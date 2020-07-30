СБУ на Херсонщині викрила закупівлю неякісних коронавірус-тестів на суму понад 2 млн: частину встигли використати
Служба безпеки України викрила посадових осіб Херсонського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, причетних до придбання 35 тис. неякісних тест-систем для діагностики коронавірусної хвороби COVID-19
Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.
"Така "діяльність" чиновників могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров'ю громадян. Також було завдано збитків бюджету більш ніж на 2 млн грн", - сказано в повідомленні.
У пресслужбі уточнили, що після викриття СБУ цієї схеми для громадян, яких діагностували неякісними тестами, було проведено повторне дослідження.
За матеріалами СБУ Херсонською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.
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