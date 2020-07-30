Розшукуваний ДБР екснардеп Жеваго повернувся в Україну і вирішує питання скасування його переслідування, - "слуга народу" Лерос

Обвинувачуваний у розтраті майна банку "Фінанси та кредит" і розшукуваний ДБР екснардеп Костянтин Жеваго повернувся в Україну.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Олігарх Жеваго повернувся в Україну і нині остаточно оформлюються умови "угоди" щодо припинення його переслідування у кримінальних справах, пов'язаних з масштабною корупцією", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До суду подано нове клопотання про арешт Жеваго

Нагадаємо, у вересні 2019 року Костянтину Жеваго заочно оголошено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах) КК України.

25 травня 2020 року, за клопотанням адвокатів Жеваго, Київський апеляційний суд скасував раніше винесену слідчим суддею Печерського райсуду м.Києва ухвалу, яка дозволяє арешт колишнього народного депутата України III-VIII скликань.

Прокуратура подала нове клопотання.

10 червня суд дозволив арешт екснардепа Жеваго.