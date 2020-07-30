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Новини
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Замах з вибухівкою на експолонену терористів ОРДО Бучок оформили як "здачу боєприпасу"

Замах з вибухівкою на експолонену терористів ОРДО Бучок оформили як

Замах на життя колишньої полоненої терористів ОРДО Валентини Бучок оформили не як напад.

Про це вона розповіла "Вільному радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Тут було дуже багато поліцейських, експертів, телебачення. Всі все бачили, проте нашу поліцію не лякає нічого. Я дуже часто зверталася в поліцію, просила мені дати хоч якийсь документ, але мені ніхто нічого не дав. Нещодавно я поповзла в поліцію. Мені на малесенькому блакитному папірці написали, що за таким-то номером мені оформили ту бойову гранату, як ніби я подзвонила їм та в добровільному порядку оформила боєприпас", - розповідає Бучок.

У матеріалі наголошується, що на сайті поліції Донеччини новину про вилучення вибухівки з двору громадянської мешканки Костянтинівського району не публікували.

У поліції "Вільному радіо" пояснили: "Так, це справді було. Ту гранату знайшов її чоловік, він одразу зателефонував до поліції і повідомив, що він хоче добровільно її віддати, тому слідчі оформили добровільну здачу вибухового пристрою".

Валентина Бучок з таким формулюванням не згодна.

"Це пряма брехня. Бо чоловік, коли мені дзвонив, він мені кричав: "Іди й розказуй як тобі погрожували, коли ти була у полоні, іди, кажи, хто тобі погрожував. І там не була просто граната, вона не лежала, там була "розтяжка". Тоді ж було телебачення, в якому я казала, що це "привіт з ДНРії". Про ніяку добровільну здачу не йшлося! Це вони вже там самі перебріхують", - розповідає жінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замах на Бучок: граната була прив'язана до хвіртки, - Казанський

Нагадаємо, замах на життя Валентини Бучок було скоєно вранці 20 червня. Вона підірвалася на розтяжці в себе на подвір’ї будинку в селі Іванопілля Костянтинівського району Донецької області.

Автор: 

замах (560) Нацполіція (15274) Бучок Валентина (6)


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Топ коментарі
+34
Патриотам и защитникам от зелемойских - смерть, а ватобыдлоте и сепарью хйловскому - бесплатная учеба, лечение, пенсии, выплаты и обеспечение другими соцблагами за счёт мудрава нарОта
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30.07.2020 14:33 Відповісти
+23
А наши военнослужащих которые подорвались на Минах , - Оформили как искателей металлолома.
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30.07.2020 14:33 Відповісти
+19
А ви думаєте легко бути мусором?
Покушение со взрывчаткой на экс-пленницу террористов ОРДО Бучок оформили как "сдачу боеприпаса" - Цензор.НЕТ 8743
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30.07.2020 14:36 Відповісти
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Патриотам и защитникам от зелемойских - смерть, а ватобыдлоте и сепарью хйловскому - бесплатная учеба, лечение, пенсии, выплаты и обеспечение другими соцблагами за счёт мудрава нарОта
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30.07.2020 14:33 Відповісти
да вся эта сепарская мразь там в полиции и в администрациях ещё с пороха,

хватит бред нести
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30.07.2020 14:41 Відповісти
...внимательно прочти вторую строку своего "коммента" - и неуклонно следуй этой инструкции
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30.07.2020 14:43 Відповісти
возразить то есть шо ?
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30.07.2020 14:44 Відповісти
...все понятно с тобой, пейсатель ...выделю жирным шрифтом слова "внимательно прочти" и постарайся понять написанное
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30.07.2020 14:48 Відповісти
гуляй, недоумок
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30.07.2020 14:53 Відповісти
...а твой папочка не обидится, что ты меня называешь его ласковым домашним прозвищем, вася?
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30.07.2020 14:54 Відповісти
Ну, звичайно, в зеботів у всьому поганому. що робиться зараз, винний Порошенко. Було б смішно, аби не було так огидно.
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30.07.2020 19:01 Відповісти
А наши военнослужащих которые подорвались на Минах , - Оформили как искателей металлолома.
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30.07.2020 14:33 Відповісти
зе дно
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30.07.2020 14:34 Відповісти
Вот же ж капризная.
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30.07.2020 14:35 Відповісти
Лучше, когда все сами сдадут гранаты. Опасная вещь дома.
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30.07.2020 14:36 Відповісти
...лучше следи за своим попугаем, вася...
Покушение со взрывчаткой на экс-пленницу террористов ОРДО Бучок оформили как "сдачу боеприпаса" - Цензор.НЕТ 4337
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30.07.2020 14:42 Відповісти
А ви думаєте легко бути мусором?
Покушение со взрывчаткой на экс-пленницу террористов ОРДО Бучок оформили как "сдачу боеприпаса" - Цензор.НЕТ 8743
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30.07.2020 14:36 Відповісти
Уже вижу, как следователи ГБР подскакивают с кресел и бегут расследовать сговор о сокрытии уголовного преступления полицейскими донетчины.
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30.07.2020 14:41 Відповісти
диверсия полицейских против государства Украина
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30.07.2020 14:43 Відповісти
кому надо заниматься такими мелочами??
Это же не зааз поцЗедента по делу Шеремета
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30.07.2020 14:47 Відповісти
Жил в Константиновке несколько лет и могу сказать вам, друзья, что ваты там как говна. В 14-ом полиция перешла под сепаров, а теперь те самые презервативы служат в ,, обновленной" полиции Украины.
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30.07.2020 15:08 Відповісти
Так уже маємо прогрес.
При ***** сама б пішла по статті 263-й КК за незаконне поводження зі зброєю.
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30.07.2020 15:09 Відповісти
тебе мати рожала стоячи?
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30.07.2020 15:35 Відповісти
Рюкзаковская полиция во всей красе.
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30.07.2020 16:21 Відповісти
підараси
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30.07.2020 17:11 Відповісти
Авакова і Ко потрібно каструвати!!!
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30.07.2020 18:13 Відповісти
мусора - не люди.. при Зеле-Ссыкливом правовой беспредел расцвёл буйным цветом, то ли ещё будет..(
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30.07.2020 23:20 Відповісти
 
 