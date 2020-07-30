Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків ПВК Вагнера, затриманих у Білорусі, - Офіс Президента
Україна звернеться до Республіки Білорусь із клопотанням про екстрадицію бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, підозрюваних у військових злочинах на території Донбасу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Білоруська влада оприлюднила список із 33 осіб, затриманих у Республіці Білорусь 29 липня 2020 року. Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, причетних до військових злочинів на тимчасово окупованій території і щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що дії згаданих осіб мають бути ретельно і належним чином розслідувані, а винні - покарані.
Зараз тривають консультації з білоруською стороною з цього питання.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.
Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
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это ЕГО обменный фонд
Но настаивать надо обязательно. А вдруг .....отдадут, как никак граждане Украины.
Враховуючи, що служба безпеки РБ - це звичайний філіал ФСБ, все це нагадує добре розіграну провокацію з метою збереження статус-кво.
Ці клоуни-диверсанти скоро опиняться у себе дома.
Тобто в РФ
Так всі стали героями.
думаю...мыльной булькой закончиться ... опустят вагнеровцев...и платочком беленьким помашут...
но это, наверное, возможно только если уже открыты дела и их объявлено в розыск или нет?
получиться ли у наших депортировать их на Украину? а было бы отлично...
рашка такая...мерзко хитрожопая...брехливо наглая
https://twitter.com/zloy_odessit Злой Одессит https://twitter.com/zloy_odessit @zloy_odessit https://twitter.com/zloy_odessit/status/1288737672731799552 10 ч
Ну, что, защитнички беларуских оппозиционеров?
На днях писал о крымском зашкваре Светы Тихановской и вуаля - в команде её мужа 4 кадровика ГРУ и это ещё не конец...
Черногория-2.0 - кто извиняться будет?
https://uc.od.ua/news/politic/1228406
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16800 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16800
⚡️🇧🇾💥Утечка из КГБ Белоруссии: задержанные наёмники стали давать показания, указав на двух снайперов в их группе, которые, по уверениям наших собеседников, готовили покушение именно на Лукашенко.
пока с этими возятся
https://www.youtube.com/watch?v=yWMAL28el1k