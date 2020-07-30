Должностные лица ВСУ растратили 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан", - НАБУ
Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачили группу лиц в составе бывших должностных лиц Вооруженных сил Украины и бизнеса на злоупотреблениях при обустройстве военного полигона "Широкий лан" (Николаевская область). В результате их действий государству нанесен ущерб на более чем 37 млн грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Следствие установило, что должностные лица ВСУ в сговоре с представителями ООО организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка (Николаевская обл.) Таким образом, ООО получило от Министерства обороны Украины более 37 млн грн за работы, которые фактически не выполнило. Сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной переплаты подтверждена заключением Государственной аудиторской службы и экспертизами.
30 июля 2020 года пяти лицам сообщено о подозрении, действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Речь идет про (должности на момент совершения преступления):
- начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины;
- начальника Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ;
- начальника отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ;
- бенефициара ООО;
- директора ООО.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. НАБУ и САП принимает меры для установления других участников совершения преступления.
Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с ноября 2019 г. после передачи дела из Государственного бюро расследований.
