Замах з вибухівкою на експолонену терористів ОРДО Бучок оформили як "здачу боєприпасу"

Замах на життя колишньої полоненої терористів ОРДО Валентини Бучок оформили не як напад.

Про це вона розповіла "Вільному радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Тут було дуже багато поліцейських, експертів, телебачення. Всі все бачили, проте нашу поліцію не лякає нічого. Я дуже часто зверталася в поліцію, просила мені дати хоч якийсь документ, але мені ніхто нічого не дав. Нещодавно я поповзла в поліцію. Мені на малесенькому блакитному папірці написали, що за таким-то номером мені оформили ту бойову гранату, як ніби я подзвонила їм та в добровільному порядку оформила боєприпас", - розповідає Бучок.

У матеріалі наголошується, що на сайті поліції Донеччини новину про вилучення вибухівки з двору громадянської мешканки Костянтинівського району не публікували.

У поліції "Вільному радіо" пояснили: "Так, це справді було. Ту гранату знайшов її чоловік, він одразу зателефонував до поліції і повідомив, що він хоче добровільно її віддати, тому слідчі оформили добровільну здачу вибухового пристрою".

Валентина Бучок з таким формулюванням не згодна.

"Це пряма брехня. Бо чоловік, коли мені дзвонив, він мені кричав: "Іди й розказуй як тобі погрожували, коли ти була у полоні, іди, кажи, хто тобі погрожував. І там не була просто граната, вона не лежала, там була "розтяжка". Тоді ж було телебачення, в якому я казала, що це "привіт з ДНРії". Про ніяку добровільну здачу не йшлося! Це вони вже там самі перебріхують", - розповідає жінка.

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Нагадаємо, замах на життя Валентини Бучок було скоєно вранці 20 червня. Вона підірвалася на розтяжці в себе на подвір’ї будинку в селі Іванопілля Костянтинівського району Донецької області.