Мінцифри планує запровадити компенсацію тим, хто не може підключитися до швидкісного інтернету, - заступник міністра Шелест

Міністерство цифрової трансформації планує впровадити адресну компенсацію споживачам інтернет-послуг, які не можуть собі дозволити підключення до інтернету зі швидкістю не менше 30 Мбіт в секунду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЛІГА.Бізнес", про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест.

За його словами, компенсація передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Він не уточнив терміни і механізм введення компенсації.

За даними Мінцифри, 5,75 млн громадян все ще не мають фінансової і технічної можливості підключитися до оптичного інтернету. Зокрема, 1,55 млн сільських жителів не мають можливості підключитися до оптичного інтернету в зв'язку його з високою ціною. 4,2 млн осіб, проживають у населених пунктах, де не працює жоден провайдер, що надає послуги оптичного інтернету.

Вартість підключення до оптичного інтернету для міського домогосподарства в середньому становить 1200 гривень, для сільського домогосподарства - 1300 гривень. 18% домогосподарств у селах не мають можливості підключитися до оптики дешевше, ніж за 2,5 тис. гривень.

За словами Шелеста, Мінцифри попросить у Кабміну 5,5 млрд грн на проведення в сільську місцевість високошвидкісного інтернету.

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