НАБУ і САП завершили слідство у справі про розкрадання 2,87 млн ​​грн під час зведення бліндажів на Донбасі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування у справі про завдання збитку в сумі 2,87 млн ​​грн Міністерству оборони України під час зведення інженерних фортифікаційних споруд (бліндажів) на території проведення антитерористичної операції (нині - ООС) у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Досудове розслідування за підозрою директора департаменту капітального будівництва Донецької ОДА у завданні 2,87 млн грн шкоди Міністерству оборони України, завершено. 29 липня 2020 року відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду", - йдеться в розслідуванні.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Так, за даними слідства, підозрюваний безпідставно прийняв виконані роботи зі зведення інженерних фортифікаційних споруд (бліндажів) на території проведення АТО (ООС) у Донецькій області, що не відповідали проєктній документації на їхнє будівництво.

"У результаті збудовані інженерні фортифікаційні споруди неможливо використовувати за військовим призначенням – укриттям особового складу військовослужбовців, що беруть участь в ООС. Зазначені дії посадовця завдали збитків Міністерству оборони України на загальну суму понад 2,87 млн грн", - додали в НАБУ.

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У межах розслідування в березні 2018 року чиновнику Донецької ОДА повідомили про підозру.

29 липня 2020 року НАБУ і САП повідомили чиновнику про зміну підозри і завершення досудового розслідування щодо нього.

Досудове розслідування зазначених зловживань триває.