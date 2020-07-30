УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11548 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 114 63

Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків ПВК Вагнера, затриманих у Білорусі, - Офіс Президента

Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків ПВК Вагнера, затриманих у Білорусі, - Офіс Президента

Україна звернеться до Республіки Білорусь із клопотанням про екстрадицію бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, підозрюваних у військових злочинах на території Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Білоруська влада оприлюднила список із 33 осіб, затриманих у Республіці Білорусь 29 липня 2020 року. Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, причетних до військових злочинів на тимчасово окупованій території і щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що дії згаданих осіб мають бути ретельно і належним чином розслідувані, а винні - покарані.

Зараз тривають консультації з білоруською стороною з цього питання.

Читайте також: Затримані в Білорусі росіяни прямували до Стамбула, - посол Росії в РБ Мезенцев (оновлено)

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

Також читайте: Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Автор: 

Білорусь (7968) екстрадиція (437) ПВК Вагнер (1542) Офіс Президента (2033)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
чтобы потом поменять этих питоров на хохлов-заробитчан, которых мокшнцы щас побыстрому наарестовывают за "тираризм"?....
показати весь коментар
30.07.2020 20:10 Відповісти
+15
я думаю, Бацька прокатит Зеленую Шмарклю, как фанеру над Парижем..
Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 993
показати весь коментар
30.07.2020 20:11 Відповісти
+15
Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2692
показати весь коментар
30.07.2020 20:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 651
показати весь коментар
30.07.2020 20:08 Відповісти
чтобы потом поменять этих питоров на хохлов-заробитчан, которых мокшнцы щас побыстрому наарестовывают за "тираризм"?....
показати весь коментар
30.07.2020 20:10 Відповісти
Только на таксистов из Дамбабве не надо их менять. Хотя Бацька их и так не отдаст
показати весь коментар
30.07.2020 20:09 Відповісти
не отдаст, заскриньте
это ЕГО обменный фонд
показати весь коментар
31.07.2020 00:36 Відповісти
я думаю, Бацька прокатит Зеленую Шмарклю, как фанеру над Парижем..
Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 993
показати весь коментар
30.07.2020 20:11 Відповісти
Якій геройський вигляд у цього пуцвірка.
показати весь коментар
30.07.2020 20:12 Відповісти
Бацька поміняє на низьку ціну за вуглеводи.
показати весь коментар
30.07.2020 20:11 Відповісти
Хоч щось ця влада правильно робить, хоча їх батько не віддасть.
показати весь коментар
30.07.2020 20:12 Відповісти
ранувато говорити "робить". поки що це в майбутньому,скоріш за все ,як рак на горі свисне, тоді й "наполягатимуть".
показати весь коментар
30.07.2020 21:05 Відповісти
Еслі батьківсім судом цих ********* визнають причетними до дестабілізації країни перед виборами , то видадуть , якшо не видадуть , - то ці ******** сидітимуть довічно в Білорусі .
показати весь коментар
30.07.2020 22:39 Відповісти
То Вони просто відреагували на мій учорашній коментар с цього приладу те що Ви мені відповіли.
показати весь коментар
30.07.2020 22:49 Відповісти
Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2692
показати весь коментар
30.07.2020 20:13 Відповісти
Ех, було б класно, якби Лука передав Зє, цих урок, з формулюванням: «Без права передачі Путіну.»
показати весь коментар
30.07.2020 20:14 Відповісти
А я за те, щоб ті гниди термін покарання відбували а Білорусі. Там набагато менше шансів дати хабаря судді і прокурору ніж у нас і сидіти будуть не в СІЗО із підвищеним комфортом, та й отримають по білоруському (вважай по Радянському законодавству) на всю катушку!
показати весь коментар
30.07.2020 20:16 Відповісти
Кстати у них до сих пор применяется высшая мера наказания.
показати весь коментар
30.07.2020 20:23 Відповісти
хороший варіант, щоб спочатку відсиділи по повній там, а потім в Україну віддали, тут вже шмарклі не буде, і дай Боже буде президентом адекватна патріотична людина, то вони ще й тут з 10ку, а о й більше відсидять
показати весь коментар
30.07.2020 21:45 Відповісти
и пусть"дядьку их морского" к этим безмозглым витязям, как бонус, выдадут ))
показати весь коментар
30.07.2020 20:16 Відповісти
Дааа, именно настаивать, ввиду того что это может быть...акция или предвыборный симбио-опционал Лукашенко-Путин. Ну сговорились, как никак страны братья, че не выручить в предвыборной беде?
Но настаивать надо обязательно. А вдруг .....отдадут, как никак граждане Украины.
показати весь коментар
30.07.2020 20:17 Відповісти
https://www.facebook.com/people/Volodymyr-Karpenko/100017484330301?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODYzNzQxOTY2Mzk1M18xMDE1ODYzODExNTIxMzk1Mw%3D%3D Volodymyr Karpenko
Враховуючи, що служба безпеки РБ - це звичайний філіал ФСБ, все це нагадує добре розіграну провокацію з метою збереження статус-кво.
Ці клоуни-диверсанти скоро опиняться у себе дома.
Тобто в РФ
показати весь коментар
30.07.2020 20:17 Відповісти
Треба було постріляти при спробі втечі.
Так всі стали героями.
показати весь коментар
30.07.2020 20:20 Відповісти
А у Бацьки смертная казнь не отменена, так что...
показати весь коментар
30.07.2020 20:18 Відповісти
К Тройственному Союзу который заключен 27 июля Польша-Литва-Украина может примкнуть и Лукашенко...,тогда Речь Посполита будет в полном составе протв КГБиста...
показати весь коментар
30.07.2020 20:18 Відповісти
В якості троянського коня....
показати весь коментар
30.07.2020 20:25 Відповісти
В Беларуси хотя-бы расстрел есть, а у нас что?
показати весь коментар
30.07.2020 20:19 Відповісти
шмаркля, сцивоха і безкоштовний квиток на парашу, в обмін на гастерів, таксистів і таке інше. Тих кого потрібно, кацапи не віддають, знущаються.
показати весь коментар
30.07.2020 21:47 Відповісти
а на каком основании будет настаивать? рашка ж сказала - охранники... ехали в Турцию... опоздали на самолет... ничего не нарушали...документы в порядке... а что бацьке там привидилось - это личное дело бацьки...
думаю...мыльной булькой закончиться ... опустят вагнеровцев...и платочком беленьким помашут...
показати весь коментар
30.07.2020 20:29 Відповісти
На основании их преступлений против Украины. И на основании того, что часть из них - граждане Украины.
показати весь коментар
30.07.2020 21:01 Відповісти
я был бы рад если б так и произошло..(честно)...даже говорил - отличный обменный фонд...
но это, наверное, возможно только если уже открыты дела и их объявлено в розыск или нет?
получиться ли у наших депортировать их на Украину? а было бы отлично...
рашка такая...мерзко хитрожопая...брехливо наглая
показати весь коментар
30.07.2020 21:09 Відповісти
Тому бацька і звернувся до України ,так як в Білорусі їх важко посадити.
показати весь коментар
30.07.2020 21:21 Відповісти
будет прецедент, если получиться...
показати весь коментар
30.07.2020 21:27 Відповісти
чому це важко, бандитизм, підготовка до теракту, ще якусь фігню і по етапу на років 15
показати весь коментар
30.07.2020 21:48 Відповісти
Путін почав відмазувати бандитів.
показати весь коментар
30.07.2020 21:51 Відповісти
им уже предъявили подготовку терактов
показати весь коментар
30.07.2020 23:28 Відповісти
https://twitter.com/zloy_odessit

https://twitter.com/zloy_odessit Злой Одессит https://twitter.com/zloy_odessit @zloy_odessit https://twitter.com/zloy_odessit/status/1288737672731799552 10 ч

Ну, что, защитнички беларуских оппозиционеров?
На днях писал о крымском зашкваре Светы Тихановской и вуаля - в команде её мужа 4 кадровика ГРУ и это ещё не конец...
Черногория-2.0 - кто извиняться будет?
https://uc.od.ua/news/politic/1228406
показати весь коментар
30.07.2020 20:32 Відповісти
Зачем, чтобы обменять на таксиста и проститутку?
показати весь коментар
30.07.2020 20:33 Відповісти
У Луки появился хороший козырь в игрищах против кремля - может шантажировать путлера тем, что сдаст его наёмников Украине.
показати весь коментар
30.07.2020 20:35 Відповісти
варіант
показати весь коментар
30.07.2020 21:49 Відповісти
это хорошо.и судить этих упырей!
показати весь коментар
30.07.2020 20:38 Відповісти
https://thebabel.com.ua/news/48385-bilorus-posilyuye-kontrol-na-kordonah-z-rosiyeyu-ta-ukrajinoyu-cherez-zatrimannya-biyciv-pvk-vagnera Білорусь посилює контроль на кордонах з Росією та Україною через затримання бійців «ПВК Вагнера» .
показати весь коментар
30.07.2020 20:42 Відповісти
Украина их передаст России!
показати весь коментар
30.07.2020 20:56 Відповісти
Эффективно настаивать, это грецкий орех на спирту, от поноса саме то.
показати весь коментар
30.07.2020 21:01 Відповісти
Рашкотварь, будешь осенью уже шишки настаивать на дождевой воде и последний буй без соли догрызать ,падла...
показати весь коментар
30.07.2020 21:24 Відповісти
показати весь коментар
31.07.2020 08:09 Відповісти
Не буде,а вимагае,бо це реальна "відбілювальна" спецоперація кремля для касапів-садистів(Україна,Сірія).Касапи-це мясники з тюркської,а Луці вчасно шухер знадобився.От і лишаться в результаті і бацька і зеля з великим носом,мов клоуни перед Заходом.
показати весь коментар
30.07.2020 21:04 Відповісти
Кацапы не мясники. Кацапы это как козел даже хуже! Ну типа что-бы козла не обижать сравнивая с русским!
показати весь коментар
30.07.2020 21:07 Відповісти
Русские это вонючие и тупые как козел!
показати весь коментар
30.07.2020 21:08 Відповісти
Козел-це свійська тварина,а катсапа(кат-головоріз)!Який нафіг "Рус с Кия"?Ти віриш дикому шакалу,якого навчили сцяти настоячки Руси с Кия і виродок підняв лопуха та затанцював "мі рус с кия!!!"-всіх обсикаючи?
показати весь коментар
30.07.2020 21:42 Відповісти
Что-бы поменять их на дворников и таксистов!
показати весь коментар
30.07.2020 21:06 Відповісти
Чтоб торжественно передать их той стороне?
показати весь коментар
30.07.2020 21:10 Відповісти
Оппа,оце поворотік:-----------https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед 3 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16800 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16800
⚡️🇧🇾💥Утечка из КГБ Белоруссии: задержанные наёмники стали давать показания, указав на двух снайперов в их группе, которые, по уверениям наших собеседников, готовили покушение именно на Лукашенко.
показати весь коментар
30.07.2020 21:24 Відповісти
Слабо віриться, ніхто не посилає снайперів разом з такою кодлою.
показати весь коментар
30.07.2020 21:34 Відповісти
Тут переворот і ліквідація бацьки якраз вписується в сценарій.Бацьку замінити пропутінською клоунессою.
показати весь коментар
30.07.2020 21:43 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2020 21:37 Відповісти
Під хвостиком у Лукашенка понюхайте краще і забудьте за бойовиків. При владі люди без яїць.
показати весь коментар
30.07.2020 21:36 Відповісти
Бубочка их все равно обменяет на политических узников кремля. Хотя на самом деле грамотный президент менял бы заложников на заложников - мало, что ли граждан мордора по Украине разгуливает ? А преступникам и убийцам - пожизненное на химии в Черкассах, тогда в мордоре кое-кто бы мог и передумать насчет "поехать пострелять укропов".
показати весь коментар
30.07.2020 21:40 Відповісти
Порохоботам все не так , но если бьі ОП не вьіступил бьі за єкстрадицию боевиков , воевавших против ВСУ на Донбассе , то крик про зраду бьіл бьі истошнее...
показати весь коментар
30.07.2020 22:18 Відповісти
100% що не віддадуть Україні.
показати весь коментар
30.07.2020 23:18 Відповісти
когось може передадуть
показати весь коментар
30.07.2020 23:28 Відповісти
оставшиеся братаны из чвк подтянутся и задачу выполнят
пока с этими возятся
показати весь коментар
31.07.2020 00:41 Відповісти
Лукашенко пришлёт ответ типа настаивалка ещё не отросла.
показати весь коментар
31.07.2020 03:05 Відповісти
ЧВК В БЕЛАРУСИ. ПРЕДВЫБОРНОЕ ШОУ.
https://www.youtube.com/watch?v=yWMAL28el1k
показати весь коментар
31.07.2020 09:33 Відповісти
а нах их сюда экстрадировать? чтобы судья Вовк по указанию кремля их выпустил, и еще компенсацию им отслюнявили ?
показати весь коментар
31.07.2020 10:19 Відповісти
 
 