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Новини Коронавірус і карантин
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Навчальний рік у всіх школах України почнеться вчасно, незважаючи на карантин, - Шмигаль

Навчальний рік у всіх школах України почнеться вчасно, незважаючи на карантин, - Шмигаль

Відбулася всеукраїнська селекторна нарада з керівниками областей. Серед питань, які обговорювалися, — організація навчального року 2020/2021 в умовах адаптивного карантину, забезпечення закладів освіти підручниками та використання коштів субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Навчальний рік по всій території України розпочнеться вчасно з 1 вересня відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні або окремій адміністративно-територіальній одиниці", — наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду нагадав, що з 1 серпня починають діяти нові правила адаптивного карантину, за якими всі регіони України поділятимуться на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Він уточнив, що залежно від епідеміологічної ситуації, на окремих територіях, у районах, містах "червоної" зони будуть ухвалюватися окремі рішення.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в постанові  "Про встановлення карантину ..." прописано чіткі норми щодо організації роботи закладів освіти.

Читайте також: Діти зможуть піти до школи 1 вересня, якщо регіон, де вони навчаються, не потрапляє в "червону зону", - Міносвіти

"Вони спрямовані насамперед на розрив можливого спілкування дітей різних вікових груп. Ми просимо організувати початок уроків у різний час, щоб діти не відвідували навчальних закладів одночасно з дорослими і сторонніми людьми, які не є учасниками освітнього процесу", — заявив Ляшко.

Головний державний санітарний лікар додав, що викладацький склад повинен буде проходити щоденну термометрію й бути в масках до початку уроку.

"Для дітей інші норми. Ми відмовляємося від термометрії, але запроваджуємо опитування дітей щодо стану здоров’я. І в разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції їм потрібно забезпечити проведення термометрії та консультації медичного працівника", — додав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ розробив кілька сценаріїв навчання в школах восени. План дій буде представлено 7 серпня, - Кличко. ВIДЕО

Автор: 

Кабмін (14150) карантин (18172) освіта (1314) школа (2224) Ляшко Віктор (1517) Шмигаль Денис (4645) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Такое чувство что каждый второй болеет. А если спросишь большинство не знает никого больного. А кипиша в сми как будто конец света. Это явно тотальная пропаганда.
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30.07.2020 18:24 Відповісти
+2
Че несут то, откажемся от термометрии, будем опрашивать о самочуствии, детишки похитрее скажут, голова болит и горло болит, и что дальше? На две недели на карантин садиться на больничный и всей семье ПЦР делать? Или пока не придумали? Вы б сразу спрашивали учиться сегодня хочешь или домой пойдешь
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30.07.2020 18:51 Відповісти
+1
Пробовтавсь?
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30.07.2020 18:51 Відповісти
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Слава Богу!
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30.07.2020 17:58 Відповісти
Какому ?
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30.07.2020 18:12 Відповісти
Всем вместе, какие есть.
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30.07.2020 22:35 Відповісти
А в Словакии в школах детям покупают айпеды за счёт школ , чтобы дети учились дома
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30.07.2020 18:03 Відповісти
переход на личности в Словакии считается поражением в споре.
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30.07.2020 20:14 Відповісти
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30.07.2020 20:15 Відповісти
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30.07.2020 20:17 Відповісти
переход на личности в вашей Словакии считается поражением в споре.
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30.07.2020 20:15 Відповісти
Идите покажитесь санитарам , психиатрическая больница
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30.07.2020 20:16 Відповісти
Тебе надо ты и иди.
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30.07.2020 20:17 Відповісти
Чего только не купят на Европе чтобы учить детей сами знаете чему.
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30.07.2020 20:16 Відповісти
чтобы дети учились дома

==
чтобы дети списывали ответы с тырнета
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30.07.2020 23:36 Відповісти
Дети в масках ? Апокалипсис .
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30.07.2020 18:11 Відповісти
Наши дети должны учиться молчать и дышать еле-еле.
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30.07.2020 18:20 Відповісти
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30.07.2020 18:22 Відповісти
Такое чувство что каждый второй болеет. А если спросишь большинство не знает никого больного. А кипиша в сми как будто конец света. Это явно тотальная пропаганда.
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30.07.2020 18:24 Відповісти
Хлопчик вважає себе Нострадамусом? Що означає "незважаючи на карантин", альо зелений козел?
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30.07.2020 18:49 Відповісти
Пробовтавсь?
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30.07.2020 18:51 Відповісти
Че несут то, откажемся от термометрии, будем опрашивать о самочуствии, детишки похитрее скажут, голова болит и горло болит, и что дальше? На две недели на карантин садиться на больничный и всей семье ПЦР делать? Или пока не придумали? Вы б сразу спрашивали учиться сегодня хочешь или домой пойдешь
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30.07.2020 18:51 Відповісти
А нигде, случайно, нет списка разрешенных в этом году болезней, кроме ковида?
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30.07.2020 18:58 Відповісти
Законов нет есть его шаман степаша поставленый ковидной сектой оглашать табу этих шарлатанов.
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30.07.2020 19:16 Відповісти
Вони ще не знають, як виглядатиме епідемічна ситуація за два тижні, але вже готові підтримати Нашу Епідемію "нісмотря ніначьто"...

Навчальний рік у всіх школах України почнеться вчасно, незважаючи на карантин, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2800
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30.07.2020 20:04 Відповісти
Школы - это главный рассадник. Если они учёбу не отменят - страна просто накроется.
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30.07.2020 20:11 Відповісти
школы детсады и церкви ты хотел сказать
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30.07.2020 20:13 Відповісти
 
 