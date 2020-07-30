Трамп допускає перенесення президентських виборів: Голосування поштою може стати ганьбою для США

Президент США Дональд Трамп у четвер висловив припущення, що можливо було б краще відкласти президентські вибори в листопаді 2020 року в країні з метою не вдаватися до голосування поштою у зв'язку з загрозою коронавірусу.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Під час загального голосування поштою (не голосування за відкріпним посвідченням, що вже добре) у 2020 році будуть найбільш неточні і сфальсифіковані вибори в історії. Це стане величезною ганьбою для США. Відкласти вибори до того часу, поки люди не зможуть голосувати, як слід, спокійно і безпечно?" - написав він.

При цьому, коментуючи ситуацію з коронавірусом у світі, Трамп сказав, що в деяких країнах відбувається "лихо", причому багато країн повідомляють дуже неточні дані про перебіг епідемії.

Раніше в четвер Трамп також заявляв, що процес голосування поштою себе не виправдав, оскільки є сприятливим підґрунтям для шахрайства.

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