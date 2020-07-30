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Підозрюваний у створенні "розвідуправління "ДНР" Кунавін каже, що був розвідником СБУ, прокуратура заперечує

Підозрюваний у створенні

Підозрюваний у створенні терористичної організації Андрій Кунавін, якого СБУ називає позаштатним співробітником Головного розвідуправління Росії, стверджує, що був насправді розвідником СБУ. Прокуратура це заперечує.

Про це Кунавін заявив журналістам після засідання Київського апеляційного суду, який залишив його під вартою, інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютно сфабрикована справа", - стверджує Кунавін.

Відповідаючи на запитання про те, чи відповідають дійсності опубліковані СБУ записи, він сказав: "Я дійсно брав участь як доброволець з боку СБУ. Я СБУ надав конкретні прізвища, з ким я комунікував. Були підписані документи про співпрацю з СБУ. Через те, що є конфлікт між нинішньою владою і тією, яка була за часів Василя Грицака, одні - полізли в кущі, а іншим потрібні сфабриковані справи".

Кунавін стверджує, що на підставі оприлюднених СБУ записів розмов його не можна звинуватити в передачі інформації з України закордонним спецслужбам.

Читайте також: Суд у Києві відхилив апеляцію на арешт засновника "розвідуправління ДНР" Кунавіна. ФОТО (оновлено)

"Були певні дії з боку СБ України, які я виконував, моменти, які були пов'язані з розвіддіяльністю, але це було направлено виключно на передачу інформації звідти до нас в Україну. За яку отримували люди генеральські звання і підвищення по роботі", - додав Кунавін.

Він розповів, що до вручення йому підозри працював комерційним директором у вугільній компанії, яка постачала вугілля з території Польщі на територію України. "Не було жодних дій з окупованими територіями і зі стороною агресора", - додав він.

Кунавін каже, що не хоче, щоб його за обміном видали в Росію.

"Які списки обміну. Не хочу я, категорично проти. Я патріот України, і в жодні списки по обміну не хочу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розшифровка розмов затриманого в Києві засновника "розвідуправління ДНР" Кунавіна з кураторами від ГРУ РФ. АУДIО

Прокурор відділу Офісу генерального прокурора Олександр Банник заперечує співпрацю Кунавіна з СБУ, посилаючись на інформацію самої спецслужби.

"Заступник Служби безпеки України дав відповідь, згідно з якою жодної участі у проведенні будь-яких розвідувальних або контррозвідувальних заходів чи негласних слідчих пошукових дій ця особа не брала", - сказав Банник.

Нагадаємо, 7 липня СБУ повідомила про затримання в Києві громадянина К., який керував агентурною мережею, що мала влаштувати низку терактів і диверсій на підконтрольній українському уряду території. 9 липня суд у Києві заарештував чоловіка на два місяці. Цензор.НЕТ публікував розшифровку розмов затриманого в Києві творця "розвідуправління ДНР" Кунавіна з кураторами від ГРУ РФ.

На думку журналістів-розслідувачів Bellingcat, Кунавін може стати ключовим свідком у справі про збитий росіянами над Донбасом літак рейсу МН17.

30 липня суд відхилив апеляцію Кунавіна на арешт, залишивши його під вартою.

Автор: 

СБУ (12969) суд (11739) Кунавін (5)


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Топ коментарі
+11
а что говорит СБУ в перерывах между сносом ларьков которые не понравились аре хамии?
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30.07.2020 16:35 Відповісти
+8
...лийтинанту бакланову интереснее, что делается в его испанской фирме
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30.07.2020 16:38 Відповісти
+6
Подозреваемый в создании "разведуправления "ДНР" Кунавин говорит, что был разведчиком СБУ, прокуратура отрицает - Цензор.НЕТ 7248
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30.07.2020 16:42 Відповісти
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а что говорит СБУ в перерывах между сносом ларьков которые не понравились аре хамии?
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30.07.2020 16:35 Відповісти
...лийтинанту бакланову интереснее, что делается в его испанской фирме
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30.07.2020 16:38 Відповісти
да бакланов такой же спец как васька грицак - тока тырить мастер
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30.07.2020 17:11 Відповісти
А ви запропонуйте його видати у РФ, в обмін на полонених. Ось тоді, ми по його реакції і побачимо ким він був. Сєпаром, чи нашим розвідником
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30.07.2020 16:36 Відповісти
а что это докажет? конечно какцапы захотят побеседовать с челом, который в их кулуарах вёл подрывную деятельность (если вёл, конечно)
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30.07.2020 17:13 Відповісти
Чи забажає "розвідник", бути поміняним
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30.07.2020 17:14 Відповісти
о боже, ты построил такую талантливую многоходовку... ипать ты гений частного ссыска
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30.07.2020 17:19 Відповісти
ні, адвокат з криміналу. Розшук не моя робота, я працюю по його результатам
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30.07.2020 17:20 Відповісти
Не дочитав Серж? "
Кунавин говорит, что не хочет, чтобы его по обмену выдали в Россию.
"Какие списки обмена. Не хочу я, категорически против. Я патриот Украины, и в никакие списки по обмену не хочу", - сказал он. Источник: https://censor.net/n3211040
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30.07.2020 17:34 Відповісти
Так, не дочитав. Тоді нехай його захисник пише заяву і реєструють злочин по працівникам СБУ, а ДБР, нехай розбирається хто він і де був. Може на поліграф піти, для вагомості його тверджень.
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30.07.2020 17:36 Відповісти
дивна ситуація коли агент змушений себе виказувати на всю країну.
Хоча може це все чьос але якщо ні - це буде удар по спецслужбах
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31.07.2020 00:24 Відповісти
читаем по диагонали ? он вроде ясно сказал - какие списки обмена я категорически против я патриот Украины и в никакие списки не хочу.
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30.07.2020 17:34 Відповісти
Не бачив. Якщо проти, тоді потрібно розбиратись. Най йде на поліграф.
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30.07.2020 17:35 Відповісти
Ба! Да это же герой!
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30.07.2020 16:39 Відповісти
...ни разу не палится, штирлиц
Подозреваемый в создании "разведуправления "ДНР" Кунавин говорит, что был разведчиком СБУ, прокуратура отрицает - Цензор.НЕТ 7512
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30.07.2020 16:39 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/7/a/8/3/7a83d0c34247086540d85ec2423f34eb/original.jpgПодозреваемый в создании террористической организации Андрей Кунавин, которого СБУ называет внештатным сотрудником Главного разведуправления России, утверждает, что был на самом деле разведчиком СБУ. Источник: https://censor.net/n3211040
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А ще його справжнє прізвище Штірліц
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30.07.2020 16:40 Відповісти
Подозреваемый в создании "разведуправления "ДНР" Кунавин говорит, что был разведчиком СБУ, прокуратура отрицает - Цензор.НЕТ 7248
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30.07.2020 16:42 Відповісти
А как ГПу посвящена в работу СБУ? Особенно с агентами. Превратили страну в БАЛАГАН
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30.07.2020 16:42 Відповісти
Що в цій державі твориться? Як ми ще існуємо взагалі,зрадники одні в спецслужбах!
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30.07.2020 16:50 Відповісти
назовите мне хоть одни населённый пункт на Донбассе, где СБУшники защищали Украину ... ну, хоть так как менты Горловского горуправления! я таких не знаю: маски-шоу при отжиме бизнеса, убийства баченков и прочие фэйки - вот это почерк СБУ!
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30.07.2020 17:10 Відповісти
А шо там бубочка сегодня про бомбардировщики и бомбометания отмочил? Краем уха слышал...
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30.07.2020 17:15 Відповісти
ФСБ нас рассудит!?)
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30.07.2020 17:21 Відповісти
Бубочка тоже был штирлицом в тылу Московии, а Баканов был у него связным.
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30.07.2020 18:29 Відповісти
Спалился очкарик - СБУ не имеет развед органові.
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30.07.2020 18:44 Відповісти
Опять Грицаком завоняло , как и в деле переводчика Гройсмана.
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30.07.2020 20:33 Відповісти
бардак, одно дело бабченко и "расстрельный" список 48 журналистов чего стоит.
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31.07.2020 01:06 Відповісти
 
 