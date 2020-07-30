Стерненко заявив, що суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи: 11 томів за 10 днів

Суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи активіста Сергія Стерненка, якого звинувачують у вбивстві одного з чоловіків, які напали на нього.

Про це Стерненко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мені обмежили терміни для ознайомлення з матеріалами справи про мою оборону від нападу до 11 серпня. При цьому слідчий досі не переклав документи з російської, а адвокати не отримали доступу до речових доказів", - написав активіст.

Він додав, що рішення суду позбавляє його права на оскарження повідомлення про підозру.

Зі свого боку адвокат Стерненка Масі Найєм повідомив, що обвинувачення просило суд дати захисту 10 днів для ознайомлення з 11 томами.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.