 року відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду", - йдеться в розслідуванні.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Так, за даними слідства, підозрюваний безпідставно прийняв виконані роботи зі зведення інженерних фортифікаційних споруд (бліндажів) на території проведення АТО (ООС) у Донецькій області, що не відповідали проєктній документації на їхнє будівництво.

"У результаті збудовані інженерні фортифікаційні споруди неможливо використовувати за військовим призначенням – укриттям особового складу військовослужбовців, що беруть участь в ООС. Зазначені дії посадовця завдали збитків Міністерству оборони України на загальну суму понад 2,87 млн грн", - додали в НАБУ.

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У межах розслідування в березні 2018 року чиновнику Донецької ОДА повідомили про підозру.

29 липня 2020 року НАБУ і САП повідомили чиновнику про зміну підозри і завершення досудового розслідування щодо нього.

Досудове розслідування зазначених зловживань триває.

Автор: 

НАБУ (5095) крадіжка (661) Донецька область (8799) ЗСУ (7666) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
а коли про мишей з Держрезерву розслідування буде?
чи про маски вкрадені, чи про ермака?
про центренерго про Енергоатом, про президентські ОВДП?
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30.07.2020 13:09 Відповісти
+3
Ну так ПАПа не хотел расследовать то, что стырили при нем, вот и расследует наступник проделки ПАПередника.
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30.07.2020 13:11 Відповісти
+3
В рамках расследования в марте 2018 года чиновнику Донецкой ОГА сообщили о подозрении. Источник: https://censor.net/n3210985
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30.07.2020 13:11 Відповісти
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а коли про мишей з Держрезерву розслідування буде?
чи про маски вкрадені, чи про ермака?
про центренерго про Енергоатом, про президентські ОВДП?
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30.07.2020 13:09 Відповісти
Ну так ПАПа не хотел расследовать то, что стырили при нем, вот и расследует наступник проделки ПАПередника.
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30.07.2020 13:11 Відповісти
В рамках расследования в марте 2018 года чиновнику Донецкой ОГА сообщили о подозрении. Источник: https://censor.net/n3210985
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30.07.2020 13:11 Відповісти
на наступнику вже такий шар корупції що йому тільки розслідувать)
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30.07.2020 13:13 Відповісти
Запруфи фактик в студию или извинись, если ты не ху йлотроль конечно.
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30.07.2020 13:15 Відповісти
сверху читай там про ШЕСТЬ фактов
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30.07.2020 13:17 Відповісти
Если в слове ФАКТ заменить 2 буквы то будет ФЭЙК.
Сперва надо расследовать сколько бабла ушло, что бы кум Луценко стал прокурором?
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30.07.2020 13:21 Відповісти
Шо фейк?))) про Центренерго? Или про мишей с Госрезерва? Попроси куратора хай кого поумнее пришлет)
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30.07.2020 13:27 Відповісти
Деррезерв вскрывается только с письменного разрешения президента с обязательным уведомлением последнего специальной службой. Где уголовное дело по обнаруженной недостаче?

НАБУ і САП завершили слідство у справі про розкрадання 2,87 млн ​​грн під час зведення бліндажів на Донбасі - Цензор.НЕТ 8226
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30.07.2020 13:19 Відповісти
Армия, мова Томос - терь я понял от куда этот мэм. Это то где хряк-мародер тырил деньги. Бу-га-га.
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30.07.2020 13:09 Відповісти
А мозги включить и на даты внимательно посмотреть? Дело то было открыто именно при Порохе. Или срать здесь мозги не нужны?
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30.07.2020 13:11 Відповісти
Да я вижу, что дело было при порохе.
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30.07.2020 13:14 Відповісти
Уголовное дело было открыто и чиновнику было сообщено о подозрении в марте 2018 года. Вопросы еще есть?
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30.07.2020 13:21 Відповісти
Результат расследования в статье. Или чукча не читатель.
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30.07.2020 13:22 Відповісти
На военных городках полбюджета украли при прошлой власти.Ни один городок под ключ так и не сдан.
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30.07.2020 13:13 Відповісти
Ну зато теперь украли вообще всьо, еще и одолжили а затем украли одолженое. Радуйся.
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30.07.2020 13:15 Відповісти
А от Игорь Валерич не согласен с тобой, зеба)
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30.07.2020 13:35 Відповісти
Было бы очень странно если бы при строительстве (!) инженерных фортификационных сооружений (!!) порошенковские генералы (!!!) и ничего бы не спиз... сэкономили
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30.07.2020 13:16 Відповісти
Кого же это выкопают
Неужели оранжевую ИСДу с Гайдуком, Тарутой и их Даниловым?
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30.07.2020 13:27 Відповісти
А хто буде нести відповідальність за залишені споруди: бліндажі, столові, бані, казарми, блокпости... при відступі військ у 2019-2020 році. Там мільярдні суми. Чому цього ніхто не розслідує?
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30.07.2020 13:34 Відповісти
Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской. 28.08.19./ Закончился ли разбор фортификационных сооружений , кому и за сколько они были проданы кодланом Коломойского, не известно.
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30.07.2020 13:57 Відповісти
невже кулявлобого хочуть"розкрутити" на бабки ?
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30.07.2020 15:29 Відповісти
Дело блиндажей.
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30.07.2020 16:56 Відповісти
 
 