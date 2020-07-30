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Трамп допускає перенесення президентських виборів: Голосування поштою може стати ганьбою для США

Трамп допускає перенесення президентських виборів: Голосування поштою може стати ганьбою для США

Президент США Дональд Трамп у четвер висловив припущення, що можливо було б краще відкласти президентські вибори в листопаді 2020 року в країні з метою не вдаватися до голосування поштою у зв'язку з загрозою коронавірусу.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Під час загального голосування поштою (не голосування за відкріпним посвідченням, що вже добре) у 2020 році будуть найбільш неточні і сфальсифіковані вибори в історії. Це стане величезною ганьбою для США. Відкласти вибори до того часу, поки люди не зможуть голосувати, як слід, спокійно і безпечно?" - написав він.

При цьому, коментуючи ситуацію з коронавірусом у світі, Трамп сказав, що в деяких країнах відбувається "лихо", причому багато країн повідомляють дуже неточні дані про перебіг епідемії.

Раніше в четвер Трамп також заявляв, що процес голосування поштою себе не виправдав, оскільки є сприятливим підґрунтям для шахрайства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Імовірність перемоги Байдена над Трампом на президентських виборах у США становить 91%, - The Economist. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

вибори (6721) США (23404) Трамп Дональд (6118)


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Топ коментарі
+19
не, давай досвидания.
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30.07.2020 16:48 Відповісти
+15
По ходу рыжий друг ***** - уже знает что проиграет...
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30.07.2020 16:53 Відповісти
+9
Для тех кто мечтает о президенте Байдене, который «наконец-то отшлёпает зарвавшегося негодяя путина». Один эпизод - урановая сделка с Россией, сделка по переходу канадской уранодобывающей компании Uranium One под контроль российской госкорпорации "Росатом", которая была одобрена администрацией президента Барака Обамы. Хиллари Клинтон на тот момент занимала пост госсекретаря США, а Байден вице президента. Компания «Росатом» была под следствием (отмывание денег, сотрудничество с Ираном и т.д.) Обама всё мечтал понажимать кнопку перезагрузки с Россией. Вместо кнута, администрация демократа Обамы кормила путинский режим пряниками (это после агрессии РФ в Грузии), и Иран, кстати, кормили пряниками тоже…
Хилари Клинтон, которая должна была стать президентом США, привезла Лаврову кнопку «перезагрузки»…

Трамп допускает перенос президентских выборов: Голосование по почте может стать позором для США - Цензор.НЕТ 9333
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30.07.2020 16:52 Відповісти
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не, давай досвидания.
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30.07.2020 16:48 Відповісти
По ходу рыжий друг ***** - уже знает что проиграет...
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30.07.2020 16:53 Відповісти
Гей Обама не рыжий.
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30.07.2020 21:06 Відповісти
Тож давай, досвіданья, ідіоте з харкова.
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31.07.2020 07:22 Відповісти
обоснуй.
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31.07.2020 08:50 Відповісти
Демократы будут жульничать, - они всегда этим занимались. Странно что Трампа ещё не пристрелили, как Кенеди.
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30.07.2020 16:49 Відповісти
Демократы пристрелили Джонни?
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30.07.2020 16:51 Відповісти
Та ні... Джо присрелив Я.. І до влади знов прийшли демократи...
Старий закон... Бий своїх щоб чужі боялися...
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30.07.2020 17:01 Відповісти
Лучше бы тебя пристрелили. За сравнение Кеннеди с трампоном
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30.07.2020 16:51 Відповісти
Трамп лучше.
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30.07.2020 17:55 Відповісти
Навіщо їм це? Байден на 14-15% відірвався від Трампа в опитуваннях!
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30.07.2020 16:57 Відповісти
Демократические опросы дарили на прошлых выборах победу Клинтонше с отрывом в 20%. Я же писал Демократы будут жульничать
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30.07.2020 17:54 Відповісти
20% навіть демократичні не давали... Взагалі, за опитуваннями відрив був 5% - в межах похибки.
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30.07.2020 19:12 Відповісти
чуть погуглил и нашел
Клинтон опережает Трампа на 12% - ABC News

ещё чуть погуглил и нашел 14%

Путин с демами договорится: опять разрешит усыновление детей американскими семьями и будет у них мир и на Украину (гнилое коррупционное болото, а не государство) всем насрать
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30.07.2020 21:05 Відповісти
Было,было 20%.И мудрое наше руководство открыто кричало ура Клинтон.Мы сейчас вломим РФ.
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30.07.2020 22:37 Відповісти
Наверно, брало кредиты у Сороса, по договорняку разворовывало их, а мы, простые козаченьки, остались должны. С кредитами от Путина такая же фуйня.
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30.07.2020 23:02 Відповісти
...байден відірвався і стрімко несеться в будинок для стариків з деменцією. Воно вже речення не може закінчити нормально, а відоси йому записують і фотожоплять. Тому штаП дєрбмократів озвучив у, здаєтьчя Нью-Йорк Таймс ідею відмови від президентських дебатів.
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31.07.2020 07:25 Відповісти
Та і Трамп теж не парубок...
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31.07.2020 08:15 Відповісти
похоже, что ты идиот пересмотрел рашистской пропоганды.
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31.07.2020 08:52 Відповісти
...хочет присоединиться к клану обнуленных?
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30.07.2020 16:49 Відповісти
Для тех кто мечтает о президенте Байдене, который «наконец-то отшлёпает зарвавшегося негодяя путина». Один эпизод - урановая сделка с Россией, сделка по переходу канадской уранодобывающей компании Uranium One под контроль российской госкорпорации "Росатом", которая была одобрена администрацией президента Барака Обамы. Хиллари Клинтон на тот момент занимала пост госсекретаря США, а Байден вице президента. Компания «Росатом» была под следствием (отмывание денег, сотрудничество с Ираном и т.д.) Обама всё мечтал понажимать кнопку перезагрузки с Россией. Вместо кнута, администрация демократа Обамы кормила путинский режим пряниками (это после агрессии РФ в Грузии), и Иран, кстати, кормили пряниками тоже…
Хилари Клинтон, которая должна была стать президентом США, привезла Лаврову кнопку «перезагрузки»…

Трамп допускает перенос президентских выборов: Голосование по почте может стать позором для США - Цензор.НЕТ 9333
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30.07.2020 16:52 Відповісти
Можно еще вспомнить как во времена вторжения в Крым два амерских кораблика по тихому свалили из Черного моря. Дабы не мешать Пупке беспредельничать.
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30.07.2020 16:54 Відповісти
Толи дело Трамп... Говорит про друга Ввладимира, хочет вернуть рашку в большую семерку, сам ищет как бы с ним встретиться, говорит что рашка нивиноватая...
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30.07.2020 17:00 Відповісти
Спорить не собираюсь - я привел пример украинцам, которые восторженно "свергают" Трампа.
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30.07.2020 17:06 Відповісти
Гавнюк, тебя уже послали...а ты все еще тут торчишь.
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30.07.2020 17:09 Відповісти
Можете подгорать, всё-равно Ваш понос удалят взрослые.
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30.07.2020 17:11 Відповісти
https://censor.net/user/396372 Однак саме за Трампа вводяться санкції і реальна зброя Україні надійшла і військова допомога тільки збільшується.Говорити можна багато.Але по діях видно,хто є хто.
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30.07.2020 17:17 Відповісти
Какие санкции? Наоборот, сняли с дерипаски. А, ты про северный поток? Ну тут просто уже чисто американский интерес. Да, то что дали джавелины - плюс. Однако давление на рашку сильно уменьшилось, американских солдат выводят с Европы.
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30.07.2020 17:40 Відповісти
Американців виводять з Німеччини і вводять в Польшу.
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30.07.2020 17:45 Відповісти
Ага, только максимум половину и может быть. Тоесть то, что с гермнии выводят точно, что что половину из тех, кто выводят поедет домой точно, а вот в Польшу МОЖЕТ быть поедут оставшиеся.
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30.07.2020 20:24 Відповісти
https://censor.net/user/396372 Це тільки з Німеччини.А Німеччина в свою чергу,вже зовсім офігіла.Сама нічого не хоче робити для НАТО.А можливості для цього в неї величезні.Тому це правильно.
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30.07.2020 19:18 Відповісти
Совершенно пофиг, что там германия хочет или нет. Это подарок рашки и ослабление нато. И плохо для нас.
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30.07.2020 20:23 Відповісти
https://censor.net/user/396372 Ніякий це не подарунок.Московія не все сильна.Бо якби це було так,нас би вже захопили.Країни НАТО самі не хочуть вносити фінанси.Це урок для Німеччини.НАТО не стане слабкіше.Одна США може любу країну розмазати,якщо проти неї буде реальна загроза.
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30.07.2020 20:28 Відповісти
Пацак-манипулятор, росатом приобрел контрольный пакет названой тобой компании в 2009-2013 годах. Т.е. до агрессии московщины против Украины Так что ПНХ, гавноед, запоребрик жаб гонять
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30.07.2020 17:00 Відповісти
Не нужно так позориться - попробуйте перечитать текст, прежде чем переживать приступ диареи. Там написано про агрессию против в Грузии, про агрессию против Украины ничего нет.
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30.07.2020 17:10 Відповісти
ты бы вчитывался в то, что пишут: "росатом" УЖЕ находился под санкциями (Иран, Грузия), и расследованием по обвинению в отмывании бабла - это не помешало тогдашней администрации иметь дело с какцапорылыми
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30.07.2020 17:10 Відповісти
Сейчас у местных байденодрочеров пуканы повзрываюся.
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30.07.2020 17:56 Відповісти
Та уже немного по-взрывались )

Если тебе не нравятся действия леваков-марксистов - ты автоматически кацап и агент кремля
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30.07.2020 18:04 Відповісти
трамп уже програл
Байден будет драть кацапию анально)
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30.07.2020 16:53 Відповісти
Байден договорится с каципией и потом они вместе будут драть Украину, как при Обаме. А козаченьки будут спиваты сумных писень про важку долю.
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30.07.2020 21:08 Відповісти
" Обнулятор - 2" (Смотреть на телеэкранах США)
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30.07.2020 16:56 Відповісти
Надоел, уходи...
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30.07.2020 16:57 Відповісти
Лавры другана, ну того что ПНХ,спать не дают. Только ничего ты сам трампушка не решаешь, а конгресс вместе с Палатой представительства, тебе только за одни такие крамольные мысли взгреет, по самые нехочу)
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30.07.2020 17:00 Відповісти
))))))))трампуша реально боится
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30.07.2020 17:01 Відповісти
А в Польше выборы не переносили под предлогом вируса, провели и уже забыли!
Как это Трамп не додумался устроить голосование на пеньках и во дворах?
Неужели дружбан из РФ не подсказал?
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30.07.2020 17:01 Відповісти
Может Москва перебросит с Украины в Америку своих агентов в помощь Трампу?Трамп допускает перенос президентских выборов: Голосование по почте может стать позором для США - Цензор.НЕТ 839
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30.07.2020 17:06 Відповісти
Кивалов, Портов, Охендовский.....
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30.07.2020 17:11 Відповісти
Интересно если повториться землетрясение 1927 года в Крыму,куда кацапня попрётся через керченский мост или через перешеек?...может пулемётов больше поставить на переходе,а то будут перегреваться
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30.07.2020 17:01 Відповісти
Всегда запасной ствол рядом лежит. Замена - 5 минут
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30.07.2020 17:06 Відповісти
Проще перешеек забетонировать.....
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30.07.2020 17:13 Відповісти
Заміна ствола MG-42 в межах 6-10 сек. У Вас який кулемет?
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30.07.2020 18:19 Відповісти
Лохматое Чмо забздело
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30.07.2020 17:02 Відповісти
Ты про обаму?
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30.07.2020 21:09 Відповісти
Перенести на дату, когда будет полностью побежден коронавирус!
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30.07.2020 17:33 Відповісти
Завжди дивувало намагання українців знайти проукраїнського президента США.
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30.07.2020 17:43 Відповісти
73+25=98
идиоты, сэр.
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30.07.2020 21:09 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform


Трамп уже заговорил о переносе выборов Тут пролет ... Дату выборов устанавливает Конгресс, а там большинство демократов
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30.07.2020 17:43 Відповісти
О!
И Трампушка заметался по типу Бацьки?
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30.07.2020 18:01 Відповісти
Ты ж сам пел пару месяцев назад что вирус то все херня. Уделаем за милую душу)) Хотя Трампуха и любимый клоун плешивого, зубастые республиканцы при власти нам выгоднее будут чем демократы со своими перезагрузками. С кандидатом они конечно лоханулись, как мы с голобородько. Но они в отличии от нас еще и целый парламент голобородьков не навыбирали. Так что справятся. Хай керує.
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30.07.2020 18:15 Відповісти
А что такое рыжик? Ты ведь говорил что вирус фигня и мы его.. ух.... А теперь что на весь мир облажались..

как же так...Свехдержава. у которй все на высоте и....

По поводу переноса наверное чуствует что продует.. время тянет.
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30.07.2020 19:18 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006709539652&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAFYzEH0XTgzUoI-QNlnCPxTT-EA3tmej0zPPTOO4MWxK2DSM6jbad7c_l6n0G0G3eYR9KDNUful-hV&hc_ref=ARRWx4PjuPLDAmtSUUmVcbq5I8F7F8CqJkOr5Nm_HFlHYEhP3jWLfkBCDa2whKHxgmA&fref=nf Олег Пономарь https://www.facebook.com/profile.php?id=100006709539652&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAFYzEH0XTgzUoI-QNlnCPxTT-EA3tmej0zPPTOO4MWxK2DSM6jbad7c_l6n0G0G3eYR9KDNUful-hV&hc_ref=ARRWx4PjuPLDAmtSUUmVcbq5I8F7F8CqJkOr5Nm_HFlHYEhP3jWLfkBCDa2whKHxgmA&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2791416887758602&set=a.1580927088807594&type=3 2 ч. ·

⚡️⚡️⚡️
ОК, к горячей новости дня.
Трамп протвитил, что, возможно, нужно отложить выборы на неопределенный срок. Он это объясняет так - в стране эпидемия, значит демократы будут настаивать на принятии общенационального закона о выборах по почте (в некоторых штатах есть такой закон, но общенационального нет и блокируют его, естественно республиканцы).
Для нас это не новость, ибо а) мы знаем, что предвыборной кампанией Трампа руководит Путин, б) мы прогнозировали не раз, что Трамп- Путин-Барр будут пробовать различные сценарии и схемы, а также их комбинации, чтобы удержать и\или узурпировать власть.
Но паники нет.
Ибо Конституцию (и дату выборов 3 Ноября) Трамп поменять не может ни при каком раскладе, так как для этого нужно 2\3 каждой палаты Конгресса (а у него есть только мизерный перевес в Сенате) либо 2\3 штатов, что тоже абсолютно недостижимо.
То есть, мы видим робкое тестирование Америки на способность сопротивляться либо на способность глотать.
Сегодня должны не молчать все. И большинство молчать не будет, но.. Сегодня обязаны не молчать республиканцы, если у них осталась совесть и ответственность за страну перед историей и своими внуками.
Далее.
Почему Трамп тестирует?
ОК. Смотрите.
Если бы выборы прошли сегодня и честно, то Байден бы набрал 308 !! голосов выборщиков (для победы нужно 270), а Трамп - 187 голосов. Трамп не просто проигрывает, он проигрывает разгромно. Он проигрывает в мега важной Флориде (29 голосов выборщиков), а без Флориды республиканский кандидат не побеждал почти 100 лет. Из восьми свинг штатов не определились только четыре, а четыре - за Байдена с огромным преимуществом.
Вот поэтому он и тестирует.
Поэтому они с Путиным и пытаются искать магическую формулу магического эликсира.
Поэтому рецепт один.
Сохранять голову холодной, а сердце - горячим.
Верить.
Не бояться.
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30.07.2020 19:51 Відповісти
Тобто, пономарь, ти хочеш, щоби влада в Штатах перейшла до схиблених ліваків? Ти хоча б трохи матчастину вивчи, а потім пиши бздури. І такі да - большинство в Штатах молчать нє будєт. Воно не захоче жити у венецуелі.
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31.07.2020 07:36 Відповісти
всё правильно заявил.
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31.07.2020 01:00 Відповісти
 
 