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Новини Коронавірус і карантин
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СБУ на Херсонщині викрила закупівлю неякісних коронавірус-тестів на суму понад 2 млн: частину встигли використати

СБУ на Херсонщині викрила закупівлю неякісних коронавірус-тестів на суму понад 2 млн: частину встигли використати

Служба безпеки України викрила посадових осіб Херсонського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, причетних до придбання 35 тис. неякісних тест-систем для діагностики коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

"Така "діяльність" чиновників могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров'ю громадян. Також було завдано збитків бюджету більш ніж на 2 млн грн", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що після викриття СБУ цієї схеми для громадян, яких діагностували неякісними тестами, було проведено повторне дослідження.

За матеріалами СБУ Херсонською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.

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Автор: 

карантин (18172) СБУ (12969) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Херсонська область (5879)


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Как они узнали, шо тесты некачественные? Может как раз наоборот.
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30.07.2020 18:26 Відповісти
Все тесты на ковид это лапша на уши народу. Априори там нет качества и науки, а только сектантсткая вера)
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30.07.2020 19:38 Відповісти
 
 