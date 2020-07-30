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Новини
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Рух на пр. Бандери в Києві частково обмежать з 1 до 23 серпня. КАРТА

Рух на пр. Бандери в Києві частково обмежать з 1 до 23 серпня. КАРТА

На просп. Степана Бандери в Києві частково обмежать рух з 00:00 1 серпня до 23 серпня.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації з посиланням на КК "Київавтодор", інформує Цензор.НЕТ.

"Шляховики починають ремонт нової ділянки просп. Степана Бандери: між шляхопроводом на вул. Богатирській і просп. Оболонським. Старт робіт - у ніч на суботу. Оновлюватимуть покриття в напрямку вул. Олени Теліги", - сказано в повідомленні.

Під час робіт рух обмежуватимуть частково. Роботи на ділянці триватимуть орієнтовно 3 тижні.

Рух на пр. Бандери в Києві частково обмежать з 1 до 23 серпня 01

Автор: 

дороги (3074) Київ (19649)


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Топ коментарі
+6
Реально затрахали! Китайцы больницы на тысячи мест за недели возводят, а тут полтора километра дороги два года перестелить асфальтом не могут.
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30.07.2020 19:18 Відповісти
+6
Китайская больница, кстати, через месяц развалилась
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30.07.2020 19:21 Відповісти
+5
Та да.
Ім'я Бандери, на кассабів діє, як свята вода на чортів.
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30.07.2020 19:29 Відповісти
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Нікак дєлєгація з московіі намічається?
Нє?
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30.07.2020 19:06 Відповісти
Реально затрахали! Китайцы больницы на тысячи мест за недели возводят, а тут полтора километра дороги два года перестелить асфальтом не могут.
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30.07.2020 19:18 Відповісти
Китайская больница, кстати, через месяц развалилась
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30.07.2020 19:21 Відповісти
Звичайне одноразове китайське фуфло.
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30.07.2020 19:24 Відповісти
Фух! Вот спасибо! Успокоил. Теперь 1/4 жителей столицы будет спокойно стоять в адских пробках ещё 2-3 года.
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30.07.2020 19:25 Відповісти
Не надо хвалить китайский коммунистический идиотизм.
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30.07.2020 19:34 Відповісти
Здесь порицание отечественного идиотизма. Который по факту на порядок запущеннее китайского коммунистического.
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30.07.2020 19:43 Відповісти
Да ладно... И где пруф ?
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30.07.2020 19:35 Відповісти
пр.Бандеры это Святое!!!
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30.07.2020 19:21 Відповісти
Та да.
Ім'я Бандери, на кассабів діє, як свята вода на чортів.
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30.07.2020 19:29 Відповісти
Уга,товагищи!
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30.07.2020 19:51 Відповісти
Проспект Степана Бандеры мне нравится. Если бы этот проспект был в Киеве в 1991 году то сейчас бы не было войны. Украина была бы в НАТО и ЕС.
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30.07.2020 19:33 Відповісти
США запустили Марсоход.На РАБссии паника.
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30.07.2020 19:34 Відповісти
Не хочу в пользу России ничего. Ну двигатель первой ступени ракеты Атлас российский.
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30.07.2020 20:07 Відповісти
можна якесь підтвердження цієї сенсаційної новини?
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30.07.2020 22:57 Відповісти
Википедии достаточно? Посмотри вчерашние русскоязычне стримы на ютубе на тему запуса Если знание английского достаточны смотри в оригинале.. и вообще вбей в гугл Атлас 5 первая ступень двигатель.
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31.07.2020 09:17 Відповісти
Ну, мерия рапортует, что при Кличко отремонтировали 900 км дорог.
Если посчитать сколько раз ремонтировали этот несчастный участок до моста в 8 полос, плюс уже 4 тротуара, наверное, как раз и выйдем на эту цифру.
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30.07.2020 19:35 Відповісти
Илан Маск доставит на Марс даже Томагавки и авианосец Рональд Рейган.
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30.07.2020 19:39 Відповісти
А где же наш Илон Маск? Где наша Кремниевая Долина? ...или мы дурней американцев.
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30.07.2020 20:09 Відповісти
зате мєнти і кримінал у нас самі самі а щє любимо расію
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30.07.2020 22:59 Відповісти
мне плевать на Россию. Просто обидно что наша власть ничего не делает что бы у нас была Кремниевая долина.
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31.07.2020 09:18 Відповісти
Начинается новая єпоха,колонизация Марса.В Добрій путь Омерика
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30.07.2020 19:40 Відповісти
 
 