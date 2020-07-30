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Новини
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У Росії багато білоруських чоловіків у схожому одязі, які поводяться нехарактерно і непитущих. Це не означає, що вони злочинці, - Пєсков

У Росії багато білоруських чоловіків у схожому одязі, які поводяться нехарактерно і непитущих. Це не означає, що вони злочинці, - Пєсков

Прессекретар президента РФ своєрідно прокоментував затримання в Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

"Росіяни і білоруси вільно їздять один до одного. У РФ перебуває велика кількість білоруських чоловіків, в тому числі у схожому одязі, які також поводяться нехарактерно: не вживають алкоголь тощо - от як вчора говорилося про росіян. Це не означає, що вони займаються чимось протиправним. Навпаки, вони всі абсолютно законослухняні люди. Ми чекаємо інформації, що ж зробили росіяни в Мінську, і що стало причиною для їхнього затримання, чому ще нібито 200 росіян розшукуються на території Білорусії", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, що робили під Мінськом затримані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

30 липня в МЗС Білорусі відбулася зустріч з радником-посланцем, виконувачем обов'язків керівника посольства України в Білорусі Петром Врублевським.

"З урахуванням підтверджених відомостей про участь деяких затриманих у бойових діях на території Донецької та Луганської областей України, українського походження і наявності також українського громадянства у деяких з них у Петра Врублевського запрошено релевантну інформацію, яка може бути використана для всебічного аналізу й оцінки причин їхньої присутності в Білорусі", - поінформували в МЗС..

Автор: 

Білорусь (7968) бойовик (3414) Пєсков Дмитро (1691) росія (66037)


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Топ коментарі
+18
РассеянчеГ и не бухает??
Ни сынку...це фантастыка...😃
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30.07.2020 14:21 Відповісти
+16
Опять пургу несет!))))
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30.07.2020 14:21 Відповісти
+14
да потому что "расеянин" - это, априори, террорист!
где в мире какой-нибудь зашквар - оттуда торчит российская террористическая свинная рожа
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30.07.2020 15:21 Відповісти
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Нє бухаєт- падазрітєльний!!
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30.07.2020 14:17 Відповісти
да потому что "расеянин" - это, априори, террорист!
где в мире какой-нибудь зашквар - оттуда торчит российская террористическая свинная рожа
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30.07.2020 15:21 Відповісти
Если человек с паспортом РФ не бухарь, то он или русофоб или диверсант на задании
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30.07.2020 15:56 Відповісти
Ти паскудь не про Білорусь думай, а про те, що за Уралом вже кожен другий викопаний китайоза.
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30.07.2020 14:18 Відповісти
Опять пургу несет!))))
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30.07.2020 14:21 Відповісти
РассеянчеГ и не бухает??
Ни сынку...це фантастыка...😃
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30.07.2020 14:21 Відповісти
кацапы и не бухают .. они просто пьют .. точнее бояркой жажду утоляют .
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30.07.2020 14:39 Відповісти
Ничего не меняется. Сплошные "ихтамнеты"

В России много белорусских мужчин в похожей одежде, ведущих себя нехарактерно и непьющих. Это не значит, что они преступники, - Песков - Цензор.НЕТ 5044
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30.07.2020 14:21 Відповісти
"Тлумачення, значення слова «викапаний»: ВИ́КАПАНИЙ, а, е, розм. Дуже схожий на кого-небудь; такий самий, як хтось." А викопаний, то це вже дещо інше.
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30.07.2020 14:23 Відповісти
В России много белорусских мужчин в похожей одежде, ведущих себя нехарактерно и непьющих. Это не значит, что они преступники, - Песков - Цензор.НЕТ 540
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30.07.2020 14:23 Відповісти
Потому что все знают, что появление подобных россиян в другой стране никчему хорошему не приводит.
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30.07.2020 14:24 Відповісти
Унтазный ершик гонит... ох будут качели у сябров,будут...
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30.07.2020 14:25 Відповісти
По -моєму є кандидатура на заміну путіна.--------------------------В России много белорусских мужчин в похожей одежде, ведущих себя нехарактерно и непьющих. Это не значит, что они преступники, - Песков - Цензор.НЕТ 8366"https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед час назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16796 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16796
👨🏻‍✈️⚡️Собеседники из Совбеза сообщают, что местонахождение и персоналии российских наёмников были слиты белорусской стороне одной из групп влиятельных отечественных функционеров. Башни Кремля входят в новую фазу взаимной вражды."
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30.07.2020 14:25 Відповісти
Очень мого махровых ватников искренне ненавидят ***** ...и мечтают видеть луку главой ссср...особенно в среде военных отставников...
так что в шутке
- что будет если россия нападет на беларусь?
- У лукашенко всего 4 дивизии, если путин нападет, то штумовать москву прийдет 40..
есть доля шутки
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30.07.2020 14:56 Відповісти
Рано задержали . Пускай бы посмотрели белорусы фашистов в деле , повторили бы как на Донбассе
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30.07.2020 14:25 Відповісти
Только есть один маленький нюанс КГБ Беларуси всё таки имеет какую то оперативную информацию. Беларусь все такие государство а не африканское племя
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30.07.2020 14:26 Відповісти
Точно не плем'я?
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30.07.2020 14:35 Відповісти
Ага. И сколько в этом КГБ ФСБ?
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30.07.2020 16:15 Відповісти
шавка кардинала нетрадиционной ориентации,коронный номер...влезть без мыла в очко и на черное вещать,что оно белое,вот так подонки творят историю,да воздастся им за "дела" их!!!
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30.07.2020 14:29 Відповісти
Угрожает Песков , типа , сейчас начнем хватать беларусов , на обмен. Орда , ****...
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30.07.2020 14:32 Відповісти
придется им всем начинать бухать
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30.07.2020 14:57 Відповісти
письков как обычно включает дурика... с дурика спрос меньше...
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30.07.2020 14:33 Відповісти
Песков прикинулся шлангом: ху# отличишь !
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30.07.2020 14:34 Відповісти
Ну вот и до сябров очередь после молдован, грузин и нас , наконец, дошла с их то вызывающе неправильными черепами )))
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30.07.2020 14:35 Відповісти
Якщо людина не п'є, вона або дуже хвора, або велика падлюка:
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30.07.2020 14:36 Відповісти
Письков! Не умничай!
Все знают что ты дурачок...
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30.07.2020 14:36 Відповісти
Это он намекает, что у них много белорусских заложников, если что
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30.07.2020 14:37 Відповісти
Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же
Значков.
К славному подвигу
Каждый
Готов! (С)
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30.07.2020 14:39 Відповісти
ну каждый кацап готов только насрать, загадить и разхерачить ..
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30.07.2020 14:43 Відповісти
Понятно. Ихтамнет. И много белоруских мужчин убивают за деньги?
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30.07.2020 14:41 Відповісти
Не пьющий русский-
это агент ЦРУ МИ-6 Правого сектора
и член Лиги сексуальных Реформ
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30.07.2020 14:43 Відповісти
Во, и Батьку вирус русофобии накрыл. А говорил, на ногах коронавирус перенес и не заметил. Во как на братов теперь кидается. Нет шоб водки им с бульбой, на экскурсию в кабинет сводить, а потом на стрельбище. А то и все сразу. Русофобия, что ни говори...
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30.07.2020 14:43 Відповісти
Троллит Лукашенку, ****!
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30.07.2020 14:45 Відповісти
"Россияне и белорусы свободно ездят друг к другу. В РФ находится большое количество белорусских мужчин, в том числе в похожей одежде".
Вот, *****, пооткрывали военторгов,теперь фиг ихтамнета от белоруса отличишь... У Росії багато білоруських чоловіків у схожому одязі, які поводяться нехарактерно і непитущих. Це не означає, що вони злочинці, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5580
Логика у тараканиуса зашибись.
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30.07.2020 14:46 Відповісти
тож скоро з'являться білоруські заручники ?
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30.07.2020 14:47 Відповісти
Іхтамнет...Адокаж
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30.07.2020 15:09 Відповісти
Піська натякнула, що будуть білорусів у московії пакувати.
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30.07.2020 15:16 Відповісти
Письков ёрничает ! Белорусские граждане в банде не состоят и за убийства денег не получают!
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30.07.2020 15:22 Відповісти
Пример Зеленскому, что если не говорить, а делать,
то Ершик перестает борзеть и начинает оправдываться.
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30.07.2020 15:25 Відповісти
Это рыжий дурачек всегда такую ахенею несет....Что за мразь себе моль нашла
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30.07.2020 15:28 Відповісти
скажем так - скорее эта мразь ***** нашла и скорее всего ***** лишь марионетка. Попомните мои слова
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30.07.2020 16:37 Відповісти
Дурик пойди усы сбрей
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30.07.2020 15:31 Відповісти
ну если песков сказал, что это не ихтамнеты, то это точно они.
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30.07.2020 16:13 Відповісти
Например:- если кто то идёт по лесу в камуфляже- то может это лесник. А если таких 33 человека? То - лесники? Рыжий всех за идиотов держит, а идиотом его считает все больше людей.
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30.07.2020 16:22 Відповісти
Иду я по Беларуси, а в санатории никак не могу попасть - на дверях написано: Без дресскода - камуфляж не пускаем...
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30.07.2020 16:37 Відповісти
Песдков
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30.07.2020 16:22 Відповісти
Белорусы теперь почувствовали весь тот шквал циничной лжи от рашки, которым она поливает Украину последние 6 лет
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30.07.2020 16:31 Відповісти
Россия - незаконное образование, с президентом-******, поддерживающее терроризм по всему миру!
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30.07.2020 16:36 Відповісти
И не стыдно макаке (не человек) при седых волосах такую херню нести? Ну ладно раз, два... Но из года в год!
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30.07.2020 17:09 Відповісти
Ну этого пучеглазый бойфрэнд может всё время несёт глупость. За это его и держат на этой должности. Каков хозяин, таков и раб
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31.07.2020 20:08 Відповісти
 
 