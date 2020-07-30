Рух на пр. Бандери в Києві частково обмежать з 1 до 23 серпня. КАРТА
На просп. Степана Бандери в Києві частково обмежать рух з 00:00 1 серпня до 23 серпня.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації з посиланням на КК "Київавтодор", інформує Цензор.НЕТ.
"Шляховики починають ремонт нової ділянки просп. Степана Бандери: між шляхопроводом на вул. Богатирській і просп. Оболонським. Старт робіт - у ніч на суботу. Оновлюватимуть покриття в напрямку вул. Олени Теліги", - сказано в повідомленні.
Під час робіт рух обмежуватимуть частково. Роботи на ділянці триватимуть орієнтовно 3 тижні.
Топ коментарі
+6 Георгий Сова
показати весь коментар30.07.2020 19:18 Відповісти Посилання
+6 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар30.07.2020 19:21 Відповісти Посилання
+5 dtrscnij grsrt
показати весь коментар30.07.2020 19:29 Відповісти Посилання
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Ім'я Бандери, на кассабів діє, як свята вода на чортів.
Если посчитать сколько раз ремонтировали этот несчастный участок до моста в 8 полос, плюс уже 4 тротуара, наверное, как раз и выйдем на эту цифру.