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Новини Агресія Росії проти України
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Затримані в Білорусі росіяни прямували до Стамбула, - посол Росії в РБ Мезенцев (оновлено)

Затримані в Білорусі росіяни прямували до Стамбула, - посол Росії в РБ Мезенцев (оновлено)

Посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев заявив, що росіяни, яких затримали під Мінськом, імовірно є співробітниками охоронного підприємства. За його словами, вони їхали через Білорусь транзитом, прямуючи до Туреччини

Про це він сказав журналістам у Мінську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росіяни, які прибули в санаторій "Білорусочка" під Мінськом, були змушені це зробити у зв'язку з тим, що запізнилися на рейс з Національного аеропорту столиці республіки, прямуючи транзитом до третьої країни", - заявив посол.

Мезенцев зазначив, що за інформацією, яку ще слід уточнити, росіяни можуть бути співробітниками приватного охоронного підприємства, яке охороняє енергетичну інфраструктуру і ресурси за кордоном, не в Росії і не в Білорусі.

Читайте також: Білорусь просить перевірити причетність затриманих бойовиків до скоєння злочинів в Україні, - посольство

Дипломат також заявив, що громадяни РФ мали намір вилетіти з Мінська 25 липня і не збиралися перебувати в Білорусі "якийсь тривалий час, а набагато пізніше планували повернутися в російську столицю з іншої держави також літаком, оминаючи територію Білорусі".

"Підставою для їхнього приїзду в країну був укладений контракт з однією з комерційних фірм, яка зареєстрована тут, у Білорусі, а кожен із прибулих росіян мав із цим підприємством укладений трудовий договір", - додав він.

"Громадяни РФ мали намір вилетіти з Мінська в Стамбул 25 липня і не планували перебувати в Білорусі якийсь тривалий час, а набагато пізніше планували повернутися в російську столицю з іншої держави також літаком, оминаючи територію Білорусі", - уточнив трохи пізніше Мезенцев.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

Також читайте: Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Автор: 

Білорусь (7968) бойовик (3414) посол (1108) росія (66037) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+42
Ехали транзитом,и заселились в санаторий.Как так может быть.Брехливое кацапское отродье.
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30.07.2020 19:00 Відповісти
+34
а что еще можно услышать от кацапов...
Задержанные в Беларуси россияне ехали через эту страну транзитом, - посол России в РБ Мезенцев - Цензор.НЕТ 3830
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30.07.2020 19:01 Відповісти
+28
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARRRA8pXT9t7sn0f02DKFI1AW4Kksmh4Hm96uN3P0vTJMcfZDPytd5yikpCCyvC2gyw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.********************************************-dZe01hPn9Cru_mHVP_sR_WdOhJxaKUay6yCjwbZ7WXRPkIxoN_HaX1Za68pnggu2GzAdKXclpjYR4lkT379MwU9K5WbtdZ_1-r5XsA6z1DbtWm9U5PuZa4tbrLsJ5upz_zp-NbadSLKwKnAQvebiMvINhlZDJiUfF34ySwsDkyb0u3jRkiny1tDvnuz7tssNf6QQ02UQvisVR0oKFfx3Z02LIxND32AGLt0HkY6DcYCq4DKZrhbZEhb-HlVegchkkOfobKqDu27Wwgkp2W79BJ46Mfj1VBz1rUL3w&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158637419663953?__xts__%5B0%5D=68.********************************************-dZe01hPn9Cru_mHVP_sR_WdOhJxaKUay6yCjwbZ7WXRPkIxoN_HaX1Za68pnggu2GzAdKXclpjYR4lkT379MwU9K5WbtdZ_1-r5XsA6z1DbtWm9U5PuZa4tbrLsJ5upz_zp-NbadSLKwKnAQvebiMvINhlZDJiUfF34ySwsDkyb0u3jRkiny1tDvnuz7tssNf6QQ02UQvisVR0oKFfx3Z02LIxND32AGLt0HkY6DcYCq4DKZrhbZEhb-HlVegchkkOfobKqDu27Wwgkp2W79BJ46Mfj1VBz1rUL3w&__tn__=-R Вчера в 08:04 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Так-так, а оце вже пішов жир...
Росія, видно, таки не жартом вирішила скидати "бацьку" й готує в Мінську на вибори "свій Майдан", aka "русскую осєнь" - за тим самим сценарієм, що й у нас пробувала, і що описаний ще у Безменова в лос-анжелеській лекції 1983 р.
А "бацька", як виглядає, здаватися не збирається. От і "похристосуються" з Путіним, прости Боже гріх, - чиє яєчко крепше: чиє КГБ кагебіше. а диктатура диктатуріша, - хто з них двох, насправді, "ефективний менеджер"...
Якби це все не от туй-туй за лісом, од Ірпеня чи Ворзеля рукою подати - то можна було б спостерігати за цією битвою двох "уіцраорів" і з щирим теоретичним інтересом, як це робить оглядач New York Times (тільки мені, на відміну від нього, ще й людей жалко...).
Але для нас тут ціна питання - чи відкриє Росія, в результаті білоруських виборів, проти нас другий фронт, уже на Півночі. Тому, боюсь, єдина розумна річ, яку українець може зробити в цій ситуації - це стулити писка й молитися за Білорусь. У найближчі тижні там обіцяє бути холєрно гаряче літо.
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30.07.2020 18:58 Відповісти
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І з ними дядько Чорномор
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30.07.2020 19:54 Відповісти
Более правдоподобно выглядела бы такая версия: надоело воевать, встали на путь исправления, на РФ роботы нет - вот и приехали устраиваться на МАЗ работягами на конвейер, но их, как лохов, кинуло агенство по трудоустройству......
Короче, лимита кацапская!
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30.07.2020 19:56 Відповісти
Такі, як вони, вже не захочуть працювати, їм сподобалось убивати.
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31.07.2020 10:09 Відповісти
Отмазка голимая - из Москвы из Внуково есть рейсы Аэрофлота на Стамбул. Турки россиян запускают. Нету рейсов прямых только в Киев.
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30.07.2020 19:58 Відповісти
Всіх мордою в стіну , розстріляти і буде спокій . В Туреччину вони їхали , не в Туреччину - какая разніца . Нєхєр шастати кругарями .
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30.07.2020 20:01 Відповісти
Эрдогану следует призадуматься, на кой ему в Турции эта шайка лейка при том что у него сейчас учения с Азербайджаном а у Раши с Арменией и обострение на границе.
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30.07.2020 20:02 Відповісти
заблудились, хотели через Африку, а попали В Беларусь
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30.07.2020 20:02 Відповісти
Хотели в Истанбул, попали в Константинополь...
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31.07.2020 10:38 Відповісти
типичный кацапский пи*дежь!)))
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30.07.2020 20:06 Відповісти
А що Ердоган по цій темі думає? Цікаво!
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30.07.2020 20:13 Відповісти
БаЦка разведет руками и скажет: Ну тАдЫ выбачайте, братЫ славяне, АшшыбАчка вышла....
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30.07.2020 20:14 Відповісти
-
А как же был прав всеми уважаемый ИА.Ильин который сделал справедливый вывод. "Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…" И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ.
А ещё хотели проклятые кровавые фашисты )(уйла и Украинское государство сделать такой же и уже своей кацапской колонией, но получили достойный отпор всего многомиллионного украинского народа. И эта лапотная нечисть оккупантов фашиста )(уйла не солоно хлебавшие теряя свои обоссаные лапти и портки очень шибко трусливо сбежала назад в свою фашистскую -лапотную паРашу, и теперь там жалобно скуля усердно зализують свою крепко побитую вонючую шкуру москаля - кацапа.
И тогда кремлёвские оккупанты переключились на Беларусь которую маниакально хотят уничтожить как государство и сделать гадкой кацапской колонией, а славянский беларуский народ своими рабами недокацапами.
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30.07.2020 20:15 Відповісти
простой вопрос. Билеты где ?
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30.07.2020 20:17 Відповісти
У бацьки 6 независимых спецслужб. Каждая подчиняется ему лично. После нескольких загадочных внезапных смертей рук. товарищей, можно сделать определенные выводы.
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30.07.2020 22:02 Відповісти
обещали на днях подвезти!
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31.07.2020 10:12 Відповісти
Їхали через Стамбул воювати в Лівії та Сирії проти.... па-бам!!! ТУРЕЧЧИНИ! Уявляю, як Ердогану це пояснення сподобалось
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30.07.2020 20:18 Відповісти
Кацапам спи@діти як два пальца аб асфальт. Але таку муйню придумати.... нуу тупьіееее !
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30.07.2020 20:42 Відповісти
кацапы Турцию в эту историю не просто так впихнули.потому как Эрдоган отправил солдат на учения в Азербайджан.
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30.07.2020 20:58 Відповісти
Не вір ,мій сину цьому підара₴су!Оту канхвету тобі в жопу встромить !(с)
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30.07.2020 21:06 Відповісти
Ехали купола на святой Софии смотреть!
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30.07.2020 21:09 Відповісти
ага охранники с шевронами наш бизнес смерть...
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30.07.2020 21:10 Відповісти
Я бы провел аукцион на месте Лукашенко.
В Турцию, в Украину, или сразу в виде тушек в наРФию этих заблудившихся убийц передать.
Хор мальчиков-зайчиков Алехсандрова заждался этих исполнителей Уйла.
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30.07.2020 21:13 Відповісти
Да-да, по пути из Рязани в Стамбул заехали в Минск посмотреть на знаменитые минские шпили. Русские - вы притчу про мальчика и волков знаете? Теперь во всем Мире будет так. Благодарите свое пуйло за это.
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30.07.2020 21:25 Відповісти
Шпили осматривать?
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30.07.2020 21:25 Відповісти
См. мой коммент выше )
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30.07.2020 21:35 Відповісти
Я Петров, а я Боширов.
Вместе мы ездим по всему миру.
Не совершали мы преступления,
Срочно снимите с нас обвинения.
Хватит дурачить народные массы.
Мы не преступники, мы - п*дарасы.
Мы «Новичком» никого не травили,
Все мысли у нас были только о шпиле.

Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили,
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили...

Мы не совершали вторженья в Европу,
Мы совершали вторжения в попу.
Пусть с виду на педиков мы не похожи,
Мы шалунишки бесстыжие тоже.
И хоть посещали мы Солсбери,
Ничем мы не мазали ручку двери.
Смазка нужна была нам для другого.
Не верите мне, спросите Петрова.
Петров, ты стучал о кровать головой?
Так точно, товарищ-партнер половой!
Петров, ты порвал на кусочки мой зад?
Простите, товарищ-партнер, виноват!
В постели развратны мы и порочны.
Скажи, Петров. Да, мой сладкий, так точно!
И ни к чему дверная нам ручка.
Петров! Так точно, я ваша с***а!

Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили,
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили.
Все мысли?

Ну все, мы поехали тр*хаться в попу!
Будем равняться на США и Европу.
Весь мир толерантен к пед*растии.
Петров, ты согласен? Служу России!
Любим анал мы, и любим орал,
Так как об этом просил генерал.
Ждет меня дома страстный минет.
Ты же не против, Петров? Никак нет!
И хоть натирают на трусиках стразы,
Не обсуждаем мы старших приказы.
Петров, прекрати мне дрочить под столом!
Нас генерал не просил о таком.
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31.07.2020 12:23 Відповісти
У Бацьки 6 секретных служб. Я надеюсь что ихтамнетов дегенератов разбросали по разным службам и с пристрастием допросили. "Дикие гуси" хорошие солдаты, но ....в опытных руках они запоют на уровне Шаляпина.....
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30.07.2020 21:57 Відповісти
Скажите Эрдогану, что эти отморозки ехали через Турцию в Сирию или в Ливию. Посмеемся
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30.07.2020 22:11 Відповісти
Ну ясен пень в Турцию!!!! А через крым и донбас ехали в Сирию!!!!
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30.07.2020 23:10 Відповісти
рашисты со своей г ибридной войной уже достали всех в мире, в том числе и бацьку. самое худшее что может быть это то, что вполне возможно что мацква решила избавиться от ершистого и неуступчивого бацьки. они валят бацьку на выборах и он проигрывает, а с теткой которая рвется к власти в белораши путин уже все договорил - она заступает на пост презика и сдает свою независимую страну под керивныцтво ***** в гребаную рашисрскую империю. как вам такой вариант?
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30.07.2020 23:13 Відповісти
Не мойо дєло.
Бацька 30 лєт гнобіл літвінскіх патріотов, і сєйчас пожинаєт закономєрниє плоди.
Єслі у нєго хватіт ума, он об'єдінітся со своімі пробєлоруськімі сопєрнікамі для защіти страни.
В любом іном случає он обрєчьон і бєларусь обрєчєна.
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31.07.2020 12:21 Відповісти
Походу там половина донбасят, а значит даже если есть паспорт с курицей, должен быть и паспорт Украины, вероятно можно их у Луки забрать не просто как обевиков, но и как своих граждан.
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31.07.2020 00:12 Відповісти
Это и есть самое правдоподобное объяснение. И Думаю это их постоянный маршрут, Батька прекрасно знал что они так ездят, и в нужный момент решил нагнать страху на лохторат.
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31.07.2020 01:15 Відповісти
Да инфицировать их коронавирусом и на опыты. Или перетопить как котят в ведре.
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31.07.2020 06:21 Відповісти
он шёл на Одессу, а вышел к Херсону
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31.07.2020 07:18 Відповісти
К Эрдогану? Ну это вряд-ли. Турецкие тюрьмы и турецкие тюремщики ооочень неприятные. Ну очень. Пазл не складывается. Гиркина там нет? Ну в тех 170 что ещё не нашли? А когда найдут( Бацько это не "наши" уроды позволившие захватывать вооруженным людям ГОРОДА и сидевшие на сраке ровно,ну типа "крававаго пастера и экономического Моисея Сени) то турецкие тюрьмы им покажутся за счастье. Бацько спуску не даст всей своре ,пытающейся раскачать страну. И дальше у белорусов все будет нормально дешёвая коммуналка,дешёвые кредиты,БЕСПЛАТНАЯ И ЛУЧШАЯ медицина,БЕСПЛАТНОЕ образование, преференции и льготы для семьи,ПРОФФИЦИТНЫЙ бюджет и цель Белорусии государство для граждан Белорусии. И он не чей-то "подху..к" он БЕЛАРУС для белорусов.
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31.07.2020 08:26 Відповісти
Белорусские оппозиционеры возмущаются! Типо, на каком основании их вообще задержали...
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31.07.2020 08:58 Відповісти
Вчора Піськов божився, що нічого не знає, а сьогодні вже казочку фсбшні казочники вигадали. Ай мададци!
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31.07.2020 09:51 Відповісти
П*здят.
Для транзита им не нужно было заключать трудовые договора с беларуськой компанией.
Эти трудовые договора нужны были для того чтобы остаться в Беларуси надолго.
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31.07.2020 12:17 Відповісти
В Стамбул?
Ну так может Лукашенко их просто передаст Эрдогану, что бы тот их в тюрьму посадил?
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31.07.2020 16:37 Відповісти
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