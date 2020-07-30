Тема Роттердам+ вичерпала себе, час обговорити "Мінус Енергоатому". Нормальна схема! Торгувати повітрям і заробляти $1,3 млн на день! - бізнесмен Тинний про ситуацію на ринку електроенергії
Національне антикорупційне бюро України та Держбюро розслідувань мають зацікавитися схемою, що дозволяла "Центренерго" заробляти по $1,3 млн на день, "торгуючи повітрям".
Бізнесмен Ігор Тинний на сторінці в мережі Facebook заявив, що народний депутат "Слуги народу", голова Комітету ВРУ з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус виправдовував НКРЕКП "у їхньому прагненні допомагати грабувати державні компанії НАК "Енергоатом", ПАТ "Центренерго" і ДП "Гарантований покупець", передає Цензор.НЕТ.
"Розповідав про те, що це нормальна схема плати за балансування. Справді, нормальна схема! Торгувати повітрям і заробляти 1,3 млн дол. на день! З місяця в місяць. Нормальна схема, і на пенсію найчеснішому регулятору вистачить, і на телеканалах обгадити відновлювану енергетику залишиться", - зазначив Тинний.
За словами бізнесмена, обурення фахівців тоді на засіданні РНБО і наступні журналістські запити "сполохали креативних аферистів і вони знизили більш ніж удвічі фіктивні штрафи за небаланс із 45% до 20%".
"А Фонд державного майна трохи (але це не точно) відсунув від корита Центренерго старших партнерів Геруса. Зрозуміло, всі вони крадуть і зараз. І будуть красти кожен день перебування при владі. І відволікати лохів (громадян-виборців) казками про надприбутковість сонячної енергетики", - наголосив Тинний.
Бізнесмен висловив сподівання, що ДБР і НАБУ зацікавляться "цією та іншими аферами в традиційній енергетиці України".
АМКУ повідомляє, що доручив Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) усунути причини порушень на ринку електроенергії.
Такі рекомендації АМКУ дав після "численних звернень суб'єктів господарювання, асоціацій та об'єднань підприємств, народних депутатів і органів державної влади про можливі маніпуляції з боку окремих учасників ринку електроенергії, що призводять до необґрунтованих змін цін на різних сегментах ринку електроенергії та спотворення конкуренції на ринку в цілому" .
Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" випустили розслідування про так звану схему "торгівлі повітрям".
"Схеми" встановили, що компанія "Центренерго" заробляє мільярди гривень на енергетичному ринку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, чим завдає шкоди "Енергоатому" і держпідприємству "Гарантований покупець".
""Центренерго" продає за двосторонніми договорами та на "ринку на добу наперед" великий обсяг електроенергії, яку насправді не збирається виробляти. Зокрема, для того, щоб продати цей неіснуючий об'єм на "ринку на добу наперед", держкомпанія встановлює ціну нижче собівартості виробництва. У травні, за даними декількох джерел "Схем" у Кабміні, це були 1150 грн за МВт/год при собівартості понад 1400 грн МВт/год. Така низька ціна дозволяє "Центренерго" продати весь заявлений обсяг. Страждає при цьому інший великий виробник електроенергії – державний "Енергоатом", який не може продати на "ринку на добу наперед" увесь обсяг електроенергії, яка, на відміну від "Центренерго", буде вироблена у заявленому об’ємі точно", - йдеться в розслідуванні.
Оператор ринку - державна НЕК "Укренерго" - бачить дисбаланс і просить "Центренерго" не виробляти заявлені напередодні обсяги електроенергії, щоб запобігти розбалансуванню ринку. "Центренерго" погоджується, якщо їй продадуть електроенергію зі знижкою (для забезпечення вже укладених контрактів). До червня знижка становила майже 50%. У зв'язку з необхідністю забезпечити вироблення "Енергоатому", "Укренерго" змушена погодитися на такі дії "Центренерго" і продає їй необхідний обсяг зі знижкою, купуючи цю електроенергію у "Енергоатома" за цією ж ціною.
"Таким чином, "Центренерго", фактично нічого не роблячи, отримує електроенергію для продажу майже вдвічі дешевше, ніж ринкова ціна, а "Енергоатом", що витрачає кошти на виробництво, вимушено продає свою електроенергію з дисконтом", - зазначають "Схеми".
Журналісти виявили, що з жовтня 2019-го до кінця лютого 2020 року "Центренерго" отримало від "Укренерго" майже 1 ГВт-год електроенергії для балансування на загальну суму 1,06 мільярда гривень, а починаючи з березня, масштаби використання цієї схеми з боку "Центренерго" істотно збільшилися. Так, загальний обсяг проданої, але не виробленої "Центренерго" електроенергії за період з 1 березня по 15 травня становив 2,1 ГВт-год.
В "Енергоатомі" зауважують, що з початком роботи нового ринку електроенергії положення держкомпанії стало поступово погіршуватися: "На сьогодні ні "Енергоатом", ні ДП "Гарантований покупець" не можуть продати "на добу вперед" (РСВ) весь обсяг виробленої на АЕС електроенергії через перенасиченість". І додали: "Результат - "Енергоатом" щодня завершує торги на РСВ з небалансом на рівні від 20% до 40% продукції, виставленої на продаж, а "Гарантованому покупцеві" вдається реалізувати продукцію АЕС лише в окремі години доби".
Згідно з розслідуванням "Схем", можливість продавати "повітря" і заробляти на цьому створив регулятор - НКРЕКП.
Таким чином, АМКУ рекомендує НКРЕКП провести моніторинг функціонування балансуючого ринку електроенергії за період протягом 2019 - I півріччя 2020 року та після цього повідомити про виявлені можливі ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
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непонятно тогда, откель у нас появились все эти ахметопинчукопорхобени++++++.?
А его нарукавная петрушка-клоунушка обеспечивает поддержку и прикрытие интересам своего хозяина
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Просто чудова зебільна схема! А для замилювання очей зебіли розповідають про Роттердам+
В понедельник, 27 июля, во время проведения проверки сохранности «вещественных доказательств» по одному из уголовных производств, оперативники управления налоговой милиции Николаевской области обнаружили отсутствие более 3200 тонн подсолнечного масла, которое ранее было арестовано по решению Центрального суда города Николаева и передано на ответственное хранение на один из терминалов.
Об этом сообщили источники из Государственной фискальной службы Украины.
- Многие помнят, как в двадцатых числах мая руководство николаевской налоговой милиции в лице Виталия Заитова, и руководство УСБУ в Николаевской области в лице Виталия Герсака, отрапортовали о том, что «не допустили незаконный экспорт подсолнечного масла на 60 миллионов гривен и сообщили об аресте этого масла.
Сейчас же, спустя два месяца, выяснилось, что арестованное подсолнечное масло исчезло, испарилось.
Вместе с тем, на терминале, где, якобы, и должен был бы храниться изъятый товар, проверяющим от налоговой заявили, что его там никогда и не было, - рассказал собеседник из ГФС Украины.
Одного поля ягодкі!!
В одну камеру!!
))
Да уж, воистину, лох - не мамонт, лох - не вымрет!
или ты хз кто такой герус и коломойский?
а почему она не обращается к ахметке что бы он уменьшил производство своей дорогой тепловой генерации а убирает с рынка дешевую электроэнергию ?
Источник: https://censor.net/n3210989
Углегорская ТЭС 253 МВт
Трипольская ТЭС 203 МВт
Змиевская ТЭС 157 МВт
ДТЭК генерация
Кураховская ТЭС 760 МВт
Запорожская ТЭС 567 МВт
Крыворожская ТЭС 230 МВт
Славянвкая ТЭС 303 МВт Ладыженская ТЭС 410 МВт
.......
https://ua.energy/blocks/
Почему УкрЭнерго ограничивает генерацию Центроэнерго с 1150 грн. за МВт а не ДТЭК с стоимостью 1550 грн за МВт?
в итоге в Украине средняя цена на энергорынке на элетроэнергию с АЭС не 950 грн за МВт а 1250 грн. за МВТ
""Центрэнерго" продает по двусторонним договорам и на "рынке на сутки вперед" большой объем электроэнергии, который на самом деле не собирается производить. В частности, для того, чтобы продать этот несуществующий объем на "рынке на сутки вперед", госкомпания устанавливает цену ниже себестоимости производства. Источник: https://censor.net/n3210989
"Таким образом, "Центрэнерго", фактически ничего не производя, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле, чем рыночная цена, а "Энергоатом", который тратит средства на производство, вынужденно продает свою электроэнергию с дисконтом", - отмечают "Схемы".Источник: https://censor.net/n3210989
А теперь кричи Ахметов!, животное.