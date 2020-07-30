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Мінцифри планує запровадити компенсацію тим, хто не може підключитися до швидкісного інтернету, - заступник міністра Шелест

Мінцифри планує запровадити компенсацію тим, хто не може підключитися до швидкісного інтернету, - заступник міністра Шелест

Міністерство цифрової трансформації планує впровадити адресну компенсацію споживачам інтернет-послуг, які не можуть собі дозволити підключення до інтернету зі швидкістю не менше 30 Мбіт в секунду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЛІГА.Бізнес", про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест.

За його словами, компенсація передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Він не уточнив терміни і механізм введення компенсації.

За даними Мінцифри, 5,75 млн громадян все ще не мають фінансової і технічної можливості підключитися до оптичного інтернету. Зокрема, 1,55 млн сільських жителів не мають можливості підключитися до оптичного інтернету в зв'язку його з високою ціною. 4,2 млн осіб, проживають у населених пунктах, де не працює жоден провайдер, що надає послуги оптичного інтернету.

Вартість підключення до оптичного інтернету для міського домогосподарства в середньому становить 1200 гривень, для сільського домогосподарства - 1300 гривень. 18% домогосподарств у селах не мають можливості підключитися до оптики дешевше, ніж за 2,5 тис. гривень.

За словами Шелеста, Мінцифри попросить у Кабміну 5,5 млрд грн на проведення в сільську місцевість високошвидкісного інтернету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 25% лікарень України не підключені до інтернету, - Мінцифри

Автор: 

інтернет (2018) компенсації (705) Мінцифри (1207)


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Топ коментарі
+6
Я за свой счёт проводил, 1.5 тыщщи платил 7 лет назад за оптику, какого селянам компенсация? Да ещё и за мои налоги?
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30.07.2020 17:04 Відповісти
+3
А може ну нах… ту освіту взагалі !!! Яка єкономія для бюджету буде !!! Дайте дітям змогу вчитись нормально !!!
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30.07.2020 17:04 Відповісти
+2
дураки! Это получается как плата на отсутствие у тебя нормального интернета.

Чтобы внедрить всем быстрый интернет, нужно вводить не компенсации - а штрафы. Если у тебя нет интернета - платишь штраф. Это конечно немножко по-китайски будет, но китай металлургию, именно так, все же, поднял.
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30.07.2020 17:24 Відповісти
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Всім окуляри по ціні інтернету!
Теж оптика, нє??
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30.07.2020 17:00 Відповісти
В мене є проект старт-ап швидкісного Інтернет доступу для всіх сільських районів України. Базова станція 50 тис. доларів зона покриття 40км в радіусі, швидкість до 300 Мбіт/с
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30.07.2020 18:15 Відповісти
Ігорьоня, це не швидкість . Це пропускна спроможність. Ти ж інтернет-ас з сорокарічним стажем - повинен знати, що швидкість - це по інтернетовськи пінг.
До речі 300 мбіт - це пропускна спроможність станції на прийом-передачу? Яка потужність передавача? Скільки електрики це споживає? Яка частота? Що буде із цим інтернетом в сніг, дощ, туман? Скільки споживачів одночасно вона може обслуговувати? Це ж я так розумію, на всю Тернопільську область їх всього три штуки треба?
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30.07.2020 18:41 Відповісти
А може ну нах… ту освіту взагалі !!! Яка єкономія для бюджету буде !!! Дайте дітям змогу вчитись нормально !!!
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30.07.2020 17:04 Відповісти
Я за свой счёт проводил, 1.5 тыщщи платил 7 лет назад за оптику, какого селянам компенсация? Да ещё и за мои налоги?
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30.07.2020 17:04 Відповісти
шо ти ноешь? 1.5 т. у меня счаз подключение, я с 07 на диал апе со скоростью 256 кбс начинал. твои падатки
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30.07.2020 17:23 Відповісти
Давным давно, когда ты ещё был в папке, мальчик, я начинал с ФИДО и 9600-14400 модема в 96 году, и спецом телефон проводил за бешенные бабки. так что - тебе отсюда, нытик.
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30.07.2020 17:36 Відповісти
Нынешние юзеры, в большинстве своем, даже не знают что такое ФИДО.
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30.07.2020 17:54 Відповісти
они даже не знают клавишу "any key"
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30.07.2020 18:24 Відповісти
Забыл добавить про свои года-свое богатство. 😁
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30.07.2020 19:27 Відповісти
А ты еще попробуй дожить до моих лет, вот тогда и посмеемся.
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31.07.2020 18:11 Відповісти
Тут все село готово даже за 2 тыщи
Да провайдеры хотят 200 тыщ

И что в этом случае делать, сотни детей без интернета, сотни семей то же и ?!
Моя семья платит налоги не меньше твоего, от государства никогда ничего не получали, только платили и вот он повод, верное решение « лампочку Ильича в каждый дом»
Чай не на пальмах живем или
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30.07.2020 18:24 Відповісти
>>сотни детей без интернета, сотни семей то же и<<
И.
Інтернет вже прирівняли до соціального хліба і соціальних ліків щоби певні категорії отримували його за рахунок інших громадян? Нехай газети читають і радіо слухають.
Я з 1996 по 2007 займався будівництвом міжміських радіорелейних ліній зв'язку і мені дико чути що хтось хоче хапнути хай-тек продукт на халяву.
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30.07.2020 22:08 Відповісти
У нас с вами разное восприятие мира
Хайтек, халява - люди готовы вложить ту же сумму, что и вы, возможно больше
Мне кажется это уже давно «must to have "» для цивилизованного мира
Вы же ещё в ментальности совка, у меня блат, я особа приближенная к благам и мне можно, остальные завидуйте
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31.07.2020 10:26 Відповісти
Ще раз:
Я причетний до розвитку українського Інету і моб. зв'язку. Не як клерк, а як автор проекту магістрального напрямку. Плюс постійні відрядження, монтажні роботи виключно вночі (так вимагав регламент), потім керівництво групою техпідтримки і паралельно нові проекти.
Це важка робота, але й оплачувалася вона адекватно.
І ніхто - ані ми, "магістральщики", ані провайдери, ані лінійщики не стали би розбудовувати неприбутковий напрямок. Типу "працюйте за половину зарплати, інша половина піде на облагодіяння халявників". Сьогодні халявники хочуть халявний інет, завтра халявний бензин, післязавтра стоматологів на халяву. А хрін їм!
Ось і думайте хто з нас совок.
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31.07.2020 10:46 Відповісти
По вашему мнению я, но отчего не оставить часть налогов на развитие инфраструктуры и интернет, в нашем сельсовете 90% дохода именно от нашего села, остальные это Элитные посёлки, которые дотируются за наш счёт, все с интернетом, там же нужные люди живут
Действительно вызывает пролетарскую ненависть подобный подход, и да у меня здесь интернет есть, для моих нужд достаточен
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07.08.2020 16:08 Відповісти
https://akket.com/raznoe/208924-ilon-mask-zapustil-besplatnyj-mobilnyj-internet-kotoryj-rabotaet-v-******-chasti-zemli.html Илон Маск запустил бесплатный мобильный интернет, который работает в любой части Земли
И его как то от єтого не плющит.
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31.07.2020 01:54 Відповісти
проект Большой Попил
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30.07.2020 17:06 Відповісти
Теперря зааажжидьом!!
))
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30.07.2020 17:11 Відповісти
Правильно, и премиум аккаунт на порнхабе)
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30.07.2020 17:18 Відповісти
Порнуху не тянет???))))
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30.07.2020 17:18 Відповісти
дураки! Это получается как плата на отсутствие у тебя нормального интернета.

Чтобы внедрить всем быстрый интернет, нужно вводить не компенсации - а штрафы. Если у тебя нет интернета - платишь штраф. Это конечно немножко по-китайски будет, но китай металлургию, именно так, все же, поднял.
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30.07.2020 17:24 Відповісти
теперь любая бабка сможет вполне резонно возмущаться "инторнет они проводят!", потому что бабка за отсутствие интернета получает деньги. А если интернет в село заведут, то жители села этих денег лишаться.
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30.07.2020 17:25 Відповісти
Это молодые идиоты уже трошки заколебали. Где деньги будут брать?
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30.07.2020 17:45 Відповісти
Маразм крепчает...
**************....
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30.07.2020 17:56 Відповісти
мало схем на субсидиях с отоплением... суки.
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30.07.2020 17:56 Відповісти
спаивать будут села
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30.07.2020 18:00 Відповісти
Ей, Цыфра, а вроде Илон Маск обещал по всей Земле бесплатный интернет со спутника?
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30.07.2020 18:35 Відповісти
Не безплатний.
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30.07.2020 19:01 Відповісти
А чому не проводять інтернет по лініях електропередач? Електропроводи до всіх підведені.
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30.07.2020 19:00 Відповісти
В частном секторе и селах как раз так и проводят.
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30.07.2020 19:30 Відповісти
Правильно роблять.
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30.07.2020 19:35 Відповісти
Що це за дурість, коли мені потрібен був інтернет, проводив за свої гроші причому три рази, спочатку бездротовий через антену, потім вита пара,і в кінці кінців оптоволокно.
По їхній логіці, якщо в мене немає автомобіля, хай платять компенсацію.
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30.07.2020 19:13 Відповісти
Завтра расторгну договор со своим провайдером и пойду скжу Шо нЄт дЄнЯХ, а я хАчу скАрАстной инет
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30.07.2020 20:29 Відповісти
Двадцать первый век, век информационных технологий, существование которых невозможно без глобального канала связи.

Есть производители лапши и без ее потребителей их деятельность не имеет смысла, так что все диктуется все тем же, стремлением получения выгоды.

Век двадцатый дал старт появлением проводного радио, потребители лапши собирались на площади где стоял громкоговоритель, затем он перехал в квартиры из которых исчез таки недавно, уже в двадцать первом веке.

Возросло и значение рекламы, от "летайте самолетами аэрофлота" а других то и не было, до персонально всовываемой рекламы каждому юзверю персонально, подбираемой на основании тотального шпионажа, без которого многие приложения вообще отказываются работать.

Ну и основное, интернет это поле битвы информационных войн, которые то же преследуют свою и немалую выгоду. И интерес в этом производителей гораздо больший чем интерес потребителей, по этому они и готовы даже доплачивать.

Выгода это фсе.
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31.07.2020 02:22 Відповісти
 
 