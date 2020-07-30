У РФ засудили до 9 років ув'язнення студента зі США: був п'яний і проявляв агресію до поліцейських
Головінський суд Москви американського студента Тревора Ріда засудив до дев'яти років колонії загального режиму за спротив поліцейським при затриманні.
Про це 30 липня повідомляє "Російська служба BBC", передає Цензор.НЕТ.
28-річного громадянина США Тревора Ріда визнано винним у застосуванні до поліцейських насильства, небезпечного для життя і здоров'я (ч. 2 ст. 318 Кримінального кодексу Росії). Максимальне покарання за цією статтею - десять років позбавлення волі.
За версією слідства, 16 серпня 2019 року в поліцію надійшло повідомлення, що біля будинку на півночі Москви чоловік свариться з двома жінками. Поліцейські, які прибули на місце, спробували заспокоїти чоловіка, але той нібито виявив агресію і чинив їм спротив.
Тоді поліцейські, застосувавши силу, посадили затриманого в службову машину і доставили у відділок. Дорогою туди затриманий напав на водія, порвавши йому форму, а також вдарив його напарника, створивши на дорозі аварійну ситуацію, стверджують слідчі.
Вже у відділку з'ясували, що затриманий - уродженець Техасу Тревор Рід. Наступного дня після затримання суд його заарештував.
Сам Рід у суді заявив, що не визнає своєї провини. За його словами, він не пам'ятає, що сталося, оскільки був п'яний. Прокурор просив дня нього дев'ять років і вісім місяців колонії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ДА и Венедиктова не далеко от них ушла 😀😀😀
самкам кацапа...))
В Беларуси замели за трезвость и спокоствийо а в паРашке наоборот..
🤔
Так бы было символично. Дина Рида посадили на 9 лет на россии
Ну а то, что он разочаровался в Совке и стал поговаривать о возврате в США - это все наглые происки Госдепа и жены Рида Ренаты, продавшейся за печеньки.
Ну или если этот студент примет парашинское гражданство и вступит в "отяд Путина",может ему заменят на 20 лет "условно".
<meta name="title" content='В США посадили американског студента: Студент из США получил срок в США (30.07.20 17:38) « За рубежом | Цензор.НЕТ' />