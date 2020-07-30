УКР
Для подключения к интернету учреждений социнфраструктуры необходимо 5,4 млрд грн, - Минцифры

По расчетам Министерства цифровой трансформации, чтобы подключить к интернету учреждения социальной инфраструктуры, нужно 5,4 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.

3,3 млрд грн нужно для подключения волоконно-оптическими технологиями и 2,1 млрд грн - локальные сети WiFi.

По подсчетам министрества, в Украине 17 310 населенных пунктов не покрыты широкополосным доступом в интернет, в т.ч. 65% сел и 2% городов.

Среди соцучреждения не подсоединены к интернету 16 040 учебных заведений, 8 163 медучреждения, 3 873 учреждения, оказывающие услуги населению, и 33 857 учреждений культуры и спорта.

Минцифры готовит запрос в Министерство финансов для финансирования этой программы со следующего года.

Для подключения к интернету учреждений социнфраструктуры необходимо 5,4 млрд грн, - Минцифры 01
Топ коментарі
+8
Та задовбали ви сволота Зелена баки бюждетні пилити... Які на.рен 5 лярдів? Ви що падлюки робите?
30.07.2020 16:41 Відповісти
+4
"Шура! Пилите гири! Они золотые" (с)
30.07.2020 16:45 Відповісти
+4
Смотрю рекламу провайдера: "Подключение бесплатно".
30.07.2020 17:02 Відповісти
Фірма знайомого будувала мережу передачі даних для Приватбанку, підключення обходилось в 2,5-10 тис. грн. Звідки бере цю інформацію Мінцифри незрозуміло!
30.07.2020 18:17 Відповісти
Ігор, не прикидуйся дурнем. Усі цифри Зелені малюють по простому принципу. Є в бюджеті 5,4 лярда? Добре, терміново придумайте де їх можно вкрасти. Далі буде заява Зелі, що це важлива справа, не можно їй заважати тендерами, головне зробити скоріше. Потім смарфонний дебіл Дубілет стане підрядником по космічним цінам, а твої друзі з нормальними цінами субпідрядниками... різниця - слугам
30.07.2020 18:23 Відповісти
Фірма мого знайомого брала участь в забезпеченні всіх виборчих дільниць Інтернетом для відеоспостереження! Так от там підключення до Інтернету виділявся всього лише 1 млрд. грн і то зробили значно дешевше і заробили на цьому! А тут аже 5,4 млрд грн! Янукович в цьому питанні (забезпечення Інтернетом) був набагато ефективнішим!
30.07.2020 18:38 Відповісти
Янукович був іншої національності. Звикайте, у цих меж жадоби не має...
30.07.2020 18:40 Відповісти
Тююю....А шо вПОПуредники робили??
🤔
30.07.2020 16:42 Відповісти
кого це цікавить? Те, що зробили попередники і піде за результат зробленого, а бабло тупо вкрадуть.
30.07.2020 16:44 Відповісти
Короновірус 48 лярдів, ср.ний інтернет 5 лярдів, дороги - взагалі невідомо скільки... Ну що Зебіки, отримали "Слуг"? Це вам не барига Пепця, тут на розпил йдуть тільки мільярди.
30.07.2020 16:42 Відповісти
Дождитесь уже Маска, зебилоиды.
30.07.2020 16:44 Відповісти
Та зеленоморді мають вже свою "маску"... і якої їм ще чекати якщо анал табу???
Для подключения к интернету учреждений социнфраструктуры необходимо 5,4 млрд грн, - Минцифры - Цензор.НЕТ 2966
https://i.lb.ua/103/01/5ec3cb46663e1.jpeg Для подключения к интернету учреждений социнфраструктуры необходимо 5,4 млрд грн, - Минцифры - Цензор.НЕТ 3924
30.07.2020 16:52 Відповісти
О. А що таку маску можна було?
30.07.2020 19:08 Відповісти
Мона)
30.07.2020 20:56 Відповісти
Советую глянуть сколько обойдется оборудование и ориентировочная плата в месяц.
30.07.2020 17:08 Відповісти
Так ведь осел себя копытом в грудь бил...и приказ мобильному интернету год назад давал...что бы он в каждом селе летал....что не пошло???
30.07.2020 16:46 Відповісти
Зеленский подписал указ о 4G-интернете в селах
Указом президента сегодня утвержден план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах"

Что подтерлись ослиным указом??
30.07.2020 16:49 Відповісти
В конце концов странный комбинат частников развалился, и Карл Укусинен уехал на извозчике во мглу, увозя свой несозвучный эпохе товар. За ним канули ГАЛАНТПРОМ и КАНЦБУМ, за которыми гнались конные фининспектора. Титанюк спился. Глазиус-Шенкер ушел в часовой коллектив «Новое Время». Гофрированные железные шторы со стуком упали и над бывшим ковчегом частника появилась небольшая опрятная таблица:
Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт... (с)
30.07.2020 16:54 Відповісти
21 століття!!!) 5,4 млд на інтернет)
НЕ 5,4 МІЛІОНІВ, а МІЛІАРДІВ.
То при тому, що в Україні інтернет дешевший ніж де небудь.
30.07.2020 16:57 Відповісти
Дайош смартонізацію всієї країни!!
30.07.2020 16:57 Відповісти
30.07.2020 17:02 Відповісти
Деньги деть некуда?
Люди жили нормально и с 14,4 Кбит/с.
30.07.2020 17:35 Відповісти
А у нас в городе акция:подключение-бесплатно,и роутер за 1 гривну!
30.07.2020 19:51 Відповісти
 
 