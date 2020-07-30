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Новини Окуповані території
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Із 1 серпня скасовується самоізоляція для громадян, які в'їжджають з окупованих територій, - Держприкордонслужба

Із 1 серпня скасовується самоізоляція для громадян, які в'їжджають з окупованих територій, - Держприкордонслужба

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №641, з 1 серпня особам, які прибуватимуть в Україну з тимчасово окупованих територій, не треба проходити двотижневу самоізоляцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Внесено зміни до постанови уряду, які регламентують порядок перетину лінії розмежування і межі з Кримом. І, фактично, громадяни, які прибуватимуть з окупованих територій, не мають встановлювати застосунок "Дій вдома" і, відповідно, відправлятися на самоізоляцію. Водночас уряд залишив за собою право в разі необхідності відновити цю норму, якщо будуть ризики щодо поширення коронавірусу на цих напрямках", - розповів Демченко.

За словами спікера Держприкордонслужби, постанову №641 вже ухвалено і опубліковано, але набуває чинності вона з 1 серпня. Також він додав, що в документі розширено перелік осіб, які не підпадають під самоізоляцію, і яким не потрібен страховий поліс, що стосується категорії іноземних громадян.

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Демченко зазначив, що Міністерство охорони здоров'я України продовжить формувати список країн, розбиваючи їх на "червону" і "зелену" зони. Іноземцям, які їдуть в Україну, треба мати страховий поліс, незалежно від країни походження і того, чи перебуває вона в "зеленій" або "червоній" зоні.

"Однак є винятки - це іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визначають як біженців. І доповнено, що страховий поліс також не потрібен дипломатам, представникам офіційних міжнародних установ і військовослужбовцям країн НАТО, які прибувають для підготовки Збройних сил або участі в навчаннях", - зазначив спікер.

Демченко також наголосив, що самоізоляції, згідно з постановою, не підлягають військовослужбовці країн НАТО, які прибувають на навчання в Україну.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6138) Демченко Андрій (361) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+8
А хто контролює епідеміологічну ситуацію в ОРДЛО? Чим керувався МОЗ коли віддавав цей наказ7
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30.07.2020 15:45 Відповісти
+6
а нахер они тут нужны?
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30.07.2020 15:41 Відповісти
+5
Ну там же "нет" короновируса, они же с озонового РАЯ едут
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30.07.2020 15:40 Відповісти
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Зачем? Что за бред? Зелю на кол!
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30.07.2020 15:40 Відповісти
Ну там же "нет" короновируса, они же с озонового РАЯ едут
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30.07.2020 15:40 Відповісти
...no comment...
С 1 августа отменяется самоизоляция для граждан, въезжающих с оккупированных территорий, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9951
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30.07.2020 15:41 Відповісти
Єму кора досталась от корабєльной сосни.
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30.07.2020 15:46 Відповісти
а нахер они тут нужны?
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30.07.2020 15:41 Відповісти
ИДИОТЫ
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30.07.2020 15:43 Відповісти
Все думаю - ИДИОТ или Враг. Скорее всего - ВРАГ
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30.07.2020 15:44 Відповісти
Да до первых еще не дотягивают.
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30.07.2020 16:01 Відповісти
Вот что подписывают люди, въезжающие в Словакию

Як особа , яка віжджае на територію Словацької Республіки, і якій згідно з чинними заходами Управління по охороне громадського здоров'я Словацкоі Республіки при випадку загрози здоровью було призначено ізоляцію в домашніх умовах , я чесно заявляю . Що буду дотримувати всі діючі заходи які діють у Словацькій Республіці проти поширенню корона вірусу COVID 19 під час всього перебування на території Словацкой Республіки
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30.07.2020 15:56 Відповісти
С 1 августа отменяется самоизоляция для граждан, въезжающих с оккупированных территорий, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9106

Въезжающие в Словакию находятся на самоизоляции 5 дней, при этом регистрируются в приложении в телефоне и им приходит смс когда сдать тест PCR
Появление на улице в течении этих 5 дней- штраф 5000 евро
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30.07.2020 16:02 Відповісти
СТЕПАШКУ И ШМЫГАЛЯ В ОТСТАВКУ
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30.07.2020 16:04 Відповісти
А хто контролює епідеміологічну ситуацію в ОРДЛО? Чим керувався МОЗ коли віддавав цей наказ7
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30.07.2020 15:45 Відповісти
У них фактически нет границы с добрым соседом.
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30.07.2020 16:00 Відповісти
Идиоты...должна быть не самоизоляция, а принудительная изоляция в карантине и осмотра врачами СБУ
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30.07.2020 15:45 Відповісти
А где планируете взять столько врачей и столько койко мест ? Опять же еда за чей счёт
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30.07.2020 15:46 Відповісти
1.Перловая крупа и комбижир (для простых советских людей) вполне достаточно можно и за счет государства, но лучше за счет лугандонов по цене элитного ресторана...
2.Казарма, матрацы в полосочку, простыни белого цвета, ватная подушка (ватная это принципиально, никакого пуха, советский человек должен спать только на вате)..согласно п.1
3.Услуги врача и санитарная обработка по принципу медвытревителя СССР
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30.07.2020 15:53 Відповісти
Із 1 серпня скасовується самоізоляція для громадян, які в'їжджають з окупованих територій, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2819
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30.07.2020 16:18 Відповісти
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30.07.2020 16:20 Відповісти
Ну такое , пусть хоть экспресс тест делают
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30.07.2020 15:45 Відповісти
Ну все правильно.
Украина в "красной зоне" - очаг распространения вируса.
Это не МЫ должны защищаться, это ОТ НАС должны защищаться!
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30.07.2020 15:47 Відповісти
Все верно, карантин закончился, зачем же наших людей, выезжающих на подконтрольную территорию с неподконтрольной мариновать по чем зря!!!!
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30.07.2020 16:24 Відповісти
Ну шо, Зебіли та гламурні Зебілочки! Можете забути про відпочинок та шопінг у Європі. Замість Італії та Франції покіздуєте у Сургут загорати та шопитись.
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30.07.2020 16:26 Відповісти
Страна бьет рекорды по заболеваемости.. а у нас все открывается и отменяется. просто нет слов ( кроме определенных)
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30.07.2020 17:33 Відповісти
 
 