Білорусь просить перевірити причетність затриманих бойовиків до скоєння злочинів в Україні, - посольство
МЗС Білорусі поінформувало про ситуацію навколо затримання на території республіки російських бойовиків.
Про це повідомляє пресслужба посольства України в Білорусі, передає Цензор.НЕТ.
"Білоруська сторона поінформувала про ситуацію навколо затримання на території РБ російських бойовиків і звернулася до української сторони щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.
Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
интересно кому он может поручить это проверить?
(а какой бы классный был обменный фонд...и не на таксистов-продавцов, а на настоящих наших военнопленных по 5 лет там страдающих)
🤔
и вот уже Белорусия официально просит проверить баньдюков на состояние в "Миротворце"..
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158637419663953?__xts__%5B0%5D=68.ARBC4CG5MSbDuQToyYbyyz7Rs8yoe_0tNayQP_oSxtf2aAgUN6s9f9TNsqFxWfVkPz3He8HjQ0Cpu_mLwlnAuWyAHUm8-c_F2z6a2er4kzQYLsiLdUdlKlUcwQ65GiRRebhDEde5PlBLZbYs2kPHMLVYEeZRus2LsEql-ZIg3a_uSHXPTmclvLx7l6drtVaY1tUiL398Wb-uxvISK6zZ6T4L7c9_cOdgi8aJbw5aoKhnKKoj9HAiuiTU314ep5i9rn4YBAZg-FNr1M6DxUjygpT5H5YY5C2hoiYb6LvQ65D5QDnZL_HBKxBedFFZN9NrnbqirSrOmzWqqeqxYA&__tn__=-R 21 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
Так-так, а оце вже пішов жир...
Росія, видно, таки не жартом вирішила скидати "бацьку" й готує в Мінську на вибори "свій Майдан", aka "русскую осєнь" - за тим самим сценарієм, що й у нас пробувала, і що описаний ще у Безменова в лос-анжелеській лекції 1983 р.
А "бацька", як виглядає, здаватися не збирається. От і "похристосуються" з Путіним, прости Боже гріх, - чиє яєчко крепше: чиє КГБ кагебіше. а диктатура диктатуріша, - хто з них двох, насправді, "ефективний менеджер"...
Якби це все не от туй-туй за лісом, од Ірпеня чи Ворзеля рукою подати - то можна було б спостерігати за цією битвою двох "уіцраорів" і з щирим теоретичним інтересом, як це робить оглядач New York Times (тільки мені, на відміну від нього, ще й людей жалко...).
Але для нас тут ціна питання - чи відкриє Росія, в результаті білоруських виборів, проти нас другий фронт, уже на Півночі. Тому, боюсь, єдина розумна річ, яку українець може зробити в цій ситуації - це стулити писка й молитися за Білорусь. У найближчі тижні там обіцяє бути холєрно гаряче літо.
Водночас, по всій території країни перекидають внутрішні війська, десантників і прикордонників, а на основній транзитній магістралі країни М1 війська встановлюють намети. Про це повідомляє Telegram-канал https://t.me/nexta_live/4836 NEXTA Live в середу, 29 липня.
"Навіщо це і на який термін - поки невідомо", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на супроводжуючих машинах були номери Вітебської області. Кінцевим пунктом однієї з помічених колон стала військова частина 5448, розташована в білоруській столиці.
А ще доцільно молитися за сприятливу погоду. І в Україні, і на теренах Білорусі, поспіль.
За тривалі дощі на лінії розмежування (на потенційних напрямках наступу важкої техніки ворога) і за сприятливу (?) для збереження хоч-би якої незалежності Білорусі.
Ще з часів Кримської війни (1853-1856), коли унаслідок невдалого прогнозу загинуло декілька військових кораблів англійців, - цей, звичний для нас усіх, чинник подекуди здатен постати на сторінках історії визначним/вирішальним...