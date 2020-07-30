Із 1 серпня скасовується самоізоляція для громадян, які в'їжджають з окупованих територій, - Держприкордонслужба
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №641, з 1 серпня особам, які прибуватимуть в Україну з тимчасово окупованих територій, не треба проходити двотижневу самоізоляцію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"Внесено зміни до постанови уряду, які регламентують порядок перетину лінії розмежування і межі з Кримом. І, фактично, громадяни, які прибуватимуть з окупованих територій, не мають встановлювати застосунок "Дій вдома" і, відповідно, відправлятися на самоізоляцію. Водночас уряд залишив за собою право в разі необхідності відновити цю норму, якщо будуть ризики щодо поширення коронавірусу на цих напрямках", - розповів Демченко.
За словами спікера Держприкордонслужби, постанову №641 вже ухвалено і опубліковано, але набуває чинності вона з 1 серпня. Також він додав, що в документі розширено перелік осіб, які не підпадають під самоізоляцію, і яким не потрібен страховий поліс, що стосується категорії іноземних громадян.
Демченко зазначив, що Міністерство охорони здоров'я України продовжить формувати список країн, розбиваючи їх на "червону" і "зелену" зони. Іноземцям, які їдуть в Україну, треба мати страховий поліс, незалежно від країни походження і того, чи перебуває вона в "зеленій" або "червоній" зоні.
"Однак є винятки - це іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визначають як біженців. І доповнено, що страховий поліс також не потрібен дипломатам, представникам офіційних міжнародних установ і військовослужбовцям країн НАТО, які прибувають для підготовки Збройних сил або участі в навчаннях", - зазначив спікер.
Демченко також наголосив, що самоізоляції, згідно з постановою, не підлягають військовослужбовці країн НАТО, які прибувають на навчання в Україну.
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Як особа , яка віжджае на територію Словацької Республіки, і якій згідно з чинними заходами Управління по охороне громадського здоров'я Словацкоі Республіки при випадку загрози здоровью було призначено ізоляцію в домашніх умовах , я чесно заявляю . Що буду дотримувати всі діючі заходи які діють у Словацькій Республіці проти поширенню корона вірусу COVID 19 під час всього перебування на території Словацкой Республіки
Въезжающие в Словакию находятся на самоизоляции 5 дней, при этом регистрируются в приложении в телефоне и им приходит смс когда сдать тест PCR
Появление на улице в течении этих 5 дней- штраф 5000 евро
2.Казарма, матрацы в полосочку, простыни белого цвета, ватная подушка (ватная это принципиально, никакого пуха, советский человек должен спать только на вате)..согласно п.1
3.Услуги врача и санитарная обработка по принципу медвытревителя СССР
Украина в "красной зоне" - очаг распространения вируса.
Это не МЫ должны защищаться, это ОТ НАС должны защищаться!