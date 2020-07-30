Кравчук не виключає кадрові зміни у складі української делегації Тристоронньої контактної групи

Новий голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не виключає проведення кадрових перестановок. Усі кадрові зміни обговорюватимуться з президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив у коментарі РБК-Україна.

Як розповів Кравчук, у понеділок, 3 серпня, відбудеться зустріч з українською делегацією, на якій обговорять подальші кроки. Однак рішення щодо кадрових змін, за його словами, має залежати не тільки від його думки.

"У понеділок ми зустрінемося, порадимося. Я виходжу з того, що група, яку очолював Леонід Кучма, зробила в складних умовах важливі кроки і ми починаємо життя не з "чистого аркуша", починаємо з певних плюсів, але були і мінуси. Якщо щось треба, то ми звернемося до керівництва України, дамо аргументи і, можливо, будуть якісь зміни. Я не виключаю (кадрові зміни - ред.), але прямо зараз ми такого завдання не ставимо", - пояснив він.

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Крім того, на запитання, коли може відбутися чергове засідання ТКГ, Кравчук відповів, що поки у нього немає відповіді.

"У понеділок ми зустрінемося групою, вірніше, українською делегацією. А коли зустріч Тристоронньої групи - залежить тільки від України. Поки що такої відповіді немає", - додав перший президент.

Зазначимо, сьогодні Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ. Кравчук підкреслив, що хоче прискорити повернення миру на Донбасі. Пізніше президент Зеленський підписав указ, яким призначив Кравчука на цю посаду.