Трамп допускає перенесення президентських виборів: Голосування поштою може стати ганьбою для США
Президент США Дональд Трамп у четвер висловив припущення, що можливо було б краще відкласти президентські вибори в листопаді 2020 року в країні з метою не вдаватися до голосування поштою у зв'язку з загрозою коронавірусу.
Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Під час загального голосування поштою (не голосування за відкріпним посвідченням, що вже добре) у 2020 році будуть найбільш неточні і сфальсифіковані вибори в історії. Це стане величезною ганьбою для США. Відкласти вибори до того часу, поки люди не зможуть голосувати, як слід, спокійно і безпечно?" - написав він.
При цьому, коментуючи ситуацію з коронавірусом у світі, Трамп сказав, що в деяких країнах відбувається "лихо", причому багато країн повідомляють дуже неточні дані про перебіг епідемії.
Раніше в четвер Трамп також заявляв, що процес голосування поштою себе не виправдав, оскільки є сприятливим підґрунтям для шахрайства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Старий закон... Бий своїх щоб чужі боялися...
Клинтон опережает Трампа на 12% - ABC News
ещё чуть погуглил и нашел 14%
Путин с демами договорится: опять разрешит усыновление детей американскими семьями и будет у них мир и на Украину (гнилое коррупционное болото, а не государство) всем насрать
Хилари Клинтон, которая должна была стать президентом США, привезла Лаврову кнопку «перезагрузки»…
Если тебе не нравятся действия леваков-марксистов - ты автоматически кацап и агент кремля
Байден будет драть кацапию анально)
Как это Трамп не додумался устроить голосование на пеньках и во дворах?
Неужели дружбан из РФ не подсказал?
идиоты, сэр.
tZE inform
Трамп уже заговорил о переносе выборов Тут пролет ... Дату выборов устанавливает Конгресс, а там большинство демократов
И Трампушка заметался по типу Бацьки?
как же так...Свехдержава. у которй все на высоте и....
По поводу переноса наверное чуствует что продует.. время тянет.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2791416887758602&set=a.1580927088807594&type=3 2 ч. ·
⚡️⚡️⚡️
ОК, к горячей новости дня.
Трамп протвитил, что, возможно, нужно отложить выборы на неопределенный срок. Он это объясняет так - в стране эпидемия, значит демократы будут настаивать на принятии общенационального закона о выборах по почте (в некоторых штатах есть такой закон, но общенационального нет и блокируют его, естественно республиканцы).
Для нас это не новость, ибо а) мы знаем, что предвыборной кампанией Трампа руководит Путин, б) мы прогнозировали не раз, что Трамп- Путин-Барр будут пробовать различные сценарии и схемы, а также их комбинации, чтобы удержать и\или узурпировать власть.
Но паники нет.
Ибо Конституцию (и дату выборов 3 Ноября) Трамп поменять не может ни при каком раскладе, так как для этого нужно 2\3 каждой палаты Конгресса (а у него есть только мизерный перевес в Сенате) либо 2\3 штатов, что тоже абсолютно недостижимо.
То есть, мы видим робкое тестирование Америки на способность сопротивляться либо на способность глотать.
Сегодня должны не молчать все. И большинство молчать не будет, но.. Сегодня обязаны не молчать республиканцы, если у них осталась совесть и ответственность за страну перед историей и своими внуками.
Далее.
Почему Трамп тестирует?
ОК. Смотрите.
Если бы выборы прошли сегодня и честно, то Байден бы набрал 308 !! голосов выборщиков (для победы нужно 270), а Трамп - 187 голосов. Трамп не просто проигрывает, он проигрывает разгромно. Он проигрывает в мега важной Флориде (29 голосов выборщиков), а без Флориды республиканский кандидат не побеждал почти 100 лет. Из восьми свинг штатов не определились только четыре, а четыре - за Байдена с огромным преимуществом.
Вот поэтому он и тестирует.
Поэтому они с Путиным и пытаются искать магическую формулу магического эликсира.
Поэтому рецепт один.
Сохранять голову холодной, а сердце - горячим.
Верить.
Не бояться.