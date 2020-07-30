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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби зафіксовано два провокаційні обстріли з боку найманців РФ, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Від початку доби зафіксовано два провокаційні обстріли з боку найманців РФ, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Від початку цієї доби в зоні проведення ООС зафіксовано 2 факти недотримання ворогом режиму "Тиша".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби обліковано 2 факти недотримання ворогом режиму "Тиша". Для провокації українських захисників біля Оріхового збройні формування Російської Федерації використали стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського додався ще й постріл з підствольного гранатомету.

Вогневі провокації були неприцільними і тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає", - говориться в повідомленні.

Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що їхні Збройні Сили завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців.

Підсумки за минулу добу

29 липня збройні формування Російської Федерації одного разу порушили режим припинення вогню. Противник здійснив провокативний постріл з підствольного гранатомету біля населеного пункту Новолуганське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожого пострілу, не було.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 58 адміністративних правопорушень, які вчинило цивільне населення, яке проживає на території Донецької та Луганської областей. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5376 транспортних засоби та 4817 осіб. Також було затримано 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Читайте також: Найманці РФ від початку доби двічі обстріляли українські позиції на луганському напрямку, - Міноборони. ВIДЕО

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 861 особа. В зворотному напрямку – 760 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" в обидва боки лінію розмежування перетнуло по дві особи. КПВВ "Мар’їнка" з вини окупантів не функціонує.

Автор: 

Донбас (22357) перемир’я (994) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Теперь все обстрелы со стороны Лугандона будут называться "несистемными" и "эксцессом исполнителя"?
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30.07.2020 17:44 Відповісти
+5
Для подсчёта обстрелов предлагаю отправить туда Ермака с братом, Мендель с гражданским мужем и министра обороны с начальником генштаба....
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30.07.2020 17:45 Відповісти
+5
т.е. оте "провокационные обстрелы" ничего не нарушают...ни перемирия ни тишины...их как бы нет... как и тех кто провоцирует... как бы то же..."та сторона" фигпоймихто...
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30.07.2020 17:55 Відповісти
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Теперь все обстрелы со стороны Лугандона будут называться "несистемными" и "эксцессом исполнителя"?
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30.07.2020 17:44 Відповісти
Хороним каждый день, но жертв в результате провокационных обстрелов пока нет.
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30.07.2020 17:45 Відповісти
Для подсчёта обстрелов предлагаю отправить туда Ермака с братом, Мендель с гражданским мужем и министра обороны с начальником генштаба....
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30.07.2020 17:45 Відповісти
у нас есть ответ на это всё! Вот!
С начала суток зафиксированы два провокационных обстрела со стороны наемников РФ, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2750
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30.07.2020 17:46 Відповісти
це шо за звір, - "провакационный обстрел"?
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30.07.2020 17:48 Відповісти
це так само як "гiбридна вiйна"
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31.07.2020 07:58 Відповісти
т.е. оте "провокационные обстрелы" ничего не нарушают...ни перемирия ни тишины...их как бы нет... как и тех кто провоцирует... как бы то же..."та сторона" фигпоймихто...
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30.07.2020 17:55 Відповісти
Наступний вьісєр "провокативне вбивство", гімно зелене?
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30.07.2020 17:59 Відповісти
А тех кто замалчивает наши действительные потери потом судить не будет?
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30.07.2020 18:09 Відповісти
Одні найманці і тероисти а РФ мироточить. Ну ну медійні правдоруби за печеньку від ОПУ.
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30.07.2020 18:28 Відповісти
Два обстрела - всего лишь по 20-25 мин или снарядов за обстрел. Но зато всего два. Вот же ЗЕленая сволота придумывает отмазки. Их бы туда с Янелохом на 2 обстрела. Засранцы и предатели.
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30.07.2020 19:40 Відповісти
Ну так кого "та сторона" наказала за обстрел? Хотя бы для вида по телику покажете? Терпилы сраные зеленые...
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31.07.2020 00:11 Відповісти
це бандити повідомляють в укр штаб і в цензор що обстріл бкде ПРОВОКАЦІЙНИМ?
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31.07.2020 00:48 Відповісти
Брехня. Вже загинуло троє бійців. Тільки причиною тепер називають "різке погіршення здоров'я". *****, невже у нас не залишилося (місля порошенківських чисток) притомних військових, які погнали б цю зелену нечисть до ростову?
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31.07.2020 07:21 Відповісти
 
 