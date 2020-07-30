Нацрада ТРМ ліквідувала ліцензію на мовлення проросійському телеканалу КРТ, - активіст Мазур

Активіст Сергій Мазур заявив, що 30 липня Нацрада ТРМ ліквідувала ліцензію телеканалу КРТ, який неодноразово демонстрував свою проросійську позицію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Мазур зазначив: "Під Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення мав бути шабаш за участі Коцаби, Муравицького, Васильця і Ко, які всі поголовно мають справи за держзраду, роботу на РФ і створення сепаратистських інформресурсів як НоворосіяТВ.

Але тут ви їх не побачите. Вони десь там за кордоном поліції і нацгвардії.

Сьогодні завдяки нашим санітарам і ветеранам Азову ваті показали, що ніякої "свободи слова" каналу КРТ не буде. Там тепер не називатимуть війну громадянським конфліктом, українську мову телячою, не будуть розказувати про переворот на Майдані і про нещасних на 2 травня, трансляцій парадів пабєди з інших країн теж не буде.

Нацрада скасувала ліцензію цій помийці. З чим всіх і вітаю!"

Читайте також: Нацрада проведе позапланову перевірку радіо "Шансон" через порушення мовних квот





