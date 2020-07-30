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Новини
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У РФ засудили до 9 років ув'язнення студента зі США: був п'яний і проявляв агресію до поліцейських

У РФ засудили до 9 років ув'язнення студента зі США: був п'яний і проявляв агресію до поліцейських

Головінський суд Москви американського студента Тревора Ріда засудив до дев'яти років колонії загального режиму за спротив поліцейським при затриманні.

Про це 30 липня повідомляє "Російська служба BBC", передає Цензор.НЕТ.

28-річного громадянина США Тревора Ріда визнано винним у застосуванні до поліцейських насильства, небезпечного для життя і здоров'я (ч. 2 ст. 318 Кримінального кодексу Росії). Максимальне покарання за цією статтею - десять років позбавлення волі.

За версією слідства, 16 серпня 2019 року в поліцію надійшло повідомлення, що біля будинку на півночі Москви чоловік свариться з двома жінками. Поліцейські, які прибули на місце, спробували заспокоїти чоловіка, але той нібито виявив агресію і чинив їм спротив.

Тоді поліцейські, застосувавши силу, посадили затриманого в службову машину і доставили у відділок. Дорогою туди затриманий напав на водія, порвавши йому форму, а також вдарив його напарника, створивши на дорозі аварійну ситуацію, стверджують слідчі.

Вже у відділку з'ясували, що затриманий - уродженець Техасу Тревор Рід. Наступного дня після затримання суд його заарештував.

Сам Рід у суді заявив, що не визнає своєї провини. За його словами, він не пам'ятає, що сталося, оскільки був п'яний. Прокурор просив дня нього дев'ять років і вісім місяців колонії.

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Автор: 

росія (66060) суд (11740) США (23404) в’язниця (442)


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Топ коментарі
+18
Подражают братской Сєвєрной Карєє
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30.07.2020 17:40 Відповісти
+17
С мусора погон сорвал? Ну, сам прыгнул в выгребную яму по названию расия, теперь по якутиям покатаешься.
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30.07.2020 17:41 Відповісти
+8
Пипец.В техасе ему показалось скучно.Номинант на премию Дарвина.Вручать премию будет лично *****,гаденько улыбаясь.
Ну или если этот студент примет парашинское гражданство и вступит в "отяд Путина",может ему заменят на 20 лет "условно".
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30.07.2020 18:08 Відповісти
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Подражают братской Сєвєрной Карєє
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30.07.2020 17:40 Відповісти
Шото у судей в раше НЕ В ПОРЯДКЕ С ГОЛОВОЙ
ДА и Венедиктова не далеко от них ушла 😀😀😀
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30.07.2020 17:41 Відповісти
С мусора погон сорвал? Ну, сам прыгнул в выгребную яму по названию расия, теперь по якутиям покатаешься.
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30.07.2020 17:41 Відповісти
Вот чему американцам можно учиться в Московии? абхаждению с женщинами ?
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30.07.2020 17:42 Відповісти
Не, "похождению" по женщинам..ойц..
самкам кацапа...))
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30.07.2020 17:45 Відповісти
28 річний студент, вундеркинд .
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30.07.2020 18:16 Відповісти
А где-то в далеком Вашингтоне в этот момент рыжий дедушка вспомнил своего друга Воффку
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30.07.2020 17:48 Відповісти
Показал средний палец и при том агрессивно наморщивши лоб.
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30.07.2020 17:48 Відповісти
Шо тваритца...
В Беларуси замели за трезвость и спокоствийо а в паРашке наоборот..
🤔
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30.07.2020 17:51 Відповісти
Офигеть, 9 лет за убийство дают а тут максимум хулиганка и сопротивление аресту. У парня есть все шансы выбить несколько миллионов через ЕСПЧ.
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30.07.2020 17:53 Відповісти
Очередная попытка доказать свое величие, осудили за то, что гражданин США.
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30.07.2020 18:02 Відповісти
Жалко, что имя у американца не Дин.
Так бы было символично. Дина Рида посадили на 9 лет на россии
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30.07.2020 18:03 Відповісти
особенно если вспомнить, что тот Рид, здоровый молодой парень, "вдруг" утонул в ГДР. Причем "случайно" тело на дне озера, где нет течения было завалено камнями, а потом его сразу кремировали.
Ну а то, что он разочаровался в Совке и стал поговаривать о возврате в США - это все наглые происки Госдепа и жены Рида Ренаты, продавшейся за печеньки.
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30.07.2020 18:11 Відповісти
А колись за таке 15 діб арешту давали. Я на собі знаю коли прийшов в 85 році з війська та з друзями відмітив дембель а на дискотеці зчепився з ментами та сам ВДВ- шник півтора року в Афгані то й відлупцював двох ментів. Заламали цілим відділком. Суд за ********* дав 15 діб арешту.Відгрібав сніг на вулицях та харчувався куди водив мент в студнтській столові за казенний рахунок. Але довго не сидів бо місцевий командир військової частини договорився з начальником райвіділу МВД і пішов служить прапорщиком років 20-ть з гаком. Старшина дивізіону.
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30.07.2020 18:07 Відповісти
Пипец.В техасе ему показалось скучно.Номинант на премию Дарвина.Вручать премию будет лично *****,гаденько улыбаясь.
Ну или если этот студент примет парашинское гражданство и вступит в "отяд Путина",может ему заменят на 20 лет "условно".
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30.07.2020 18:08 Відповісти
Опять взяли заложника. Хотят кого-то своего выменять.
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30.07.2020 18:13 Відповісти
сша в ответ пусть арестуют за язык четвертое измерение и на обмен
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30.07.2020 18:22 Відповісти
какой дурак едет учиться руссскую резервацию, диплом рашкин нигде не прокатит.
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30.07.2020 18:19 Відповісти
ту написано на трабарском... он студент из США но пребывал в рашке, возможно и гражданин рашки... нужно догадываться...
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30.07.2020 18:58 Відповісти
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<meta name="title" content='В США посадили американског студента: Студент из США получил срок в США (30.07.20 17:38) &laquo; За рубежом | Цензор.НЕТ' />
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30.07.2020 18:20 Відповісти
Цивилизованным людям в рашке делать нечего!
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30.07.2020 18:27 Відповісти
не понял.. Студент был как истинный рузьке, пьян и дебоширил. За "чьто" его то наказали?
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30.07.2020 19:14 Відповісти
сам дурак, нехрен на паРашу шляться. теперь пусть сидит, другим будет урок.
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30.07.2020 19:18 Відповісти
набирают обменный материал для своих хакеров, осужденных в США.
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30.07.2020 20:06 Відповісти
в сша его бы просто пристрелили, так чот ему повезло
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30.07.2020 20:41 Відповісти
Охереть- был пьян, а могли бы наградить
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30.07.2020 21:53 Відповісти
Черножопая обезьяна (niger) устроила дебош в Мацкве. Тоже мне новость. а?
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30.07.2020 22:39 Відповісти
 
 