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Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули

Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули

У Москві не чули офіційних обвинувачень у тому, що затримані в Білорусі росіяни брали участь у бойових діях на південному сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми не чули таких обвинувачень (в участі затриманих у Білорусі росіян у боях на Донбасі)", - сказав він.

"Не було заяв із цього приводу", - додав Пєсков.

На уточнювальне запитання, що половина затриманих є громадянами України, і ця інформація з'явилася в білоруських ЗМІ, Пєсков сказав: "Білоруські ЗМІ - це не першоджерело. Білоруська сторона не може бути знеособленою. Я вам посилався на конкретні заяви конкретних осіб, які були зроблені вчора і сьогодні. Серед цих заяв того, про що ви говорите, не було".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ініціюватиме питання екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків

На прохання прокоментувати, якою буде реакція російської сторони в разі можливої екстрадиції затриманих у Білорусі в Україну, оскільки половина обвинувачених є громадянами цієї країни, Пєсков сказав: "Ми не визнаємо українського громадянства. Вони громадяни Росії".

"Ми спочатку маємо зрозуміти, в чому їх обвинувачують", - зазначив Пєсков.

Пєскова також запитали, чому затриманих громадян не переслідують у РФ за участь у бойових діях на Донбасі і в Сирії.

"Ви, напевно, знаєте більше, ніж я. Мені невідомо про те, що саме це стало підставою для їхнього затримання", - відповів прессекретар.

Він зауважив, що не має інформації про те, що ці громадяни брали участь у бойових діях на Донбасі.

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Пєскову розповіли про те, що письменник Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих є люди, з якими він був на Донбасі.

"Так, ми будемо це враховувати", - сказав Пєсков.

На запитання про те, чи вплине це на оцінку причин затримання, Пєсков відповів: "Ні".

Прессекретар президента РФ також заявив, що у РФ приватні військові компанії перебувають поза законом, а про їхнє існування він не чув.

Так Пєсков прокоментував заяву білоруської сторони про те, що затримані росіяни причетні до діяльності ПВК "Вагнер".

"А що таке ПВК "Вагнер"? У Росії де-юре такого поняття, як ПВК, немає", - сказав Пєсков журналістам.

На запитання, чи діє ПВК у РФ де-факто, Пєсков сказав: "Я не маю будь-яких даних про якісь військові компанії. Мені про це не відомо".

Також читайте: У Білорусі шукають ще майже 170 бойовиків ПВК Вагнера, проти вже 33 затриманих порушено справу про підготовку теракту

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

30 липня в МЗС Білорусі відбулася зустріч з радником-посланцем, виконувачем обов'язків керівника посольства України в Білорусі Петром Врублевським.

"З урахуванням підтверджених відомостей про участь деяких затриманих у бойових діях на території Донецької та Луганської областей України, українського походження і наявності також українського громадянства у деяких з них у Петра Врублевського запрошено релевантну інформацію, яка може бути використана для всебічного аналізу й оцінки причин їхньої присутності в Білорусі", - поінформували в МЗС..

Автор: 

Білорусь (7968) затримання (4355) Пєсков Дмитро (1691) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+27
Только можно так сказать - параша страна кровавых выродков!!!
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30.07.2020 14:04 Відповісти
+22
Письков говорит, что у них де -юре ничего и никого, так тогда и паРаши де-юре нет. Пусть распадается и рассасывается это гнилое болото выродков, которые не существуют и их никогда не было.
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30.07.2020 14:06 Відповісти
+18
" Песков сказал: "Мы не признаем украинского гражданства."

Херассе заявочки.
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30.07.2020 14:05 Відповісти
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Только можно так сказать - параша страна кровавых выродков!!!
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30.07.2020 14:04 Відповісти
Письков говорит, что у них де -юре ничего и никого, так тогда и паРаши де-юре нет. Пусть распадается и рассасывается это гнилое болото выродков, которые не существуют и их никогда не было.
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30.07.2020 14:06 Відповісти
та какцапам нужно продолжать в том же духе, что все привыкли:
"мы их не знаем, никаких чвк не существует, если шо - они все уволены еще прошлым летом"
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30.07.2020 14:09 Відповісти
Это значит, что этим "ихтамнетам" надо вжарить по самые,как обычным уголовникам-нелегалам, как это делается в Сирии и Ливии. Твой ход, Зеля!
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30.07.2020 14:18 Відповісти
Какой Чэвэка? Не знаю никакой Чэвэка...
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30.07.2020 14:04 Відповісти
Так же не слышали про статью о наёмничестве и про статью 353.

УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
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30.07.2020 14:05 Відповісти
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30.07.2020 14:05 Відповісти
" Песков сказал: "Мы не признаем украинского гражданства."

Херассе заявочки.
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30.07.2020 14:05 Відповісти
Видимо, при двойном гражданстве они признают только свое. Украина поступает также. Хорошо бы их сюда и разбираться уже как со "своими".
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30.07.2020 14:13 Відповісти
В РФ официально признанно двойное гражданство.
В Украине официально признанно единственное гражданство.
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30.07.2020 15:47 Відповісти
это неправда, фз 6: "гражданин рф, имеющий также иное гражданство, рассматривается рф только как гражданин россии". у нас все аналогично.
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30.07.2020 16:28 Відповісти
Ихтамнеты , граждане Ихтамнетиии))
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30.07.2020 14:06 Відповісти
Витягни ***** з вух, піськов..
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30.07.2020 14:06 Відповісти
Усатая п%зда путина другого никогда и не скажет, кроме как этонемы и нас тамнет
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30.07.2020 14:06 Відповісти
"Мы не признаем украинского гражданства. Они граждане России" - Пісь.кін, ти повний дебіл. Не існує такої країни як Росія. А відтак, не існує ніяких громадян Росії.
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30.07.2020 14:06 Відповісти
Де-юре, президента РФ нет т.к. ни одни выборы в РФ после оккупации Крыма не соответствуют нормам международного права. А раз нет президента значит нет и пресс-секретаря. А значит гражданин Песков - член незаконно захватившей власть в РФ путинской хунты - занимается словоблудием не имея права твердить об отсутствии юридического понятия ЧВК.
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30.07.2020 14:06 Відповісти
Лукашенко допустил огромную ошибку. Ему нужно было не поднимать шумиху, а тихонько закопать этих "ихтамнетов".
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30.07.2020 14:07 Відповісти
Он допустит ещё одну ошибку,не выдав наемников с украинским гражд,Украине.
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30.07.2020 15:00 Відповісти
Бугага, какой бред. Дружище, Параше в 100 раз выгодней чтобы пару тройку ихнего пушечного мяса закопали по тихому, так как бабы еще нарожают, чем поднятая шумиха, а это еще один маленький гвоздик из тысяч гвоздиков в гроб недостраны Параши .
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30.07.2020 15:02 Відповісти
Закомая песня, мы такое в 14 в Крыму уже слышали.
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30.07.2020 14:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MAbajIJF9pM Ошиблись войной. Российских немников Захара Прилепина задержали в Беларуси!!!!!

Песков о задержании боевиков в Беларуси: в РФ де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Обвинений в участии этих россиян в боевых действиях на Донбассе не слышали - Цензор.НЕТ 9393
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30.07.2020 14:07 Відповісти
и об этом...http://day.kyiv.ua/uk/news/300720-korabli-turechchini-ta-ssha-proveli-trenuvannya-u-seredzemnomu-mori Кораблі Туреччини та США провели тренування у Середземному морі ..зачем Московия держит большой флот во внутреннем Чёрном море,который можно со Средиземного моря накрыть ракетами вместе с военными базами в Новороссийске и в оккупированном Крыму?
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30.07.2020 14:13 Відповісти
В детстве я тоже любил играть в "Морской бой" - набирал в ванну воды, запускал разные корабли, они плавали, я в них как бы пулял - вот тоже была радость! Не меньше, чем у орды.
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30.07.2020 15:03 Відповісти
Для войны в этом самом Черном море с нами, ну а с кем еще.. ну с грузинами? Остальные это страны НАТО. То что им ничего не светит с НАТО они уже давно смирились.
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30.07.2020 16:00 Відповісти
Щоби ще пиз......ти бо всер..сь.
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30.07.2020 14:33 Відповісти
Путин и Лукашенко - в "одной кровати". Эксперт назвала президента Беларуси мастером шантажа. Белорусский лидер шантажирует РФ и Евросоюз." Москва продолжает субсидировать Беларусь, 9-10 миллиардов долларов в год. Без московских дотаций вряд ли Беларусь выдержала бы такой псевдосоциалистический уровень жизни"/ Лукашенко об агрессии РФ: "Украина хоть и маленький, но дала повод"/Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина/За использование символики украинских националистов в Беларуси введена уголовная ответственность
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30.07.2020 14:07 Відповісти
Ху#ло совместно с Лукой срывают выборы в Беларуси. Для этого у Ху#ла есть вариант взрывов жилых домов, а у Луки- вагнеровцы. Не прокатит вариант Луки- начнётся вариант Ху#ла, но выборов они оба постараются не допустить.
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30.07.2020 14:08 Відповісти
А шо молола скабеева по этому вопрос?
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30.07.2020 14:08 Відповісти
Какой Козлеевич? Не знаем мы не какого Козлеевича))
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30.07.2020 14:10 Відповісти
Так для расеи быларуси нет - письков прав, - какие "источники"?...
.
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30.07.2020 14:10 Відповісти
Песков о задержании боевиков в Беларуси: в РФ де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Обвинений в участии этих россиян в боевых действиях на Донбассе не слышали - Цензор.НЕТ 6298
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30.07.2020 14:10 Відповісти
напомните мне хоть один раз рашка хоть в чем-то призналась?
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30.07.2020 14:12 Відповісти
Сорвалась такая спец операция .Показали себя как культурные ,не пью не курят , ведут вегетарианский образ Жизни , - вот и спалились, ну не могут русские так себя вести.
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30.07.2020 14:14 Відповісти
Чоловіку Тетяни Хафкі за таку брехню дуже багато платять, стільки, що Тетяна Хафка може собі дозволити злітати в Париж за пармезаном.
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30.07.2020 14:15 Відповісти
вызывайте санитаров... мда
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30.07.2020 14:15 Відповісти
Бедный Песковъ уже не знает как отбрехиваться. В таких случаях помогает изумленно- придурковатый вид.
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30.07.2020 14:15 Відповісти
Выборы будут и Луку изберут.А войска подтягивают,чтобы несогласных водомётами и пулемётами.Троих убьют и станет тишь и гладь.
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30.07.2020 14:16 Відповісти
Мыша, ты очень похож на штопаного суровыми нитками ,причем неоднократно...
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30.07.2020 21:07 Відповісти
Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули - Цензор.НЕТ 7916
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30.07.2020 14:19 Відповісти
Старая песня. Опять игра в несознанку. Я не я и хата не моя. Ожидаемо.
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30.07.2020 14:21 Відповісти
Выфсеврете!
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30.07.2020 14:22 Відповісти
Ну всё ихтамнету вы их не знаете значит бродяги с РФ. Будут бульбаши тогда шить статью
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30.07.2020 14:24 Відповісти
Это фактичкское признание, что задержэанные - наемники. А значит, ни какие законы по правам человека на них не распространяются и эти лица являются преступниками по определению.
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30.07.2020 14:30 Відповісти
"Он то плакал,то смеялся,то щетинился, как ёж, он над нами издевался: сумасшедший- что возьмешь"...(с)
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30.07.2020 14:32 Відповісти
Звичайний кацап - брехливий, підлий, дурний. Нажаль українських керманичів навіть "зелений коридор" під Іловайськом не навчив - кацапу вірити не можна ні півслова, розмовляти з кацапом можна лише через приціл.
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30.07.2020 14:33 Відповісти
Как говорит его хозяин: "Опять Письков заврался - сплошную пургу несет". Есть кадры, где Письков стоит рядом с Уткиным-"Вагнером" на приеме в честь награждения "Хероев орды".
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30.07.2020 14:58 Відповісти
На просьбу прокомментировать, какой будет реакция российской стороны в
случае возможной экстрадиции задержанных в Беларуси в Украину, поскольку
половина обвиняемых являются гражданами этой страны, Песков сказал: "Мы
не признаем украинского гражданства. Они граждане России".

А это что за перл???
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30.07.2020 14:58 Відповісти
Ихтамнеты классические...
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30.07.2020 15:14 Відповісти
Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули - Цензор.НЕТ 1137
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30.07.2020 15:16 Відповісти
... на сленге чиновников такого ранга как ПИСьКОВ - Включаем дурочку и не признаемся, как не признается с задержанными солдатами рашки на Донбассе начиная с 2014 года и по сегодня! Одна морда его лица выдает в нем человека страдающего раздвоением личности ...
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30.07.2020 15:17 Відповісти
оно когда нибудь хоть на секунду перестанет нюхать всякую дрянь и под ее воздействием нести бред сумасшедшего из палаты № 6
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30.07.2020 15:34 Відповісти
усатая звизда сьехала с темы
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30.07.2020 15:47 Відповісти
так тупо прикидывается дурачком.
ничего не слышал, ничего не видел.
нафиг ты там такой тогда сидишь слепой и глухой?
особенно приколььно граждан Украины эстрадировать почему-то в рашу, а чего не в сша например?
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30.07.2020 16:16 Відповісти
Просто все больше его знают, его не информируют
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30.07.2020 16:28 Відповісти
Усатый говнюк снова пытается выступить адвокатом преступного режима,но вот беда:невозможно отмыть от черноты то,что чёрным родилось!
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30.07.2020 16:30 Відповісти
И где наш МИД? Надо бы потребовать разъяснить что именно имел в виду письков
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30.07.2020 16:32 Відповісти
Я не я и хата не моя.
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30.07.2020 16:32 Відповісти
Возможно,странно для кого-то прозвучит,но скажу.У фюрера Третьего Рейха был фон Трескоф(участвовал в покушении на Гитлера,полковник,по-моему,повешен),а у лишнехромосомного недофюрера сейчас Песков ,дрянь такая же как и Трескоф,и судьба,наверное,не лучше...
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30.07.2020 16:38 Відповісти
Бреше пес кацапський гірше чорта й Бога не боїться, а те чмо квартальне робить ,що москаль йому каже, ще в Україні забагато холуїв москальських від рпц та запоповців усіляких з шаріями, теж нечисть усіляка
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30.07.2020 17:34 Відповісти
Не знаю, не видел, докажите. Короче преЗсекретарь.
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30.07.2020 17:50 Відповісти
 
 