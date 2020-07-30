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Чоловіка, який повідомив про замінування станції метро "Вокзальна" в Києві, затримано, - прокуратура

Чоловіка, який повідомив про замінування станції метро

У Києві затримано зловмисника, який здійснив завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на станції метро "Вокзальна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

29 липня 2020 р. невідомий чоловік повідомив на спецлінію "102" про підготовку вибуху на станції метро "Вокзальна" КП "Київський метрополітен".

"Для перевірки зазначеного повідомлення станцію метро "Вокзальна" було закрито на вхід та вихід, евакуйовано понад 300 пасажирів, метропотяги прослідували станцію без зупинки. Огляд станції метрополітену здійснювався кінологами із залученням службових собак, експертами вибухотехнічних та пожежотехнічних експертиз НДЕКЦ ГУНП у м. Києві. За результатами обстеження підозрілих предметів, а також вибухонебезпечних предметів та речовин не виявлено", - повідомляють у прокуратурі.

Наразі особу, яка здійснила неправдиве повідомлення, встановлено та затримано. Ним виявився 29-річний мешканець столиці.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Мотиви його вчинку встановлюються.

Нагадаємо, 29 липня станція метро "Вокзальна" в Києві закривалася на вхід і вихід після дзвінка про мінування.

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затримання (4355) Київ (19649) мінування (1218) прокуратура (3702)


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А в нас вже прокуратура розшук та затримання проводить?
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30.07.2020 13:52 Відповісти
Только что на ПРЯМОМ канале "слуга народа" Юрий Камельчук и ведущая Алёна Курбанова договорились не лить больше друг на друга грязь и не исключили создание коалиции между СН и ЕС.
Интересно, как в скором будущем изменится риторика на сайте.
И кого мы будем видеть в ФОТОЖАБАХ.
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30.07.2020 13:59 Відповісти
Наверное Шуфрича. Его всегда дубасят, когда непонятка возникает.
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30.07.2020 14:02 Відповісти
А хто така Алоьна Курбанова і яке вона має відношення до ЄС?
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30.07.2020 14:15 Відповісти
Скоро увидим.
Смешал два цвета: зелёный + пурпурный...
Получился ... коричневый
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30.07.2020 14:38 Відповісти
"ведущая Алёна Курбанова"

Якщо ось ця, то вона роботу і досі шукає: https://www.work.ua/ru/resumes/4054929/
Чоловіка, який повідомив про замінування станції метро "Вокзальна" в Києві, затримано, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4803
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30.07.2020 15:44 Відповісти
От такого надо сажать на мину, сообщать ему о минировании и подрывать. И снимать на видео.
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30.07.2020 17:58 Відповісти
 
 