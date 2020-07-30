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Новини
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Тема Роттердам+ вичерпала себе, час обговорити "Мінус Енергоатому". Нормальна схема! Торгувати повітрям і заробляти $1,3 млн на день! - бізнесмен Тинний про ситуацію на ринку електроенергії

Тема Роттердам+ вичерпала себе, час обговорити

Національне антикорупційне бюро України та Держбюро розслідувань мають зацікавитися схемою, що дозволяла "Центренерго" заробляти по $1,3 млн на день, "торгуючи повітрям".

Бізнесмен Ігор Тинний на сторінці в мережі Facebook заявив, що народний депутат "Слуги народу", голова Комітету ВРУ з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус виправдовував НКРЕКП "у їхньому прагненні допомагати грабувати державні компанії НАК "Енергоатом", ПАТ "Центренерго" і ДП "Гарантований покупець", передає Цензор.НЕТ.

"Розповідав про те, що це нормальна схема плати за балансування. Справді, нормальна схема! Торгувати повітрям і заробляти 1,3 млн дол. на день! З місяця в місяць. Нормальна схема, і на пенсію найчеснішому регулятору вистачить, і на телеканалах обгадити відновлювану енергетику залишиться", - зазначив Тинний.

За словами бізнесмена, обурення фахівців тоді на засіданні РНБО і наступні журналістські запити "сполохали креативних аферистів і вони знизили більш ніж удвічі фіктивні штрафи за небаланс із 45% до 20%".

"А Фонд державного майна трохи (але це не точно) відсунув від корита Центренерго старших партнерів Геруса. Зрозуміло, всі вони крадуть і зараз. І будуть красти кожен день перебування при владі. І відволікати лохів (громадян-виборців) казками про надприбутковість сонячної енергетики", - наголосив Тинний.

Бізнесмен висловив сподівання, що ДБР і НАБУ зацікавляться "цією та іншими аферами в традиційній енергетиці України".

АМКУ повідомляє, що доручив Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) усунути причини порушень на ринку електроенергії.

Такі рекомендації АМКУ дав після "численних звернень суб'єктів господарювання, асоціацій та об'єднань підприємств, народних депутатів і органів державної влади про можливі маніпуляції з боку окремих учасників ринку електроенергії, що призводять до необґрунтованих змін цін на різних сегментах ринку електроенергії та спотворення конкуренції на ринку в цілому" .

Також читайте: Критики "Роттердам+" хочуть перекласти вину за створену ними кризу на "зелених" інвесторів, - Тинний

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" випустили розслідування про так звану схему "торгівлі повітрям".

"Схеми" встановили, що компанія "Центренерго" заробляє мільярди гривень на енергетичному ринку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, чим завдає шкоди "Енергоатому" і держпідприємству "Гарантований покупець".

""Центренерго" продає за двосторонніми договорами та на "ринку на добу наперед" великий обсяг електроенергії, яку насправді не збирається виробляти. Зокрема, для того, щоб продати цей неіснуючий об'єм на "ринку на добу наперед", держкомпанія встановлює ціну нижче собівартості виробництва. У травні, за даними декількох джерел "Схем" у Кабміні, це були 1150 грн за МВт/год при собівартості понад 1400 грн МВт/год. Така низька ціна дозволяє "Центренерго" продати весь заявлений обсяг. Страждає при цьому інший великий виробник електроенергії – державний "Енергоатом", який не може продати на "ринку на добу наперед" увесь обсяг електроенергії, яка, на відміну від "Центренерго", буде вироблена у заявленому об’ємі точно", - йдеться в розслідуванні.

Оператор ринку - державна НЕК "Укренерго" - бачить дисбаланс і просить "Центренерго" не виробляти заявлені напередодні обсяги електроенергії, щоб запобігти розбалансуванню ринку. "Центренерго" погоджується, якщо їй продадуть електроенергію зі знижкою (для забезпечення вже укладених контрактів). До червня знижка становила майже 50%. У зв'язку з необхідністю забезпечити вироблення "Енергоатому", "Укренерго" змушена погодитися на такі дії "Центренерго" і продає їй необхідний обсяг зі знижкою, купуючи цю електроенергію у "Енергоатома" за цією ж ціною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморандум про зниження "зелених" тарифів покращує ситуацію на енергоринку, але не вирішує проблеми по суті, - віцепрезидент "Енергоатому" Галущенко

"Таким чином, "Центренерго", фактично нічого не роблячи, отримує електроенергію для продажу майже вдвічі дешевше, ніж ринкова ціна, а "Енергоатом", що витрачає кошти на виробництво, вимушено продає свою електроенергію з дисконтом", - зазначають "Схеми".

Журналісти виявили, що з жовтня 2019-го до кінця лютого 2020 року "Центренерго" отримало від "Укренерго" майже 1 ГВт-год електроенергії для балансування на загальну суму 1,06 мільярда гривень, а починаючи з березня, масштаби використання цієї схеми з боку "Центренерго" істотно збільшилися. Так, загальний обсяг проданої, але не виробленої "Центренерго" електроенергії за період з 1 березня по 15 травня становив 2,1 ГВт-год.

В "Енергоатомі" зауважують, що з початком роботи нового ринку електроенергії положення держкомпанії стало поступово погіршуватися: "На сьогодні ні "Енергоатом", ні ДП "Гарантований покупець" не можуть продати "на добу вперед" (РСВ) весь обсяг виробленої на АЕС електроенергії через перенасиченість". І додали: "Результат - "Енергоатом" щодня завершує торги на РСВ з небалансом на рівні від 20% до 40% продукції, виставленої на продаж, а "Гарантованому покупцеві" вдається реалізувати продукцію АЕС лише в окремі години доби".

Згідно з розслідуванням "Схем", можливість продавати "повітря" і заробляти на цьому створив регулятор - НКРЕКП.

Таким чином, АМКУ рекомендує НКРЕКП провести моніторинг функціонування балансуючого ринку електроенергії за період протягом 2019 - I півріччя 2020 року та після цього повідомити про виявлені можливі ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Автор: 

Енергоатом (1645) Антимонопольний комітет (1779) Центренерго (550) НКРЕКП (1819) Електрика (2042) Тинний Ігор (43)


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Топ коментарі
+24
Зелені слуги народу грабують народ? Яка неймовірна новина
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30.07.2020 14:29 Відповісти
+17
В 2018 году государственные и Энергоатом и Центрэнерго были прибыльными и приносили миллиардные средства в бюджет. В сентябре 2019 года они вдруг стали сильно убыточными на те-же миллиарды. Что изменилось в стране в начале лета 2019 года, не подскажешь?
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30.07.2020 14:40 Відповісти
+10
Зелохи готовы забашлять, главное что бы Бубочку ни кто ни трогал.
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30.07.2020 14:27 Відповісти
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Задрали вже своїми розборками.
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30.07.2020 14:24 Відповісти
Естественно, проще каждый день вливать в уши, что у нас самый дорогой зеленый тариф
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30.07.2020 14:40 Відповісти
зеленый тариф во всем мире самый дорогой ващета.
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30.07.2020 15:05 Відповісти
Зелохи готовы забашлять, главное что бы Бубочку ни кто ни трогал.
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30.07.2020 14:27 Відповісти
Вони готові на що завгодно, аби Пороху це не дісталося.
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30.07.2020 15:05 Відповісти
Зелені слуги народу грабують народ? Яка неймовірна новина
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30.07.2020 14:29 Відповісти
да, до этого, канешна, все другие слуги народу только и заботились о народе.....
непонятно тогда, откель у нас появились все эти ахметопинчукопорхобени++++++.?
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30.07.2020 14:34 Відповісти
Що значить незрозуміло? Їх дебіли обрали. Так, так.. ті самі дебіли, які обрали "строителя новых мостов с Россией" злодія Кучму. А я, як і тоді із моїм кандидатом Чоноволом був у меншості.
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30.07.2020 14:38 Відповісти
В 2018 году государственные и Энергоатом и Центрэнерго были прибыльными и приносили миллиардные средства в бюджет. В сентябре 2019 года они вдруг стали сильно убыточными на те-же миллиарды. Что изменилось в стране в начале лета 2019 года, не подскажешь?
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30.07.2020 14:40 Відповісти
Епоха скінчилась... епоха бідності
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30.07.2020 15:31 Відповісти
Кто же ими заинтересуется, ежели там Беня хозяин? Ну, тот, что и Вавана хозяин. Вот мистер Линч ими заинтересуется. Непременно.
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30.07.2020 14:30 Відповісти
Откиньте ваши рефлексии: герус действовал и продолжает исключительно по заданию и в интересах каламойского.
А его нарукавная петрушка-клоунушка обеспечивает поддержку и прикрытие интересам своего хозяина
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30.07.2020 14:30 Відповісти
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Госбюро расследований должны заинтересоваться схемой, позволявшей "Центрэнерго" зарабатывать по $1,3 млн в день, "торгуя воздухом". / Ага ,так и кинутся они со всех ног интересоваться. Коломойский уже Авакову, Баканову и Венедиктовой растолковал : виновата зелёная энергетика папередников.
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30.07.2020 14:31 Відповісти
лампочка Ильича - слава партии родной!
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30.07.2020 14:33 Відповісти
Так, общий объем проданной, но не произведенной "Центрэнерго" электроэнергии за период с 1 марта по 15 мая составил 2,1 ГВт-ч Источник: https://censor.net/n3210989
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Просто чудова зебільна схема! А для замилювання очей зебіли розповідають про Роттердам+
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30.07.2020 14:33 Відповісти
Ну так зебіли "Сделали нас всех вместе", причому всі 73%.
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30.07.2020 14:39 Відповісти
та де, про шкідливість для економіки цукерок "шалена бджілка"
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30.07.2020 14:40 Відповісти
В Николаеве "испарилось" подсолнечное масло стоимостью 60 млн, арестом которого хвастались СБУ и налоговая милиция.

В понедельник, 27 июля, во время проведения проверки сохранности «вещественных доказательств» по одному из уголовных производств, оперативники управления налоговой милиции Николаевской области обнаружили отсутствие более 3200 тонн подсолнечного масла, которое ранее было арестовано по решению Центрального суда города Николаева и передано на ответственное хранение на один из терминалов.

Об этом сообщили источники из Государственной фискальной службы Украины.

- Многие помнят, как в двадцатых числах мая руководство николаевской налоговой милиции в лице Виталия Заитова, и руководство УСБУ в Николаевской области в лице Виталия Герсака, отрапортовали о том, что «не допустили незаконный экспорт подсолнечного масла на 60 миллионов гривен и сообщили об аресте этого масла.
Сейчас же, спустя два месяца, выяснилось, что арестованное подсолнечное масло исчезло, испарилось.
Вместе с тем, на терминале, где, якобы, и должен был бы храниться изъятый товар, проверяющим от налоговой заявили, что его там никогда и не было, - рассказал собеседник из ГФС Украины.
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30.07.2020 14:37 Відповісти
Зерно мышам нужно было чем-то запивать. 2700 вагонов съесть это вам не хухры-мухры.
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30.07.2020 14:43 Відповісти
Ні пане, то голодні бички і карасі з Південого Бугу висмоктали з терміналу олію. Розвелось їх тут в річці, та ще з моря запливають і всі голодні, що аж зелені.
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30.07.2020 15:11 Відповісти
вещ.доков нету так и уголовного дела тоже уже нету, на нету и суда нету
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30.07.2020 15:10 Відповісти
Леонид Макарыч Крачук поедет в Минск вместо Кучмы....
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30.07.2020 14:38 Відповісти
Ще один крок на шляху державної зради.
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30.07.2020 14:40 Відповісти
зе дно
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30.07.2020 14:43 Відповісти
Нада садіть і в попуредників і наступників!!
Одного поля ягодкі!!
В одну камеру!!
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30.07.2020 14:45 Відповісти
Спочатку тих, хто обрав зевладу!
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30.07.2020 14:50 Відповісти
Ти шо ідіот,усіх українців тих хто проти падлошенка проголосував пропонуєш садити?
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30.07.2020 14:56 Відповісти
А зачем их сажать ? Быдло само от голода перемрет!
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30.07.2020 15:10 Відповісти
Починай!! 73%%?? Навіть сРалін про таке не мріяв!!
))
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30.07.2020 15:01 Відповісти
А что, кто то наказан за эту схему,или пете параше и эта оборутка сойдет с рук?
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30.07.2020 14:54 Відповісти
Бедное тупое зеленое животное. Ты что, пропустил чистосердечное признание своей власти, о том что "Ротердам+" является единственной честной и прозрачной формулой для закупки угля и теперь зе-власть будет пользоваться только ею, а все россказни о ее якобы преступности были просто предвыборным пиаром и разводом для лохов?
Да уж, воистину, лох - не мамонт, лох - не вымрет!
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30.07.2020 15:55 Відповісти
а тебе петя все еще в штаны срет?
или ты хз кто такой герус и коломойский?
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30.07.2020 16:10 Відповісти
" Оператор рынка - государственная НЭК "Укрэнерго" - видит дисбаланс и просит "Центрэнерго" не производить заявленные накануне объемы электроэнергии, чтобы предотвратить разбалансировку рынка "
а почему она не обращается к ахметке что бы он уменьшил производство своей дорогой тепловой генерации а убирает с рынка дешевую электроэнергию ?
Источник: https://censor.net/n3210989
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30.07.2020 15:07 Відповісти
Животное, ты статью читало? А поняло прочитанное? Вопрос риторический, можешь не отвечать.
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30.07.2020 15:57 Відповісти
Центроэнерго генерация на 16:00
Углегорская ТЭС 253 МВт
Трипольская ТЭС 203 МВт
Змиевская ТЭС 157 МВт

ДТЭК генерация
Кураховская ТЭС 760 МВт
Запорожская ТЭС 567 МВт
Крыворожская ТЭС 230 МВт
Славянвкая ТЭС 303 МВт Ладыженская ТЭС 410 МВт
.......

https://ua.energy/blocks/

Почему УкрЭнерго ограничивает генерацию Центроэнерго с 1150 грн. за МВт а не ДТЭК с стоимостью 1550 грн за МВт?
в итоге в Украине средняя цена на энергорынке на элетроэнергию с АЭС не 950 грн за МВт а 1250 грн. за МВТ
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30.07.2020 16:25 Відповісти
Ты таки не можешь понять прочитанного, или не читаешь принципиально?
""Центрэнерго" продает по двусторонним договорам и на "рынке на сутки вперед" большой объем электроэнергии, который на самом деле не собирается производить. В частности, для того, чтобы продать этот несуществующий объем на "рынке на сутки вперед", госкомпания устанавливает цену ниже себестоимости производства. Источник: https://censor.net/n3210989

"Таким образом, "Центрэнерго", фактически ничего не производя, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле, чем рыночная цена, а "Энергоатом", который тратит средства на производство, вынужденно продает свою электроэнергию с дисконтом", - отмечают "Схемы".Источник: https://censor.net/n3210989

А теперь кричи Ахметов!, животное.
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30.07.2020 17:58 Відповісти
Зато кожна бабка перед виборами знала, що "мародер" і "Ротердам+", а зараз у них останнє забирають і мертва тишина. Бо не розповідає ********** (*********) по телевізору олігарха Бені, а самим подумати - кепи не вистачає?
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30.07.2020 15:09 Відповісти
НЕЗАБЫВАЙТЕ что все это началось когда к схемам пришло одно из самых мерзких, алчных, жестоких и подлых украинофобных чудовищ Бородатая Баба Беня. Этот клоп обрезанный сосет с удесятеренной силой кровь с тела Украины, набивая свои мерзкие мошны и доводя страну до банкротства и хаоса, а народ до нищеты, страданий и смерти.
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30.07.2020 15:22 Відповісти
".... обгадить возобновляемую энергетику останется", - отметил Тынный" - дальше певца зилёной энергетики можно не читать!
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30.07.2020 16:31 Відповісти
Вирви око таке ягня було при попередній владі, так розповідав, що все хріново, а грабувати державу майстер.
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30.07.2020 16:49 Відповісти
Ай яй яй, бедный гудок. Геруса расстрелять. Ток у беларусов не бронировать. Останется только у патриота гудка втридорога брать. Да тынный? 😮
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30.07.2020 17:07 Відповісти
 
 