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Козак відмовився від зустрічей з Єрмаком, Єрмак вважає, що це "політична гра"

Козак відмовився від зустрічей з Єрмаком, Єрмак вважає, що це

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав лист заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака про безперспективність подальших переговорів радників лідерів держав "нормандського формату" проявом дипломатичної гри й зазначив, що переговорний процес триває.

Про це він сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Козак  зазначив, що переговорний процес із питання Донбасу непростий, складний, але сьогодні його якісно переформатували, й Україна зайняла проактивну та більш жорстку позицію.

"Треба чітко розуміти мотивацію всіх сторін. Розуміти потенційні ризики будь-якої ініціативи й те, що обставини постійно змінюються. Також треба розуміти, що переговорний процес має свої особливості. Дуже непростий він сьогодні, коли Україна зайняла проактивну позицію. І лист пана Козака, на мій погляд, - це скоріше про тонку дипломатичну гру, коли одна зі сторін переговорів хоче посилити свої позиції та перехопити ініціативу", - сказав Єрмак.

За його словами, говорити про припинення переговорів немає ніякого сенсу. "Робота триває", - заявив керівник ОП.

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Єрмак зазначив, що сьогодні вже четвертий день тиші на Донбасі, й це прямий результат роботи саме Тристоронньої контактної групи в Мінську та "нормандського формату".

"Це саме свідчить про велику ефективність переговорів, незважаючи на всі складнощі, які виникають у процесі", - вважає він.

Єрмак наголосив, що українська сторона перебуває в діалозі та прагне результату.

"Градус переговорів може підвищуватися або знижуватися, - це нормально, це дипломатія. І це - переговорна психологія. Треба це розуміти та спокійно ставитися до таких листів і їх інтерпретацій", - зазначив він.

До 30 липня низка ЗМІ повідомили, що заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який курирує український напрямок у Кремлі, написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України (зокрема, голові Офісу президента Андрію Єрмаку).

У посланні політик назвав переговори стосовно Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував відмовитися від цього формату.

Автор: 

перемовини (3010) Донбас (22357) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1383) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+29
Дешовый театр, что б кацапы отказывались встречатся друг с другом.
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30.07.2020 19:36 Відповісти
+28
Тяжело Ермаку. Свой среди чужих, чужой среди своих..
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30.07.2020 19:36 Відповісти
+22
Кизяк обиделся на Дерьмака...
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30.07.2020 19:34 Відповісти
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логично. у ермака брат по этих делах )))
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30.07.2020 19:34 Відповісти
козак послал "на квартал" (красных фонарей?) ермака и уздечку х*уйла))
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30.07.2020 21:07 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1288873366317932545 3 ч

понимаю: Зеленскую изолировали полностью (может слухи о проблемах в семье или что она занята выводом нажитого за бугор, не слухи вовсе?) понимаю: Бубочку изолируют, ибо нервы от его тупости не выдерживает даже окружение
Вопрос: а Ермак где затаился?
Где рванет эта ФСБ-шная бомба?
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30.07.2020 22:40 Відповісти
Кизяк обиделся на Дерьмака...
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30.07.2020 19:34 Відповісти
Смешное совпадение . Козак , Ермак ...
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30.07.2020 19:35 Відповісти
Дешовый театр, что б кацапы отказывались встречатся друг с другом.
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30.07.2020 19:36 Відповісти
Тяжело Ермаку. Свой среди чужих, чужой среди своих..
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30.07.2020 19:36 Відповісти
Ничё, Микиле Янивечу Азираву тож нелегко было ! А в итоге справился.
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30.07.2020 19:40 Відповісти
он презерватив и среди "своих", и среди чужих... использованный
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30.07.2020 20:11 Відповісти
хмм.. Зеленые затрахали мозг Козака.. Козак психанул и съехал с процесса))
этот Козак сломался!.. несите нового!))
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30.07.2020 19:37 Відповісти
Ты хотел сказать - зеленые зализали очко кизяку
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30.07.2020 19:53 Відповісти
"Ермак указал, что сегодня уже четвертый день тишины на Донбассе, и это - прямой результат работы именно Трехсторонней контактной группы в Минске и Нормандского формата." и потери, за последние 4 дня - 3 солдат, по причине "резкого ухудшения здоровья"
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30.07.2020 19:37 Відповісти
Козак отбеливает Ермака перед украинцами за сделанные сдачи.
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30.07.2020 19:37 Відповісти
Козак матёрый волк , а Ермак попрошайка и позорит Украину
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30.07.2020 19:38 Відповісти
Послали дибілів...
Отак.
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30.07.2020 19:39 Відповісти
Смотри, Ермак: разжалует тебя Ху#ло в рядовые и останешься ты без ФСБ-шной пенсии.
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30.07.2020 19:41 Відповісти
Нах Козаку дЕрьмак? У него теперь есть Макарыч, этот не будет много требовать, в отличии от дЕрьмака, сдаст Украину по-дешевке.
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30.07.2020 19:44 Відповісти
Кизяк навалял за сараем большую кучу Дермака !
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30.07.2020 19:46 Відповісти
Козак отказался от встреч с Ермаком, Ермак считает, что это "политическая игра"

какие эпитеты ермак себе понапридумывал..а на самом деле его банально послали на х%й..ибо он никто и звать его никак
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30.07.2020 19:46 Відповісти
Какой этот ермак примитив... Тупой провинциал, возомнивший себя гением геополитики.
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30.07.2020 19:49 Відповісти
Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"./Козак (РФ) потребовал от Киева согласиться на формулу Штайнмайера. Ермак получил добро из Офиса президента но с условием возвращения Коломойского в бизнес с Россией и "Л/ДНР"
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30.07.2020 19:50 Відповісти
У "козака" Ермака ( Тимофеевича, завоевателя Сибири) - сиамское раздвоение личности.
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30.07.2020 19:58 Відповісти
Ни чего удивительного, дЕрьмака засветили, как агента Параши.
Недавно выяснилось, что Ермак не оплачивает коммунальные услуги. Сумма небольшая - около 20 тысяч гривен. Потом выяснилось что это коммунальные услуги за квартиру, которую Ермак купил в 2006 году на кредит полученный в "Альфа-банке" (РФ или Расея она же Параша). За этим выяснилось что за 14 лет кредит погашен всего на 28,6% и "Альфа-банк" спокойно на это смотрит. Вот так засвечивают агентуру ...
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30.07.2020 20:08 Відповісти
Дерьмак выполнил свою миссию, и теперь пойдёт на повышение.....Наверх......После новичка.....
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30.07.2020 20:23 Відповісти
Не вірте єрмаку-бреше!
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30.07.2020 20:30 Відповісти
А потому что домашнее задание не выполнил!
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30.07.2020 20:57 Відповісти
Вмовляє кацапів прийняти капітуляцію, а кацапи комизяться. Такого приниження ще не знала Україна.
І що воно там пророхкало про четвертий день "тиші"?
Кацапи сцю.ь їм в очі, а вони: " Роса"
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30.07.2020 20:58 Відповісти
С зэ-лохами иначе и нельзя. Но и тут они умудряются дерьмо зелёное за зефир выдать
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30.07.2020 21:34 Відповісти
Переговорный процесс продолжается. В голове у зеленского.
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30.07.2020 21:36 Відповісти
Козак работает с ]Козырем абсолютно в одном сценарии , дед Кравчук им как подстилка старая подкремлевская которая наигралась в национально-патриотическую имею , вывернула шкурку наизнанку и назад в молодость промосковскокоммуняцкую...
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30.07.2020 21:46 Відповісти
У 2005 році Леонід Кравчук заявив, що якби він знав, що буде відбуватися в Україні після 1991 року, то скоріше дав би відрубати собі руку, ніж підписати Біловезьку угоду... спокійнесенько пішов довіренним ******* Двічінесудимого, зараз мудрствує частенько у Скабеєвої , не викисає у Шустера та Гордона, став довіреним обличчям Бєніної подружки Юлі...
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30.07.2020 21:58 Відповісти
Ермак считает, что это "политическая игра"

Какой же ты кретин, если не понимаешь, что с тобой даже кацапы иметь дела не хотят. На двух стульях, сам понимаешь... А ты сразу пытаешься на четырех... До тебя были люди поумнее - и то не получилось... Шел бы ты ярмарки устраивать
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30.07.2020 21:49 Відповісти
ну где-нибудь, только не в Украине
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30.07.2020 21:50 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1288887905256185856 1 ч

Москва односторонне вышла из Нормандского процесса. Это неожиданный дипломатический подарок для Украины. И это громадная военная угроза для Украины. В Кремле взяли верх крайние ястребы. Вернее, один окончательно с*ехавший с катушек ястреб.
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30.07.2020 22:05 Відповісти
С https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html Кизяком только Поросянка мог договориться-схода ПМР оккупантам отдал -они опосля сколько его повышениями баловали-аж до "вадинтур".А дальше некуда-жадность фраера сгубила.
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30.07.2020 22:21 Відповісти
Не исключено, что Меркель,Макрон и прочая публика,которую положение обязывает,до соплей завидуют Козаку,откосившему от встречи с дерьмаком, и напряженно думают над тем,как сберечь свое время и оградить себя от общения с гундявым недоразумением,и прочей зеленой плесенью.
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30.07.2020 22:07 Відповісти
что онс там делает этот Ярмак, там должен работать Игорь Петрович Смешко -человек опытный профессионал.
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30.07.2020 22:30 Відповісти
за цей час вже всім розуміло, що не мінський не норманський формат нічого не вирішують, санкцію от ЄС тільки декларативні, на підтверження СП-2 та Турецький\ южний\ поток-2, сири,хамон та інша їжа , смішно,- висновок, чи ішак чи падішах повини здохнути
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30.07.2020 22:31 Відповісти
Два агента ФСБ ругаются, как два милых, только тешатся.
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30.07.2020 22:34 Відповісти
Про что могут быть какие-то переговоры с террористами? Нужно хорошо окопаться и лупить по ним каждый день из всех калибров в том числе и Нептунов и т.д. Нах их разрабатывать если не использовать?
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30.07.2020 22:50 Відповісти
чекіст грає з чекістом в "політичну гру"! Два чекіста граються! ХАХАХАХ
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30.07.2020 22:52 Відповісти
 
 