УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7168 відвідувачів онлайн
Новини Агрессия России против Украины
2 573 28

Должностные лица ВСУ растратили 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан", - НАБУ

Должностные лица ВСУ растратили 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан", - НАБУ

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачили группу лиц в составе бывших должностных лиц Вооруженных сил Украины и бизнеса на злоупотреблениях при обустройстве военного полигона "Широкий лан" (Николаевская область). В результате их действий государству нанесен ущерб на более чем 37 млн ​​грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что должностные лица ВСУ в сговоре с представителями ООО организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка (Николаевская обл.) Таким образом, ООО получило от Министерства обороны Украины более 37 млн ​​грн за работы, которые фактически не выполнило. Сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной переплаты подтверждена заключением Государственной аудиторской службы и экспертизами.

30 июля 2020 года пяти лицам сообщено о подозрении, действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет про (должности на момент совершения преступления):

  • начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины; 
  • начальника Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ;
  • начальника отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ;
  • бенефициара ООО;
  • директора ООО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении 2,87 млн грн при возведении блиндажей на Донбассе

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. НАБУ и САП принимает меры для установления других участников совершения преступления.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с ноября 2019 г. после передачи дела из Государственного бюро расследований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновники Нацгвардии потратили 17,3 млн грн на закупку квартир, непригодных для проживания, - НАБУ

Автор: 

НАБУ (5499) армия (3794) Минобороны (7676) правоохранительные органы (2712) силовики (2518) полигон (287) САП (2490)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
И тут Зеля виноват, а ничего что обустройство полигона шло 3 года еще до Зели, и скандалов там было множество.
показати весь коментар
30.07.2020 17:24 Відповісти
+8
Здесь всё на Зелика вешают, в том числе и недореформы и откровенное разворовывание 2014-2019гг. "Они" спасали страну, а нынешний все их "достижения" Плешивому под хвост
показати весь коментар
30.07.2020 17:29 Відповісти
+4
- Вторая стадия кражи гуся, - холодно заметил Остап. - Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.(с)
показати весь коментар
30.07.2020 17:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шлёпнуть перед строем и делов.....
П.С. Ввели бы в 2014 военное положение со всеми вытекающими последствиями и такого бы не было.
Но нет в нашем политическом бомонде ЛИДЕРА нации......
показати весь коментар
30.07.2020 17:15 Відповісти
ця казка про ВП порядком дістала... Не поширюй дурню.
показати весь коментар
30.07.2020 17:17 Відповісти
У нас в 2014 началась война с РФ или гражданский конфликт !?
показати весь коментар
30.07.2020 17:28 Відповісти
Війна із іпаними кацапами у нас почалась 300 років тому. Прозріння у більшості просто у 2014 настало. Ці дебіли тільки тоді зрозуміли що кацапи наші вороги і що РФія готова нас вбивати допоки на загарбає.
Зміст твого питання у чому? ВП це юридичний факт. Я взагалі сумніваюсь, що ти здатний його вірно зрозуміти. Це не питання для пересічного Українця. Маєш вищу юр.освіту? Тоді можно поговорити.
показати весь коментар
30.07.2020 17:34 Відповісти
Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.....
показати весь коментар
30.07.2020 17:40 Відповісти
І що далі? Я ж запитав, ти юрист? Ти розумієш для чого саме, які наслідки, плюси і мінуси ВП? У чому для України шкода, що вона його не ввела?
показати весь коментар
30.07.2020 18:18 Відповісти
Бойцу Маркиву дали 24 года тюрмы
показати весь коментар
30.07.2020 21:26 Відповісти
І що? Для них він громадянин Італії. У нас більше 15 років строків не має, тільки довічне.
Ви що, вважаєте, що макаронників зупинило введення ВП? Та вони за кацапські бабки, Христа повторно би розп'яли. Не смішить людей.
показати весь коментар
31.07.2020 09:29 Відповісти
Зеля, ще трохи і ти будеш на лаві підсудних за мародерство під час епідемії, за мільярдні крадіжки на дорогах і т.п., а ти усе ніяк не вгамуєшся?
показати весь коментар
30.07.2020 17:16 Відповісти
И тут Зеля виноват, а ничего что обустройство полигона шло 3 года еще до Зели, и скандалов там было множество.
показати весь коментар
30.07.2020 17:24 Відповісти
Здесь всё на Зелика вешают, в том числе и недореформы и откровенное разворовывание 2014-2019гг. "Они" спасали страну, а нынешний все их "достижения" Плешивому под хвост
показати весь коментар
30.07.2020 17:29 Відповісти
Вони ще маски під час епідемії вивезли, а потім тобі, ідіоту замість гривні, по 20ть продали. Це усьо Пеця, ти головне не поплутай.
показати весь коментар
30.07.2020 17:30 Відповісти
Я маски сам себе сшил, оказывается так тоже можно было. Не соображаешь, лучше не пиши ничего
показати весь коментар
30.07.2020 17:37 Відповісти
А я дригав у 21 сторіччі, щось сам собі шити, я не швачка. Тим паче поки православні українці з берегів Йордану, перепродували їх.
показати весь коментар
30.07.2020 18:15 Відповісти
Я тоже не швея-мотористка. Но когда увидел цены на маски у перекупов и услышал волшебное слово всея Совка "Дефицит" у меня бомбануло и я вспомнил уроки кройки и шиться на трудах в школе. В итоге несколько масок типа "противогаз" готовы и обошёлся без критики Зелика, православных, берегов Иордана в данном случае
показати весь коментар
30.07.2020 19:34 Відповісти
Мене теж бомбануло, але бажання виникло не шити, а узяти зброю до рук і гнати цю паскудь Зелену на їх історичну батьківщину.
А ти обходься і далі. Тобі ще дуже дох.ра чого доведеться зробити, замість знищеного Кловуном.
показати весь коментар
31.07.2020 09:31 Відповісти
Так а чего же ты не взял оружие и не пошёл? Одно место жим-жим? Или только в Интернете ограничиваемся подвигами? Маски - это то,что можно сделать своими руками и не вестись на поводу стада мелких спекулянтов. А вот бороться с режимом - это посложнее будет слегка
показати весь коментар
31.07.2020 15:41 Відповісти
Кацап, пішов у дупу. Коли вам ***.дям вже чебурнет введуть? За.пали із своїми проксі.
показати весь коментар
03.08.2020 09:35 Відповісти
Для мене антикорупціонер, це той, хто не дає красти своїм. Той хто життя витрачає на попередників блазень. У нього Бєня щодня суди на десятки мільйонів виграє. На дорогах мільярди крадуть. Ліс, як рубали так і рубають, Бурштин, цигарки, контрабанда... Мародери (друзі його) на масках захисних нажились, миші їдять як мамонти... а він будівництвом за часів Пеці займається? Систему змінюйте. В цій країні НЕ МАЄ жодного будівництва за бюджетні кошти, де не крадуть. Бо це система. Самі умови так виписані. Просте питання, він це робить заради того,щоби надалі подібного не було, чи тому, щоби нагадити Пеці? Та най іде йому під двері купу накладе, довб.б...
показати весь коментар
30.07.2020 17:29 Відповісти
- Вторая стадия кражи гуся, - холодно заметил Остап. - Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.(с)
показати весь коментар
30.07.2020 17:22 Відповісти
Воровали еще при Порошенко, а в ответе будет тот президент, при котором разоблачили. Рвут Зелю, как Тузик тряпку.
показати весь коментар
30.07.2020 17:43 Відповісти
Фуфєльна стара справа річної давнини. Йдеться не про розкрадання,а швидше-про несвоєчасно виконану роботу підрядника.
показати весь коментар
30.07.2020 18:00 Відповісти
ти дуже...дуже...дууууже далекий від цієї теми!))))
показати весь коментар
30.07.2020 20:09 Відповісти
Надо за жопу потрясти Бирюкова, он там в доле..
показати весь коментар
30.07.2020 20:09 Відповісти
Соя - АВРААААЛ! Політичні репресії Знову прокляті під "пЄрвава" копають
показати весь коментар
30.07.2020 20:14 Відповісти
 
 