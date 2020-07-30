Підозрюваний у створенні "розвідуправління "ДНР" Кунавін каже, що був розвідником СБУ, прокуратура заперечує

Підозрюваний у створенні терористичної організації Андрій Кунавін, якого СБУ називає позаштатним співробітником Головного розвідуправління Росії, стверджує, що був насправді розвідником СБУ. Прокуратура це заперечує.

Про це Кунавін заявив журналістам після засідання Київського апеляційного суду, який залишив його під вартою, інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютно сфабрикована справа", - стверджує Кунавін.

Відповідаючи на запитання про те, чи відповідають дійсності опубліковані СБУ записи, він сказав: "Я дійсно брав участь як доброволець з боку СБУ. Я СБУ надав конкретні прізвища, з ким я комунікував. Були підписані документи про співпрацю з СБУ. Через те, що є конфлікт між нинішньою владою і тією, яка була за часів Василя Грицака, одні - полізли в кущі, а іншим потрібні сфабриковані справи".

Кунавін стверджує, що на підставі оприлюднених СБУ записів розмов його не можна звинуватити в передачі інформації з України закордонним спецслужбам.

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"Були певні дії з боку СБ України, які я виконував, моменти, які були пов'язані з розвіддіяльністю, але це було направлено виключно на передачу інформації звідти до нас в Україну. За яку отримували люди генеральські звання і підвищення по роботі", - додав Кунавін.

Він розповів, що до вручення йому підозри працював комерційним директором у вугільній компанії, яка постачала вугілля з території Польщі на територію України. "Не було жодних дій з окупованими територіями і зі стороною агресора", - додав він.

Кунавін каже, що не хоче, щоб його за обміном видали в Росію.

"Які списки обміну. Не хочу я, категорично проти. Я патріот України, і в жодні списки по обміну не хочу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розшифровка розмов затриманого в Києві засновника "розвідуправління ДНР" Кунавіна з кураторами від ГРУ РФ. АУДIО

Прокурор відділу Офісу генерального прокурора Олександр Банник заперечує співпрацю Кунавіна з СБУ, посилаючись на інформацію самої спецслужби.

"Заступник Служби безпеки України дав відповідь, згідно з якою жодної участі у проведенні будь-яких розвідувальних або контррозвідувальних заходів чи негласних слідчих пошукових дій ця особа не брала", - сказав Банник.

Нагадаємо, 7 липня СБУ повідомила про затримання в Києві громадянина К., який керував агентурною мережею, що мала влаштувати низку терактів і диверсій на підконтрольній українському уряду території. 9 липня суд у Києві заарештував чоловіка на два місяці. Цензор.НЕТ публікував розшифровку розмов затриманого в Києві творця "розвідуправління ДНР" Кунавіна з кураторами від ГРУ РФ.

На думку журналістів-розслідувачів Bellingcat, Кунавін може стати ключовим свідком у справі про збитий росіянами над Донбасом літак рейсу МН17.

30 липня суд відхилив апеляцію Кунавіна на арешт, залишивши його під вартою.