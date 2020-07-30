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Новини
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Стерненко заявив, що суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи: 11 томів за 10 днів

Стерненко заявив, що суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи: 11 томів за 10 днів

Суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи активіста Сергія Стерненка, якого звинувачують у вбивстві одного з чоловіків, які напали на нього.

Про це Стерненко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мені обмежили терміни для ознайомлення з матеріалами справи про мою оборону від нападу до 11 серпня. При цьому слідчий досі не переклав документи з російської, а адвокати не отримали доступу до речових доказів", - написав активіст.

Він додав, що рішення суду позбавляє його права на оскарження повідомлення про підозру.

Зі свого боку адвокат Стерненка Масі Найєм повідомив, що обвинувачення просило суд дати захисту 10 днів для ознайомлення з 11 томами.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

Стерненко заявив, що суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи: 11 томів за 10 днів 01

Стерненко заявив, що суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи: 11 томів за 10 днів 02

Автор: 

суд (11739) Стерненко Сергій (393) Найєм Масі (140)


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Топ коментарі
+6
Треба визнати документи такими, що не відповідають законам і нормативним документам в частині їх оформлення. І нехай переписують усі документи.
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30.07.2020 16:37 Відповісти
+3
Том в день і що тут такого? В принципі, перефоткати усю справу (11 томів) можно за день і спокійно собі вивчай. А так, 3-4 тома в день, це на расслабоні...
Я одне не зрозумів: " При этом следователь до сих пор не перевел документы с русского" Це ще що за дурня? А чому вони на російській мові?
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30.07.2020 16:32 Відповісти
+3
Йдеться про "документи". Тобто вся справа Стерненка в Одесі велася російською мовою.
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30.07.2020 16:43 Відповісти
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Том в день і що тут такого? В принципі, перефоткати усю справу (11 томів) можно за день і спокійно собі вивчай. А так, 3-4 тома в день, це на расслабоні...
Я одне не зрозумів: " При этом следователь до сих пор не перевел документы с русского" Це ще що за дурня? А чому вони на російській мові?
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30.07.2020 16:32 Відповісти
Треба визнати документи такими, що не відповідають законам і нормативним документам в частині їх оформлення. І нехай переписують усі документи.
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30.07.2020 16:37 Відповісти
Мене цікавить як подібне взагалі могло відбутись? Може мова йде про якісь окремі покази російськомовного свідка? Я сподіваюсь там не процесуальні документи на "кацапськом наречии"?
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30.07.2020 16:39 Відповісти
Йдеться про "документи". Тобто вся справа Стерненка в Одесі велася російською мовою.
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30.07.2020 16:43 Відповісти
В смислі? Вони ох.їли там, у своїй Одесі? Чому начальник Облглавка ще не звільнений? Йому інструкція із діловодства не обов'язкова?
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30.07.2020 16:45 Відповісти
- В канцелярии он сидел с видом тихо помешанного и глядел в пространство, словно говорил: «Ешьте меня, мухи с комарами». (с)
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30.07.2020 16:57 Відповісти
Вспомните Тимошенко - Один к одному.Всё быдло Януковича осталось у власти.Никто с ним не боролся 10 лет.
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30.07.2020 21:58 Відповісти
скажіть будь ласка, коли ви пишете оце: "Том в день і що тут такого?", то в вашому уявленні том, це скільки сторінок документів? чи всі томи, на вашу думку, мають однакову кількість сторінок?
про все інше - "перефоткати за день", "спокійно вивчай", я й не питатиму оскільки розумію, що ви не працювали з матеріалами кримінальної справи, не розглядали їх на відповідність нормам КПК та не готували заперечення.
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30.07.2020 16:48 Відповісти
Чому у моєму уявленні? Є правила діловодства, є інструкція. Не більше 250 аркушів. Том може бути менше (якщо останній, або там окремі документи, для прикладу матеріали ревізії), але не більший. Я щодня із ними працюю. Тому для мене загадка, що заважає вам сфоткати усю справу, роздрукувати свій примірник і спокійно вивчати? Які ще заперечення? На матеріали кримінального провадження? Тепер я бачу, що ви ніколи із ними не працювали...
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30.07.2020 16:56 Відповісти
"Є правила діловодства, є інструкція. Не більше 250 аркушів."
знайшов, ознайомився. ви праві.
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30.07.2020 19:28 Відповісти
знайшов, ознайомився. ви праві... ви так це написали, ніби то бувають випадки коли я не прав?

Шуткую. Ви мабуть цивіліст? Тоді це багато чого пояснює. Ознайомитись із 10 томами, це дрібниця. Вивчати кожен окремий аркуш, не обов'язково в кабінеті у слідчого. Крім того, фотографування справи є страховкою на майбутнє, та й мати повний електронний варіант під рукою, значно зручніше ніж тягати томи копій.
Єдине важливе питання, на яке я не почув відповіді - це переклад із російської!?
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31.07.2020 09:35 Відповісти
Тоді це геморой. Мало хто знає, але переклад за рахунок держави у нам можуть дозволити собі тільки "Київські правоохоронці", решта слідчих перекладають завжди за власну зарплату, а оскільки вони не мають великого бажання витрачати власну мізерну зарплату, то із цим будуть проблеми.
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31.07.2020 09:48 Відповісти
Хоча, російська це найменша проблема. Мав у практиці випадок із японською... ото геморой. Коли клієнт, японець, погано володіючий англійською спілкується із перекладачем, а того перекладає з англійської ще один...
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31.07.2020 09:50 Відповісти
А как самозабвенно он топил против "барыги"!!!
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30.07.2020 16:44 Відповісти
цирк, такой цирк.
Если бы хотели порешать, то уже бы давно всё утрясли через шмарклю
Стерненко заявив, що суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи: 11 томів за 10 днів - Цензор.НЕТ 2544 Стерненко заявив, що суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи: 11 томів за 10 днів - Цензор.НЕТ 4511Стерненко заявив, що суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи: 11 томів за 10 днів - Цензор.НЕТ 594Стерненко заявив, що суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи: 11 томів за 10 днів - Цензор.НЕТ 3118
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30.07.2020 16:50 Відповісти
Хорошая информация для поклонников этого "борца с коррупцией"
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30.07.2020 17:03 Відповісти
зеленский подонок
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30.07.2020 19:25 Відповісти
Убил киллера-ФСБшника, а менты 11 томов насочиняли. Авакова на палю.
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30.07.2020 19:44 Відповісти
Русскоговорящий Стерненко просит перевести документы на мову))))) Кино и немцы...

А потом скажет. що по украински не понімайт...

В январе 2014 года еще никому неизвестный Сергей Стерненко просил ведущую телеканала перейти на русский язык, чтобы ему было удобнее говорить.

Об этом свидетельствует забытое видео. В нем Стерненко связался со студией «5 канала» по телефону, чтобы рассказать о марше одесситов в рамках Евромайдана 26 января 2014 года.


Однако Сергей сподобился сказать на государственном языке только одно предложение, после чего попросил ведущую «5 канала» перейти на русский язык.
- Да-да, мне было бы удобнее говорить на русском языке, - заявил Стерненко. https://youtu.be/lgmxJMNcBIk
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30.07.2020 22:04 Відповісти
Як документація закордонною мокшанською говіркою може взагалі розглядатися в українському суді ?
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30.07.2020 22:36 Відповісти
в процессе Стерненко нет места законности. это грязный спектакль венедиктовой с наперёд запрограмированным обвинительным заключением. и да, нынешняя верхушка правоохранительных органов преступна и коррумпирована
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31.07.2020 07:52 Відповісти
 
 