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Розшукуваний ДБР екснардеп Жеваго повернувся в Україну і вирішує питання скасування його переслідування, - "слуга народу" Лерос

Розшукуваний ДБР екснардеп Жеваго повернувся в Україну і вирішує питання скасування його переслідування, -

Обвинувачуваний у розтраті майна банку "Фінанси та кредит" і розшукуваний ДБР екснардеп Костянтин Жеваго повернувся в Україну.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Олігарх Жеваго повернувся в Україну і нині остаточно оформлюються умови "угоди" щодо припинення його переслідування у кримінальних справах, пов'язаних з масштабною корупцією", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До суду подано нове клопотання про арешт Жеваго

Нагадаємо, у вересні 2019 року Костянтину Жеваго заочно оголошено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах) КК України.

25 травня 2020 року, за клопотанням адвокатів Жеваго, Київський апеляційний суд скасував раніше винесену слідчим суддею Печерського райсуду м.Києва ухвалу, яка дозволяє арешт колишнього народного депутата України III-VIII скликань.

Прокуратура подала нове клопотання.

10 червня суд дозволив арешт екснардепа Жеваго.

Розшукуваний ДБР екснардеп Жеваго повернувся в Україну і вирішує питання скасування його переслідування, - слуга народу Лерос 01

Автор: 

Жеваго Костянтин (394) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+25
Если он вернулся значит уже получилось , остались формальности .
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30.07.2020 13:49 Відповісти
+17
Все коррупционное и сепаратистское пророссийское дерьмо возвращается в Украину. Зебилы, вы сделали это вместе !
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30.07.2020 13:40 Відповісти
+15
А чего вы не поменяли плохих Петиных судей? Или времени не хватило?
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30.07.2020 13:45 Відповісти
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Думаю у него получится решить этот вопрос.
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30.07.2020 13:38 Відповісти
Если он вернулся значит уже получилось , остались формальности .
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30.07.2020 13:49 Відповісти
Все коррупционное и сепаратистское пророссийское дерьмо возвращается в Украину. Зебилы, вы сделали это вместе !
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30.07.2020 13:40 Відповісти
Сюдьи петини вот и вернулся!!!!
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30.07.2020 13:44 Відповісти
А чего вы не поменяли плохих Петиных судей? Или времени не хватило?
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30.07.2020 13:45 Відповісти
А как сюдью посадить? Они все мафия.
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30.07.2020 13:48 Відповісти
Зебот https://censor.net/user/448656 - щось про логіку чув?
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30.07.2020 13:54 Відповісти
Ага) Там просто клінічний випадок зебілізму. Зебіл дня а може й тижня
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30.07.2020 13:57 Відповісти
О липицкие подтянулись?!!!!!
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30.07.2020 13:59 Відповісти
З прізвищем СПІВАК можна було б бути і трохи розумнішим, але кров бере своє.
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30.07.2020 19:30 Відповісти
Ну, а причем тогда милиционер, когда гром поросенка убил?
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30.07.2020 14:11 Відповісти
Людей нет, всего-навсего.
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30.07.2020 14:02 Відповісти
У вас, зедебілів, був ЦІЛИЙ РІК - їх замінити, але ж де ж візьметься мозок у так як ти
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30.07.2020 13:48 Відповісти
я ЗНОВУ в Великобританії пишу з "луцької області"
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30.07.2020 13:49 Відповісти
а напомнить при чием царствии Труханов в Одессу вернулся?
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30.07.2020 13:46 Відповісти
царствии? Чей Крым?
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30.07.2020 13:56 Відповісти
Ти дебіл чи просто на зарплаті? Коли це Жеваго став проросійським сепаратистом? Його КРАЗами забезпечується наша армія. А його доволі успішний банк "Фінанси і кредит" теж збанкрутував при "великому реформуванні" банків Гонтарєвою
.
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30.07.2020 13:57 Відповісти
Жеваго никогда не занимался сепаратизмом , его прессовали еще при Овоще , за поддержку Тимошенко. И пьітались отжать Полтавский ГОК (Феррєкспо). То же пьітались сделать при Порошенко , когда руками Гонтаревой искусственно банкротили его банк "Финансьі и Кредит". Много интересного может рассказать Константин Жеваго о попьітке отжима его крупного бизнеса , котирующегося на Лондонской бирже.
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30.07.2020 14:10 Відповісти
Ну, Жеваго, як раз і не був проросійським. В його преслідуваннях інша причина. Він підтримував один сач Тимошенко. А для Петі, вона найзліший ворог. Тому Порошенко дав команді "фас". Зараз банкротять КрАЗ, бо У Петра є Богдан з МАЗами, і не тільки КрАЗ. А зеленому жабиняті не до вітчизняних підприємств.
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30.07.2020 16:51 Відповісти
І не аррррештували??!!
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30.07.2020 13:40 Відповісти
Игорь Валерич вернулся, а Живаго шо рижий?
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30.07.2020 13:41 Відповісти
Ренат даже не выезжал. Он будет грабить страну до самой сперти
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30.07.2020 14:06 Відповісти
Ставлю сотку! Решит !
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30.07.2020 13:43 Відповісти
Конечно решит! Уже я думаю решил иначе не возратился бы!
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30.07.2020 13:46 Відповісти
Даже ставок не нужно. Если бы не решил не сделал бы и шагу на Украинской земле.
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30.07.2020 13:47 Відповісти
мы все оплатим, не впервой. никаких договорняков нет у венедиктовой или авакова.
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30.07.2020 13:49 Відповісти
домовиться. і як наслідок на парашенка з*явиться черговий а-ля компромат. вова за ценой не пастаит
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30.07.2020 13:51 Відповісти
З якоїсь причини, вже більше року, як до України стікає все нацменшинне лайно. Не на історичну батьківщину, а саме в Україну. З чого б це?
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30.07.2020 13:52 Відповісти
Можна "хорошо прибарахлітся"(с) поки мудрий нарід дзибає Сватів
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30.07.2020 13:54 Відповісти
Мухи, сер. Знають на що і куди летіти.
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30.07.2020 14:23 Відповісти
"Доктор Жеваго" или "Новые похождения Остапа Бендера": украинский вариант, 2020 год.
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30.07.2020 13:55 Відповісти
ждём Азирова и Бандюковича.
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30.07.2020 13:56 Відповісти
величні гетьмани змінювали одне одне..але ритуали залишались ті самі..спадковість традицій..не менше..треба в ЮНЕСКО звернутися..хай українській корупції дадуть якийсь статус..ну хоча б щось на кшталт "унікальна культурна спадщина людства"..
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30.07.2020 13:57 Відповісти
Костя один из первых миллиардеров Украины из команды Юли Владимирны типа спонсор....
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30.07.2020 13:57 Відповісти
Чому тіпа? Був спонсором Тимошенко, не знаю, як зараз.
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30.07.2020 19:35 Відповісти
Розшукуваний ДБР екснардеп Жеваго повернувся в Україну і вирішує питання скасування його переслідування, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 4745
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30.07.2020 13:58 Відповісти
А ви шкодуєте отару? Най веде. Якщо ви розумні, то думайте, як уникнути знищення разом із ними.
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30.07.2020 13:59 Відповісти
Отару мені аж ніяк не шкода. Однак доводиться з ними жити в Україні й долати проблеми та перешкоди, що виникають саме завдяки їхньому вибору...
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30.07.2020 14:06 Відповісти
Розшукуваний ДБР екснардеп Жеваго повернувся в Україну і вирішує питання скасування його переслідування, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 508
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30.07.2020 14:20 Відповісти
Привет лохи, а у меня, кінець епохи бідності, а у вас?
Розшукуваний ДБР екснардеп Жеваго повернувся в Україну і вирішує питання скасування його переслідування, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 3613
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30.07.2020 13:58 Відповісти
Цензор когда ботов банить будите?
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30.07.2020 14:04 Відповісти
Та да... Цензор, коли Spivaka в бан відправите? Нульовка на лайно сходить заради свого куміра.
А що таке Сергію, правда виявилась гіркою?
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30.07.2020 14:08 Відповісти
А это твой кумир барыги?
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30.07.2020 14:10 Відповісти
Мій кумир - Україна, але тобі покидьку цього ніколи не зрозуміти.
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30.07.2020 14:15 Відповісти
В бан вали за оскорбление.
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30.07.2020 14:17 Відповісти
Я не сумнівався, що ти один із найнятих Бубочкою троляк, які правокують на бан. Ви нульовки цим часто займаєтесь.
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30.07.2020 14:19 Відповісти
Ти ще листа Зеленському накатай Мовляв. образили мене на ЦН- ті
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30.07.2020 14:24 Відповісти
Админ помоги!!!!
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30.07.2020 14:24 Відповісти
Допоможіть людині врешті решт. Не бачите, вона мізки загубила, за Зеленого злодія топить. Рятуйте! Ну хоча би тирси їй у макітру напхайте, вже не пуста буде.
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30.07.2020 14:26 Відповісти
Сергійку, а ти навіщо мої пости лайкаєш? Подобаються? Сидиш, на роботі біднесенький мучаєшся? У методичці написано топити за Зєлю, а руки не слухаються?
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30.07.2020 14:28 Відповісти
Ты оскорбил моего Президента вали в бан
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30.07.2020 14:30 Відповісти
Ооо, я би сказав куди тобі разом із твоїм президентом піти... та боюсь, що тоді точно в бан відправлять. Пару сторінок мату адмін не стерпить!
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30.07.2020 14:31 Відповісти
А поки що, бери свого президента за руку, веди до мами, і нехай ця падлюка, врешті решт забере повістки від воєнкома. Туди, на передок, там вас потвор навчать Україну любити.
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30.07.2020 14:32 Відповісти
Якщо на ЦН будуть за Бубочку Моніківну Зеленську відправляти в бан, то сайт доведеться розпустити
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30.07.2020 14:34 Відповісти
Аууу? Сергію ти де? Невже в бан відправили?
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30.07.2020 15:32 Відповісти
экс-нардеп Жеваго вернулся в Украину, экс-нардеп Жеваго вернулся в Украину ,экс-нардеп Жеваго вернулся в Украину ...это большой праздник для народа Украины,за украинский народ я ничего не говорю ,украинский народ сейчас на фронте защищает нашу землю от российских оккупантов.
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30.07.2020 14:00 Відповісти
Пересчитал все предприятия которыми владеет незаметный РАБссиянский бизнесмен Вадим Новинский... куда там Пороху Жеваго и даже Ахметову....
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30.07.2020 14:00 Відповісти
Су.ке правослованой то усе Боженька послав...
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30.07.2020 14:04 Відповісти
Купить індульгенцію за докази на сивочолого ГЕТЬмана??
Крали ж разом...🤗
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30.07.2020 14:03 Відповісти
Ні, дати хабар борцуну із корупцією Зеленському.
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30.07.2020 14:04 Відповісти
ЗЛОчевський вже дав..))
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30.07.2020 14:10 Відповісти
я навіть коментувати не буду. Ви розберіться для початку, що в Україні є показами і де, та як їх слід давати. А потім поговоримо по змісту.
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30.07.2020 14:13 Відповісти
Что по зарплате?
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30.07.2020 14:14 Відповісти
в тебе 10 центів пост.
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30.07.2020 14:15 Відповісти
І ще, ви не уявляєте як і скільки будуть давати покази теперішні злодії - соратники Бубочки, як тільки його попруть від влади.
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30.07.2020 14:14 Відповісти
Маю надію , що і цих за яйка візьмуть!!))
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30.07.2020 14:21 Відповісти
Цих точно візьмуть, бо вони тупі. Деякі звісно (як Єрмак) відбудуть по місцю нової служби, по розпорядженню голови ФСБ, а решта буде сидіти.
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30.07.2020 14:22 Відповісти
Пару телег нацарапает и на свободе!
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30.07.2020 14:04 Відповісти
Воры обнаглели совсем. Поняли, что при бубочке им ничего не грозит.
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30.07.2020 14:04 Відповісти
Свин зачухмарився в турціях..
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30.07.2020 14:09 Відповісти
10 Заповедей Божьих...,№7 не кради.Но на краденные денежки построил церкву СкреПОНОСную типа православную и Бог простит прежние Грехи...
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30.07.2020 14:11 Відповісти
Розшукуваний ДБР екснардеп Жеваго повернувся в Україну і вирішує питання скасування його переслідування, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 2752
Вся ригота повертається. Проффесор лошара.
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30.07.2020 14:11 Відповісти
Вы не правы.Одной частью Украины владел Йосиф Кобзон,второй частью Семен Могилевич.
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30.07.2020 14:16 Відповісти
Г Б Р це як тепер перекладається після всіх скандалів ?

ГАВНО БЕРИ РУКАМИ ?
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30.07.2020 15:18 Відповісти
Это давний жулькин подельник по хищениям средств мвф через схему банковского рефинанса. А жулька сегодня и всегда - соратница Бени. Выводы делайте сами
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30.07.2020 21:30 Відповісти
 
 