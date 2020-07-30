У Росії багато білоруських чоловіків у схожому одязі, які поводяться нехарактерно і непитущих. Це не означає, що вони злочинці, - Пєсков
Прессекретар президента РФ своєрідно прокоментував затримання в Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
"Росіяни і білоруси вільно їздять один до одного. У РФ перебуває велика кількість білоруських чоловіків, в тому числі у схожому одязі, які також поводяться нехарактерно: не вживають алкоголь тощо - от як вчора говорилося про росіян. Це не означає, що вони займаються чимось протиправним. Навпаки, вони всі абсолютно законослухняні люди. Ми чекаємо інформації, що ж зробили росіяни в Мінську, і що стало причиною для їхнього затримання, чому ще нібито 200 росіян розшукуються на території Білорусії", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, що робили під Мінськом затримані.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.
Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
30 липня в МЗС Білорусі відбулася зустріч з радником-посланцем, виконувачем обов'язків керівника посольства України в Білорусі Петром Врублевським.
"З урахуванням підтверджених відомостей про участь деяких затриманих у бойових діях на території Донецької та Луганської областей України, українського походження і наявності також українського громадянства у деяких з них у Петра Врублевського запрошено релевантну інформацію, яка може бути використана для всебічного аналізу й оцінки причин їхньої присутності в Білорусі", - поінформували в МЗС..
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где в мире какой-нибудь зашквар - оттуда торчит российская террористическая свинная рожа
Ни сынку...це фантастыка...😃
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16796 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16796
👨🏻✈️⚡️Собеседники из Совбеза сообщают, что местонахождение и персоналии российских наёмников были слиты белорусской стороне одной из групп влиятельных отечественных функционеров. Башни Кремля входят в новую фазу взаимной вражды."
так что в шутке
- что будет если россия нападет на беларусь?
- У лукашенко всего 4 дивизии, если путин нападет, то штумовать москву прийдет 40..
есть доля шутки
Все знают что ты дурачок...
Плечисты и крепки,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же
Значков.
К славному подвигу
Каждый
Готов! (С)
это агент ЦРУ МИ-6 Правого сектора
и член Лиги сексуальных Реформ
Вот, *****, пооткрывали военторгов,теперь фиг ихтамнета от белоруса отличишь...
Логика у тараканиуса зашибись.
то Ершик перестает борзеть и начинает оправдываться.