Рух на пр. Бандери в Києві частково обмежать з 1 до 23 серпня. КАРТА

На просп. Степана Бандери в Києві частково обмежать рух з 00:00 1 серпня до 23 серпня.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації з посиланням на КК "Київавтодор", інформує Цензор.НЕТ.

"Шляховики починають ремонт нової ділянки просп. Степана Бандери: між шляхопроводом на вул. Богатирській і просп. Оболонським. Старт робіт - у ніч на суботу. Оновлюватимуть покриття в напрямку вул. Олени Теліги", - сказано в повідомленні.

Під час робіт рух обмежуватимуть частково. Роботи на ділянці триватимуть орієнтовно 3 тижні.