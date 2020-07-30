Чоловіка, який повідомив про замінування станції метро "Вокзальна" в Києві, затримано, - прокуратура

У Києві затримано зловмисника, який здійснив завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на станції метро "Вокзальна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

29 липня 2020 р. невідомий чоловік повідомив на спецлінію "102" про підготовку вибуху на станції метро "Вокзальна" КП "Київський метрополітен".

"Для перевірки зазначеного повідомлення станцію метро "Вокзальна" було закрито на вхід та вихід, евакуйовано понад 300 пасажирів, метропотяги прослідували станцію без зупинки. Огляд станції метрополітену здійснювався кінологами із залученням службових собак, експертами вибухотехнічних та пожежотехнічних експертиз НДЕКЦ ГУНП у м. Києві. За результатами обстеження підозрілих предметів, а також вибухонебезпечних предметів та речовин не виявлено", - повідомляють у прокуратурі.

Наразі особу, яка здійснила неправдиве повідомлення, встановлено та затримано. Ним виявився 29-річний мешканець столиці.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Мотиви його вчинку встановлюються.

Нагадаємо, 29 липня станція метро "Вокзальна" в Києві закривалася на вхід і вихід після дзвінка про мінування.

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