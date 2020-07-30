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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку тижня троє військовослужбовців померли "внаслідок різкого погіршення стану здоров'я", - пресцентр ОС

Від початку тижня троє військовослужбовців померли

Від початку тижня в зоні проведення ООС померли троє військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Командування об’єднаних сил із сумом повідомляє, що з початку тижня ми втратили трьох відданих патріотів та мужніх захисників України внаслідок різкого погіршення стану здоров’я.

28 липня перестала битися серце солдата Артура Бахнара, 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна. А сьогодні Україна втратила ще одного захисника - старшого сержанта Володимира Перекрестова", - говориться в повідомленні.

Від початку тижня троє військовослужбовців померли внаслідок різкого погіршення стану здоровя, - пресцентр ОС 01

Автор: 

армія (3779) смерть (6778) Донбас (22357) втрати (4445) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+60
это теперь так называется?!.. теперь так скрывают боевые потери..
а ведь много армейцев голосовали за Бубочку..
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30.07.2020 19:25 Відповісти
+45
Мразина. Смотреть противно на этого ЗЕ-выродка.
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30.07.2020 19:32 Відповісти
+44
С креветкам, шашлыком и винцом. Главное сказать, что все под контролем.

С начала недели трое военнослужащих умерли "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1209
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30.07.2020 19:30 Відповісти
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В смысле? А где заключение патологоанатома? Какая причина смерти? Что за лепет? Какое нафик "резкое ухудшение"?! В каком веке мы живём? Где посмертный, хотя бы, тест на вирус????
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31.07.2020 00:23 Відповісти
Это новая форма сообщений о гибели на фронте?
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31.07.2020 00:47 Відповісти
Зелёные мерзавцы и негодяи! Как могли умереть от мгновенного ухудшения здоровья здоровые молодые мужчины??? Никак они погибли от обстрелов после установления очередного перемирья?
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31.07.2020 00:49 Відповісти
эти точно небоевые. Иначе наблюдатели бы сообщили.
Сейчас в ВСУ небоевых больше чем боевых на порядок.
Увы, люди умирают от болячек.
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31.07.2020 01:52 Відповісти
Бойові... не бойові , а какая разніца, з ОПУ видніше від чого там гинуть. Головне щоб снаряд не влетів в спальню Хомчака.
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31.07.2020 07:23 Відповісти
А почему не говорят диагноз подтверждённый независимой экспертизой Иначе это сокрытие преступления Потери не боевые Но три трупа пригодных к службе бойцов за неделю Где все эти волонтёры и активисты У нас за избитую собачку митинги выходят а тут всем пофиг все уши развесили и утёрлись
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31.07.2020 11:23 Відповісти
Это что за маразм??? От чего умерли молодые и здоровые? Что значит резкое ухудшение здоровья? Что скрывают?
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31.07.2020 19:59 Відповісти
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