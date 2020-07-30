Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків ПВК Вагнера, затриманих у Білорусі, - Офіс Президента

Україна звернеться до Республіки Білорусь із клопотанням про екстрадицію бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, підозрюваних у військових злочинах на території Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Білоруська влада оприлюднила список із 33 осіб, затриманих у Республіці Білорусь 29 липня 2020 року. Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, причетних до військових злочинів на тимчасово окупованій території і щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що дії згаданих осіб мають бути ретельно і належним чином розслідувані, а винні - покарані.

Зараз тривають консультації з білоруською стороною з цього питання.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

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СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.