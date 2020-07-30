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Новини Хабарники
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На Київщині чиновника Держагенства водних ресурсів затримали на хабарі 2 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

У Київській області на хабарі затримано керівника Іванківського міжрегіонального управління водного господарства Державного агентства водних ресурсів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Київщині чиновника Держагенства водних ресурсів затримали на хабарі 2 тис. дол., - Нацполіція 01

Як стало відомо правоохоронцям, чиновник вимагав хабар у розмірі 2 тисячі доларів за подальше укладання договорів оренди ставка. Водойма розташована на р. Осниця в Іванківському районі Київської області.

Сьогодні, 30 липня, правоохоронці затримали хабарника.

На Київщині чиновника Держагенства водних ресурсів затримали на хабарі 2 тис. дол., - Нацполіція 02

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На Київщині чиновника Держагенства водних ресурсів затримали на хабарі 2 тис. дол., - Нацполіція 03

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Автор: 

хабар (4736) Київська область (4089) Нацполіція (15274) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Держагентство водних ресурсів (7)


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Глупый жадный дед . "Оставил" наследство ...
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30.07.2020 19:08 Відповісти
А бакси такі помяті, як в дупку собі ховав..
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30.07.2020 19:18 Відповісти
 
 