На Київщині чиновника Держагенства водних ресурсів затримали на хабарі 2 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

У Київській області на хабарі затримано керівника Іванківського міжрегіонального управління водного господарства Державного агентства водних ресурсів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Як стало відомо правоохоронцям, чиновник вимагав хабар у розмірі 2 тисячі доларів за подальше укладання договорів оренди ставка. Водойма розташована на р. Осниця в Іванківському районі Київської області.

Сьогодні, 30 липня, правоохоронці затримали хабарника.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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