Суд у Києві відхилив апеляцію на арешт засновника "розвідуправління ДНР" Кунавіна. ФОТО (оновлено)

Київський апеляційний суд Києва розглянув апеляцію на рішення Шевченківського райсуду про взяття під варту підозрюваного у створенні терористичної організації Андрія Кунавіна, якого СБУ називає позаштатним співробітником Головного розвідуправління Росії.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Засідання відбувалося у відкритому режимі, але у зв'язку з карантинними обмеженнями журналістів не допустили в зал засідання, і запропонували перегляд трансляції засідання під залом засідань.

Захисник у справі - Олександр Корнага.

Головуючий суддя - Тетяна Фрич.

В результаті суддя ухвалив рішення відхилити апеляцію захисту обвинуваченого.



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СБУ затримала Кунавіна 7 липня. Спецслужба тоді повідомила, що "громадянин К." протягом 2014-2020 років був куратором керівників "ДНР" від Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії.

"Зокрема, як позаштатний представник спецслужб РФ, він брав активну участь у створенні так званого "розвідувального управління ДНР" та інших підрозділів цієї терористичної організації", - заявили в СБУ.

В Офісі Генпрокурора повідомляли, що Кунавін як керівник агентурної мережі віддавав накази для здійснення низки терактів і диверсій на підконтрольній уряду України території.

Чоловіка затримали в межах кримінального провадження про збитий над Донбасом у 2014 році лайнер "Малайзійських авіаліній". За даними слідства, керівники і представники "розвідуправління ДНР" мають безпосередній стосунок до атаки на рейс MH17, внаслідок якої загинули 298 осіб.