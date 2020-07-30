Від початку доби зафіксовано два провокаційні обстріли з боку найманців РФ, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Від початку цієї доби в зоні проведення ООС зафіксовано 2 факти недотримання ворогом режиму "Тиша".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби обліковано 2 факти недотримання ворогом режиму "Тиша". Для провокації українських захисників біля Оріхового збройні формування Російської Федерації використали стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського додався ще й постріл з підствольного гранатомету.

Вогневі провокації були неприцільними і тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає", - говориться в повідомленні.

Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що їхні Збройні Сили завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців.

Підсумки за минулу добу

29 липня збройні формування Російської Федерації одного разу порушили режим припинення вогню. Противник здійснив провокативний постріл з підствольного гранатомету біля населеного пункту Новолуганське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожого пострілу, не було.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 58 адміністративних правопорушень, які вчинило цивільне населення, яке проживає на території Донецької та Луганської областей. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5376 транспортних засоби та 4817 осіб. Також було затримано 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

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Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 861 особа. В зворотному напрямку – 760 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" в обидва боки лінію розмежування перетнуло по дві особи. КПВВ "Мар’їнка" з вини окупантів не функціонує.