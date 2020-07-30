У Києві з'явився провулок журналіста Гарета Джонса, який розповів світові про Голодомор

Київська міська рада присвоїла провулку в Шевченківському районі столиці ім'я британського журналіста Гарета Джонса.

Про це повідомляє пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.

Джонс став одним із перших західних кореспондентів, який у своїх публікаціях розповів про Голодомор мільйонів людей в Україні у 1932 - 1933 роках.

Також міськрада перейменувала вулицю Димитрова на честь українського художника Никифора Дровняка (Деснянський район), а площу між вулицями Євгена Сверстюка та Раїси Окіпної назвали іменем дисидента і правозахисника Сергія Набоки (Дніпровський район).

Сквер у Шевченківському районі міста Києва на розі вулиць Зоологічної та Дегтярівської отримав ім'я "Мюнхенський", а сквер на перехресті вулиці Січових Стрільців та непарної сторони вулиці В'ячеслава Чорновола у Шевченківському районі назвали іменем радянського співака Мусліма Магомаєва.

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