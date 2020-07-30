Навчальний рік у всіх школах України почнеться вчасно, незважаючи на карантин, - Шмигаль

Відбулася всеукраїнська селекторна нарада з керівниками областей. Серед питань, які обговорювалися, — організація навчального року 2020/2021 в умовах адаптивного карантину, забезпечення закладів освіти підручниками та використання коштів субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Навчальний рік по всій території України розпочнеться вчасно з 1 вересня відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні або окремій адміністративно-територіальній одиниці", — наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду нагадав, що з 1 серпня починають діяти нові правила адаптивного карантину, за якими всі регіони України поділятимуться на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Він уточнив, що залежно від епідеміологічної ситуації, на окремих територіях, у районах, містах "червоної" зони будуть ухвалюватися окремі рішення.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в постанові "Про встановлення карантину ..." прописано чіткі норми щодо організації роботи закладів освіти.

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"Вони спрямовані насамперед на розрив можливого спілкування дітей різних вікових груп. Ми просимо організувати початок уроків у різний час, щоб діти не відвідували навчальних закладів одночасно з дорослими і сторонніми людьми, які не є учасниками освітнього процесу", — заявив Ляшко.

Головний державний санітарний лікар додав, що викладацький склад повинен буде проходити щоденну термометрію й бути в масках до початку уроку.

"Для дітей інші норми. Ми відмовляємося від термометрії, але запроваджуємо опитування дітей щодо стану здоров’я. І в разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції їм потрібно забезпечити проведення термометрії та консультації медичного працівника", — додав Ляшко.

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