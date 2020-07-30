Затримані в Білорусі росіяни прямували до Стамбула, - посол Росії в РБ Мезенцев (оновлено)

Посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев заявив, що росіяни, яких затримали під Мінськом, імовірно є співробітниками охоронного підприємства. За його словами, вони їхали через Білорусь транзитом, прямуючи до Туреччини

Про це він сказав журналістам у Мінську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росіяни, які прибули в санаторій "Білорусочка" під Мінськом, були змушені це зробити у зв'язку з тим, що запізнилися на рейс з Національного аеропорту столиці республіки, прямуючи транзитом до третьої країни", - заявив посол.

Мезенцев зазначив, що за інформацією, яку ще слід уточнити, росіяни можуть бути співробітниками приватного охоронного підприємства, яке охороняє енергетичну інфраструктуру і ресурси за кордоном, не в Росії і не в Білорусі.

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Дипломат також заявив, що громадяни РФ мали намір вилетіти з Мінська 25 липня і не збиралися перебувати в Білорусі "якийсь тривалий час, а набагато пізніше планували повернутися в російську столицю з іншої держави також літаком, оминаючи територію Білорусі".

"Підставою для їхнього приїзду в країну був укладений контракт з однією з комерційних фірм, яка зареєстрована тут, у Білорусі, а кожен із прибулих росіян мав із цим підприємством укладений трудовий договір", - додав він.

"Громадяни РФ мали намір вилетіти з Мінська в Стамбул 25 липня і не планували перебувати в Білорусі якийсь тривалий час, а набагато пізніше планували повернутися в російську столицю з іншої держави також літаком, оминаючи територію Білорусі", - уточнив трохи пізніше Мезенцев.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

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СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.