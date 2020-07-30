НАБУ і САП завершили слідство у справі про розкрадання 2,87 млн грн під час зведення бліндажів на Донбасі
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування у справі про завдання збитку в сумі 2,87 млн грн Міністерству оборони України під час зведення інженерних фортифікаційних споруд (бліндажів) на території проведення антитерористичної операції (нині - ООС) у Донецькій області.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ в четвер, передає Цензор.НЕТ.
"Досудове розслідування за підозрою директора департаменту капітального будівництва Донецької ОДА у завданні 2,87 млн грн шкоди Міністерству оборони України, завершено. 29 липня 2020 року відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду", - йдеться в розслідуванні.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).
Так, за даними слідства, підозрюваний безпідставно прийняв виконані роботи зі зведення інженерних фортифікаційних споруд (бліндажів) на території проведення АТО (ООС) у Донецькій області, що не відповідали проєктній документації на їхнє будівництво.
"У результаті збудовані інженерні фортифікаційні споруди неможливо використовувати за військовим призначенням – укриттям особового складу військовослужбовців, що беруть участь в ООС. Зазначені дії посадовця завдали збитків Міністерству оборони України на загальну суму понад 2,87 млн грн", - додали в НАБУ.
У межах розслідування в березні 2018 року чиновнику Донецької ОДА повідомили про підозру.
29 липня 2020 року НАБУ і САП повідомили чиновнику про зміну підозри і завершення досудового розслідування щодо нього.
Досудове розслідування зазначених зловживань триває.
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чи про маски вкрадені, чи про ермака?
про центренерго про Енергоатом, про президентські ОВДП?
Сперва надо расследовать сколько бабла ушло, что бы кум Луценко стал прокурором?
спиз... сэкономили
Неужели оранжевую ИСДу с Гайдуком, Тарутой и их Даниловым?