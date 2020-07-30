У Росії багато білоруських чоловіків у схожому одязі, які поводяться нехарактерно і непитущих. Це не означає, що вони злочинці, - Пєсков

Прессекретар президента РФ своєрідно прокоментував затримання в Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

"Росіяни і білоруси вільно їздять один до одного. У РФ перебуває велика кількість білоруських чоловіків, в тому числі у схожому одязі, які також поводяться нехарактерно: не вживають алкоголь тощо - от як вчора говорилося про росіян. Це не означає, що вони займаються чимось протиправним. Навпаки, вони всі абсолютно законослухняні люди. Ми чекаємо інформації, що ж зробили росіяни в Мінську, і що стало причиною для їхнього затримання, чому ще нібито 200 росіян розшукуються на території Білорусії", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, що робили під Мінськом затримані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

30 липня в МЗС Білорусі відбулася зустріч з радником-посланцем, виконувачем обов'язків керівника посольства України в Білорусі Петром Врублевським.

"З урахуванням підтверджених відомостей про участь деяких затриманих у бойових діях на території Донецької та Луганської областей України, українського походження і наявності також українського громадянства у деяких з них у Петра Врублевського запрошено релевантну інформацію, яка може бути використана для всебічного аналізу й оцінки причин їхньої присутності в Білорусі", - поінформували в МЗС..