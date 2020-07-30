Козак відмовився від зустрічей з Єрмаком, Єрмак вважає, що це "політична гра"
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав лист заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака про безперспективність подальших переговорів радників лідерів держав "нормандського формату" проявом дипломатичної гри й зазначив, що переговорний процес триває.
Про це він сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Козак зазначив, що переговорний процес із питання Донбасу непростий, складний, але сьогодні його якісно переформатували, й Україна зайняла проактивну та більш жорстку позицію.
"Треба чітко розуміти мотивацію всіх сторін. Розуміти потенційні ризики будь-якої ініціативи й те, що обставини постійно змінюються. Також треба розуміти, що переговорний процес має свої особливості. Дуже непростий він сьогодні, коли Україна зайняла проактивну позицію. І лист пана Козака, на мій погляд, - це скоріше про тонку дипломатичну гру, коли одна зі сторін переговорів хоче посилити свої позиції та перехопити ініціативу", - сказав Єрмак.
За його словами, говорити про припинення переговорів немає ніякого сенсу. "Робота триває", - заявив керівник ОП.
Єрмак зазначив, що сьогодні вже четвертий день тиші на Донбасі, й це прямий результат роботи саме Тристоронньої контактної групи в Мінську та "нормандського формату".
"Це саме свідчить про велику ефективність переговорів, незважаючи на всі складнощі, які виникають у процесі", - вважає він.
Єрмак наголосив, що українська сторона перебуває в діалозі та прагне результату.
"Градус переговорів може підвищуватися або знижуватися, - це нормально, це дипломатія. І це - переговорна психологія. Треба це розуміти та спокійно ставитися до таких листів і їх інтерпретацій", - зазначив він.
До 30 липня низка ЗМІ повідомили, що заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який курирує український напрямок у Кремлі, написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України (зокрема, голові Офісу президента Андрію Єрмаку).
У посланні політик назвав переговори стосовно Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував відмовитися від цього формату.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1288873366317932545 3 ч
понимаю: Зеленскую изолировали полностью (может слухи о проблемах в семье или что она занята выводом нажитого за бугор, не слухи вовсе?) понимаю: Бубочку изолируют, ибо нервы от его тупости не выдерживает даже окружение
Вопрос: а Ермак где затаился?
Где рванет эта ФСБ-шная бомба?
этот Козак сломался!.. несите нового!))
Отак.
какие эпитеты ермак себе понапридумывал..а на самом деле его банально послали на х%й..ибо он никто и звать его никак
Недавно выяснилось, что Ермак не оплачивает коммунальные услуги. Сумма небольшая - около 20 тысяч гривен. Потом выяснилось что это коммунальные услуги за квартиру, которую Ермак купил в 2006 году на кредит полученный в "Альфа-банке" (РФ или Расея она же Параша). За этим выяснилось что за 14 лет кредит погашен всего на 28,6% и "Альфа-банк" спокойно на это смотрит. Вот так засвечивают агентуру ...
І що воно там пророхкало про четвертий день "тиші"?
Кацапи сцю.ь їм в очі, а вони: " Роса"
Какой же ты кретин, если не понимаешь, что с тобой даже кацапы иметь дела не хотят. На двух стульях, сам понимаешь... А ты сразу пытаешься на четырех... До тебя были люди поумнее - и то не получилось... Шел бы ты ярмарки устраивать
https://twitter.com/apiontkovsky
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1288887905256185856 1 ч
Москва односторонне вышла из Нормандского процесса. Это неожиданный дипломатический подарок для Украины. И это громадная военная угроза для Украины. В Кремле взяли верх крайние ястребы. Вернее, один окончательно с*ехавший с катушек ястреб.