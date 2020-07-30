"Нафтогаз" продав дизельне пальне з премією 41 долар на тонні до ціни в Роттердамі

Компанія "Укргазвидобування" (НАК "Нафтогаз України") продала річний обсяг дизельного пального виробництва Шебелинського ГПЗ (Харківська обл.) з премією $40,92/т до котирувань пального в портах Північно-Західної Європи (CIF NEW/Basis ARA і FOB Rotterdam).

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК про це свідчать результати аукціону на "Українській енергетичній біржі".

На торгах було реалізовано 26400 тонн ДП. Термін відвантаження пального - з жовтня 2020 по вересень 2021 року.

Порівняно з премією за контрактами 2019-2020 рр. ціна на дизпальне виробництва Шебелинського ГПЗ (Харківська обл.) виросла на 34% (на $10,5/т).

"Такому результату сприяла нормальна стабільна робота минулого року, збільшення кількості кінцевих клієнтів (мереж АЗС) і зменшення кількості оптових трейдерів", - повідомив директор з комерційних питань компанії Сергій Федоренко в коментарі профільному виданню Encorr.

Нагадаємо, Шебелинський ГПЗ виготовляє близько 10% ДП в Україні. Решту 90% випускає Кременчуцький НПЗ "Укртатнафта". Цей завод у 2020 р реалізує ДП за котируваннями в регіоні Амстердам-Роттердам-Антверпен плюс премія $30/т.

У липні "Укрзалізниця" купувала дизпальне з премією до котирувань в Роттердамі на рівні +$28/т, Міноборони +$70/т з урахуванням доставки до військових частин.

Загалом ціни на нафтопродукти в Україні формуються на підставі імпортного паритету: котирування в Європі плюс премія виробника і логістичні витрати на доставку в Україну.

За таким же принципом формуються ціни на природний газ - ціна на хабі в Амстердамі (TTF) плюс витрати на доставку в Україну.

У 2016-2019 р такий же принцип - формула "Роттердам+" - діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозу вартості електроенергії виключно для промислових споживачів.

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