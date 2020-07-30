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Білорусь просить перевірити причетність затриманих бойовиків до скоєння злочинів в Україні, - посольство

Білорусь просить перевірити причетність затриманих бойовиків до скоєння злочинів в Україні, - посольство

МЗС Білорусі поінформувало про ситуацію навколо затримання на території республіки російських бойовиків.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

"Білоруська сторона поінформувала про ситуацію навколо затримання на території РБ російських бойовиків і звернулася до української сторони щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

Також читайте: Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули

Автор: 

Білорусь (7968) бойовик (3414) посольство (948) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+21
а наша сторона не зацікавлена отримати терористів і відправити їх під суд ?
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30.07.2020 15:32 Відповісти
+10
опять у преЗЕдента обморок случиться)))
интересно кому он может поручить это проверить?
(а какой бы классный был обменный фонд...и не на таксистов-продавцов, а на настоящих наших военнопленных по 5 лет там страдающих)
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30.07.2020 15:37 Відповісти
+9
потому что расстреливает без суда только "руссобыдло"
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30.07.2020 15:43 Відповісти
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а наша сторона не зацікавлена отримати терористів і відправити їх під суд ?
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30.07.2020 15:32 Відповісти
СБУ уже засуетилось!..
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30.07.2020 16:07 Відповісти
Ваша кацапская сторона?
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30.07.2020 16:09 Відповісти
Напэуна яна на самой справе "кацапскi бок" прадстауляе. Таму, што мiнiстэрства замежных спрау Украiны, СБУ ужо дауно патрабавалi выдаць.
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30.07.2020 17:12 Відповісти
Чому ж. Раніше писали, що готують запит на екстрадицію.
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30.07.2020 16:12 Відповісти
та сторона зацікавлена, щоб наша їх звідти забрала і обміняла на таксистів іще якихось злодюжок, нафіг нікому не потрібних
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30.07.2020 16:15 Відповісти
Пані Ксеню, якби в Україні був Президент, а не пре- резидент російської гебні то давно би направив запит на покидьків
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30.07.2020 16:25 Відповісти
Если Зе не захочет ссориться с ******, то очевидно будет заявление типа "у нас нет подтверждения участия этих людей в конфликте на Донбассе" (а "Миоротворец" это типа частная контора, которая публикует не пойми что, вон типа до этого Ленку оклеветали, которая конечно же не сливала данные о продвижении ВСУ......так что мол то что они на их сайте нифига не значит)
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30.07.2020 17:16 Відповісти
опять у преЗЕдента обморок случиться)))
интересно кому он может поручить это проверить?
(а какой бы классный был обменный фонд...и не на таксистов-продавцов, а на настоящих наших военнопленных по 5 лет там страдающих)
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30.07.2020 15:37 Відповісти
Теперь лука поторгуется, откроет свое газовое отверстие и пропросить вдуть как можно больше и за самую низкую цену....
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30.07.2020 15:40 Відповісти
Це що,у Лукашенка теж працюють в силових структурах і начальники і підлеглі в кремлівських лампасах і з потретом Х..ула...(як і у нас перед вторгненням кремлівських фашистів ,і вони ще нікуди й не ділись ) уже мабудь,медальки наклепали за взяття Білорусі....мабудь Лукашенко вирішили обставити як сирійця та його батька....хіба можна довіряти чечено-кремлівський мафії...?
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30.07.2020 15:40 Відповісти
Почему это руссобыдло не расстреляли !
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30.07.2020 15:40 Відповісти
потому что расстреливает без суда только "руссобыдло"
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30.07.2020 15:43 Відповісти
руссобидло не повинно навіть држити до суда, сам факт приналежності до руссобидла, це вирок
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30.07.2020 16:17 Відповісти
Спектакль, шоб Тарганчика підтримати на виборах??
🤔
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30.07.2020 15:42 Відповісти
В Беларуси боевиков посадят, в Украине их отпустят.
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30.07.2020 15:43 Відповісти
помнится, как немецкие влиятельные депитуты требовали от Украины закрыть "Миротворец", но были вежливо посланы в Arsch..
и вот уже Белорусия официально просит проверить баньдюков на состояние в "Миротворце"..
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30.07.2020 15:43 Відповісти
Прям так и просила: "в Миротворце"?
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30.07.2020 15:56 Відповісти
Миротворец к делу не пришьешь, нужны открытые дела, а их нет.
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30.07.2020 15:58 Відповісти
Вы в этом уверены?Ведутся ДОР (дела оперативной разработки), в их рамках проводится документирование проивоправной деятельности. По многим ВУД, внесены в ЕРДР.
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30.07.2020 16:06 Відповісти
Навряд наші передадуть матеріали оперативної розробки білорусам, це заборонено. А легалізація через суд займе багато часу.
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30.07.2020 16:08 Відповісти
Щоб в случае чего зели не пришлось извиняца перед рамзанкой дыровым?
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30.07.2020 15:44 Відповісти
Пусть каждый забирает своих. Нам чужого не надо.
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30.07.2020 15:45 Відповісти
Білорусь стала терористичним хабом.
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30.07.2020 15:59 Відповісти
Видимо они тоже так думали.
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30.07.2020 17:36 Відповісти
пясков уже сказал - шо много на цапии белорусов мужчин - так шо будет обмен - цапия как всегда захватить заложников
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30.07.2020 15:48 Відповісти
Хто би сумнівався, буде купа білоруських шпигунів.
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30.07.2020 16:31 Відповісти
Для "української" влади, злочини "вагнеровців" були "не системними". Можна відпустити.
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30.07.2020 15:54 Відповісти
Непонятные тплодвижени бацка, или по нарошке продолжает спекиакль, или действительно копает до истины, может ему пообещали безопасность, в т.ч, Евросоюз, не понятно.
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30.07.2020 15:55 Відповісти
Чем они непонятны ? Бацька не хочет становиться вассалом путлера в "союзном государстве", потому побил с ним горшки. На что путлер среагировал рефлекторно - решил немного покачать Беларус перед выборами Бацьки. Так что теперь пропаганда в мордоре рассказывает про правильный беларусский Майдан, а про неправильный Хабаровский - молчит.
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30.07.2020 16:29 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSX33dkoUHKoatt0i0OV_Wdcp7tYE811d1zyCjXG-Ccg2SBVVeHr6XESLwt-o4JusM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBC4CG5MSbDuQToyYbyyz7Rs8yoe_0tNayQP_oSxtf2aAgUN6s9f9TNsqFxWfVkPz3He8HjQ0Cpu_mLwlnAuWyAHUm8-c_F2z6a2er4kzQYLsiLdUdlKlUcwQ65GiRRebhDEde5PlBLZbYs2kPHMLVYEeZRus2LsEql-ZIg3a_uSHXPTmclvLx7l6drtVaY1tUiL398Wb-uxvISK6zZ6T4L7c9_cOdgi8aJbw5aoKhnKKoj9HAiuiTU314ep5i9rn4YBAZg-FNr1M6DxUjygpT5H5YY5C2hoiYb6LvQ65D5QDnZL_HBKxBedFFZN9NrnbqirSrOmzWqqeqxYA&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158637419663953?__xts__%5B0%5D=68.ARBC4CG5MSbDuQToyYbyyz7Rs8yoe_0tNayQP_oSxtf2aAgUN6s9f9TNsqFxWfVkPz3He8HjQ0Cpu_mLwlnAuWyAHUm8-c_F2z6a2er4kzQYLsiLdUdlKlUcwQ65GiRRebhDEde5PlBLZbYs2kPHMLVYEeZRus2LsEql-ZIg3a_uSHXPTmclvLx7l6drtVaY1tUiL398Wb-uxvISK6zZ6T4L7c9_cOdgi8aJbw5aoKhnKKoj9HAiuiTU314ep5i9rn4YBAZg-FNr1M6DxUjygpT5H5YY5C2hoiYb6LvQ65D5QDnZL_HBKxBedFFZN9NrnbqirSrOmzWqqeqxYA&__tn__=-R 21 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Так-так, а оце вже пішов жир...
Росія, видно, таки не жартом вирішила скидати "бацьку" й готує в Мінську на вибори "свій Майдан", aka "русскую осєнь" - за тим самим сценарієм, що й у нас пробувала, і що описаний ще у Безменова в лос-анжелеській лекції 1983 р.
А "бацька", як виглядає, здаватися не збирається. От і "похристосуються" з Путіним, прости Боже гріх, - чиє яєчко крепше: чиє КГБ кагебіше. а диктатура диктатуріша, - хто з них двох, насправді, "ефективний менеджер"...
Якби це все не от туй-туй за лісом, од Ірпеня чи Ворзеля рукою подати - то можна було б спостерігати за цією битвою двох "уіцраорів" і з щирим теоретичним інтересом, як це робить оглядач New York Times (тільки мені, на відміну від нього, ще й людей жалко...).
Але для нас тут ціна питання - чи відкриє Росія, в результаті білоруських виборів, проти нас другий фронт, уже на Півночі. Тому, боюсь, єдина розумна річ, яку українець може зробити в цій ситуації - це стулити писка й молитися за Білорусь. У найближчі тижні там обіцяє бути холєрно гаряче літо.
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30.07.2020 15:59 Відповісти
У Білорусі, на вулицях Мінська їздять колони військової техніки з солдатами.
Водночас, по всій території країни перекидають внутрішні війська, десантників і прикордонників, а на основній транзитній магістралі країни М1 війська встановлюють намети. Про це повідомляє Telegram-канал https://t.me/nexta_live/4836 NEXTA Live в середу, 29 липня.
"Навіщо це і на який термін - поки невідомо", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на супроводжуючих машинах були номери Вітебської області. Кінцевим пунктом однієї з помічених колон стала військова частина 5448, розташована в білоруській столиці.
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30.07.2020 18:31 Відповісти
а нафіга.а іхтамнет..
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30.07.2020 16:01 Відповісти
дык они не системно воевали,,,(Хомчак)
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30.07.2020 16:01 Відповісти
Не віддадуть. Просто лякають кацапів, що хочуть переправити до нас.
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30.07.2020 16:05 Відповісти
Лукашенко на сегодня действующий президент республики Беларусь. Его спецы задержали боевиков Новоотсосии, что незаконно проникли в ЕГО государство! Уже один этот поступок, достоин уважения, как минимум для Украины, уже тем, что сама Украина позволила свершить подобным подрывные действия Гиркиным на своей земле! Он сделал свою работу, как не сделал в свое время свою работу Турчинов!
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30.07.2020 16:06 Відповісти
Некорректное сравнение. Корректное такое: У Бацьки дефицит бюджета и он согласился продаться мордору за 15 лярдов зеленых, из-за чего против него вышла реальная оппозиция, которую расстреляли, а Бацька сбежал к путлеру. После чего в Беларусь зашли несколко сотен ихтамнетов и местные сепары захотели присоединения к мордору. Армия разграблена но лидер оппозиции должен "сделать свою работу" на территории, где местная вата поддерживает орков, и сделать ее против ГРАДов, БУКов и танков мордора. Так будет ближе к реальности.
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30.07.2020 16:23 Відповісти
Хто з силовиків виконував накази Турчинова? Може адмірал Березовський?Майже всі сов'єцькі генерали зрадили Україні.
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30.07.2020 16:37 Відповісти
Цензор, "Білорусь" - це по москальськи! https://www.belarus.by/ru/ Сами беларуси просять писать їх країну через А
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30.07.2020 16:10 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA/100004657351223?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODYzNzQxOTY2Mzk1M18xMDE1ODYzNzQ5MzA1ODk1Mw%3D%3D Дмитрий Безрук

А ще доцільно молитися за сприятливу погоду. І в Україні, і на теренах Білорусі, поспіль.
За тривалі дощі на лінії розмежування (на потенційних напрямках наступу важкої техніки ворога) і за сприятливу (?) для збереження хоч-би якої незалежності Білорусі.
Ще з часів Кримської війни (1853-1856), коли унаслідок невдалого прогнозу загинуло декілька військових кораблів англійців, - цей, звичний для нас усіх, чинник подекуди здатен постати на сторінках історії визначним/вирішальним...
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30.07.2020 16:20 Відповісти
https://news.tut.by/economics/694759.html Вопросы про "боевиков" для подумать...
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30.07.2020 16:21 Відповісти
Ну да, ну да, в Судан они летели через Беларусь. И надо же какое совпадение - аккурат перед выборами в Беларуси.
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30.07.2020 16:25 Відповісти
Білорусь просить перевірити причетність затриманих бойовиків до скоєння злочинів в Україні, - посольство - Цензор.НЕТ 3888
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30.07.2020 16:30 Відповісти
 
 