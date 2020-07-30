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"Нафтогаз" продав дизельне пальне з премією 41 долар на тонні до ціни в Роттердамі

Компанія "Укргазвидобування" (НАК "Нафтогаз України") продала річний обсяг дизельного пального виробництва Шебелинського ГПЗ (Харківська обл.) з премією $40,92/т до котирувань пального в портах Північно-Західної Європи (CIF NEW/Basis ARA і FOB Rotterdam).

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК про це свідчать результати аукціону на "Українській енергетичній біржі".

На торгах було реалізовано 26400 тонн ДП. Термін відвантаження пального - з жовтня 2020 по вересень 2021 року.

Порівняно з премією за контрактами 2019-2020 рр. ціна на дизпальне виробництва Шебелинського ГПЗ (Харківська обл.) виросла на 34% (на $10,5/т).

"Такому результату сприяла нормальна стабільна робота минулого року, збільшення кількості кінцевих клієнтів (мереж АЗС) і зменшення кількості оптових трейдерів", - повідомив директор з комерційних питань компанії Сергій Федоренко в коментарі профільному виданню Encorr.

Нагадаємо, Шебелинський ГПЗ виготовляє близько 10% ДП в Україні. Решту 90% випускає Кременчуцький НПЗ "Укртатнафта". Цей завод у 2020 р реалізує ДП за котируваннями в регіоні Амстердам-Роттердам-Антверпен плюс премія $30/т.

У липні "Укрзалізниця" купувала дизпальне з премією до котирувань в Роттердамі на рівні +$28/т, Міноборони +$70/т з урахуванням доставки до військових частин.

Загалом ціни на нафтопродукти в Україні формуються на підставі імпортного паритету: котирування в Європі плюс премія виробника і логістичні витрати на доставку в Україну.

За таким же принципом формуються ціни на природний газ - ціна на хабі в Амстердамі (TTF) плюс витрати на доставку в Україну.

У 2016-2019 р такий же принцип - формула "Роттердам+" - діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозу вартості електроенергії виключно для промислових споживачів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський схвалив принципи ціноутворення на газ, ідентичні вугільному "Роттердам+", - ексголова НКРЕКП Вовк. ДОКУМЕНТ

Автор: 

паливо (895) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+9
Ценам привет. "До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні. Літаки літять, будем всіх бомбіть..." Догадайтесь, кто это?
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30.07.2020 20:14 Відповісти
+6
Роттердам становится для украинцев уже родным городом. Такого количества упоминаний не знал не один Град на Земле
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30.07.2020 20:15 Відповісти
+5
"Нафтогаз" продал дизельное топливо с премией 41 доллар на тонне к цене в Роттердаме - Цензор.НЕТ 2248
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30.07.2020 20:20 Відповісти
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Ценам привет. "До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні. Літаки літять, будем всіх бомбіть..." Догадайтесь, кто это?
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30.07.2020 20:14 Відповісти
Тортиками бомбить?
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30.07.2020 20:23 Відповісти
Так зебілів бомбить від тортиків і рве від назви "Рошен". Але тут якраз не про тортики. 😁
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31.07.2020 08:23 Відповісти
Це порохолизів рве, від усього.
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31.07.2020 09:25 Відповісти
Ти лікар - дієтолог, чи прибиральник? 😁
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31.07.2020 11:38 Відповісти
Сторонній наблюдач.
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31.07.2020 11:40 Відповісти
Так ти наблюдаєш, чи наблюдієш? Тай й взагалі порвадо чомусь лише тебе. 😁 Ти це теж помітив?
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31.07.2020 11:44 Відповісти
Досить тобі вживати гриби. Таке вже мерещиться тобі.
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31.07.2020 11:50 Відповісти
🙄🤔Ти справді бачиш ще якусь реакцію еа мій пост крім власної? Ти схожий на хлопа з анекдот, який у психлікарню дзвонив:"-Лікарю, приїзджайте швидше, тут порохоботські чорти по хаті скачуть, а мої дружина і діти їх не бачать!" 😁
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31.07.2020 12:16 Відповісти
Тобі виїхавшому на зустрічну смугу, та орущому що всі "дебіли", "права купили за сало", "куди преш" звичайно ж видніше.
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31.07.2020 14:19 Відповісти
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1288768326064373760/pu/vid/1280x720/ReFt2eIY5Tm8GSU1.mp4 от алкоголя опухшая барыга с мятым пиджаком
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30.07.2020 20:28 Відповісти
Роттердам становится для украинцев уже родным городом. Такого количества упоминаний не знал не один Град на Земле
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30.07.2020 20:15 Відповісти
Ціна Ротердам була високою, а ще підняли на 41 бакс в все стало нормальним?
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30.07.2020 20:17 Відповісти
"Премія" це скидка.
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30.07.2020 20:24 Відповісти
По сравнению с премией по контрактам 2019-2020 гг. цена на дизтопливо производства Шебелинского ГПЗ (Харьковская обл.) выросла на 34% (на $10,5/т). Источник: https://censor.net.ua/n3211100
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30.07.2020 20:29 Відповісти
В честь цього треба преміювати Коболєва на 40 млн.
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30.07.2020 20:19 Відповісти
"Нафтогаз" продал дизельное топливо с премией 41 доллар на тонне к цене в Роттердаме - Цензор.НЕТ 2248
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30.07.2020 20:20 Відповісти
А газ в ПоппенКакине??))
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30.07.2020 20:22 Відповісти
"Барыги" наживались,а "зелень" справедлива до усрачки. Правда схемы ничем не отличаются,но кого это @бет? Явно не ватозелебанов.
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30.07.2020 20:26 Відповісти
И что, это всего 4 цента за литр.
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30.07.2020 20:27 Відповісти
выросла на 34% (на $10,5/т) - это 833 грн. за 1000 литров дизеля.Тоесть 0.833 грн за литр.Я чего то не понимаю или нас на..ывают на 2000% на запровках?
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30.07.2020 20:32 Відповісти
А потому что вы лохи! А лох живучей мамонта и платит всегда! Надо было в прошлом году думать кого выбирать!
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30.07.2020 20:50 Відповісти
роттердамский "уголь" и дюссельдорфский "газ" поспособствовали "выбору" зелёного дерьма ...шекеладного нажрались до немогу
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30.07.2020 21:35 Відповісти
В СТРАНЕ ПОЛНЫЙ БАРДАК.
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30.07.2020 20:33 Відповісти
где ты видел страну ...територия
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30.07.2020 21:35 Відповісти
вонючее рузькэ пукнуть захотело?
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31.07.2020 10:38 Відповісти
 
 