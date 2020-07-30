Зеленський схвалив принципи ціноутворення на газ, ідентичні вугільному "Роттердам+", - ексголова НКРЕКП Вовк. ДОКУМЕНТ

Президент Володимир Зеленський поставив підпис під Меморандумом з МВФ, який передбачає принципи утворення ціни на газ, аналогічні принципам утворення ціни на вугілля "Роттердам+".

Про це пише у Фейсбуці колишній глава Нацкомісії, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг, заочно заарештований у справі "Роттердам+" Дмитро Вовк, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський справді схвалив своїм особистим підписом у Меморандумі з МВФ принципи ціноутворення на газ, абсолютно ідентичні вугільному Роттердам+, а саме:

- імпортний паритет;

- прив’язка до європейського хабу (теж у Голландії);

- плюс логістика до України;

- застосування такої ціни в т.ч. на газ, видобутий в Україні", - написав Вовк.

Вовк вважає, що таке рішення влади доводить: справа "Роттердам+", за якою його заочно заарештували, є політичною.

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