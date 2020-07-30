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Від початку тижня троє військовослужбовців померли "внаслідок різкого погіршення стану здоров'я", - пресцентр ОС
Від початку тижня в зоні проведення ООС померли троє військовослужбовців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Командування об’єднаних сил із сумом повідомляє, що з початку тижня ми втратили трьох відданих патріотів та мужніх захисників України внаслідок різкого погіршення стану здоров’я.
28 липня перестала битися серце солдата Артура Бахнара, 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна. А сьогодні Україна втратила ще одного захисника - старшого сержанта Володимира Перекрестова", - говориться в повідомленні.
Топ коментарі
+60 Шрек Баблокат
показати весь коментар30.07.2020 19:25 Відповісти Посилання
+45 Виктор Дийнега
показати весь коментар30.07.2020 19:32 Відповісти Посилання
+44 18c49ed2
показати весь коментар30.07.2020 19:30 Відповісти Посилання
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Сейчас в ВСУ небоевых больше чем боевых на порядок.
Увы, люди умирают от болячек.