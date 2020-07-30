Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули

У Москві не чули офіційних обвинувачень у тому, що затримані в Білорусі росіяни брали участь у бойових діях на південному сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми не чули таких обвинувачень (в участі затриманих у Білорусі росіян у боях на Донбасі)", - сказав він.

"Не було заяв із цього приводу", - додав Пєсков.

На уточнювальне запитання, що половина затриманих є громадянами України, і ця інформація з'явилася в білоруських ЗМІ, Пєсков сказав: "Білоруські ЗМІ - це не першоджерело. Білоруська сторона не може бути знеособленою. Я вам посилався на конкретні заяви конкретних осіб, які були зроблені вчора і сьогодні. Серед цих заяв того, про що ви говорите, не було".

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На прохання прокоментувати, якою буде реакція російської сторони в разі можливої екстрадиції затриманих у Білорусі в Україну, оскільки половина обвинувачених є громадянами цієї країни, Пєсков сказав: "Ми не визнаємо українського громадянства. Вони громадяни Росії".

"Ми спочатку маємо зрозуміти, в чому їх обвинувачують", - зазначив Пєсков.

Пєскова також запитали, чому затриманих громадян не переслідують у РФ за участь у бойових діях на Донбасі і в Сирії.

"Ви, напевно, знаєте більше, ніж я. Мені невідомо про те, що саме це стало підставою для їхнього затримання", - відповів прессекретар.

Він зауважив, що не має інформації про те, що ці громадяни брали участь у бойових діях на Донбасі.

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Пєскову розповіли про те, що письменник Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих є люди, з якими він був на Донбасі.

"Так, ми будемо це враховувати", - сказав Пєсков.

На запитання про те, чи вплине це на оцінку причин затримання, Пєсков відповів: "Ні".

Прессекретар президента РФ також заявив, що у РФ приватні військові компанії перебувають поза законом, а про їхнє існування він не чув.

Так Пєсков прокоментував заяву білоруської сторони про те, що затримані росіяни причетні до діяльності ПВК "Вагнер".

"А що таке ПВК "Вагнер"? У Росії де-юре такого поняття, як ПВК, немає", - сказав Пєсков журналістам.

На запитання, чи діє ПВК у РФ де-факто, Пєсков сказав: "Я не маю будь-яких даних про якісь військові компанії. Мені про це не відомо".

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

30 липня в МЗС Білорусі відбулася зустріч з радником-посланцем, виконувачем обов'язків керівника посольства України в Білорусі Петром Врублевським.

"З урахуванням підтверджених відомостей про участь деяких затриманих у бойових діях на території Донецької та Луганської областей України, українського походження і наявності також українського громадянства у деяких з них у Петра Врублевського запрошено релевантну інформацію, яка може бути використана для всебічного аналізу й оцінки причин їхньої присутності в Білорусі", - поінформували в МЗС..