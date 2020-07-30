Для подключения к интернету учреждений социнфраструктуры необходимо 5,4 млрд грн, - Минцифры

По расчетам Министерства цифровой трансформации, чтобы подключить к интернету учреждения социальной инфраструктуры, нужно 5,4 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.

3,3 млрд грн нужно для подключения волоконно-оптическими технологиями и 2,1 млрд грн - локальные сети WiFi.

По подсчетам министрества, в Украине 17 310 населенных пунктов не покрыты широкополосным доступом в интернет, в т.ч. 65% сел и 2% городов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобильный интернет 4G есть в 57% населенных пунктов Украины, - Минцифры

Среди соцучреждения не подсоединены к интернету 16 040 учебных заведений, 8 163 медучреждения, 3 873 учреждения, оказывающие услуги населению, и 33 857 учреждений культуры и спорта.

Минцифры готовит запрос в Министерство финансов для финансирования этой программы со следующего года.

Также читайте: 40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету, - Минцифры





