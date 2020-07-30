Зеленський схвалив принципи ціноутворення на газ, ідентичні вугільному "Роттердам+", - ексголова НКРЕКП Вовк. ДОКУМЕНТ
Президент Володимир Зеленський поставив підпис під Меморандумом з МВФ, який передбачає принципи утворення ціни на газ, аналогічні принципам утворення ціни на вугілля "Роттердам+".
Про це пише у Фейсбуці колишній глава Нацкомісії, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг, заочно заарештований у справі "Роттердам+" Дмитро Вовк, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленський справді схвалив своїм особистим підписом у Меморандумі з МВФ принципи ціноутворення на газ, абсолютно ідентичні вугільному Роттердам+, а саме:
- імпортний паритет;
- прив’язка до європейського хабу (теж у Голландії);
- плюс логістика до України;
- застосування такої ціни в т.ч. на газ, видобутий в Україні", - написав Вовк.
Вовк вважає, що таке рішення влади доводить: справа "Роттердам+", за якою його заочно заарештували, є політичною.
Будь ласка, зачекайте...
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зеовцы. вы верещали "Роттердам+" злочин!
а теперь вам персонально к "роттердаму+" добавили еще и "амстердам+"
А где кстати Ярош?
А якого кольору була кулька...ЗЕленого...
Оооооо!!! любимий кольор...
Чи від бубочки нове віяння як золотий дощь в очі...
очешуительная новость
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила ексгенпрокурора Святослава Піскуна своїм радником
Про це повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко в Facebook.
Він опублікував фото наказу Венедіктової від 27 липня. Він свідчить, що Піскуна призначено поза штатом на громадських засадах.
А может страной управляет двойник Зеленского? Реальные дела расходятся с обещаниями, внешне выглядит немного другим - усталым и беспомощным.
Да и жена у него пропала из виду...
https://www.rbc.ua/ukr/news/direktor-nabu-nazval-pohozhimi-formuly-rotterdam-1581320984.html Директор НАБУ назвав схожими формули "Роттердам +" і "Амстердам +" ПОНЕДІЛОК 10 ЛЮТОГО 2020 09:43
Его легитимность под большим вопросом...
https://www.youtube.com/watch?v=f4PLx1DTBn4 Зеленський пропонує скасувати "Роттердам +
Зеленский тоже сядет, рядом с тобой. Не волнуйся!!!
какое приятное открытое честное личико.
ОСЬ П,ДРАСТИЧНИЙ КЛОУН ЗЕ І СКАЗАВ ЩО ВІН ТАКИ ЖЕ ЯК І ЯНУКОВОЩ
А ЛЕПИЛО З СЕБЕ МЕСНИКА І БОРЦЯ ЗА ПРАВА ГРОМАДЯН, А ПО ФАКТУ КРИВОРІЖСЬКА ПОРНОМОДЕЛЬ.