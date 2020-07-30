Затримані в Білорусі росіяни прямували до Стамбула, - посол Росії в РБ Мезенцев (оновлено)
Посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев заявив, що росіяни, яких затримали під Мінськом, імовірно є співробітниками охоронного підприємства. За його словами, вони їхали через Білорусь транзитом, прямуючи до Туреччини
Про це він сказав журналістам у Мінську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Росіяни, які прибули в санаторій "Білорусочка" під Мінськом, були змушені це зробити у зв'язку з тим, що запізнилися на рейс з Національного аеропорту столиці республіки, прямуючи транзитом до третьої країни", - заявив посол.
Мезенцев зазначив, що за інформацією, яку ще слід уточнити, росіяни можуть бути співробітниками приватного охоронного підприємства, яке охороняє енергетичну інфраструктуру і ресурси за кордоном, не в Росії і не в Білорусі.
Дипломат також заявив, що громадяни РФ мали намір вилетіти з Мінська 25 липня і не збиралися перебувати в Білорусі "якийсь тривалий час, а набагато пізніше планували повернутися в російську столицю з іншої держави також літаком, оминаючи територію Білорусі".
"Підставою для їхнього приїзду в країну був укладений контракт з однією з комерційних фірм, яка зареєстрована тут, у Білорусі, а кожен із прибулих росіян мав із цим підприємством укладений трудовий договір", - додав він.
"Громадяни РФ мали намір вилетіти з Мінська в Стамбул 25 липня і не планували перебувати в Білорусі якийсь тривалий час, а набагато пізніше планували повернутися в російську столицю з іншої держави також літаком, оминаючи територію Білорусі", - уточнив трохи пізніше Мезенцев.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.
Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
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Короче, лимита кацапская!
А как же был прав всеми уважаемый ИА.Ильин который сделал справедливый вывод. "Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…" И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ.
А ещё хотели проклятые кровавые фашисты )(уйла и Украинское государство сделать такой же и уже своей кацапской колонией, но получили достойный отпор всего многомиллионного украинского народа. И эта лапотная нечисть оккупантов фашиста )(уйла не солоно хлебавшие теряя свои обоссаные лапти и портки очень шибко трусливо сбежала назад в свою фашистскую -лапотную паРашу, и теперь там жалобно скуля усердно зализують свою крепко побитую вонючую шкуру москаля - кацапа.
И тогда кремлёвские оккупанты переключились на Беларусь которую маниакально хотят уничтожить как государство и сделать гадкой кацапской колонией, а славянский беларуский народ своими рабами недокацапами.
В Турцию, в Украину, или сразу в виде тушек в наРФию этих заблудившихся убийц передать.
Хор мальчиков-зайчиков Алехсандрова заждался этих исполнителей Уйла.
Вместе мы ездим по всему миру.
Не совершали мы преступления,
Срочно снимите с нас обвинения.
Хватит дурачить народные массы.
Мы не преступники, мы - п*дарасы.
Мы «Новичком» никого не травили,
Все мысли у нас были только о шпиле.
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили,
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили...
Мы не совершали вторженья в Европу,
Мы совершали вторжения в попу.
Пусть с виду на педиков мы не похожи,
Мы шалунишки бесстыжие тоже.
И хоть посещали мы Солсбери,
Ничем мы не мазали ручку двери.
Смазка нужна была нам для другого.
Не верите мне, спросите Петрова.
Петров, ты стучал о кровать головой?
Так точно, товарищ-партнер половой!
Петров, ты порвал на кусочки мой зад?
Простите, товарищ-партнер, виноват!
В постели развратны мы и порочны.
Скажи, Петров. Да, мой сладкий, так точно!
И ни к чему дверная нам ручка.
Петров! Так точно, я ваша с***а!
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили,
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили.
Все мысли?
Ну все, мы поехали тр*хаться в попу!
Будем равняться на США и Европу.
Весь мир толерантен к пед*растии.
Петров, ты согласен? Служу России!
Любим анал мы, и любим орал,
Так как об этом просил генерал.
Ждет меня дома страстный минет.
Ты же не против, Петров? Никак нет!
И хоть натирают на трусиках стразы,
Не обсуждаем мы старших приказы.
Петров, прекрати мне дрочить под столом!
Нас генерал не просил о таком.
Бацька 30 лєт гнобіл літвінскіх патріотов, і сєйчас пожинаєт закономєрниє плоди.
Єслі у нєго хватіт ума, он об'єдінітся со своімі пробєлоруськімі сопєрнікамі для защіти страни.
В любом іном случає он обрєчьон і бєларусь обрєчєна.
Для транзита им не нужно было заключать трудовые договора с беларуськой компанией.
Эти трудовые договора нужны были для того чтобы остаться в Беларуси надолго.
Ну так может Лукашенко их просто передаст Эрдогану, что бы тот их в тюрьму посадил?