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Зеленський схвалив принципи ціноутворення на газ, ідентичні вугільному "Роттердам+", - ексголова НКРЕКП Вовк. ДОКУМЕНТ

Зеленський схвалив принципи ціноутворення на газ, ідентичні вугільному

Президент Володимир Зеленський поставив підпис під Меморандумом з МВФ, який передбачає принципи утворення ціни на газ, аналогічні принципам утворення ціни на вугілля "Роттердам+".

Про це пише у Фейсбуці колишній глава Нацкомісії, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг, заочно заарештований у справі "Роттердам+" Дмитро Вовк, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський справді схвалив своїм особистим підписом у Меморандумі з МВФ принципи ціноутворення на газ, абсолютно ідентичні вугільному Роттердам+, а саме:

- імпортний паритет;

- прив’язка до європейського хабу (теж у Голландії);

- плюс логістика до України;

- застосування такої ціни в т.ч. на газ, видобутий в Україні", - написав Вовк.

Вовк вважає, що таке рішення влади доводить: справа "Роттердам+", за якою його заочно заарештували, є політичною.

Читайте також: У справі "Роттердам плюс" немає складу злочину, - Сакварелідзе

Зеленський схвалив принципи ціноутворення на газ, ідентичні вугільному Роттердам+, - ексголова НКРЕКП Вовк 01
Зеленський схвалив принципи ціноутворення на газ, ідентичні вугільному Роттердам+, - ексголова НКРЕКП Вовк 02
Зеленський схвалив принципи ціноутворення на газ, ідентичні вугільному Роттердам+, - ексголова НКРЕКП Вовк 03
Зеленський схвалив принципи ціноутворення на газ, ідентичні вугільному Роттердам+, - ексголова НКРЕКП Вовк 04

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) МВФ (3077) Вовк (185) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+44
держитесь зебики, методички уже в пути...
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30.07.2020 18:17 Відповісти
+39
А ха ха ха ха
зеовцы. вы верещали "Роттердам+" злочин!
а теперь вам персонально к "роттердаму+" добавили еще и "амстердам+"
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30.07.2020 18:18 Відповісти
+35
Что-то наши борцуны молчат, как безвременно убиенные

Зеленский одобрил принципы ценообразования на газ, идентичные угольному "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 2307
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30.07.2020 18:24 Відповісти
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держитесь зебики, методички уже в пути...
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30.07.2020 18:17 Відповісти
Я дочь газового трейдера, и тут не все так однозначно
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30.07.2020 18:27 Відповісти
Зеленский пообедал в Одессе с бизнесменом Кауфманом, который должен Украине 6,5 миллиарда гривен. - inforesistЗеленський схвалив принципи ціноутворення на газ, ідентичні вугільному "Роттердам+", - ексголова НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 1552
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30.07.2020 19:18 Відповісти
Чем больше ты должен государству, тем больше тебя уважают)
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31.07.2020 00:15 Відповісти
А ха ха ха ха
зеовцы. вы верещали "Роттердам+" злочин!
а теперь вам персонально к "роттердаму+" добавили еще и "амстердам+"
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30.07.2020 18:18 Відповісти
Они ошиблись . 25% пока ещё так думают . "Думают" - это шутка .
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30.07.2020 18:20 Відповісти
Получается, что зеЛенин таки поводил ..... по губам своих зЕ-избирателей. Тренировки на рояле дают результат.
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30.07.2020 18:31 Відповісти
Не пойму...... это уже бизнес на крови или еще нет?
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30.07.2020 20:42 Відповісти
та не. ета другое! ета не так как до того как было. а теперь то по другому совсем. понимать надо!
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30.07.2020 21:03 Відповісти
Тьху....... трижды перечитать пришлось.
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30.07.2020 21:07 Відповісти
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30.07.2020 21:10 Відповісти
Что там понимать, это они приготовили народу "Вротдам+"
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30.07.2020 21:13 Відповісти
Да я собственно говоря не о формуле. Ничего против не имею, кроме того, что зарплаты не дотягивают до даже минимально-нормальной жизни. То, что цена привязана к рынку - это не возмущает, потому как иначе и быть не может. Для того и создали институт субсидий. Бесит другое.......... пять лет втюхивали, что это плохо и барыга наживается на крови. Куда делись все эти радетели за народные интересы?....
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30.07.2020 21:57 Відповісти
Лето скоро закончится . Потом осень , зима . Шары нет и не будет . Берегите себя и свой шерстяной покров .
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30.07.2020 18:18 Відповісти
Что-то наши борцуны молчат, как безвременно убиенные

Зеленский одобрил принципы ценообразования на газ, идентичные угольному "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 2307
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30.07.2020 18:24 Відповісти
Как говорил солдат-наемник в одном из романов:"Без плати мы не то что наступать,но и отступать не будем".Тако же и эти наемные борцуны.
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30.07.2020 18:37 Відповісти
Ждут команды "фас".
А где кстати Ярош?
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30.07.2020 20:12 Відповісти
Этот иногда голос подает. Но не часто.

Зеленський схвалив принципи ціноутворення на газ, ідентичні вугільному "Роттердам+", - ексголова НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 5515
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30.07.2020 20:16 Відповісти
Ну шо вы таки,не знаете прикол про добрых и злых полицейских
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30.07.2020 20:26 Відповісти
Барыга на крови.
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30.07.2020 18:19 Відповісти
Дважды барыга- и по углю, и по газу. Их простые решения выглядят так:
Зеленский одобрил принципы ценообразования на газ, идентичные угольному "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 4489
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30.07.2020 18:22 Відповісти
та и по електричеству - від геруса
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30.07.2020 18:35 Відповісти
Зеленский одобрил принципы ценообразования на газ, идентичные угольному "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 8813
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30.07.2020 18:20 Відповісти
Если бы он в детстве прочитал хоть одну книгу, если не турецкие, то хотя бы оманские сказки !
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30.07.2020 18:24 Відповісти
дорогая редакция, поставьте пожалуйста для сторонников зеленского песню "еду в Амстердам"
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30.07.2020 18:21 Відповісти
Совдеп родил кравчука. Кравчук родил кучму. Кучма забеременел януковичем, но сделал аборт и родил ющенко. Ющенко родил януковича. Янукович сделал себе аборт. И всего колен от совдепа до януковича было 4. Потом родился Порох. Порох родил херзнашо - не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку... зверюшка решила сделать бомбардировщик и всех забомбить... отака фуйня, малята...
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30.07.2020 18:29 Відповісти
Не совсем так. Порох его не рожал. Его родили СМИ при активном участии лохов-избирателей.
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30.07.2020 22:05 Відповісти
я говорю о последовательности... точно так же, как Абрахэм родил Айзека... ведь, по сути, это в принципе невозможно...
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30.07.2020 22:15 Відповісти
Вся остальная цепочка, за исключением последних двух, соответствует сути. Мы же не о физиологии тут говорили. .
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30.07.2020 22:19 Відповісти
та я ваще молчун... к тому же, косноязыкий...
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30.07.2020 22:26 Відповісти
Бу!
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30.07.2020 22:28 Відповісти
Выходит Порох закупал уголь дешевле чем зеленый брехун.
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30.07.2020 18:21 Відповісти
Так ЗЕбілам як у тому мультику... і входить і виходить...
А якого кольору була кулька...ЗЕленого...
Оооооо!!! любимий кольор...
Зеленский одобрил принципы ценообразования на газ, идентичные угольному "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 4929
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30.07.2020 18:28 Відповісти
а кто в теме - бедосик подписал перемирие у всех сторон "нормандИ"?
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30.07.2020 18:21 Відповісти
Оно само не знает, а ты у нас спрашиваешь.
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30.07.2020 18:36 Відповісти
Ну що ЗЕбіли??? Саджаєм пороха за "зрадницьку" Ротердам+???...
Чи від бубочки нове віяння як золотий дощь в очі...
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30.07.2020 18:22 Відповісти
Пока дерьмоканалы из всех утюгов об этом не заговорят - будет всё нормально. А они, ясен пень, будут молчать. Лохторат сожрет, не подавится. Второй год пошел, но лохи никак не прозреют, что их 5 лет до Нелоха кормили дерьмом.
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30.07.2020 20:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0kucFSXIkcw
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30.07.2020 18:22 Відповісти
лохторат шмаркли в этот момент
Зеленский одобрил принципы ценообразования на газ, идентичные угольному "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 1071
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30.07.2020 18:25 Відповісти
Не оскорбляйте бельгийцев таким сравнением.
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30.07.2020 22:07 Відповісти
та розслабтеся! ніхто про ой амстердам + згадувати не буде! бо і лєщ, і наєм давно при посадах, а шабуньку на місце поставлять. це вам не ротердам+ - про нього з кожного чайника не вищатимуть
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30.07.2020 18:25 Відповісти
Найбільше вражає словосполучення ''зеленский одобрил''. Він розуміється на цих питаннях?
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30.07.2020 18:27 Відповісти
Зеленский одобрил принципы ценообразования на газ, идентичные угольному "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 6250
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30.07.2020 18:31 Відповісти
клятый парашенка!!!!
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30.07.2020 18:30 Відповісти
Так красиво водить по губам "73%" своим чинариком может только зеленский. браво.
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30.07.2020 18:30 Відповісти
Каждый год одно и то же . Беда нашего народа - наивность . Когда уже повзрослеем ?
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30.07.2020 18:31 Відповісти
Клоун оболгал предыдущую власть получается.
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30.07.2020 18:32 Відповісти
Доброе утро.......
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30.07.2020 22:08 Відповісти
Обдерет зебилов духовный пианист до нитки.
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30.07.2020 18:34 Відповісти
Ха.....«лихо» закрученный сюжет.............
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30.07.2020 18:36 Відповісти
Скоро и картошку, выращенную на полях Украины, будем покупать через Роттердам+Зеля
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30.07.2020 18:37 Відповісти
Зебилы начали подозревать шо "шо-то тут не так" но свято верят шо показалось.
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30.07.2020 18:40 Відповісти
Они не могут "подозревать" . Не дал им Создатель такой возможности .
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30.07.2020 18:43 Відповісти
Еще новость хотите?
очешуительная новость

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила ексгенпрокурора Святослава Піскуна своїм радником
Про це повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко в Facebook.
Він опублікував фото наказу Венедіктової від 27 липня. Він свідчить, що Піскуна призначено поза штатом на громадських засадах.

Зеленский одобрил принципы ценообразования на газ, идентичные угольному "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 8677
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30.07.2020 18:42 Відповісти
Ну кто лучше Пискуна научит как закрывать громкие дела?
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30.07.2020 22:13 Відповісти
Когда-то мы говорили о двойниках Путина. Как только возникли эти разговоры, так сразу у него был развод с женой и о ней ничего не слышно.
А может страной управляет двойник Зеленского? Реальные дела расходятся с обещаниями, внешне выглядит немного другим - усталым и беспомощным.
Да и жена у него пропала из виду...
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30.07.2020 18:43 Відповісти
и чуть чуть про "жванию"
Зеленский одобрил принципы ценообразования на газ, идентичные угольному "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 5422
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30.07.2020 18:44 Відповісти
Зеленский одобрил принципы ценообразования на газ, идентичные угольному "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 8356
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30.07.2020 18:44 Відповісти
Это уже диагноз......
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30.07.2020 22:14 Відповісти
Я не понял. Зеленый тариф и Ротердам + для угля - это плохо, а "РАБ" тарифы и газовый Ротердам + для Коломойского - это хорошо?
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30.07.2020 18:47 Відповісти
Я правильно розумію, молодий менеджер Рошену, який зараз ховається за кордоном від українського правосуддя - відчайдушно намагається виправдати грабіжницьку схему по вугіллю Роттердам+ ще однією грабіжницькою схемою по газу?
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30.07.2020 18:48 Відповісти
саме цікаве буде, коли цей Вовк повернеться і в суді розпочне давати свідчення...
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30.07.2020 18:50 Відповісти
Вспомнил ! Он похож на крота Луиса из "Ледникового периода 4: Континентальный дрейф" . Одно лицо .
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30.07.2020 18:52 Відповісти
А може від ціни на кордоні України будем "танцювати"?
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30.07.2020 18:54 Відповісти
А ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха! Мой самый длинный пост их двух букв!
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30.07.2020 18:55 Відповісти
Мавпування попередників хворева..
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30.07.2020 19:01 Відповісти
зєля-чьмо.
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30.07.2020 19:01 Відповісти
зеленский подонок
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30.07.2020 19:19 Відповісти
Пишет БЫВШИЙ глава ну,ясно обиженка мародерская.
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30.07.2020 19:27 Відповісти
Развел Беня лохов...
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30.07.2020 19:49 Відповісти
Смешно читать Зе утвердил ему ручку вложили он подписал и все утверждение он зиц председвтель
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30.07.2020 20:35 Відповісти
Вы вдохнули в 14 году свободы и не дали себя поставить на колени.Теперь вкючили план Б.Будут нагибать по сантиметру в неделю.Еще год и сами не заметите как вас поставят.
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30.07.2020 20:59 Відповісти
Тю ! Проснувся .Півроку не минуло.
https://www.rbc.ua/ukr/news/direktor-nabu-nazval-pohozhimi-formuly-rotterdam-1581320984.html Директор НАБУ назвав схожими формули "Роттердам +" і "Амстердам +" ПОНЕДІЛОК 10 ЛЮТОГО 2020 09:43
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30.07.2020 21:45 Відповісти
Что б еврей и без найоб...ки .да такого быть и не могло))
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30.07.2020 22:08 Відповісти
Щеня дзявкнуло. І обпаскудилось. Від власної сміливості .
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30.07.2020 22:22 Відповісти
Это лишний раз доказывает, что зебильский пришел к власти на брехне тупому лохторату, т.е. обманом!
Его легитимность под большим вопросом...
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30.07.2020 23:19 Відповісти
Наговорює на бубочку. собака дика.
https://www.youtube.com/watch?v=f4PLx1DTBn4 Зеленський пропонує скасувати "Роттердам +
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30.07.2020 23:52 Відповісти
Ви зробили це разом, зебіли.
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31.07.2020 00:12 Відповісти
Волк,, тебе за это Петя платил деньги. Ты должен был сесть.
Зеленский тоже сядет, рядом с тобой. Не волнуйся!!!
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31.07.2020 01:14 Відповісти
беглый папередниковский жулик.
какое приятное открытое честное личико.
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31.07.2020 02:35 Відповісти
Президент Владимир Зеленский поставил подпись под Меморандумом с МВФ, который предусматривает принципы образования цены на газ, аналогичные принципу образования цены на уголь "Роттердам+". Источник: https://censor.net/n3211076

ОСЬ П,ДРАСТИЧНИЙ КЛОУН ЗЕ І СКАЗАВ ЩО ВІН ТАКИ ЖЕ ЯК І ЯНУКОВОЩ

А ЛЕПИЛО З СЕБЕ МЕСНИКА І БОРЦЯ ЗА ПРАВА ГРОМАДЯН, А ПО ФАКТУ КРИВОРІЖСЬКА ПОРНОМОДЕЛЬ.
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31.07.2020 10:11 Відповісти
Оманский барыга показал свое истинное лицо
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31.07.2020 10:43 Відповісти
 
 