Для подключения к интернету учреждений социнфраструктуры необходимо 5,4 млрд грн, - Минцифры
По расчетам Министерства цифровой трансформации, чтобы подключить к интернету учреждения социальной инфраструктуры, нужно 5,4 миллиарда гривен.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.
3,3 млрд грн нужно для подключения волоконно-оптическими технологиями и 2,1 млрд грн - локальные сети WiFi.
По подсчетам министрества, в Украине 17 310 населенных пунктов не покрыты широкополосным доступом в интернет, в т.ч. 65% сел и 2% городов.
Среди соцучреждения не подсоединены к интернету 16 040 учебных заведений, 8 163 медучреждения, 3 873 учреждения, оказывающие услуги населению, и 33 857 учреждений культуры и спорта.
Минцифры готовит запрос в Министерство финансов для финансирования этой программы со следующего года.
Указом президента сегодня утвержден план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах"
Что подтерлись ослиным указом??
Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт... (с)
НЕ 5,4 МІЛІОНІВ, а МІЛІАРДІВ.
То при тому, що в Україні інтернет дешевший ніж де небудь.
Смотрю статью: "Подключение 5,4 миллиарда".
Смотрю рекламу провайдера: "Подключение бесплатно".
Кто из нас ипанутый?
Люди жили нормально и с 14,4 Кбит/с.